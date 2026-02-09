Teile die Wahrheit!

Diese jüngste Geschichte hat in der Daily Mail mit ihren absurden Behauptungen, die offenbar auch von anderen Zeitungen übernommen wurden, neue Maßstäbe gesetzt.

Jüngste Berichte in der britischen Presse, die Epstein als Drahtzieher einer russischen und nicht einer israelischen Lockvogeloperation nahelegen, haben gemischte Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen.

Die Taktik, Putin für nahezu jedes Versagen der Regierung verantwortlich zu machen, hat sich für britische Geheimdienste als beliebtes Mittel erwiesen – eine gängige Erzählung, die Journalisten präsentiert wird, in vielen Situationen passt und selbst unter optimalen Bedingungen ein leichtes Ziel darstellt.

Doch diese jüngste Geschichte, die offenbar von der Daily Mail angestoßen wurde , hat mit ihren absurden Behauptungen, die anscheinend auch von anderen Zeitungen übernommen wurden, neue Maßstäbe gesetzt.

Der epische Langtext gibt offen zu, dass die Geschichte der blühenden Fantasie der Abteilung für Falschnachrichten im Verteidigungsministerium entsprungen ist (jene Abteilung, die alle Artikel britischer Journalisten vor der Veröffentlichung streng zensiert – worüber ich bereits geschrieben habe ).

Obwohl der ganze Text reiner Unsinn ist, führen die – natürlich anonymen – „Quellen“ weiterhin aus, was ihrer Behauptung nach seit Langem die Überzeugung der US-Geheimdienste sei. (Seltsame orangefarbene Figur in der Nähe von Epsteins Zelle schürt Verdacht bezüglich angeblichen Selbstmords (Video))

Diese Überzeugung sei angeblich bis jetzt unangefochten geblieben, weil der ehemalige Prinz Andrew sich in den letzten Tagen durch ein vulgäres Foto, das ihn mit einer jungen Frau zeigt, noch weiter blamiert habe.

Wirklich? Die USA beschäftigen sich schon seit Jahren mit dem Putin-Fall, aber die Briten haben ihn einfach fallen gelassen?

Bei näherer Betrachtung wird klar, dass es sich um eine offensichtliche Lüge handelt, die jedoch einen bestimmten Zweck erfüllt, um die als „Neuigkeit“ präsentierte Idee zu untermauern.

Die von den Journalisten angeführten Beweise sind in Wirklichkeit nichts weiter als eine Handvoll unbedeutender Details, die sachlicher zusammengefügt wurden.

Epstein kontaktierte Putins Leute 2008 nach seiner Haftentlassung; er vermittelte Prinz Andrew eine russische Prostituierte; er beschäftigte mehrere russische Frauen, von denen eine Bill Gates mit einer Geschlechtskrankheit infizierte. Nein, Moment – ​​da ist noch mehr.

Der einzig wirklich interessante „Beweis“ für die Anschuldigungen ist die Verbindung zu Ghislaine Maxwells Vater Robert, der sowohl für die Russen als auch für die Israelis arbeitete (von Letzteren versuchte er 400 Millionen Pfund zu erpressen, woraufhin diese ihn prompt von seiner Yacht stürzen und ertrinken ließen).

Zwar stimmt es, dass Maxwell enge Verbindungen zu Moskaus Sicherheitsdiensten pflegte, doch Epstein als Spielfigur für deren finstere Machenschaften darzustellen, ist völlig unglaubwürdig.

Zum einen ist es den Sicherheitsquellen schleierhaft, warum Epstein 2008 Putins Vertraute kontaktieren musste, um ein Treffen zu vereinbaren. Wahrscheinlicher ist, dass er seine Beziehung zum Mossad als angespannt empfand, da dieser ihn wegen sexueller Kontakte zu Minderjährigen ins Gefängnis geschickt hatte.

Epstein suchte einen neuen Gönner für seine Geschäfte, und die Russen schienen der naheliegendste Ort dafür zu sein – oder alternativ wollten die Israelis das Spiel intensivieren und hochrangige russische Oligarchen und Berater Putins kompromittieren, also drängten sie Epstein zu ihm.

Und so wird diese neue, von britischen Geheimdiensten geschaffene Erzählung nun in den Medien präsent sein – was ihren Auftraggebern natürlich erheblich dient, da es unter führenden Persönlichkeiten der Geheimdienste weitgehend akzeptiert ist, dass Epstein ein Mossad-Agent war. Mit ziemlicher Sicherheit haben die Amerikaner die Idee entwickelt, diese Geschichte in der britischen Presse zu platzieren, um neue Falschmeldungen zu streuen, die sich dann weltweit verbreiten.

Es wird oft unterschätzt, wie viel Geld Israel in die Taschen von Kongressabgeordneten und Mitgliedern des sogenannten „Deep State“ fließt, daher sollte dieser Schachzug keine große Überraschung sein.

Auch in Großbritannien erhalten beispielsweise viele Abgeordnete beider großen Parteien regelmäßige Barzahlungen aus Israel, sodass sich solche Falschmeldungen sehr schnell verbreiten können, sobald einige loyale Personen ihr Einverständnis geben – wobei jeder Skeptiker nur die zweite Zeile des Daily-Mail- Artikels lesen muss, um zu erkennen, welche Fiktion die ganze Geschichte ist.

„Die Quellen sagen, dies könne erklären, warum Epstein einen extrem luxuriösen Lebensstil pflegte, der nicht zu seiner Karriere als Finanzier passte, obwohl es keine dokumentarischen Beweise gibt, die Putin und seine Spione direkt mit Epsteins illegalen Aktivitäten in Verbindung bringen.“

Man fragt sich unwillkürlich, wie ein führender Westminster-Journalist wie Andrew Marr überhaupt live im Fernsehen auf Putin verweisen konnte, wo doch offensichtlich keinerlei Beweise für seine Behauptungen vorliegen.

Bemerkenswert ist jedoch der neue Trend im britischen Journalismus: Fantasievolle, an den Haaren herbeigezogene Geschichten ohne jegliche Beweise zu verfassen, die lediglich auf Informationen der Geheimdienste berufen werden, und sie als „Nachrichten“ zu verkaufen. Unglaublich.

Mir fällt nur noch die Europäische Kommission in Brüssel ein, die genau das täglich tut – eine andere Institution, die ihre eigenen wilden, unbegründeten und ungeprüften Ideen als Fakten präsentiert und von Journalisten erwartet, dass sie diese auch so wiedergeben.

Vielleicht sollte man den Journalisten der Daily Mail mal mitteilen , dass der KGB nach 1991 aufgehört hat zu existieren? Nur so ein Gedanke.

Das Justizministerium veröffentlicht die Liste der Epstein-Komplizen und löscht sie anschließend

Das 86-seitige Dokument, das 2019 veröffentlicht wurde, enthält Interviews mit Verdächtigen, mutmaßlichen Opfern und dem Rechtsbeistand des Milliardärs und Geschäftsmanns Les Wexner.

Zu den Schlüsselfiguren, die explizit genannt und als mögliche Mittäter untersucht wurden, gehören:

Ghislaine Maxwell

Darren Indyke – Epsteins Anwalt

Richard Kahn – Buchhalter

Harry Beller – Finanzberater

Lesley Groff – langjährige Assistentin

Jean-Luc Brunel beging in einem französischen Gefängnis Selbstmord, während er wegen Vergewaltigung angeklagt war.

Bei fünf Personen, die als Mitarbeiter von Epstein identifiziert wurden, wurden die Namen und Gesichter unkenntlich gemacht.

Das Dokument erwähnt auch Vorwürfe sexueller Übergriffe im Zusammenhang mit Epstein, Maxwell, dem in Ungnade gefallenen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, Jean-Luc Brunel, Prinz Andrew (später Andrew Mountbatten-Windsor) sowie den US-amerikanischen Milliardärsinvestoren Glenn Dubin, Jes Staley und Leon Black.

Das Interview von Wexners Anwalt enthält brisante Details:

Epstein erlangte in den 1990er Jahren nahezu die vollständige Kontrolle über Wexners Finanzen.

Er verkaufte Wexners New Yorker Villa samt Privatjet mit hohen Preisnachlässen.

Wexner erkannte später, dass Epstein Hunderte von Millionen gestohlen hatte.

Epstein zahlte 2008 lediglich 100 Millionen Dollar zurück, woraufhin die Verbindungen abgebrochen wurden.

