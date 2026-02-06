Steven Spielberg und Leonardo DiCaprio drehten Snuff-Filme für VIPs

Teile die Wahrheit!

Ein Epstein-Opfer hat sich mit schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Leonardo DiCaprio und Steven Spielberg gemeldet. Sie behauptet, die beiden hätten zusammengearbeitet, um sehr junge Mädchen anzulocken, bevor diese von einflussreichen Persönlichkeiten missbraucht wurden.

Sie behauptet, einige dieser Mädchen seien in Snuff-Filmen ermordet worden, die Spielberg für die Hollywood-Dinnerpartys gedreht habe. Ja, wir sprechen von demselben Spielberg , der jeden, der Fragen zu Heather O’Rourke stellt, mit einer Flut von juristischen Drohungen überzieht.

Doch nun melden sich Anklägerinnen mit Namen, Daten und Details, die wie ein Schlag in die Magengrube wirken: Zu den mutmaßlichen Tätern gehören Spielbergs Kumpel Tom Hanks und sogar die Obamas.

Die Eliten sind in heller Aufregung – sie löschen Threads, verstecken Links und überfluten die Feeds mit Ablenkungen – aber das ist kein Klatsch, der am nächsten Morgen wieder vergessen ist.

Die Medien versuchen verzweifelt, diese Geschichte zu unterdrücken – sie löschen, lenken ab, leugnen sie –, aber sie können sie nicht auslöschen. Dies ist ein handfester, vernichtender Beweis, den die Elite seit Jahrzehnten fürchtet: eine geladene Waffe, die sie versteckt gehalten haben, aus Angst, jemand könnte den Abzug finden. Und jetzt wurde der Abzug gedrückt.

Die Welt ist schockiert über die jüngsten Veröffentlichungen des US-Justizministeriums zu Jeffrey Epstein. Es geht nicht mehr um Gerüchte. Es geht um Moderatoren von Spielshows, die junge Frauen auf Epsteins Insel erdrosselt haben.

Es geht um Prinz Andrew, der ein Mädchen gefoltert und anschließend ermorden lassen hat. Es geht um bekannte Namen wie Alan Dershowitz, die mit Snuff-Filmen in Verbindung gebracht werden.

Und wir sprechen von vermissten Leichen – Hunderte mehr, als man für möglich gehalten hätte.

• Bush Sr was a rapist

• Prince Andrew tortured a girl then had her killed

• Trump’s head of security threatened a girl that if she blabbed, she’d be buried under a golf course „like the other cunts“

• Elon Musk emailed Epstein about visiting the island Assuming all of this… pic.twitter.com/aT4FVb5B8L — Captain Ⓐncapistan (@CptAncapistan) January 31, 2026

Und wir sprechen von toten Babys, die VIP-Gästen zusammen mit Hühnchen serviert wurden, und von Akten , die Zeugenaussagen enthalten, in denen beschrieben wird, wie Epstein und Prominente Kannibalismus praktizierten.

Aber wir können Ihnen versichern: Sie haben noch lange nicht alles gesehen. Dies sind lediglich ausgewählte, geschwärzte Beweise. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wenn die Welt endlich begreift, wie viele junge Mädchen rituell ermordet wurden – wer es getan hat und wie genau sie abgeschlachtet wurden – wird es eine Abrechnung geben.

Epstein-Überlebende Maria Farmer erklärt.

Es ist ein offenes Geheimnis in Hollywood, wo Steven Spielberg als Verbindungsmann für Epsteins Hollywood-Aktivitäten fungierte und unzählige A-Prominente wie Tom Hanks, Kevin Spacey, Bette Midler und einen jungen Leonardo DiCaprio anlockte.

Hier ist Brian Peck, der wegen unzüchtiger Handlungen an einem Kind verurteilt wurde und 16 Monate im Gefängnis verbrachte, bevor ihn die Branche mit offenen Armen wieder empfing und ihm Arbeit an anderen Kinderfernsehsendungen gab.

Der Kreislauf des Traumas. Merken Sie sich diesen Satz. Denn Macht fließt nicht nur durch Geld. Sie fließt nicht nur durch Politik. Sie fließt durch Schmerz .

Trauma erzeugt Bruch. Bruch erzeugt Kontrolle. Kontrolle erzeugt Gehorsam.

Und der Zyklus wiederholt sich. Das ist der Mechanismus.

Und dann gibt es da noch die andere Seite der Medaille – die satanische Philosophie dahinter.

Eine Besessenheit von Umkehrung. Von Geheimhaltung. Von der Verherrlichung jener Art von Bösem, vor der die meisten Menschen instinktiv zurückschrecken.

Nicht nur sich in der Dunkelheit verstecken. Sie verehren . Denn wenn man die Dunkelheit normalisiert, kann man sich in ihr widerstandslos bewegen.

Fragen Sie einfach Brian Peck.

Laut Aussagen mehrerer Epstein-Opfer lässt Steven Spielbergs Besessenheit von Düsternis und sein Bestreben, Traumata zu verursachen, Brian Peck wie den unbedeutenden Showrunner erscheinen, der er ist.

Laut Aussagen von Epstein-Opfern hat Spielberg jahrzehntelang Kinderstars manipuliert, darunter auch den jungen Leonardo DiCaprio, der bereits im frühen Teenageralter in den Kreislauf des Traumas eingeführt wurde… bevor er zu einem der treuesten Besucher von Diddys White Party wurde.

Doch die Verkommenheit der White Parties verblasst im Vergleich zu der Rolle, die Spielberg und Epstein für DiCaprio spielten.

Laut der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten fungierte Epstein im Jahr 2009 als Leonardo DiCaprios Agent und bot dessen Dienste weltweit an.

BREAKING: ⚡Hollywood stars mentioned in new Epstein documents Case file revealed mentions of Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Cameron Diaz, Bruce Willis, and Kevin Spacey in connection with Epstein. According to testimony:

Epstein „would be on the phone a lot at that time”… pic.twitter.com/1nTQ6OeyqQ — Megatron (@Megatron_ron) January 4, 2024

Laut Epstein suchte DiCaprio nach „Produkten außerhalb der USA, für die er Werbung machen konnte, um etwas Geld zu verdienen“.

Wer das seltsam findet, muss verstehen, wie tiefgreifend Epsteins Einfluss in Hollywood reichte. Und auch, dass Epstein und DiCaprio angeblich viel mehr gemeinsame Vergangenheit haben, als den meisten bewusst ist.

Laut einer ehemaligen Hollywood-Kinderdarstellerin, die in den 90er-Jahren in mehreren Erfolgsserien mitwirkte, wurde Leo von Steven Spielberg gezielt als Köder eingesetzt, um junge Mädchen in seine Fänge zu locken. Und Spielberg? Er war Epsteins Mann in Hollywood, sammelte Informationen und produzierte Snuff-Filme zum Vergnügen der Elite.

Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Crispin Glover, der vor allem für seine Rolle als Marty McFlys Vater in Zurück in die Zukunft bekannt ist, veröffentlichte 2003 einen Essay mit dem Titel „Was ist es?“.

Glover deutet an, dass Spielbergs zahlreiche Darstellungen junger Jungen in kompromittierenden Situationen darauf hindeuten, dass der Regisseur genau dessen schuldig ist, dessen Weinstein überführt wurde.

Isaac Kappy deckte auch innerhalb des Systems Missstände auf – er beschuldigte unter anderem Spielberg und Hanks der schlimmsten Verbrechen an Kindern, die man sich vorstellen kann, als Teil eines Trauma-Kreislaufs.

Kappy dürfte es interessieren zu erfahren, dass Spielbergs Tochter angibt, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein, und nun eine Karriere in der Pornografie anstrebt.

Leider wurde er unter äußerst verdächtigen Umständen auf der Interstate 40 in Arizona tot aufgefunden und reiht sich damit in die Legion anderer Stars ein, die tot aufgefunden wurden, nachdem sie geschworen hatten, den Hollywood-Pädophilenring zu entlarven.

Das ist ein gefährliches Terrain, und wenn Sie eigene Recherchen anstellen und sich online mit unterdrückten Themen auseinandersetzen, müssen Sie sich schützen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.02.2026