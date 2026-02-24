Ein Astrophysiker des Caltech und leitender NASA-Forscher für die Hubble- und Spitzer-Weltraumteleskope wurde in seinem Haus in Kalifornien erschossen.

Zum Zeitpunkt seines Todes forschte Carl Grillmair zu Kometen und Asteroiden, die für die Erde gefährlich sind.

Zur Erinnerung: Dies geschah am selben Tag, an dem Trump das Pentagon anwies, alle Regierungsakten über außerirdisches Leben freizugeben.

Renommierter Wissenschaftler, der ferne Planeten erforschte, in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles tödlich erschossen

Die Behörden vermuten, dass Carl Grillmair von einem Mann erschossen wurde, der wegen Autodiebstahls festgenommen worden war; Freunde trauern um ihn als „unersetzlich“.

Ein renommierter Wissenschaftler des California Institute of Technology (Caltech), der jahrzehntelang ferne Planeten und andere Bereiche der Astronomie erforschte, wurde kürzlich in seinem Haus in einer ländlichen Gemeinde außerhalb von Los Angeles erschossen , teilten die Behörden mit

Carl Grillmair, 67, starb am Montag in Llano, einer nicht eingemeindeten Ortschaft im Antelope Valley, an einer Schussverletzung im Oberkörper, wie das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles County mitteilte. Die Polizeibehörde des Countys gab die Festnahme eines Verdächtigen im Mordfall Grillmair bekannt; es handelt sich um den 29-jährigen Freddy Snyder.

Snyder wird im Zusammenhang mit Grillmairs Tod wegen Mordes angeklagt, außerdem wird ihm in anderen Fällen Autodiebstahl und Einbruch vorgeworfen. Er befand sich am Freitag weiterhin in Haft. (DUMBs: Wird seit mehr als 70 Jahren in riesigen militärischen Untergrundanlagen an geheimer UFO-Technologie gebaut?)

Die Los Angeles Times zitierte einen Sprecher des Caltech, der bestätigte, dass Grillmair als Wissenschaftler an der Universität angestellt war. Er forschte im Infrarot-Verarbeitungs- und Analysezentrum des Caltech, einem Partner der US-Raumfahrtbehörde NASA, der National Science Foundation und Forschern weltweit, im Rahmen der Erforschung des Universums.

Grillmairs Lebenslauf listete mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in seinem Fachgebiet auf, darunter Hunderte von Veröffentlichungen, Beiträgen und Abstracts – sowie eine Medaille für außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen von der NASA.

„Er ist unersetzlich“, sagte Sergio Fajardo-Acosta, der 26 Jahre lang mit Grillmair am Caltech zusammengearbeitet hatte, in einem Interview am Freitag. „Ich werde ihn persönlich sehr vermissen, und ich werde ihn auch als Kollegen vermissen.“

Offizielle Stellen gaben an, dass örtliche Polizeibeamte kurz nach 6 Uhr morgens am Montag auf einen Notruf reagierten, der einen Angriff mit einer tödlichen Waffe im Haus von Grillmair meldete.

Sie sagten, die Beamten hätten Grillmair auf seiner Veranda gefunden; er war einmal angeschossen worden. Sanitäter stellten seinen Tod noch am Tatort fest.

Im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Grillmair nahmen Polizisten Snyder Berichten zufolge wegen eines in der Nähe stattgefundenen Autodiebstahls fest. Laut Gerichtsakten, die dem Guardian vorliegen, wurde Snyder anschließend wegen des Mordes an Grillmair, des Autodiebstahls und eines am 28. Dezember gemeldeten Einbruchs angeklagt.

Es war zunächst nicht klar, ob Grillmair Snyder kannte.

Fajardo-Acosta sagte, Grillmair habe wichtige Beiträge zum Verständnis der Milchstraße, der Galaxie der Erde, geleistet und das Wissen über ihre Kollisionen und Verschmelzungen mit anderen Galaxien in ihrer längst vergangenen Vergangenheit erweitert.

Grillmairs bemerkenswerteste Leistung war seiner Ansicht nach die Entdeckung von Anzeichen für Wasser auf einem fernen Planeten, der einen anderen Stern als die Sonne umkreist.

Wasser ist natürlich ein eindeutiges Zeichen für Leben – oder zumindest für lebensfreundliche Bedingungen. Und die Suche nach Lebenszeichen auf einem anderen Planeten sei „ein Anliegen der gesamten Menschheit“ im Laufe der Geschichte gewesen, sagte Fajardo-Acosta.

„Das ist monumental“, fügte er hinzu; die Entdeckung brachte seinem Freund im Jahr 2011 die Medaille für außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen der NASA ein.

Fajardo-Acosta berichtete, Grillmair habe seine Freizeit mit Flügen über der Wüste und mit Heimwerkerprojekten verbracht. Er war bekannt dafür, beim Entspannen mit Freunden mitreißende Anekdoten aus seinem Alltag zu erzählen.

Grillmair genoss sein Haus in der Abgeschiedenheit des Antelope Valley in Südkalifornien vor allem deshalb, weil er dort nachts ungestört die Sterne beobachten konnte, sagte Fajardo-Acosta. Grillmair tat dies in seiner hauseigenen Sternwarte, die mit verschiedenen Teleskopen ausgestattet war.

„Carl war dort immer sehr glücklich“, erinnerte sich Fajardo-Acosta.

Einige Kommentatoren der Nachricht von Grillmairs Tod merkten an, dass er etwa zwei Monate nach dem Tod des Physikers Nuno Loureiro vom Massachusetts Institute of Technology im Dezember getötet wurde, der die internationale Wissenschaftsgemeinschaft zutiefst erschütterte .

Loureiro und der Tatverdächtige in seinem Mordfall hatten zuvor dasselbe Universitätsstudium in Portugal absolviert. Laut den Behörden beging der Tatverdächtige später Selbstmord, nachdem er zuvor zwei Studenten an der Brown University in Providence, Rhode Island, erschossen hatte – etwa 80 Kilometer von dem Haus in einem Vorort von Boston entfernt, in dem Loureiro getötet wurde.

Trump behauptet, Obamas jüngste Äußerungen über Außerirdische seien „geheime Informationen“ gewesen

Präsident Trump hat auf Barack Obamas jüngste Äußerungen zu Außerirdischen reagiert, indem er auf interessante Weise andeutete, dass die Aussagen des ehemaligen Präsidenten geheime Informationen enthielten. Die merkwürdige Behauptung fiel Berichten zufolge am Donnerstag während eines Gesprächs mit dem Pressepool an Bord der Air Force One.

Auf die Frage nach dem Aufsehen erregenden Podcast-Auftritt seines Vorgängers am Wochenende, bei dem dieser zu Außerirdischen befragt wurde und scherzhaft antwortete: „Sie existieren, aber ich habe sie nicht gesehen“, erklärte Trump, Obama habe „geheime Informationen preisgegeben. Das darf er nicht tun.“

Wie man sich vorstellen kann, sorgte diese verlockende Antwort bei den Reportern für Aufsehen, die Trump daraufhin fragten, ob er damit im Grunde die Existenz von Außerirdischen bestätigt habe.

Der Präsident antwortete: „Ich weiß nicht, ob sie existieren oder nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass er vertrauliche Informationen weitergegeben hat. Das hätte er nicht tun dürfen. Er hat einen großen Fehler gemacht.“

Zum Thema der Existenz von Außerirdischen sagte Trump weiter: „Ich habe dazu keine Meinung. Ich spreche nie darüber. Viele andere tun es. Viele glauben daran.“

