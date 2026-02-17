Sind Sie darauf vorbereitet, wenn das Stromnetz ausfällt und Lieferketten zusammenbrechen?

Teile die Wahrheit!

Sollte ein EMP zuschlagen, würde alles zum Stillstand kommen.

Da die Welt immer stärker von KI und Rechenzentren abhängig wird, das Stromnetz zunehmend belastet ist und die Gefahr von Cyberkriegen zunimmt, steigt auch das Risiko einer totalen Katastrophe.

Im vergangenen Januar wurden erneut Millionen von Amerikanern überrascht und waren unvorbereitet, als ein Wintersturm über die Vereinigten Staaten hinwegfegte, Strom, Transport und andere Dienstleistungen lahmlegte und sogar zu einigen Todesfällen führte. Angesichts der zunehmend fragilen und prekären Lage sowohl im In- als auch im Ausland ist Selbstzufriedenheit unklug.

Wir wissen, dass Rechenzentren einen immensen Energieverbrauch haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die lokalen Gemeinden nach und nach zur Finanzierung dieser Rechenzentren herangezogen werden, während die Einwohner gezwungen sind, explodierende Energiekosten zu bezahlen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass irgendwann die Haushalte weniger Energie zur Verfügung haben werden, was zu häufigen Stromausfällen und rollierenden Blackouts führen wird.

Dann gibt es noch die reale Gefahr der Cyberkriegsführung. Seit Jahren werden wir vor schwerwiegenden Cyberangriffen auf wichtige Infrastrukturen gewarnt; es könnte zu einem EMP-Angriff kommen, der absolut alles lahmlegt.

Das Weltwirtschaftsforum hat eine Veranstaltung namens „Cyber Polygon” gesponsert, bei der massive Cyberangriffe und deren Folgen simuliert wurden. Unlimited Hangout hat einen großartigen Artikel, der dies ausführlich beschreibt, und ich empfehle Ihnen dringend, ihn zu lesen. Ein Auszug aus diesem Artikel lautet:

Obwohl Cyber Polygon 2021 noch Monate entfernt ist, ging ihm Cyber Polygon 2020 voraus, eine ähnliche vom WEF gesponserte Simulation, die im Juli letzten Jahres stattfand und in der die Referenten vor einer bevorstehenden tödlichen „Pandemie” von Cyberangriffen warnten, die vor allem zwei Wirtschaftssektoren betreffen würde: das Gesundheitswesen und den Finanzsektor. Cyber Polygon 2020 wurde offiziell als „internationale Online-Schulung zur Stärkung der globalen Cyber-Resilienz” beschrieben und umfasste viele der weltweit größten Technologieunternehmen und internationalen Behörden, von IBM bis INTERPOL.

Es gab auch viele überraschende Teilnehmer an der Veranstaltung, von denen einige traditionell als Gegner westlicher imperialer Interessen gelten. So wurde beispielsweise der Premierminister der Russischen Föderation, Michail Mischustin, als Eröffnungsredner für die Cyber Polygon-Veranstaltung ausgewählt, und der Hauptveranstalter, BI.ZONE, war eine Tochtergesellschaft der von der russischen Regierung kontrollierten Sberbank. Dies deutet darauf hin, dass die überstrapazierte Erzählung vom „russischen Hacker” möglicherweise bald ein Ende findet oder durch einen anderen Buhmann ersetzt wird, der angesichts der aktuellen politischen Realitäten besser geeignet ist.

Darüber hinaus war es WEF-Gründer Klaus Schwab, der die berüchtigte Warnung aussprach, dass eine Cyberpandemie die Covid-Lockdowns im Vergleich dazu wie ein Kinderspiel erscheinen lassen würde.

„Wir alle wissen um das beängstigende Szenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Verkehr, die Krankenhausversorgung und unsere gesamte Gesellschaft lahmlegen würde, schenken diesem jedoch immer noch zu wenig Beachtung. Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht im Vergleich zu einem größeren Cyberangriff nur eine kleine Störung.

Wir sollten die COVID-19-Krise als Gelegenheit nutzen, um darüber nachzudenken, welche Lehren die Cybersicherheitsgemeinschaft daraus ziehen kann, und um unsere Vorbereitung auf eine mögliche Cyberpandemie zu verbessern.“

Sollte ein solches Ereignis eintreten, würde eine Vielzahl von Dingen geschehen. Simply Family Preparedness hat eine Liste der möglichen Folgen veröffentlicht:

1. Kein Strom – Im Falle eines EMP-Angriffs wäre eine der unmittelbarsten Folgen ein großflächiger Stromausfall. Dies geschieht, weil EMPs elektronische Geräte beschädigen können, sogar solche, die für unser Stromnetz von entscheidender Bedeutung sind.

2. Zusammenbruch der Lieferketten – Ohne Strom würden unsere Lieferketten zum Erliegen kommen, und Lebensmittel und andere wichtige Güter würden ihre Bestimmungsorte nicht erreichen, was zu Versorgungsengpässen und Panik in der Bevölkerung führen würde. Ohne Vorräte an Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern würden den Menschen die notwendigen Ressourcen zum Überleben fehlen.

3. Störung der Transportdienste – Transportsysteme, darunter Autos, Züge und Flugzeuge, sind in hohem Maße von elektronischen Bauteilen abhängig. Bei einem EMP-Angriff würden diese Systeme ausfallen und auch die Transportsysteme wären unbrauchbar.

1 2 11 12 13

4. Datenverlust – EMP-Angriffe können zu erheblichen Datenverlusten führen und sensible und wichtige Informationen gefährden, die auf elektronischen Geräten gespeichert sind. Festplatten, Cloud-basierte Speicher, Server und andere elektronische Speicherlösungen sind anfällig für EMP-Schäden, wodurch die Integrität kritischer Daten wie medizinischer Informationen und Finanzdaten gefährdet ist.

5. Beeinträchtigung medizinischer Dienstleistungen – Krankenhäuser, Kliniken und medizinische Einrichtungen sind für die Patientenversorgung in hohem Maße auf elektronische Geräte angewiesen. Bei einem EMP-Angriff könnten diese lebenswichtigen Geräte zerstört oder unbrauchbar gemacht werden, was sich auf wichtige Behandlungen auswirken und Leben gefährden würde. Außerdem würde der Stromausfall wichtige Geräte wie Beatmungsgeräte und Dialysegeräte beeinträchtigen und die medizinischen Dienstleistungen zusätzlich belasten.

6. Zusammenbruch der Infrastruktur – Ein elektromagnetischer Impulsangriff (EMP) könnte unsere Infrastruktur zerstören und zum Zusammenbruch lebenswichtiger Dienste führen. Ein solches Ereignis würde nicht nur den Alltag beeinträchtigen, sondern auch eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Letztendlich birgt ein EMP-Angriff das Risiko, unserer lebenswichtigen Infrastruktur erheblichen Schaden zuzufügen und sowohl die nationale Sicherheit als auch das Wohlergehen der Bevölkerung zu gefährden.

7. Kommunikationsdienste – Private und geschäftliche Mobiltelefone, Computer und Radios könnten bei einem starken elektromagnetischen Impuls ausfallen. Ein solches Ereignis würde nicht nur die persönliche Kommunikation stören, sondern auch Notfallmaßnahmen behindern.

8. Ausfall von Fahrzeugen – Aufgrund ihrer Abhängigkeit von Computersystemen und elektronischen Bauteilen könnten Fahrzeuge aller Art während eines EMP-Angriffs möglicherweise ausfallen. Bremsen, Motor und andere wichtige Systeme könnten außer Betrieb gesetzt werden, was zu Unfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen führen würde. Dies würde sich auf Personen auswirken, die während des Angriffs versuchen zu evakuieren oder zu reisen, und Notfallfahrzeuge daran hindern, Menschen in Not zu erreichen.

9. Schließung von Geldautomaten und Banken – Im Falle eines großflächigen Stromausfalls oder einer Unterbrechung der Stromversorgung müssen Banken möglicherweise ihre Türen schließen und Geldautomaten könnten außer Betrieb sein. Dies würde nicht nur den Zugang der Menschen zu ihrem Geld beeinträchtigen, sondern auch Unternehmen daran hindern, Finanztransaktionen durchzuführen.

10. Mögliche Brände – EMP-Angriffe können Stromstöße verursachen, die die elektrische Infrastruktur, einschließlich Transformatoren, beschädigen und möglicherweise zu Gebäudebränden und Buschbränden führen können. Die Bekämpfung dieser Brände ohne moderne Technologie wäre schwierig, da sie sich schnell ausbreiten und erhebliche Schäden verursachen können.

11. Kein Wasser – Wasseraufbereitungsanlagen sind in hohem Maße auf elektronische Systeme zur Überwachung und Kontrolle der Wasserqualität angewiesen, und ein EMP-Angriff könnte zu Systemausfällen führen, wodurch Gemeinden ohne sauberes Trinkwasser dastehen würden. Längere Stromausfälle könnten auch den Zugang zu fließendem Wasser beeinträchtigen, da Pumpen Strom benötigen, um zu funktionieren.

12. Verwirrung und Chaos – Da die Kommunikationssysteme ausfallen, könnte ein EMP-Angriff zu weit verbreiteter Verwirrung und Chaos führen, was es den Behörden erschweren würde, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Die Menschen könnten auch in Panik geraten und zu Plünderungen und Gewalt greifen, wenn die Ressourcen knapp werden.

13. Verlust von Arbeitsplätzen – Ein elektromagnetischer Impulsangriff (EMP) könnte Unternehmen dazu zwingen, ihren Betrieb einzustellen, was zu einem weitreichenden Stellenabbau führen würde. Die Störung elektronischer Systeme könnte den Betrieb von Unternehmen behindern und eine erhebliche Gefahr für die Wirtschaft darstellen, da Arbeitnehmer ihre Existenzgrundlage verlieren und Schwierigkeiten haben, ihre Grundbedürfnisse zu decken.

14. Möglicher wirtschaftlicher Zusammenbruch – Ein elektromagnetischer Impulsangriff (EMP) kann die Wirtschaft zerstören und insbesondere Sektoren wie Banken, Börsen und Transportwesen beeinträchtigen, die stark von elektronischer Kommunikation abhängig und daher anfällig für Störungen sind. Solche Ausfälle hätten über einen längeren Zeitraum weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

15. Keine Heizung oder Kühlung – Während eines EMP-Angriffs könnten elektronische Systeme, die Heizung und Kühlung steuern, ausfallen, was zu Temperaturschwankungen führen würde. Dies birgt erhebliche Risiken, insbesondere für gefährdete Gruppen wie ältere Menschen oder Personen mit Gesundheitsproblemen, die für ihr Wohlbefinden auf kontrollierte Umgebungen angewiesen sind.

16. Eindringlinge und Plünderungen – Während eines EMP-Angriffs sind Wohnungen und Geschäfte anfällig für Eindringlinge und Plünderer. Angesichts der Möglichkeit von Lebensmittel- und Wasserknappheit sowie des Zusammenbruchs von Recht und Ordnung könnten Menschen zu verzweifelten Maßnahmen greifen, um zu überleben. Einzelpersonen und Gemeinschaften müssen einen Plan haben, um ihre Häuser zu sichern und sich während eines EMP-Ereignisses zu schützen.

17. Medikamentenknappheit – Der Zugang zu wichtigen Medikamenten könnte während eines EMP-Ereignisses stark eingeschränkt oder ganz unterbrochen sein, da Apotheken geschlossen werden könnten und viele Medikamente im Ausland hergestellt und importiert werden. Einzelpersonen müssen einen Vorrat an notwendigen Medikamenten anlegen und alternative Methoden zur Gesundheitsversorgung für den Fall eines EMP-Ereignisses kennen.

18. Keine Ernte – Ein Stromausfall könnte erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben, da landwirtschaftliche Maschinen unbrauchbar werden und es möglicherweise zu Ernteausfällen und Lebensmittelknappheit kommt. Gemeinden sollten nach anderen Möglichkeiten der Lebensmittelproduktion suchen, wie z. B. traditionelle Landwirtschaft oder Gemeinschaftsgärten, und Einzelpersonen sollten einige grundlegende Überlebensfähigkeiten erlernen und wissen, wie sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen können, nur für den Fall der Fälle.

19. Börsencrash – Im Falle eines EMP-Angriffs könnte die Börse zusammenbrechen und die Finanzsysteme könnten funktionsunfähig werden. Es ist wichtig, einen Notfallplan für die Finanzen zu haben, z. B. Bargeld vorrätig zu haben oder in physische Vermögenswerte zu investieren, die auch nach einem EMP noch ihren Wert behalten.

20. Leere Regale in den Lebensmittelgeschäften – In Notfällen können die Regale in den Lebensmittelgeschäften schnell leer sein, da die Menschen Vorräte horten, was zu einer möglichen Lebensmittelknappheit führen kann. Einzelpersonen müssen nachhaltige Lebensmittelalternativen in Betracht ziehen und Techniken zur Lebensmittelkonservierung für längere Lagerzeiten beherrschen.

21. Unpassierbare Straßen – Im Falle eines EMP können Straßen und Verkehrssysteme aufgrund von fahruntüchtigen Fahrzeugen und ausgefallenen Ampeln unbenutzbar werden. Es ist wichtig, Notfallpläne für alternative Transportmittel wie Fahrräder oder zu Fuß gehen zu haben.

22. Keine Kläranlagen – Kläranlagen können bei einem EMP-Angriff aufgrund von Stromausfällen oder Beschädigungen funktionsunfähig werden. Es ist wichtig, einen Notfallplan für die Abwasserentsorgung zu haben, z. B. Komposttoiletten oder ausgewiesene Bereiche für die Abfallentsorgung.

23. Flugzeuge können am Boden bleiben – Bei einem schweren EMP-Angriff können Flugzeuge und Flughäfen aufgrund der Störung elektronischer Systeme funktionsunfähig werden. Das bedeutet, dass Flugreisen als Evakuierungs- oder Transportmittel nicht in Frage kommen und es entscheidend ist, alternative Transportmittel zur Verfügung zu haben.

24. Langfristige Auswirkungen – Ein EMP-Angriff könnte langfristige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben und möglicherweise über Monate oder sogar Jahre hinweg zu erheblichen Störungen führen. Ein langfristiger Plan für das Überleben und die Nachhaltigkeit ist in Zeiten anhaltender Unruhen und Unsicherheit von entscheidender Bedeutung.

Angesichts dieser Umstände ist Selbstzufriedenheit keine Lösung, zumal wir derzeit einen vollständigen Verfall der Kaufkraft des Dollars erleben, sich der globale Handel verändert, da sich die USA von der Welt isolieren, und das Gespenst des Krieges, sowohl im Ausland als auch im Inland, umgeht. Es ist daher wichtiger denn je, dass Sie Ihr Haus in Ordnung bringen. Vorerst werde ich nur auf die zeitlichen Aspekte eingehen.

Ich spreche hier nicht davon, ein „Prepper” im umgangssprachlichen Sinne zu sein, der in seinem Keller lebt, sich mit einem Berg von Fertigmahlzeiten in seinem Atombunker versteckt, um den Fallout zu überleben, aber es ist notwendig, alle Grundlagen abzudecken und allgemeine Vorbereitungen zu treffen.

Hier ist eine sehr allgemeine Liste von Dingen, über die Sie nachdenken sollten; planen Sie entsprechend Ihrer Situation.

Lebensmittel sind entscheidend. Ich spreche nicht nur von Fertigmahlzeiten – davon rate ich ab; sie sind giftig und nur für den kurzfristigen Gebrauch gedacht, nicht als vollständiger Speiseplan. Nein, Sie müssen Lebensmittel haben. Denken Sie wie die Pioniere und Kolonisten. Einfache Mahlzeiten, die wenig Aufwand und Verarbeitung erfordern und lange gelagert werden können.

Wasser. Lagern Sie es, konservieren Sie es, halten Sie es bereit. Das ist das Wichtigste. Sorgen Sie dafür, dass Sie es reinigen und filtern können. Wenn Sie einen Brunnen haben, sollten Sie eine manuelle Kurbel installieren, um Wasser zu fördern, falls der Strom für eine Weile ausfällt.

Halten Sie zusätzliche Kleidung und Ausrüstung für die erforderlichen Bedingungen bereit. Versuchen Sie, sich an natürliche Fasern zu halten. Besorgen Sie sich Näh- und Flickzeug und lernen Sie, wie man es benutzt.

Medizinische Versorgung ist ebenfalls sehr wichtig. Halten Sie reichlich davon bereit und wissen Sie, wie man sie benutzt.

Schutz. Darauf können Sie nicht verzichten. Da die Preise für alles steigen, insbesondere für Munition, wäre es klug, sich jetzt einzudecken. Bezahlen Sie nach Möglichkeit bar. Gold und Silber sind schön und gut, aber Messing und Blei werden auf lange Sicht ihr Gewicht wert sein. Unterschätzen Sie auch nicht nicht-traditionelle Verteidigungsmittel, da Munition immer teurer wird und langsam knapp wird.

Möglichkeiten, Wärme zu erzeugen, Feuer zu machen und es am Brennen zu halten.

Öl – Motor, Kochen, Lampe. Zusätzliche Benzinreserven für Fahrzeuge wären eine gute Idee.

Es gibt viele andere verschiedene Dinge – von einem zuverlässigen Kompass, Seilen und Schnüren und Kabelbindern, Radio und Walkie-Talkies, einer Vielzahl von Batterien und Möglichkeiten zum Aufladen von Geräten, Gartengeräten, Ersatzteilen für eine Reihe von Dingen, von denen Sie glauben, dass sie mit der Zeit schwerer zu beschaffen sein könnten, und so weiter und so fort.

Ein wenig Bargeld und Münzen zur Hand zu haben, ist ebenfalls nützlich, wenn moderne Zahlungssysteme nicht funktionieren.

Wie gesagt, diese Liste ist recht umfangreich. Recherchieren Sie auf jeden Fall selbst und beurteilen Sie sorgfältig, was Sie tun müssen. Ja, ich verstehe, dass Sie innerhalb Ihres Budgets nur begrenzt handeln können, aber ein wenig ist besser als nichts, und vor allem: Vertrauen Sie auf den Herrn und beten Sie unablässig.

Quellen: PublicDomain/thewinepress.substack.com am 14.02.2026