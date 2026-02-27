Schutz von Sexualstraftätern: Die schmutzige Realität der globalen Machtelite

„ Wann wurde Pädophilie zu einem parteipolitischen Thema? Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf, die ganze Wahrheit über Jeffrey Epstein und jede einzelne mächtige Person zu erfahren, die ihn unterstützt hat. Jeder Name, jedes Flugprotokoll, jede Vertuschung, alles … Wenn es etwas gibt, worüber wir uns alle einig sein sollten – Demokraten und Republikaner, Konservative und Progressive –, dann ist es die Tatsache, dass niemand, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, Verbrechen gegen Kinder vertuschen dürfen sollte.“ – James Talarico (Politiker aus Texas, presbyterianischer Theologiestudent und ehemaliger Lehrer an einer öffentlichen Schule)

Fast 30 Jahre nach Einreichung der ersten Beschwerden sind die Epstein-Akten immer noch ein Paradebeispiel dafür, wie die herrschende Klasse die eigenen Leute schützt. Von JOHN W. WHITEHEAD

Es geht hier nicht mehr nur um die Verbrechen eines Einzelnen – es geht um die Maschinerie des Schweigens, die die globale Elite unangreifbar hält.

Parteipolitische Ausreden und institutionelle Manipulation haben längst ausgedient.

Die Frage ist nicht mehr, ob Jeffrey Epstein – der Hedgefonds-Milliardär/verurteilte Serienpädophile und Sexhändler – monströse Verbrechen an jungen Mädchen , viele von ihnen Kinder, begangen hat.

Wir wissen, dass er es getan hat.

Was weiterhin ungeklärt ist, ist etwas weitaus Beunruhigenderes.

Wir wissen, dass Epstein nicht allein handelte .

In einer Entscheidung des Zweiten Bundesberufungsgerichts, die die Freigabe von Tausenden Seiten Epstein-bezogener Dokumente erlaubte, wurden Anschuldigungen erwähnt, die „ zahlreiche prominente amerikanische Politiker, einflussreiche Wirtschaftsführer, ausländische Präsidenten, einen bekannten Premierminister und andere Staats- und Regierungschefs “ betrafen.

Das allein hätte schon ausreichen müssen, um vollständige Transparenz zu gewährleisten.

Stattdessen bleibt die ganze Wahrheit fast 30 Jahre nach Einreichung der ersten Beschwerden gegen Epstein weiterhin im Dunkeln.

Warum sind Dokumente noch immer teilweise unter Verschluss? Warum bleiben Schwärzungen bestehen? Warum werden Ermittlungen für „abgeschlossen“ erklärt, obwohl noch immer Fragen unbeantwortet sind?

Epstein mag zwar praktischerweise sechs Wochen nach seiner Verhaftung wegen Bundesvorwürfen des Sexhandels in einer Gefängniszelle gestorben sein , aber der Apparat, der ihn an die Macht gebracht und geschützt hat, ist nach wie vor intakt und arbeitet weiterhin auf Hochtouren, um die globale Machtelite zu schützen, Opfer zum Schweigen zu bringen und die Verantwortlichkeit zu beseitigen.(South Park enthüllte 2006 elitären Pädophilenring – und die Akten von 2026 haben es bewiesen (Video))

Und das ist der eigentliche Skandal.

Denn es ging hier nie nur um Epstein. Es ging um das System, das Epstein erst möglich machte.

Die Epstein-Akten hätten eine klare moralische Grenze darstellen müssen – ein Thema, das so moralisch verwerflich und allgemein verurteilt war, dass es über parteipolitische Interessen hinausging.

Stattdessen ist sie Teil des Zirkus mit drei Manege geworden, der heute in Amerika Regierungsführung bedeutet.

Der politische Lärm. Die Ablenkungsmanöver. Die Verzögerung der Freigabe der Akten. Die Was-wäre-wenn-Argumente.

Es ging hier nie um einen einzelnen Präsidenten.

Es ging nie um eine bestimmte politische Partei.

Und dennoch scheinen es im Moment ein Präsident und eine Partei zu sein, die sich der vollständigen Transparenz widersetzen.

Donald Trump pflegte zeitweise Kontakte zu Epstein . Auch Bill Clinton. Beide Männer wurden – auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten – von einem parteipolitischen System geschützt, das bereit war, wegzusehen, wenn es politisch opportun war.

Dieselbe Gruppe, die Clinton wegen sexueller Übergriffe anprangerte, verstummte oft angesichts Trumps eigener Vergangenheit. Umgekehrt zögerten einige, die Clinton verteidigten, nicht, Trump zu verurteilen.

Das Prinzip war nie der Kern der Sache. Es ging um Macht.

Und deshalb kann dies nicht als parteipolitische Abrechnung abgetan werden.

Es handelt sich hierbei nicht um einen unbedeutenden Vorfall mit unbedeutenden Akteuren , noch lässt er sich auf eine politische Partei oder eine politische Ära beschränken.

Hier geht es um die Dunkelheit im Herzen des amerikanischen Polizeistaats: ein System, das geschaffen wurde, um die Mächtigen vor der Gerechtigkeit zu schützen.

Epstein entzog sich der Verantwortung nicht, weil er clever war. Er entzog sich der Verantwortung, weil er geschützt war.

Macht schützt Macht.

Epstein wurde von einer breiten Palette politischer, unternehmerischer und gesellschaftlicher Klassen hier in den Vereinigten Staaten und im Ausland unterstützt, gefördert und geschützt. Er pflegte Beziehungen in Politik, Finanzen, Wissenschaft, Unterhaltung und globalen Machtkreisen. Sein soziales Netzwerk erstreckte sich über Parteien, Ideologien und Kontinente

Allein Trumps Name taucht angeblich mehr als 38.000 Mal auf . Zahlreiche hochrangige Beamte aus Trumps Umfeld sind ebenfalls in den Epstein-Akten verzeichnet, darunter Elon Musk, Steve Bannon und Handelsminister Howard Lutnick.

Eine bloße Verbindung ist zwar nicht gleichbedeutend mit Schuld, aber diese Verbindungen sagen viel darüber aus, wie Macht nach ihren eigenen Regeln funktioniert.

Wie der Abgeordnete Thomas Massie Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die maßgeblich an den Bemühungen der Trump-Regierung beteiligt war, die Veröffentlichung der Epstein-Akten zu verzögern, warnte: „ Das ist größer als Watergate. Das erstreckt sich über vier Regierungen. Sie müssen nicht bis zu Biden zurückgehen. Gehen wir zurück zu Obama. Gehen wir zurück zu George Bush. Diese Vertuschung erstreckt sich über Jahrzehnte, und Sie sind für diesen Teil davon verantwortlich.“

Wenn es nach Vertuschung aussieht , nach Vertuschung riecht und den Eindruck erweckt, es diene denselben etablierten Interessen, haben wir jedes Recht – ja, es ist unsere staatsbürgerliche und moralische Pflicht –, mehr Transparenz zu fordern.

Nichts verdeutlicht besser, wie die Machtelite die Ihren schützt, als Epsteins Strafprozessvereinbarung aus dem Jahr 2008.

Vor fast zwei Jahrzehnten, als Epstein erstmals wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen angeklagt wurde, erhielt er einen geheimen Deal.

Laut der Zeitung „Palm Beach Post“ führte dieser von dem damaligen US-Staatsanwalt Alexander Acosta ausgehandelte Deal dazu, dass Epstein weitere 15 Jahre lang Missbrauch beging .

Das Justizministerium schätzt, dass Epstein mindestens 1.000 Frauen und Kinder missbraucht hat . Bislang haben sich über 100 Überlebende von Epsteins sexuellem Missbrauch gemeldet.

Die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft ermöglichte es Epstein jedoch, einer Anklage auf Bundesebene zu entgehen und eine Art Sonderstrafe zu verbüßen. In den ersten 13 Monaten durfte er sechs Tage die Woche zu Hause „arbeiten“, bevor er zum Schlafen in einen privaten Flügel des Gefängnisses von Palm Beach County zurückkehrte. Später, während seines Hausarrests, durfte er ausgiebig reisen , unter anderem zu seiner Privatinsel.

Acosta, der US-Staatsanwalt, der diese Vereinbarung ermöglichte – die wiederum Epsteins Mitarbeiter vor einer Strafverfolgung durch die Bundesbehörden schützte –, wurde später von Trump nominiert und diente als dessen Arbeitsminister.

So gedeiht die Korruption der Machtelite: nicht nur durch Geheimhaltung, sondern auch durch Straffreiheitsabkommen, die unmoralisches, illegales und korruptes Fehlverhalten der herrschenden Klassen stillschweigend billigen.

Wie die Nachrichtenagentur Associated Press hervorhob, wirft die Verhaftung des milliardenschweren Finanziers wegen Kindersexhandels Fragen darüber auf, wie viel seine hochrangigen Mitarbeiter über die Kontakte des Hedgefonds-Managers zu minderjährigen Mädchen wussten und ob sie bei potenziell illegalem Verhalten weggesehen haben .

Der Verfall reicht tief, und der Fall Epstein ist nur das sichtbarste Symptom einer viel größeren Krankheit.

Jahrelang galt der Fall Epstein als groteskes Sinnbild für die Verkommenheit der globalen Machtelite: ein Sexhandelsring, der nicht nur zu Epsteins persönlichem Vergnügen, sondern auch zu dem seiner Freunde und Geschäftspartner – Milliardäre, Politiker und Prominente – operierte.

Laut der Washington Post gaben mehrere der jungen Frauen an, dass sie auf Epsteins Partys reichen und berühmten Männern als Sexpartnerinnen angeboten wurden.

Wieder einmal spiegeln sich Fakten und Fiktionen wider.

Die Populärkultur deutet schon lange an, womit sich die feine Gesellschaft nicht auseinandersetzen will.

Vor fast 30 Jahren – drei Jahre nach Einreichung der ersten Anzeige gegen Epstein – bot Stanley Kubricks letzter Film Eyes Wide Shut dem Publikum einen schmutzigen Einblick in eine elitäre sexuelle Unterwelt, die vor Konsequenzen geschützt war: eine geheime Sexgesellschaft, die den niedrigsten Trieben ihrer wohlhabenden Mitglieder frönte und gleichzeitig schutzlose junge Frauen ausbeutete.

Kubrick deutete an, dass diese Geheimgesellschaften florieren, weil die Öffentlichkeit sich entscheidet, das Offensichtliche nicht zu sehen , und sich damit zufriedengibt, ihr Leben in Verleugnung der hässlichen, offensichtlichen Wahrheiten in unserer Mitte zu gestalten.

Der Fall Epstein legt nahe, dass er nicht im Unrecht war.

Sexsklaverei. Sexhandel . Geheimbünde. Mächtige Eliten. Korruption in der Regierung. Vertuschung durch die Justiz.

Das unterscheidet sich nicht so sehr von der realen Welt, in der mächtige Männer, abgeschottet von jeglicher Verantwortung, ihren niederen Trieben frönen .

Wie der Guardian berichtet, war Jeffrey Epsteins sexueller Missbrauch von Teenager-Mädchen Mitte der 2000er-Jahre an der Tagesordnung. Allein zwischen 2002 und 2005 missbrauchte der verstorbene Finanzier Dutzende minderjähriger Mädchen, indem er sie unter dem Vorwand von Massagetätigkeiten zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung verleitete; einige von ihnen waren erst 14 Jahre alt .

Wenn Epstein die Verkommenheit an der Spitze aufgedeckt hat, so zeigt das breitere Bild des Kindersexhandels doch, wie tief und systematisch diese Verkommenheit tatsächlich reicht.

Allein die Zahlen sind erschreckend.

Kindersexhandel – der Kauf und Verkauf von Frauen, Mädchen und Jungen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, manche erst neun Jahre alt – hat sich in Amerika zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Er zählt zu den am schnellsten wachsenden kriminellen Machenschaften und ist nach Drogen und Waffen das zweitlukrativste illegal gehandelte Gut.

Erwachsene kaufen in den Vereinigten Staaten mindestens 2,5 Millionen Mal pro Jahr Kinder zum Zweck des sexuellen Missbrauchs .

Es sind nicht nur junge Mädchen, die diesen Tätern ausgesetzt sind. Jungen machen über ein Drittel der Opfer in der US-amerikanischen Sexindustrie aus.

Wer kauft ein Kind für Sex?

Ansonsten ganz normale Männer aus allen Gesellschaftsschichten. „ Es könnten Ihre Kollegen, Ärzte, Pastoren oder Ehepartner sein “, schreibt der Journalist Tim Swarens, der über ein Jahr lang den Sexhandel in Amerika untersucht hat.

Gewöhnliche Männer, ja. Aber dann gibt es die sogenannten außergewöhnlichen Männer – wie Epstein und seine Komplizen – mit Reichtum, Verbindungen und Schutz, denen erlaubt ist, nach ihren eigenen Regeln zu agieren.

Macht erzeugt keine Perversion, aber sie schützt die Mächtigen.

Diese Männer kommen ungeschoren davon, weil das Strafrechtssystem den Mächtigen, den Reichen und der Elite nachgibt .

Seit Jahren dokumentieren investigative Journalisten und Überlebende, wie Erpressung, Verbindungen zu Geheimdiensten und finanzieller Einfluss dazu beitrugen, elitäre Sexualstraftäter nicht nur vor Strafverfolgung, sondern auch vor öffentlicher Kontrolle zu schützen.

Für jeden Epstein, der nach Jahren der Narrenfreiheit durch die Machthabenden endlich für seine illegalen sexuellen Eskapaden zur Rechenschaft gezogen wird , gibt es Hunderte (vielleicht Tausende) weitere in den Hallen der Macht und des Reichtums, deren Raubzüge ungebremst weitergehen.

Epsteins mutmaßliche Verbrechen sind an sich schon abscheulich genug, aber er ist Teil einer größeren Erzählung darüber, wie eine Kultur der Anspruchshaltung zu einer Kloake und einem Nährboden für Despoten und Raubtiere wird .

Diese Kultur der Straflosigkeit beschränkt sich auch nicht auf Milliardäre und politische Eliten.

Im ganzen Land wurden Polizeibeamte dabei erwischt, wie sie Sexhandelsringe betrieben, Frauen und Mädchen in ihrer Obhut missbrauchten oder ihre Dienstmarke ausnutzten, um Sex zu erzwingen .

Von Louisiana über Ohio bis New York wurden Polizisten wegen Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen, Übergriffen auf schutzbedürftige Frauen und Vergewaltigung von Gefangenen verhaftet – oft geschützt durch Gewerkschaften, Staatsanwälte oder eine Mauer des Schweigens innerhalb der Polizei.

Hier handelt es sich nicht um ein paar schwarze Schafe. Es ist eine Kultur der Straflosigkeit, die im System verankert ist.

So funktioniert das System: Es schützt die Unantastbaren – nicht weil sie unschuldig sind, sondern weil das System sie immun gemacht hat.

Und deshalb ging es in diesem Fall nie nur um einen einzelnen Mann.

Wie Piotr Smolar in Le Monde schreibt : „Epstein war das markanteste Gesicht eines Zwei-Klassen-Justizsystems , das den Mächtigen einen privilegierten Weg bot.“

Dieses Muster sehen wir überall.

Ein Polizist erschießt einen unbewaffneten Bürger und kommt ungeschoren davon. Ein Präsident umgeht verfassungsmäßige Grenzen. Eine Behörde spioniert ihre Bürger aus. Ein Finanzier handelt Straffreiheit aus.

Machtmissbrauch – und die von Ehrgeiz getriebene Heuchelei und bewusste Missachtung von Fehlverhalten, die diesen Missbrauch erst ermöglichen – funktioniert in gleicher Weise, egal ob es um Sexualverbrechen, Korruption in der Regierung oder die Rechtsstaatlichkeit geht.

Sexuelle Übergriffe sind nicht die einzige Bedrohung.

Für jeden prominenten Namen, der schließlich für sein sexuelles Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen wird, gibt es Hunderte – Tausende – andere im amerikanischen Polizeistaat, die ungestraft davonkommen – in vielen Fällen buchstäblich –, einfach weil sie es können.

Und wie die Geschichte immer wieder zeigt, korrumpiert Macht.

Schlimmer noch, wie der Historiker Lord Acton im 19. Jahrhundert feststellte, korrumpiert absolute Macht absolut .

Gibt man einer einzelnen Person – oder einer Regierungsbehörde – zu viel Macht und lässt man sie glauben, sie sei dazu berechtigt, unangreifbar und werde für ihr Handeln nicht zur Rechenschaft gezogen, dann wird diese Macht missbraucht.

Die Geschichte beweist es. Der gegenwärtige Moment bestätigt es.

Wir können in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein, aber beim Thema Sexhandel und Kindesmissbrauch darf es absolut keine Ausflüchte, keinen Spielraum und keine Immunität geben.

Amerika sollte eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kindersexhandel verfolgen.

Wenn also Präsident Trump darauf besteht, dass es nichts mehr zu besprechen oder zu untersuchen gibt und wir einfach zur Tagesordnung übergehen sollten, sollte unsere gemeinsame, unmissverständliche Antwort eine absolute Weigerung sein, zur Tagesordnung überzugehen, uns ablenken zu lassen oder uns auf Whataboutisms einzulassen.

Irgendwann muss die moralische Empörung der moralischen Klarheit weichen.

Die Vertuschung durch die Trump-Regierung ist inakzeptabel. Die selektive Schwärzung von Namen und Gesichtern von Nicht-Opfern ist inakzeptabel. Die Entfernung von Akten durch voreingenommene Regierungsmitarbeiter ist inakzeptabel.

Wenn die Epstein-Akten uns zu einem Umdenken und Umdenken in irgendeiner Hinsicht zwingen, dann sollte es dies sein: Der Rechtsstaat darf nicht als einseitige Waffe gegen die Machtlosen eingesetzt werden. Er muss gewährleisten, dass die Mächtigen für ihre Übergriffe genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie alle anderen.

Quellen: PublicDomain/davidicke.com am 24.02.2026