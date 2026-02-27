MedBed AURORA-M13: Heilen Med Betten wirklich? (Video)

Die Werbung für das neue MedBed AURORA-M13 klingt zu schön, um wahr zu sein. Es heilt fast alles, aber die FDA will nun die Geräte wegen mangelnder Beweise beschlagnahmen…

AURORA-M13 zielt genau darauf ab

„Das Leben hinterlässt Spuren, die man nicht sieht – Traumata, Schock, Angst, die im Nervensystem verborgen sind. Diese Abdrücke verblassen nicht. Sie beeinflussen Deine Reaktionen, Deine Stimmung, Deinen Schlaf. Man macht weiter… aber der Körper vergisst nicht.

Es durchsucht das Erinnerungsspektrum, in dem sich emotionale Narben verbergen – und löst den Abdruck an seiner Quelle auf. Lichtspektrum setzt gespeicherte Traumata frei. Das Nervensystem kehrt zu seiner ursprünglichen Klarheit zurück. Geist und atmet endlich wieder. Ich komme damit nicht zurecht.

Ich unterdrücke es nicht. Loslassen. Neuanfang. Die innere Freiheit zurückgewinnen. AURORA-M13 bringt den Geist zurück zu dem, der man vor dem Schaden war.“

So klingt die Werbung für das MedBed AURORA-M13 und sie sagen, es heile von allen Schmerzen, gäbe besseren Schlaf, erhöhe die Vitalität, verbessere die Blutzirkulation, bewirke Stammzell-Generierung, Entzündungsreduktion, Immunstärkung, mentale Klarheit, heile terminalen Krebs, Schlaganfall-Lähmung, Lyme-Borreliose, Alzheimer/Demenz, Epilepsie, chronische Schmerzen, Arthritis, COPD und vieles mehr. Man bucht eine Sitzung in einem der vielen Zentren und legt sich nur für eine Stunde hinein.

Die FDA reagiert mit Drohungen und Beschlagnahmung

Die FDA erfuhr davon, verfasste und sendete daraufhin ein offizielles Mahnschreiben am 10. August 2023 an das Unternehmen Tesla BioHealing, Inc. (CEO: James Zhou Liu).

Kerninhalt des Schreibens war, dass nach einer Inspektion der Firma im März 2023 die FDA „festgestellt“ habe, dass die Produkte Tesla MedBed Generator und Tesla BioHealer als medizinische Geräte dargestellt werden, weil sie mit Heilversprechen für Krankheiten beworben werden. (Med-Betten: Schlaf dich gesund oder stirb beim Warten!?)

Diese Geräte werden jedoch, ohne erforderliche Zulassung, d.h. kein 510(k)-Clearance oder PMA, als Heilgeräte vermarktet, was sie verfälsche und falsch etikettiere und dies beinhalte Verstöße gegen das Federal Food, Drug, and Cosmetic Act Gesetz.

Die FDA kritisierte zudem unbegründete Heilversprechen durch „Life Force Energy“ (auch Biophotonen-Energie genannt). Beispiele aus Webseite, Broschüren und Etiketten:

Behandlung schwerer Erkrankungen, wie terminaler Krebs, Schlaganfall-Lähmungen, Lyme-Borreliose, Alzheimer/Demenz, Epilepsie, chronische Schmerzen, Arthritis, COPD usw. sowie Vorteile wie Schmerzreduktion, besseren Schlaf, erhöhte Vitalität, verbesserte Blutzirkulation, Stammzell-Generierung, Entzündungsreduktion, Immunstärkung und mentale Klarheit seien hierzu nicht bewiesen worden.

Die Firma musste innerhalb von 15 Werktagen korrigierende Maßnahmen nachweisen, sonst drohten Sanktionen wie Produktbeschlagnahme, Verkaufsverbot oder Strafen. Bisher werden solche Medbetten weiterhin angeboten.

FDA nimmt Bezug zu MedBeds

Dieses Schreiben stellte dar, dass Firmen, wie Tesla BioHealing teure „MedBed„-ähnliche Geräte mit pseudowissenschaftlichen Versprechen verkaufen, dafür von der FDA abgemahnt werden. solche Produkte seien lediglich als einfache OTC-Geräte (ähnlich Infrarotlampen) registriert, aber nicht für die beworbenen Wunderheilungen zugelassen.

Es gäbe keine Evidenz für die Wirksamkeit, und solche Behauptungen seien für die FDA daher höchst irreführend.

Was die FDA aber problemlos zugelassen hat

1. COVID-19 Impfstoffe und Booster (2020–2025)

Zulassungen: Emergency Use Authorization (EUA) ab Dezember 2020 für Pfizer/BioNTech und Moderna, volle Zulassung 2021 (Comirnaty für Pfizer). Aktualisierungen und Booster bis 2025, z.B. auch salopp angepasst an Varianten.

Kritik: Massiv und anhaltend, d.h. Themen wie „zu schnelle Zulassung“, Nebenwirkungen (Myokarditis, viele Todesfälle bei Kindern und Erwachsenen), „Zwangsimpfung“ und „Langzeitrisiken“. Im Jahre 2025 eskalierten Debatten durch interne FDA-Memos und Politikänderungen sowie zig unabhängige Studien, die Einschränkungen und Überprüfungen forderten.

1 2

Viele Quellen, z.B. Substack, X/Twitter, alternative News und andere, sprechen eindeutig von Millionen „Todesfällen durch Impfung“ und deren „Vertuschung“. Es kursieren sogar zig Videoclips im Internet, in der viele Sportler und Nachrichtensprecher plötzlich vor laufender Kamera umfallen.

2. Cultivated / Lab-grown Meat

Zulassungen: „No Questions“-Briefe für UPSIDE Foods und GOOD Meat (Hühnerzellen) 2022/2023, USDA-Inspektion für Verkauf und voll zugelassen.

Kritik: Diese kommt stark in konservativen und landwirtschaftsnahen Kreisen – als „unnatürlich“, wird als „Frankenfood“ bezeichnet und als „Bill-Gates-Verschwörung“ bezeichnet. Staaten wie Florida und Alabama verboten das Lab Grown Meat bereits 2024/2025 teilweise.

Online-Debatten drehen sich um Sicherheit, Ethik und sprechen von geplanter „Kontrollagenda“ und es sei zudem krebsberzeugend. Für die FDA jedoch kein Problem und zugelassen.

3. Novavax COVID-Impfstoff (volle Zulassung 2025)

Dieser Impfstoff hat ebenfalls für viele lebensbedrohliche Nebenwirkungen gesorgt und hält weiterhin an.

Kritik an „Insektzellen-Produktion“ und wegen allzu dünner Datenlage und gefälschten Urkunden und Zulassungen.

4. GRAS Loophole für Food Additives

Es wurden tausende Zusatzstoffe seit dem Jahre 2000 ohne volle FDA-Prüfung genehmigt und das ganz einfach durch Selbstzertifizierung durch die jeweiligen Firmen selbst.

Natürlich auch mit enormer Kritik an der Verwendung von „unregulierten Chemikalien“ in Lebensmitteln und vielen gesundheitsschädlichen Zusatzstoffen in der Nahrung, die teilweise nicht einmal mehr deklariert werden müssen. Für die FDA kein Problem, zugelassen!

5. Gentherapien z.B. Accelerated Approvals

Einige Zulassungen, wie z.B. für seltene Erkrankungen, werden kritisiert wegen Surrogatendpunkten und Risiken, aber ist weniger viral gegangen als COVID.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Wirkung des MedBed AURORA-M13 noch in der Schwebe und nicht bewiesen ist, ob es wirklich das heilt, was es verspricht.

Bisher existieren vonseiten der FDA noch starke Zweifel dazu. Aus diesem Grund sei noch Vorsicht geraten, sich ein solches MedBed AURORA-M13 zu kaufen.

Doch wenn es nicht zu teuer ist, kann man ja einmal für eine Stunde probeliegen und selbst urteilen. Diese Freiheit des Selbsttestens sollte jedem erwachsenen Menschen stets offen zur Verfügung stehen.

Und, wenn diese Med-Betten doch nichts taugen, warum dann ein so harter Angriff dagegen?

Es gibt tausende Mittel, Gerätschaften und Stoffe in der Welt, die Heilversprechen machen, aber stets ignoriert werden, frei nach dem Motto:

Na, das wird der Kunde schon selbst herausfinden, dass es nichts taugt.

MedBed AURORA-M13 — The Spectrum Memory Restorer Life leaves marks you don’t see — trauma, shock, fear buried in the nervous system. Those imprints don’t fade.

They shape your reactions, your mood, your sleep.

You move on… but the body remembers. pic.twitter.com/p96m4MEEoO — MedBeds Technology (@JensonMark78844) November 30, 2025

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 26.02.2026