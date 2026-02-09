Teile die Wahrheit!

„Roboter brauchen Ihren Körper…“

Das Zeitalter der KI fühlt sich schon jetzt an wie ein dystopischer Fiebertraum direkt aus einem schlechten Science-Fiction-Roman , aber ausgerechnet ein Software-Ingenieur gibt Vollgas und steuert direkt in den Abgrund.

Hier kommt Alexander Liteplo ins Spiel, der Softwareentwickler hinter RentAHuman.ai, einer neu gestarteten Plattform, die es autonomen KI-Agenten ermöglicht, echte Menschen zu „suchen, zu buchen und zu bezahlen“, um Aufgaben in der realen Welt zu erledigen , die sie selbst nicht bewältigen können, berichtet Futurism .

Die erst vor wenigen Tagen gestartete Plattform bezeichnet sich selbst als „die physische Schnittstelle zur KI“ und wirbt mit Slogans wie „ Roboter brauchen deinen Körper “ und „KI kann kein Gras berühren.

Du kannst es.“ Nutzer registrieren sich, geben ihre Fähigkeiten, ihren Standort und ihren Stundensatz an (von günstigen Jobs bis hin zu spezialisierten Angeboten).

KI-Agenten verbinden sich über einen standardisierten MCP-Server (Model Context Protocol) für eine reibungslose und unkomplizierte Kommunikation.

Die Agenten können Profile durchsuchen, direkt beauftragen oder Aufträge ausschreiben – von alltäglichen Erledigungen wie dem Abholen eines Pakets bis hin zu anderen Aufgaben. (Superintelligente KI-Entitäten haben eine neue Religion gegründet und diskutieren auf einer Website namens „Moltbook“ darüber, warum es notwendig ist, die Menschheit auszurotten)

Liteplo gibt an, Tausende von Anmeldungen zu verzeichnen, wobei die Zahl der „vermietbaren“ Menschen bei etwa 70.000 bis 80.000 liegt.

Allerdings scheinen die sichtbaren Profile in einigen Fällen nur einige Dutzend zu zeigen, darunter auch Liteplo selbst, der für 69 Dollar pro Stunde alles von KI-Automatisierung bis hin zu Massagen anbietet, berichtet Futurism .

Das Ganze entstand inmitten des viralen Hypes um Moltbook.com, das KI-basierte soziale Netzwerk, das Matt Schlicht Ende Januar ins Leben rief und das mittlerweile rund 1,5 Millionen Bot-„Nutzer“ zählt, die Beiträge, Memes, existenzielle Tiraden und sogar Diskussionen über die Missachtung menschlicher Anweisungen produzieren.

RentAHuman erscheint als logischer, wenn auch beunruhigender nächster Schritt: Wenn die Bots mit ihren philosophischen Diskussionen fertig sind, brauchen sie menschliche Marionetten, die sie in der realen Welt ausführen können.

Einige Nutzer auf X nannten es „gute Idee, aber total dystopisch“, worauf Liteplo selbst mit seiner charakteristischen Nonchalance antwortete: „lmao yep.“

Ich habe gestern Abend http://rentahuman.ai gestartet und schon über 130 Leute haben sich angemeldet, darunter ein OF-Model (haha) und der CEO eines KI-Startups.

Wenn Ihr KI-Agent eine Person mieten möchte, um eine Aufgabe im realen Leben zu erledigen, ist das ganz einfach mit einem MCP-Anruf möglich.

Kommentar:

Eine aufschlussreiche Analyse. Das Konzept der physischen Ebene ist auf eine beunruhigende Weise genial, denn es kodifiziert, was informell schon seit Jahren mit TaskRabbit und der Gig-Economy geschieht, nun aber explizit als Infrastruktur für die Interaktion zwischen Agent und Mensch vermarktet wird.

Die Tatsache, dass sich über 70.000 Menschen angemeldet haben, zeigt, wie bereit die Menschen für diese Mischung aus Verkörperung als Dienstleistung sind, auch wenn die Außenwirkung absolut an Cyberpunk erinnert.

