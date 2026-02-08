Spanien will Bürger festnehmen, die auf X „Desinformationen“ verbreiten

Teile die Wahrheit!

Spanien hat angekündigt, Bürger zu verhaften, die sogenannte „Desinformationen“ und „Hassreden“ auf der X-Plattform veröffentlichen.

In seiner Rede auf dem Weltregierungsgipfel in Dubai erklärte Premierminister Pedro Sanchez, dass seine Regierung fünf Maßnahmen zur Eindämmung sozialer Medien umsetzen werde, was weitreichende Konsequenzen für die Meinungsfreiheit haben werde.

Rt.com berichtet: „Zunächst werden wir das Gesetz in Spanien ändern, um Plattformmanager für viele Verstöße auf ihren Seiten rechtlich zur Verantwortung zu ziehen“, kündigte er an und erklärte, dass Manager, die es versäumen , „kriminelle oder hasserfüllte Inhalte“ zu entfernen , mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Die meisten Rechtsordnungen betrachten soziale Medien als „Plattformen“ und nicht als „Herausgeber“, was bedeutet, dass die Nutzer selbst für die von ihnen veröffentlichten Inhalte verantwortlich sind.

Der von Sanchez vorgeschlagene Änderungsantrag geht über den Geltungsbereich des EU-Gesetzes über digitale Dienste hinaus, das Bußgelder für Plattformen vorsieht, die nach entsprechender Benachrichtigung keine „Desinformation“ entfernen.

Sanchez erklärte nicht, was unter „Hassbotschaften“ zu verstehen ist, und der Text der DSA definiert den Begriff „Desinformation“ nicht.

Sanchez sagte, seine Regierung werde auch die „algorithmische Manipulation und Verstärkung illegaler Inhalte“ unter Strafe stellen, verfolgen und untersuchen, „wie digitale Plattformen Spaltung fördern und Hass verstärken“, die Nutzung sozialer Medien für unter 16-Jährige verbieten und eine strafrechtliche Untersuchung wegen mutmaßlicher Straftaten von Grok, TikTok und Instagram einleiten.

In seiner Rede griff Sánchez persönlich Elon Musk, den Besitzer von X, an und warf dem Milliardär vor, „Desinformationen“ über seine Entscheidung zu verbreiten, letzte Woche einer halben Million illegaler Einwanderer eine Amnestie zu gewähren.

Am Sonntag beschuldigte Musk die spanische Europaabgeordnete Irene Montero, „Völkermord zu befürworten“, nachdem diese erklärt hatte, sie wolle die „Rechten durch Migranten ersetzen“. (Die unsichtbare Gefahr im Netz – wir müssen alle wachsam bleiben)

Sánchez erklärte, fünf weitere europäische Länder, die er als „Koalition der Digitalwilligen“ bezeichnete, würden ähnliche Gesetze verabschieden.

Frankreich hatte letzte Woche ein deutlich eingeschränkteres Gesetz verabschiedet, das Minderjährigen unter 15 Jahren die Nutzung sozialer Medien verbietet, während Griechenland laut einem Reuters-Bericht vom Dienstag kurz vor der Ankündigung eines ähnlichen Verbots stehe.

Frankreichs Social-Media-Verbot für Kinder: EU-Recht bremst Paris aus

Die Nationalversammlung will Teenager von TikTok und Co. aussperren. Doch der europäische Digital Services Act und das Herkunftslandprinzip bremsen Paris aus.

Frankreichs Nationalversammlung hat ein Signal gesetzt und strengere Regeln zum Schutz Minderjähriger im digitalen Raum beschlossen.

1 2 11 12 13

Deren Kern ist ein Nutzungsverbot sozialer Medien für Jugendliche unter 15 Jahren sowie eine Ausweitung des Handy-Verbots an Schulen bis in die Oberstufe. Präsident Emmanuel Macron hofft auf eine Umsetzung bis zum nächsten Schuljahr, doch Rechtsexperten bremsen die Euphorie. Hinter der Entschlossenheit verbirgt sich ein komplexes juristisches Tauziehen zwischen nationalem Souveränitätsanspruch und EU-Recht, das den Vorstoß verpuffen lassen könnte.

In dem Streit geht es nicht nur um eine pädagogische Debatte über die Bildschirmzeit, sondern um eine Weichenstellung zur Regulierung des digitalen Binnenmarkts.

Die französische Politik gibt dem Schutz der mentalen Gesundheit von Kindern den Vorrang. Doch die Frage ist nicht mehr nur, ob soziale Medien für 14-Jährige schädlich sind, sondern wer in einem grenzenlosen Internet das Recht hat, den Zugang dazu zu beschränken.

EU-Verordnung als juristische Hürde

Hauptproblem für den französischen Gesetzgeber ist der Digital Services Act (DSA). Diese EU-Verordnung verfolgt das Ziel, das Recht für digitale Vermittlungsdienste vollständig zu harmonisieren. Ihre Bestimmungen haben damit Anwendungsvorrang vor nationalen Alleingängen.

Wie Tobias Gostomzyk von der TU Dortmund gegenüber dem Science Media Center (SMC) erläutert, verpflichtet der DSA Plattformen zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen für Minderjährige. Er sieht aber kein generelles Nutzungsverbot vor. Ein nationales Gesetz, das über diese EU-Vorgaben hinausgeht, steht daher rechtlich auf wackeligen Füßen.

Die EU-Kommission hat selbst bereits Leitlinien veröffentlicht, die Methoden zur Altersverifikation vorsehen. Doch diese dienen vor allem der Umsetzung des bestehenden Schutzniveaus und nicht als Blankoscheck für nationale Verbote.

Zwischen Herkunftslandprinzip und zivilrechtlichen Kniffen

Ein weiterer Stolperstein ist das Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie. Es besagt, dass ein digitaler Diensteanbieter grundsätzlich nur den Gesetzen des Landes unterliegt, in dem er seinen Hauptsitz hat.

Da Schwergewichte der Branche wie Meta, TikTok oder Google ihre Europa-Zentralen fast ausnahmslos in Irland angesiedelt haben, stößt die französische Regulierungsgewalt hier an geografischen Grenzen. Ein Gesetz, das nur in Frankreich ansässige Unternehmen binden würde, liefe in der Praxis in die Leere: Die relevanten Plattformen unterstehen hier gar nicht der französischen Gerichtsbarkeit.

Um diese Hürde zu umgehen, setzt Frankreich auf einen juristischen Kniff, den Stephan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut als „indirekte Regelung“ beschreibt. Statt den Plattformen ein direktes medienrechtliches Verbot aufzuerlegen, sollen Verträge mit zu jungen Nutzern zivilrechtlich für nichtig erklärt werden.

Ziel: Bei den Anbietern das Haftungsrisiko bei der Datenverarbeitung so hoch zu treiben, dass sie „freiwillig“ Altersprüfungen einführen. Ob dieser Umweg trägt, müsste gegebenenfalls der Europäische Gerichtshof entscheiden.

Risiken für den Jugendschutz und digitale Ausweichmanöver

Kritiker wie Dreyer geben zudem zu bedenken, dass starre Altersgrenzen sogar kontraproduktiv sein könnten. Wenn Jugendliche offiziell von den großen Plattformen verbannt werden, würden die Betreiber ihre mühsam aufgebauten Jugendschutzfunktionen und Awareness-Teams wohl zurückfahren. Schließlich dürften dort laut Gesetz gar keine Minderjährigen mehr sein.

Ferner besteht die Gefahr, dass Jugendliche auf weniger kontrollierte Nischenangebote ausweichen oder technische Krücken wie Virtual Private Networks (VPN) nutzen, um die geografischen Sperren zu umgehen. Ein flächendeckendes System zur Altersverifikation würde zudem nicht nur Kinder, sondern alle Internetnutzer betreffen.

Das wirft erhebliche verfassungsrechtliche Fragen rund um Verhältnismäßigkeit und Datenschutz auf. Denn für den Zugang zu Informations- und Kommunikationsplattformen müssten plötzlich sensible Ausweisdaten oder biometrische Merkmale von Millionen Bürgern verarbeitet werden.

Trotz der massiven juristischen Einwände könnte der französische Vorstoß stilbildend wirken. Ähnliche Forderungen nach einem Social-Media-Verbot werden weltweit laut, von Australien bis Großbritannien.

Auch innerhalb der EU wächst der Druck: Das EU-Parlament hat sich bereits im November für ein Mindestalter von 16 Jahren ausgesprochen. Je mehr Mitgliedstaaten nationale Alleingänge wagen, desto wahrscheinlicher wird es, dass die EU-Kommission den DSA hier nachjustiert.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.02.2026