Neue Rezension: Der Raumfahrt-Schwindel – dieses ausgesprochen gute Buch nur mit „empfehlenswert“ zu kennzeichnen, wäre eine starke Untertreibung!

Von Roland M. Horn:

Das vorliegende Buch wirft die Frage auf, ob hinter dem UFO-Phänomen tatsächlich außerirdische Raumschiffe oder vielleicht doch eher Aktionen von MK-Ultra und Genforschung stecken, wobei die außerirdische Herkunft nur vorgetäuscht ist.

Die These, dass irdische Geheimentwicklungen hinter dem UFO-Phänomen stecken, wird oft stiefmütterlich behandelt, und insofern ist es zu begrüßen, dass ein Buch sich dieser Thematik annimmt.

Hier geht der Autor so weit zu sagen, dass auch Sichtungen in der Antike und die in indischen heiligen Überlieferungen beschriebene Vimanas „möglicherweise keine der Götter“ waren und zudem „zweifellos von elektromagnetischen Gravitationsmotoren angetrieben“ werden.

Ein echtes UFO sei grundsätzlich von einem Energiefeld umgeben bzw. befinde sich in einer Energiehülle. Diese Gedanken werden gründlich ausgeführt.

Weiter weist der Autor darauf hin, dass neben Jacques Vallée auch der „UFO-Papst“ J. Allen Hynek, davon ausgeht bzw. ausging, dass es fremden Besuchern möglich sei, „durch eine von uns völlig unbekannte Physik gelingt, die Dimensions-Barriere zwischen unserem und einem weiteren in unserer Nähe befindlichen Universum zu durchdringen, was heißen würde, dass es für diese Spezies auch ein Leichtes ist, Zugang zu unserem Bewusstsein zu erlangen“.

Tatsächlich ist es nicht allzu bekannt, dass Hynek sich in späteren Jahren von der klassischen ETH-Hypothese ab- und der Interdimensionalen These zuwandte. Schwede spekuliert in diesem Zusammenhang dahingehend, dass „wir möglicherweise nur eine Wiederholung der Geschichte aus einer unserer eigenen Parallelwelt“ zu Gesicht bekommen“.

Weiter findet der Autor Hinweise auf UFOs als eine Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie und weist darauf hin, dass bereits zu Beginn der 1920er Jahre wichtige Erkenntnisse zum Bau eines Raumschiffes, das auf den Prinzipien eines Elektrogravitationsantriebs funktioniert, gefunden wurden.

Interessantes weiß der Autor auch über den Roswell-Zwischenfall zu berichten. Er findet Hinweise darauf, dass sowohl das 1947 in Roswell abgestürzte als auch die im gleichen Jahr von Kenneth Arnold beobachteten Objekte keinen außerirdischen Ursprung hatten. Weiter berichtet Schwede ausführlich über die TR-3B.

Schwede thematisiert auch den Aspekt, dass Augenzeugen nach einer UFO-Sichtung spurlos verschwanden.

Weiter setzt sich der Autor mit der Frage auseinander, ob Raumfahrt überhaupt möglich ist, denn es gibt ja Behauptungen, dass dies eben nicht der Fall sei und so etwa die erste bekannte Mondlandung (Apollo 11) in einem Studio gedreht wurde.

Schwede geht auf unfassbare, im Internet zu findende Behauptungen ein, denen zufolge es in Wirklichkeit gar keine künstlichen Satelliten gibt, sondern es sich um ein „Netzwerk aus Ballonen“ handelt, und argumentiert ausführlich und vollkommen überzeugend dagegen.

Schwede zufolge gab die NASA Fotos frei, von denen eines ein „strukturiertes, glühendes rhombisches Objekt direkt über der Mondoberfläche zeigt“. (Apollo 12) Ein anderes zeigt eine „leuchtende Zigarre mit Luken und Lichtern“ (Apollo 13). Beide Aufnahmen sind im Buch abgebildet und im NASA-Foto-Archiv inklusive der Details wie abgebildet zu sehen, auf dem zweiten Bild zeigt sich die „Zigarre“ im Original in einem sehr kräftig leuchtenden Orange.

Schwede berichtet von einer durch Buzz Aldrin während der Apollo-11-Mission erstellten Filmaufnahme, auf der eine merkwürdige Leuchterscheinung, die mit einem seltsamen Geräusch aus dem Radio einherging, zu sehen sei, bevor zwei Objekte zu erkennen seien, die innerhalb der Mondumlaufbahn manövrieren.

Die Existenz dieses Filmes wurde von der NASA zunächst bestritten, später jedoch mehr oder weniger gezwungenermaßen bestätigt. Ein Screenshot aus diesem Film ist im Buch abgebildet.

Interessant ist auch der Hinweis, dass die deutsche Bundesregierung in einer nationalen Sicherheitsstrategie erklärt, dass „die deutsche Regierung feststellt, dass die militärische Nutzung des Weltraums für moderne Streitkräfte eine erhebliche Bedeutung gewonnen hat“. Diese Aussage stammt tatsächlich von der Webseite der Bundeswehr.

Der Autor stellt ebenfalls fest, dass Europa einschließlich Großbritannien einen „Weltraumkrieg“ gegen Russland und China verlieren würden.

Im Epilog stellen sowohl der Autor als auch der Herausgeber (letzterer mit extrem deutlichen Worten) unmissverständlich fest, dass – im Gegensatz zu den unhaltbaren Annahmen der „Flacherdler“ – es sowohl Weltraum als auch Weltraumfahrt tatsächlich gibt.

Dieses ausgesprochen gute Buch nur mit „empfehlenswert“ zu kennzeichnen, wäre eine starke Untertreibung!

Aus dem Pressetext:

Was sind das für Flugobjekte über unseren Köpfen? Was wird in Hangars erforscht und versteckt? Bereits vor Jahrhunderten gab es Sichtungen von unerklärlichen Objekten am Himmel, die von unseren Vorfahren aufgezeichnet wurden. Auch in der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart gibt es Beobachtungen, Fotos und Videos von ganz unterschiedlichen unbekannten Flugobjekten in Scheibenform, zigarrenförmig oder als schwebende Dreiecke.

Wer entwickelt diese Hochtechnologie, und wie funktionieren diese Fluggeräte? Sind diese Artefakte antike und moderne Antigravitationsprojekte, die von Außerirdischen gesteuert werden, oder handelt es sich um geheime militärische Entwicklungen, die uns von den Medien und Hollywood nur als Alien-Technologie verkauft werden?

Haben die Entführungen durch Außerirdische wirklich stattgefunden, oder sind es vorgetäuschte Aktionen im Rahmen von MK Ultra und Genforschung? Die Erforschung der Antigravitation und Raumfahrt kann bis nach Deutschland vor 1945 zurückverfolgt werden. Lernen Sie den größten Erfinder der deutschen Raumfahrt während und nach dem Zweiten Weltkrieg kennen!

Die Spuren aus Deutschland führen bis in die USA und zur aktuellen Weltraumforschung. Doch ist Raumfahrt wirklich möglich? Sind das nicht alles in Studios gefilmte Szenen, die uns als Reisen zu den Sternen und zum Mond verkauft werden? Gibt es Satelliten, oder sind das nur Ballons? Beweise gibt es viele, doch wie valide sind sie?

Erfahren Sie, warum wir nicht mehr zum Mond zurückgekehrt sind, falls wir überhaupt jemals dort waren! Weltraumprogramme der Gegenwart sind keine Märchen, sondern Realität, und sie werden in den USA, Russland, China und sogar in Deutschland vorangetrieben.

Was ist die Botschaft hinter all den Objekten, die uns umkreisen? Sind die unendlichen Weiten doch endlich oder steckt mehr dahinter? Finden wir es heraus!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

