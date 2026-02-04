Pre-Crime-Amerika: Der stille Aufstieg eines umfassenden Überwachungsstaates

Teile die Wahrheit!

Predictive Policing, Zero‑Click-Handy-Hacks, Mega-Datenbanken und behördenübergreifendes Tracking verschmelzen zu einem einheitlichen Kontrollsystem – Jahre nachdem investigative Journalisten gewarnt hatten, dass dieser Tag kommen würde.

Die Amerikaner wurden wiederholt gewarnt – von der außergewöhnlichen und mutigen Investigativjournalistin Whitney Webb 2023, 2024 und 2025. Jetzt entfaltet es sich in Echtzeit.

Palantirs ELITE-App (Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement) ist live: ein Minority Report-Albtraum, der einzelne Personen in den USA wie Pins auf Google Maps kartiert, Dossiers aus Regierungsquellen (einschließlich Medicaid- und HHS-Daten) abruft und „Confidence Scores“ für aktuelle Aufenthaltsorte vergibt. ICE nutzt sie, um „zielreiche“ Viertel für Massenrazzien und Festnahmewellen ins Visier zu nehmen.

Dies beschränkt sich nicht auf undokumentierte Migranten – das System basiert auf Datenaggregation, die auch Bürger*innen und legale Bewohner erfassen kann.

Palantir, eng verbunden mit Peter Thiel und JD Vance, expandiert unter der Trump-Administration: Die Foundry-Plattform ist jetzt in verschiedenen Behörden eingebettet (DHS, HHS, IRS, Fannie Mae) und ermöglicht das Abgleichen von Steuerunterlagen, Gesundheitsdaten, Finanzen, Löhnen, Unterhaltszahlungen, Studiendarlehen und mehr.

Berichte beschreiben einen Vorstoß zu zentralisierten, durchsuchbaren „Mega-Datenbanken“, die ein Master-Profil jeder Person in den USA erstellen könnten – Bewegungen, Arztbesuche, Bankkonten und mehr. (Trump erklärt, er habe einen Erlass zur Wiederbelebung psychiatrischer Einrichtungen und Irrenanstalten unterzeichnet, um „die Menschen von den Straßen zu holen“)

DOGE (Department of Government Efficiency) hat dies beschleunigt, mit Palantir-Ingenieuren vor Ort beim IRS (Steuerbehörden) und stark wachsenden Verträgen (z. B. über 30 Mio. USD für ICEs ImmigrationOS, um Migrationsbewegungen nahezu in Echtzeit zu verfolgen).

Es ist parteiübergreifender Überwachungswahn vom Feinsten: Ende 2024 – konkret am 27. September, laut Beschaffungsunterlagen – unterzeichnete das DHS der Biden-Ära stillschweigend einen 2-Millionen-Dollar-Vertrag mit der israelischen Spyware-Firma Paragon Solutions.

Der Preis? Zugriff auf Graphite, eines der invasivsten Zero-Click-Hacking-Tools der Welt.

Graphite kann jedes Smartphone – iPhone oder Android – still und leise kompromittieren, ohne dass das Ziel jemals einen Link anklickt, einen Anhang öffnet oder merkt, dass es kompromittiert wurde.

Einmal installiert, werden alle Daten extrahiert: Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten von Signal, WhatsApp, Telegram und iMessage; Fotos und Videos; präzise Standorthistorien; Kontakte; Anruflisten; App-Daten und mehr. Alles wird aus der Ferne, unbemerkt und oft ohne Spuren entnommen.

Der Vertrag wurde im Oktober 2024 pausiert, unter Bidens Executive Order 14093, die US-Behörden den Einsatz kommerzieller Spyware verbietet, die nationale Sicherheitsrisiken birgt oder Menschenrechtsverletzungen erleichtert.

Graphite war zuvor bereits beim Ausspionieren von Journalisten, Aktivisten und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Europa erwischt worden, was rote Flaggen auslöste.

Dann kam die Trump-Administration: Im August/September 2025, nachdem Paragons US-Tochter von amerikanischen Firmen (AE Industrial Partners) übernommen und in REDLattice integriert wurde, wurde der Stopp aufgehoben, der Vertrag reaktiviert – und für ICEs Homeland Security Investigations erweitert.

Das Ergebnis? ICE verfügt nun über verdeckte Cyberwaffen, die keinen Unterschied machen zwischen undokumentierten Migranten, US-Bürgern, Journalisten, politischen Dissidenten oder unbeteiligten Personen.

Um es ganz klar zu sagen: Das Handy jedes Amerikaners – verschlüsselt oder nicht – kann nun still infiltriert werden. In vielen operativen Szenarien ist kein Durchsuchungsbefehl erforderlich.

Die Werkzeuge wurden entwickelt, um genau die Schutzmechanismen zu umgehen, die die Privatsphäre sichern sollen.

Im sogenannten „Land der Freien“ schaut Big Brother nicht nur zu. Er ist in deiner Tasche – liest deine privatesten Nachrichten, verfolgt jeden Schritt und baut dein digitales Dossier – ohne dass du es merkst.

Die bittere Ironie: Jahrelang haben US-Politikerinnen und ihre Medienverbündeten Horrorberichte über Chinas angebliches „Sozialkreditsystem“ verbreitet – dargestellt als dystopischer, KI-gesteuerter Alptraum universeller Punktebewertung, ständiger Überwachung und totaler Verhaltenskontrolle.

Diese Behauptungen wurden mehrfach von Experten widerlegt: Chinas System ist fragmentiert, in vielen Regionen low-tech, und konzentriert sich auf finanzielle und rechtliche Compliance (Schuldner, Betrüger) – nicht auf einen allmächtigen Bürger-Score. Sensationsheischende westliche Berichte machten daraus ein Orwell’sches Schreckensbild.

Doch dieselben Stimmen befürworten jetzt – oder schweigen – angesichts des in den USA entstehenden Überwachungsapparats, der schneller, nahtloser und invasiver ist, als die Karikatur, die sie einst China zuschrieben.

Palantirs ELITE und Mega-Datenbanken, Graphites Zero-Click-Hacks, predictive policing, Social-Media-Flagging, das präventive FBI-Besuche auslöst, behördenübergreifende Zusammenführung von Finanz-, Gesundheits- und Standortdaten – all das erstellt Echtzeit-Digitalprofile von Bürger*innen, ohne dass ein sichtbarer „Score“ nötig ist, um Compliance durchzusetzen.

Während Chinas System fragmentiert bleibt und hauptsächlich wirtschaftlich/rechtlich sanktioniert, formt das US-System – als „Sicherheit“ und „Effizienz“ vermarktet – einen zunehmend integrierten Panopticon, mit parteiübergreifender Mitwirkung und enormen Risiken für Privatsphäre, Meinungsfreiheit und Dissens.

Pre-Crime ist bereits hier: Palantirs predictive policing wurde in einkommensschwachen/minoritär geprägten Vierteln getestet (beginnend in New Orleans); rechtliche Rahmen wie DEEP (Trump 1.0) ermöglichten Festnahmen basierend auf Social-Media-Hinweisen; HARPA/SAFE HOMES zielten darauf ab, „neuropsychiatrische Gewalt“ online vorherzusagen. Gaza-getestete KI-Technologien werden nun auch in den USA eingesetzt.

Real-world chilling: FBI-Agenten klopfen wegen Social-Media-Posts an Türen – etwa bei einer Frau in Miami, die den zionistischen Abgeordneten Randy Fine kritisierte, der offen forderte, die Bevölkerung in Gaza verhungern zu lassen.

Im Mai 2025 schlug er vor, Gaza mit Atomwaffen anzugreifen, unter Berufung auf Hiroshima, und im Dezember 2025 erklärte er während einer Anhörung und online, dass „mainstream Muslims“ zerstört werden sollten.

FBI-Agenten warnten, dass Posts wie die der Miami-Frau „andere anstiften“ könnten – ein deutliches Beispiel präventiver Einschüchterung, das einen lärmigen, mordlustigen Befürworter von Völkermord schützt.

Der Albtraum wird noch größer: Eliten fordern Informationen über sogenannte „Antisemiten“, DSA, CAIR, sogenannte „islamistische Linke“, Katar-verbundene Gruppen – Feinde werden willkürlich definiert. Hillary Clinton machte es deutlich und ohne Umschweife: Ohne Plattformmoderation „verlieren wir die totale Kontrolle.“

Der Panoptikum-Effekt: ständige Überwachung erzeugt Selbstzensur. Echo von Black Mirror: Nosedive – Likes bestimmen Zugang zu Wohnung, Arbeit, Leben.

Fehler bei Gesichtserkennung (ICE Mobile Fortify identifizierte eine Frau zweimal falsch, galt aber als „definitiv“), explosionsartige Handy-Entsperrungen (Cellebrite/Magnet Forensics-Verträge steigen) und Spyware-Missbrauch (Paragon Graphite richtet nun auch Schaden in der europäischen Zivilgesellschaft an) verschärfen das Problem.

Das ist nicht Rot (republikanisch) vs. Blau (demokratisch) – es ist der parteiübergreifende Überwachungsstaat, der Macht konsolidiert. Die 0,01 %, Tech-Milliardäre, israelische Geheimdienste, KI – alles verschmilzt zu einem System, das als „Sicherheit“ verkauft wird, aber auf totale Kontrolle ausgelegt ist.

Wacht auf, amerikanische Freunde. Wehrt euch.

Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Protest, freies Denken – einmal verloren, sind sie für alle verloren.

Oder gewöhnt euch an den Käfig.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 29.01.2026