Das russische Fernsehen hat ein neues Feindbild gefunden, an dem sich die Kommentatoren im Staats-TV seit Tagen abarbeiten: Elon Musk.

Der Multi-Milliardär und Tesla-Chef hat mit seiner Entscheidung, das Starlink-System für russische Soldaten im Ukraine-Krieg zu sperren, den Zorn des Kremls auf sich gezogen.

Wladimir Solowjow tobt nach der Entscheidung und fordert radikale Maßnahmen. Musk befinde sich im Krieg mit Russland, urteilte der TV-Host und brachte wieder einmal den Einsatz einer Atomwaffe ins Spiel.

„Wenn du deinen eigenen Krieg führst, kann ich nichts garantieren. Was passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt die Fabriken angreifen, die Starlink produzieren?“, sagte Solowjow vor laufender Kamera.

Clips von der Drohung verbreiteten sich schnell über soziale Netzwerke wie X. Solowjows Rhetorik verschärfte sich zusehends. „Elon Musk führt Krieg gegen Russland“, erklärte er und stellte die Frage: „In welcher Funktion? Unter dem Schutz Amerikas? Oder in seiner persönlichen Eigenschaft? Das heißt, wir können auch gegen Elon Musk und all seine Strukturen vorgehen. Genauso wie gegen die von Palantir.“

Bereits am 1. Februar sprach Solowjow im Rahmen seiner Talk-Show „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ über mögliche Reaktionen auf eine Sperrung des Starlink-Systems für Russland.

Der Plan vom TV-Host: ein Atomwaffenangriff gegen die Satelliten von Starlink. „Ich verstehe nicht, warum die Satelliten von Elon Musk kein legitimes Ziel für uns sein sollten?“, fragte Solowjow.

„Eine Detonation einer nuklearen Waffe im Weltraum würde das Problem lösen, wie ich es verstehe“, drohte der TV-Host und ergänzte zynisch:

„Natürlich würden wir dann auch alle unsere eigenen Satelliten verlieren, aber wir sind sowieso weit zurück – kein Problem, wir steigen einfach auf Brieftauben um.“

Die Drohungen entstanden als Reaktion auf koordinierte Maßnahmen zwischen Musk und der ukrainischen Regierung. Der SpaceX-Gründer hatte ukrainische Starlink-Nutzer aufgefordert, ihre Terminals zu registrieren.

Wer keine ordnungsgemäße Anmeldung mit ukrainischen Ausweisdokumenten vorweisen konnte, wurde vom Netzwerk ausgeschlossen. Diese Strategie zielte direkt auf russische Soldaten ab, die illegal erworbene Starlink-Geräte vom Schwarzmarkt nutzten.

„Sie müssen lediglich einmal über das ASC- oder Diya-Portal bestätigen, dass das Terminal Ihnen gehört. Nicht verifizierte Geräte werden abgeschaltet. Dies ist eine Frage der Sicherheit und Kommunikationskontrolle in Kriegszeiten“, hieß es in der offiziellen Anweisung der ukrainischen Regierung.

Die Auswirkungen an der Front zeigten sich unmittelbar. Serhiij Beskrestnow, Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums, kommentierte triumphierend: „Der Feind an der Front hat kein Problem, der Feind hat eine Katastrophe.“ Drei ukrainische Kommandeure berichteten der Zeitung Kyiv Independent von abgefangenen russischen Nachrichten, die bestätigten, dass eine große Anzahl von Soldaten von der Kommunikation abgeschnitten worden sei.

Ein russischer Propagandakanal beklagte laut Kyiv Independent: „Das wird unsere Angriffstruppen an der Front, zum Beispiel in Kupiansk, härter treffen als irgendwo sonst.“ Die betroffenen Soldaten würden „jegliche Möglichkeit verlieren, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten“.

Starlink ist für beide Seiten zu einem entscheidenden Kommunikationsnetzwerk geworden und ermöglicht die Steuerung von Drohnen und andere militärische Verbindungen. Während die Ukraine offiziell Zugang hat, gelangten russische Truppen über Schwarzmarktkanäle an die Geräte und setzten sie in besetzten ukrainischen Gebieten ein.

1 2 11 12 13

Dass der Kreml ernsthaft militärische Schläge gegen Starlink-Satelliten oder die Produktionsstätten von SpaceX ausführt, darf jedoch bezweifelt werden.

„Nur genutzt, um Gegner in die Irre zu führen“ – Starlink-Aus lässt Russland unbeeindruckt

Die Abschaltung der Starlink-Terminals hatte keinen Einfluss auf das Kommunikationssystem der russischen Streitkräfte in der Zone der militärischen Sonderoperation. Das erklärte der stellvertretende russische Verteidigungsminister, Alexei Kriworutschko.

Seinen Worten zufolge gewährleisten die eingesetzten Steuerungs- und Kommunikationssysteme einen stabilen Informationsaustausch über sichere Kanäle. Der stellvertretende Minister wies darauf hin, dass Starlink bereits seit zwei Wochen abgeschaltet sei.

Anfang Februar verkündete der amerikanische Unternehmer Elon Musk, dessen Unternehmen SpaceX Starlink herstellt, dass es gelungen sei, die Nutzung dieses Satellitennetzes durch Russland zu verhindern. Der ukrainische Verteidigungsminister Michail Fjodorow berichtete über gemeinsame Bemühungen Kiews und SpaceX in dieser Richtung. Der ukrainische Minister dankte dem Milliardär für seine schnelle Reaktion, worauf dieser antwortete: „Gern geschehen.“

AP: Russland entwickelt Weltraumwaffe gegen Starlink-Satelliten

Die Geheimdienste zweier NATO-Staaten vermuten, dass Russland eine Weltraumwaffe entwickelt – für den Einsatz gegen die Starlink-Satelliten von Elon Musk. Das berichtet die Agentur „Associated Press“. Experten zeigen sich allerdings skeptisch, da Chaos im All auch Russland selbst schaden könnte.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) arbeitet Russland an einer „Weltraumwaffe“ für den Einsatz gegen die Starlink-Satelliten von Elon Musk.

Nach Angaben der Geheimdienste zweier NATO-Staaten, von denen AP Kenntnis erlangte, könnte mit der Waffe darauf abgezielt werden, die Starlink-Umlaufbahnen mit hochdichten „Wolken“ aus Hunderttausenden von Pellets zu fluten und dadurch potenziell mehrere Satelliten gleichzeitig auszuschalten.

Die von der Nachrichtenagentur befragten Analytiker äußerten sich jedoch skeptisch, dass eine solche Waffe funktionieren würde, ohne unkontrollierbares Chaos im Weltraum zu verursachen.

Zahlreiche Unternehmen und Länder, darunter Russland und China, seien auf Tausende von Satelliten für Kommunikation, Verteidigung und andere lebenswichtige Bedürfnisse angewiesen. Die gravierenden Auswirkungen, einschließlich der Risiken für die eigenen Weltraumsysteme, könnten Moskau davon abhalten, eine solche Waffe einzusetzen.

Russland halte Starlink für eine ernste Bedrohung, da das ukrainische Militär es aktiv zur Kommunikation und Zielerfassung auf dem Schlachtfeld nutze, führte AP weiter aus. Kremlsprecher Dmitri Peskow reagierte nicht auf die Anfrage der Nachrichtenagentur nach einer Stellungnahme.

Zuvor hatte Moskau die Vereinten Nationen aufgefordert, die Stationierung von Waffen im Weltraum zu verbieten. Präsident Wladimir Putin versicherte, dass Russland nicht die Absicht habe, Atomwaffen im Weltraum zu stationieren.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 20.02.2026