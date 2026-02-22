Sonneneinstrahlung reduziert Todesfälle durch Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die Kosmetikindustrie will Sonnencreme verkaufen und warnt vor Hautschäden. Tatsächlich geht aber die Exposition der Haut mit einem Schutz vor Todesfällen durch Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen einher …auf Kosten eines nur geringfügigen Anstiegs tödlicher Hautkrebserkrankungen.

Hautkrebs ist die mit Abstand am häufigsten diagnostizierte Krebsart. Um ihm vorzubeugen, wird der Bevölkerung daher ständig geraten, sich nicht der Sonne auszusetzen. Während jedoch die relativ gutartigen Hautkrebsarten durch Sonneneinstrahlung verursacht werden, sind die meisten Todesfälle durch Hautkrebs auf einen Mangel an Sonnenlicht zurückzuführen.

Wie TKP berichtete ergab eine 20-jährige schwedische Studie, dass die Vermeidung von Sonnenlicht das Risiko eines vorzeitigen Todes um 60 % erhöht, insbesondere durch Herzerkrankungen und Krebs.

Dies geht nun auch aus Daten hervor, die von über 400.000 einzelnen Teilnehmern der UK Biobank-Studie gesammelt wurden. Die britische Biobank wurde 2003 durch eine Zusammenarbeit zwischen Wellcome und einer Reihe von öffentlichen Einrichtungen ins Leben gerufen.

Ihr Ziel war es, durch langfristige Beobachtung und Analyse einer großen Bevölkerungsgruppe (>500.000) eine groß angelegte, frei zugängliche Ressource zur Erforschung der Ursachen komplexer Erkrankungen im mittleren und hohen Alter bereitzustellen.

Jeder Freiwillige wurde zunächst einer detaillierten persönlichen Untersuchung unterzogen. Anschließend wurden verschiedene Kohorten zu Folgeuntersuchungen eingeladen, bei denen eine Reihe von Messungen durchgeführt wurden. Jeder Freiwillige erklärte sich damit einverstanden, dass seine individuellen Daten über das NHS-Datensystem und die Krebs- und Sterberegister langfristig nachverfolgt werden.

Die Studie von Jiayue Gu et al mit dem Titel „Risk–benefit balance of habitual ultraviolet exposure for cardiovascular, cancer, and skin cancer mortality: UK Biobank cohort study“ (Risiko-Nutzen-Bilanz der gewohnheitsmäßigen UV-Exposition für die Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Hautkrebs: Kohortenstudie der UK Biobank) ist als Preprint erschienen.

Die Forscher (alle von der Universität Edinburgh) haben den Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und Gesundheitsergebnissen untersucht. Sie entwickelten einen neuen Index für die UV-Exposition, den sie als Sun-BEEM-Score (Behavioral and Environmental Exposure Model–UV) bezeichneten und der wie folgt von 0 bis 4 reichte:

Die Gesamtpunktzahl wurde in folgende Kategorien umgewandelt:

Geringe UV-Strahlung : Gesamtpunktzahl von 0–1

Mittlere UV-Strahlung : Gesamtpunktzahl von 2

Hohe UV-Strahlung: Gesamtpunktzahl von 3–4

Die UV-Exposition am Wohnort wurde anhand der Wohnadresse der Teilnehmer berechnet. Sie liefern gute Belege dafür, dass der Sun-BEEM-Score tatsächlich die Sonnenexposition widerspiegelte:

eine starke statistische Korrelation zwischen den Sun-BEEM-Kategorien und den Vitamin-D-Serumspiegeln (d. h. eine Dosis-Wirkungs-Beziehung).

ein „biologischer Gradient” erhöhter Inzidenz für Keratinozyten-Hautkrebs (Nicht-Melanom), der bekanntermaßen in erster Linie durch UV-Strahlung verursacht wird. 1 2 11 12 13

Nachstehend sind die wichtigsten Ergebnisse aufgeführt. Die Gruppe mit geringer UV-Exposition ist die Indexgruppe, mit der die anderen Kategorien verglichen werden. So war beispielsweise eine hohe UV-Exposition mit einem um 16 % geringeren Sterberisiko (alle Ursachen) verbunden als eine geringe UV-Exposition.

Der Netto-Überlebensvorteil: Während eine höhere Sonnenexposition die Inzidenz von nicht tödlichen Hautkrebsarten (wie Basalzellkarzinomen) erhöhte, war sie mit einer viel stärkeren Verringerung der Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen und inneren Krebsarten verbunden.

Herz-Kreislauf-Gesundheit: Die Daten zeigten, dass eine hohe UV-Exposition für die Herzgesundheit am vorteilhaftesten war. Die Forscher vermuten, dass dies auf Nicht-Vitamin-D-Stoffwechselwege zurückzuführen ist, wie beispielsweise die Freisetzung von Stickstoffmonoxid, das den Blutdruck senkt.

Nicht-Hautkrebs: Eine höhere Exposition korrelierte durchweg mit niedrigeren Sterberaten aufgrund von „inneren” Krebsarten (wie Lungen-, Darm- oder Brustkrebs).

Hautkrebs-Paradoxon: Interessanterweise führte eine hohe UV-Exposition zwar zu einer Zunahme der Diagnosen von Hautkrebs, jedoch nicht zu einem statistisch signifikanten Anstieg der Todesfälle durch Hautkrebs im Vergleich zur Gruppe mit geringer Exposition.

Die Autoren modellierten dann, wie das Ergebnis ausgesehen hätte, wenn die gesamte Kohorte einen Lebensstil mit hoher UV-Exposition verfolgt hätte, im Gegensatz zu einem Lebensstil, bei dem die Sonne gemieden wird.

Die Ergebnisse sind bemerkenswert:

Grundsätzlich ist eine hohe UV-Exposition mit einem recht dramatischen Rückgang der Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs verbunden, was jedoch mit einem sehr geringen Anstieg der Todesfälle aufgrund von Hautkrebs einhergeht.

Zuverlässigkeit der Auswertung

Was haben die Autoren angepasst, um „gleiche Wettbewerbsbedingungen” zu schaffen?

Eine offensichtliche Kritik an einer Beobachtungsstudie wie dieser ist, dass die UV-Exposition einfach ein Indikator für andere Gewohnheiten/Lebensstilfaktoren sein könnte, die an sich gesundheitsfördernd sind.

Beispielsweise könnten Menschen mit hoher UV-Exposition diejenigen sein, die in den (relativ) wohlhabenderen südlichen Teilen des Vereinigten Königreichs leben, wo die Gesundheit (und die Gesundheitsversorgung) besser ist als im Norden.

Ebenso könnte häufiges Aufhalten im Freien (und damit eine höhere Sonnenexposition) einfach ein Indikator für mehr Bewegung sein.

Um solche Faktoren zu berücksichtigen, verwendeten die Autoren ein Modell, das Anpassungen für eine offenbar recht umfassende Liste möglicher Störfaktoren enthielt. Es muss jedoch betont werden, dass ein potenzielles Problem bei allen solchen Beobachtungsstudien darin besteht, dass es unbekannte Störfaktoren geben kann, die (weil sie unbekannt sind) nicht berücksichtigt wurden.

Beobachtungsstudien legen im Wesentlichen korrelative Zusammenhänge nahe, und daher wird oft gesagt, dass nur eine randomisierte Interventionsstudie (bei der eine Gruppe auf eine bestimmte Weise behandelt und mit einer anders behandelten Gruppe verglichen wird) einen Kausalzusammenhang nachweisen kann.

Gibt es Kausalität?

Dieser puristische Ansatz berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass es praktisch nicht möglich (geschweige denn ethisch vertretbar) ist, Studien durchzuführen, die alle glaubwürdigen Hypothesen testen. Manchmal reichen Beobachtungsdaten aus, um bestimmte Hypothesen zu untermauern – zum Beispiel Richard Dolls Arbeit über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs.

Ein weiterer Punkt, der die Kausalität untermauert, ist die Frage, ob es andere biologisch plausible Beobachtungen gibt, die die aufgestellten Behauptungen stützen.

Die Vorteile wurden durch andere plausible biologische Wege bestätigt.

Die Autoren zeigten Veränderungen der zirkulierenden Proteine im Blut, die einen Zusammenhang zwischen UV-Exposition und geringerer Sterblichkeit herstellen. (Dies wurde an einer Untergruppe von ~44.000 Probanden durchgeführt.)

Die oben genannten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gesundheitlichen Vorteile durch Mechanismen hervorgerufen werden, die weitgehend unabhängig vom Vitamin-D-Weg sind.

Allerdings wurden diese Messungen nur einmal zu Beginn durchgeführt; um einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen, müssten zukünftige Studien die Veränderungen im Laufe der Zeit untersuchen.

Aus der Physik wissen wir, dass Sonnenstrahlung sehr tief in Meerwasser eindringt, das eine hohe physiologische Ähnlichkeit mit den Körperflüssigkeiten hat. So kann Sonnenstrahlung allein im Kopf einige Zentimeter tief eindringen und auf erheblich andere Art wirken als durch Vitamin D.

Denkbare Wirkungen sind nicht nur die Erwärmung, sondern auch elektromagnetische Wechselwirkungen mit ebenfalls elektromagnetischen Vorgängen in Nervenbahnen und generell im Körper. Blutbestandteile, Inhalte in Lymphbahnen oder anderen Körperflüssigkeiten sind mit normalerweise 15,6 Millivolt negativ geladen (das Zeta Potential) und können daher ebenfalls wechselwirken.

Praktische Erfahrungen mit Sonne

Übrigens Vitamin D. Nach einer Woche Aufenthalt auf Meereshöhe bei einem Sonnenstand, der zur Mittagszeit nur etwa 8 Grad von der Senkrechten abweicht, also in den Tropen, kam ich dank Vermeidung von Sonnencreme auf einen Vitamin D Spiegel von 109 ng/ml:

Natürlich vom Körper erzeugt, kann das also nicht ungesund sein, obwohl das Labor einen „Normbereich“ von 30,0 bis 50,0 angibt. Tatsächlich sind das die Durchschnittswerte von 95% der Patienten die wegen Krankheit den Arzt aufsuchen und zur Laboruntersuchung geschickt worden sind.

Es ist also der Bereich für durchschnittlich krank, der Wert für durchschnittlich gesund beginnt dagegen, wie TKP über Studien immer wieder berichtet hat, erst über 50 ng/ml. Gemessen wird dabei übrigens die Speicherform von Vitamin D, das Pro-Hormon Calcidiol, das eine Halbwertszeit von 6 Wochen hat, also sehr stabil ist.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 19.02.2026