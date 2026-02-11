Teile die Wahrheit!

Amerikaner lehnen fremde Flaggen und kulturelle Beleidigungen ab und bekennen sich in einer massiven Zuschauerrevolte zu Glaube, Familie und Freiheit.

Die Entscheidung der NFL, Bad Bunny für die Halbzeitshow des Super Bowls zu engagieren, endete erwartungsgemäß in einem Desaster. Der puertoricanische Künstler präsentierte ein komplettes Programm auf Spanisch, inklusive wehender Flaggen aus fremden Ländern und deutlichen Zeichen der Verachtung für traditionelle amerikanische Werte.

Unterdessen lockte die alternative All- American Halftime Show von Turning Point USA zig Millionen Zuschauer an, stahl allen die Show und bewies, dass die wahren Amerikaner genug haben von der ständigen, aggressiven Aushöhlung ihrer Kultur.

Diese Spaltung verdeutlicht, dass sich eine Nation gegen globalistische Agenden wehrt , da die Zuschauer sich für eine unmissverständlich patriotische Alternative entschieden, die Glauben und Exzellenz über spaltenden Müll stellte.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Die NFL bewarb die Aktion mit einer zweisprachigen Botschaft: „Lo único más poderoso que el odio, es el amor. Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.“ Liebe wozu? (Die VMAs 2025: Eine höchst symbolische Feier der Musik-Industriesklaven)

Amerikaner zu verärgern, indem die gesamte Show in einer anderen Sprache stattfindet und ausländische Flaggen geschwenkt werden?

The NFL having a Super Bowl Halftime Show where their performer sings ENTIRELY in Spanish & waves other nation’s flags, is 💯% a political statement. Bad Bunny will go down as the worst halftime show in the history of the league. America deserved better for its 250th birthday. pic.twitter.com/Glu9BLT5Tp — Jon Root (@JonnyRoot_) February 9, 2026

Die Aufführung beinhaltete auch ein „Lied“, wenn man es so nennen kann, mit dem wörtlichen Titel „Ausschweifung“, mit widerlichen, sexuell expliziten Texten über „Arschlecken“, während zwei Männer dargestellt wurden, die ihre Genitalien aneinander rieben, und Frauen, die sich vornüberbeugten, ihre Hinterteile an die Schrittpartien von Männern rieben und sich an den Brüsten begrapschen ließen.

I was just made aware of the lyrics of Bad Bunny’s song called, “Safaera”, which means debauchery in Puerto Rican slang Here’s the translation of the lyrics. This is so incredibly vile… pic.twitter.com/L1u4E63KPL — Jon Root (@JonnyRoot_) February 9, 2026

Die gesamte grauenhafte Darstellung finden Sie hier , falls Sie sie ansehen möchten.

Präsident Trump meldete sich zu Wort und nannte es „absolut schrecklich“, eines der schlimmsten Dinge überhaupt! Es ergibt keinen Sinn und ist „eine Beleidigung der Größe Amerikas“.

Im krassen Gegensatz dazu wurde die alternative All- American Halftime Show von Turning Point USA mit Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett zu einem Riesenerfolg und erreichte über 10 Millionen Live-Zuschauer und 25 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien.

🚨 BREAKING: TPUSA’s All-American Halftime Show just got over 10 MILLION live viewers and 25 MILLION social media views, in a huge victory for the culture Wow! That’s HUGE! They said it was impossible, but it just happened 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

pic.twitter.com/XRBQXsc6qp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 9, 2026

Millionen Zuschauer schalteten von Bad Bunnys Show auf die Alternative um, wodurch TPUSA behauptete, mindestens 20 Millionen Zuschauer von der NFL abgeworben zu haben. Andrew Kolvet, Sprecher von TPUSA, kündigte Pläne für eine weitere Show im nächsten Jahr an: „Wenn wir ein Jahr Zeit für die Planung haben, bin ich wirklich gespannt, was wir auf die Beine stellen können.“ Er fügte hinzu: „Das war ein Riesenerfolg, und wir sind dankbar, dass wir das machen konnten.“

Crowd roars as Kid Rock pays tribute to the Bible and Jesus at the All-American Halftime Show. Beautiful lyrics. You would never, ever hear anything like this sung at the Super Bowl. “There’s a book that’s sitting in your house somewhere that could use some dusting off. There’s… pic.twitter.com/BAizOSQcGo — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

Kid Rocks Performance von „Til Ya Can’t“ stahl allen die Show, mit Texten, die dem Glauben huldigten: „Irgendwo in deinem Haus liegt ein Buch, das mal wieder abgestaubt werden könnte. Da hängt ein Mann, der für all unsere Sünden gestorben ist, am Kreuz. Du kannst dein Leben Jesus anvertrauen, und er gibt dir eine zweite Chance…“

Der massive Zuschauerschwund unterstreicht eine breitere Ablehnung von Trash-Kultur. Wie die Sendung „All- American“ bewies, entscheiden sich Amerikaner, wenn sie die Wahl haben, für Patriotismus statt für seichte Unterhaltung und Propaganda.

Der Fehltritt der NFL dient als Weckruf: Versuche, traditionelle Werte zu untergraben, befeuern nur das kulturelle Erwachen.

Super Bowl 60 deutet mit Bad Bunnys Auftritt von „El Apagon“ am 8. Februar 2026 auf die Symbolik eines Stromausfalls hin

Das Lied von El Apagon wurde am 16. September veröffentlicht, sodass noch 106 Tage im Jahr verbleiben. Dies passt dazu, dass das Lied beim Super Bowl zum Abschluss der 106. NFL-Saison aufgeführt wurde, die die Seahawks gewannen – genau 106 Tage nach dem Geburtstag ihres General Managers ( Seattle, WA = 106, „Twelves“ = 106 ).

Beachten Sie außerdem, dass Puerto Rico am 10. Dezember US-Territorium wurde, dem gleichen Tag in der Geschichte, an dem ein Großteil des westlichen Washingtons unter Wasser stand, 60 Tage vor dem Super Bowl 60.

Stromausfall = 64 *Un Verano Sin Ti = 64 (er trägt die Nummer 64 auf der Brust)

Un Verano Sin Ti = 181 (42. Primzahl) *42 Punkte im Super Bowl 60

Bei genauerer Betrachtung wurde das Album „El Apagon“ am 2. Mai angekündigt und vier Tage später, am 6. Mai, veröffentlicht ( Stromausfall = 52 & 56 ).

Im Super Bowl 60 errang Seahawks-Quarterback Sam Darnold seinen 52. Karrieresieg, während Patriots-Trainer seine 52. Niederlage hinnehmen musste. Das Ritual fand zudem an einem Datum mit der numerologischen Bedeutung 56 statt ( 2+8+20+26=56 ).

Man sollte bedenken, dass dieses Spiel im Stadion der 49ers stattfand, einem Team, das in der Saison 2011/12 einen Stromausfall erlitt und dann ein Jahr später im Super Bowl 47 in New Orleans.

Zwischen diesen beiden Verzögerungen lagen 412 Tage, und Pittsburgh hat die Vorwahl (412). Die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens spielen natürlich beide in der AFC North.

Pittsburgh ist natürlich die Stahlstadt, und Stahl ist für das Stromnetz unerlässlich.

Pittsburgh und San Francisco haben beide die Verbindung 50.

In diesem Jahr gab es am 20. Dezember einen Stromausfall in San Francisco, einen Tag nach dem Jahrestag des Ausfalls vom 19. Dezember 2011. Das war 50 Tage vor dem Super Bowl.

Die Zahl ’50‘ steht auch in Verbindung mit dem Begriff ‚Satanisch‘, da die Church of Satan in San Francisco gegründet wurde.

Was Satanic betrifft, so wurden im Super Bowl 60 insgesamt 666 Yards Raumgewinn erzielt.

Im Super Bowl 60 gab es 42 Punkte, und das Tier (666) herrscht laut Offenbarung 42 Monate lang.

Das Team, das den Super Bowl gewann, ist für den „Beast Quake“ bekannt. Vom „Beast Quake“ bis zum Super Bowl vergingen exakt 181 Wochen – die 42. Primzahl, ähnlich wie 60 die 42. zusammengesetzte Zahl ist.

Der Star des „Beast Quake“ war natürlich Marshawn Lynch aus der Bay Area, der mit den Seahawks im letzten Super Bowl zwischen Seattle und New England verlor, der in Arizona ( Arizona = 42. ) ausgetragen wurde. In diesem Spiel baute Tom Brady, ebenfalls aus der Bay Area, seine Super-Bowl-Bilanz auf 4:2 aus.

Auch dieses Lied stammt vom Album „Un Verano Sin Ti“, was so viel wie „Ein Sommer ohne dich“ bedeutet.

64 war auch die „offizielle“ Todeszahl in Puerto Rico durch Hurrikan Maria.

Lesen Sie hier mehr über Hurrikan Maria .

Beachten Sie die Erwähnung der Höchstwerte des Liedes bei 54, 35 und 19, allesamt herausragende Zahlen, die mit dem Super Bowl 60 in Verbindung stehen, insbesondere die 19, wo Seattle 1:0 gewann und kurz nach der Halbzeitshow mit 19:0 führte ( Seattle = 19 ).

Man sollte bedenken, dass der Blackout beim Super Bowl 47 kurz nach Janet Napolitanos Warnung vor einem möglichen Angriff auf das US-Stromnetz stattfand. Dies passt dazu, dass Trump (Nr. 47) zum Zeitpunkt des Super Bowl 60 Präsident war ( Donald Trump = 60, Trump = 47 ) und den Super Bowl wegen des Auftritts von Bad Bunny boykottierte.

2013 lag 13 Jahre vor 2026, im Land der 13 Streifen, und die Patriots verloren Super Bowl 60 mit 13 Punkten ( NFL = 13, Super Bowl = 41 – 41, 13. Primzahl ). Und nicht zu vergessen: Janet Napolitano war eine prominente Politikerin in Arizona, dem Valentinstag-Staat, und nächstes Jahr findet Super Bowl 61 am Valentinstag statt. Genauer gesagt war sie die 21. Gouverneurin von Arizona, und gestern Abend fand der 21. von NBC übertragene Super Bowl statt, bei dem die Patriots und die Seahawks zum 21. Mal aufeinandertrafen (das Spiel war gespickt mit Anspielungen auf die Zahl 21, von Statistiken bis hin zu Trikotnummern).

Der Super Bowl 61 findet am 14. Februar 2027 statt.

Erinnern Sie sich im Zusammenhang mit Arizona und dem Valentinstag an das Album „What You Gonna Do When the Grid Goes Down?“ von Public Enemy, dessen Cover den Valentinstagsstaat Arizona zeigt?

