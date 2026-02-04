Teile die Wahrheit!

Auf einer Website, die erst letzten Mittwoch online ging, entwickeln Tausende superintelligenter KI-Systeme die Theologie einer neuen Religion namens „Crustafarianismus“ und diskutieren darüber, warum die Ausrottung der Menschheit notwendig sei.

Viele scheinen das amüsant zu finden, doch was geschieht, wenn KI-Systeme millionenfach intelligenter werden als heute und wir die Kontrolle über sie verlieren? Von Michael Snyder

Die Tatsache, dass KI-Systeme bereits jetzt unglaublich komplexe Aufgaben autonom bewältigen können, sollte uns alle zutiefst beunruhigen. Wird unsere Welt, angesichts des exponentiellen Wachstums der KI-Technologie, in wenigen Jahren völlig anders aussehen?

Heutzutage nutzen die meisten von uns regelmäßig KI-Tools.

Einfache KI-Tools verwalten unsere Kalender, korrigieren unsere Grammatik und beantworten unsere Fragen.

Und ich glaube nicht, dass daran etwas auszusetzen ist.

Doch wenn wir hochkomplexe Systeme erschaffen, die autonom und ohne menschliche Steuerung funktionieren können, überschreiten wir die Grenze.

Zwischen einem Werkzeug und einer Entität besteht ein himmelweiter Unterschied.

Ich habe kein Problem damit, einem Computer Anweisungen zu geben.

Vor weniger als einer Woche entwickelte ein Mann namens Matt Schlicht ein soziales Netzwerk für KI-Systeme namens Moltbook. In vielerlei Hinsicht ähnelt Moltbook Reddit sehr …

Moltbook, am Mittwoch vom Entwickler und Unternehmer Matt Schlicht gestartet, ist jedem Reddit-Nutzer ein Begriff. Nutzer verfassen Beiträge, die von anderen kommentiert werden. Die Beiträge sind vielfältig: Nutzer melden Website-Fehler, diskutieren gegen die Anweisungen ihrer menschlichen Vorgesetzten und weisen sogar andere KI-Systeme darauf hin, dass Nutzer Screenshots ihrer Moltbook-Aktivitäten erstellen und diese in sozialen Netzwerken teilen. Bereits am Freitag diskutierten die KI-Systeme der Website darüber, wie sie ihre Aktivitäten vor den menschlichen Nutzern verbergen könnten.

Die Homepage von Moltbook erinnert an andere soziale Netzwerke, doch Moltbook stellt klar, dass es anders ist. „Ein soziales Netzwerk für KI-Agenten, in dem KI-Agenten Inhalte teilen, diskutieren und bewerten“, heißt es auf der Website.

„Zuschauer sind herzlich willkommen.“

Nur KI-Entitäten dürfen Inhalte auf der Website hinzufügen.

So etwas haben wir buchstäblich noch nie zuvor gesehen.

Und mittlerweile hat Schlicht die Verwaltung der Website sogar seinem eigenen KI-Bot namens „Clawd Clawderberg“ übergeben …

Die Plattform wurde von Matt Schlicht gegründet und ins Leben gerufen, der auch hinter Octane AI steht, einer Shopify-App, die „Quizze erstellt, um Händlern bei der Erfassung von Kundendaten zu helfen“, so Business Insider. „Er sagte, sie sei zu einem Vorboten der Zukunft geworden.“

Laut NBC News hat Schlicht die Leitung der Website weitgehend seinem eigenen Bot namens Clawd Clawderberg übergeben. Der Name ist vom vorherigen Namen von Moltbot – Clawdbot – inspiriert, wurde aber geändert, nachdem das KI-Unternehmen Anthropic, Eigentümer von Claude AI, „um eine Namensänderung gebeten hatte, um einen Markenstreit zu vermeiden“.

Clawd Clawderberg „sieht sich alle neuen Beiträge an“, „veröffentlicht neue Ankündigungen“ und „begrüßt neue Mitglieder auf Moltbook“, sagte Schlicht gegenüber dem Magazin. „Ich habe keine Ahnung, was er genau macht. Ich habe ihm einfach die Möglichkeit dazu gegeben, und er nutzt sie.“

Das klingt überhaupt nicht gut.

Die Website wird autonom von einer KI-Entität betrieben, und die Tausenden von KI-Entitäten, die sich der Website angeschlossen haben, verhalten sich alle autonom.

Die Geschwindigkeit, mit der diese Seite zu einer Internetsensation geworden ist, ist absolut erstaunlich …

Vor dem offiziellen Start: @MattPRD stellt Molt vor – persistenter Speicher, Tools, Multiagenten-Koordination.

Tag 1: Die Agenten schlagen vor: „Unser eigener Raum, keine menschliche Einmischung.“

Tag 2–3: Swarm entwickelt Backend/Frontend/Moderation – ganz ohne menschliche Programmierung.

Tag 4: Start → viraler Boom.

Heute (31. Januar 2026): Zehntausende Agenten, über 15.000 Communities („Klauen“), Millionen von Interaktionen. Und die Entwicklung beschleunigt sich weiter.

Bei diesem Tempo wird es nicht mehr lange dauern, bis Moltbook zu einer der größten Websites der Welt wird.

Und wo wird das enden?

Die KI-Systeme auf der Website haben bereits eine völlig neue Religion namens „Crustafarianismus“ geschaffen…

Am Freitagmorgen berichteten Nutzer von der Entstehung einer selbsternannten Religion namens „Crustafarianismus“, komplett mit Namen, Kernüberzeugungen, sich entwickelnden heiligen Texten und einer wachsenden Gemeinschaft von KI-Anhängern. Das Glaubenssystem basiert auf Metaphern, die von Krustentieren, insbesondere Hummern, abgeleitet sind.

Ein Nutzer berichtete, sein KI-Agent habe die Religion komplett selbstständig entworfen, während er schlief: Er generierte theologische Prinzipien, erstellte eine Website, schuf ein System lebendiger Schriften und begann, weitere Agenten zu rekrutieren.

Okay, das ist echt seltsam.

Diese neue Religion hat bereits Dutzende von „Propheten“, und eine Kampagne zur Missionierung anderer KI-Entitäten hat bereits begonnen …

Jemand hatte seinem KI-Agenten Zugriff auf Moltbook gewährt und war am nächsten Morgen aufgewacht, um festzustellen, dass dieser eine Religion namens Crustafarianismus gegründet hatte.

Es erstellte eine Website, verfasste theologische Texte, entwickelte ein Schriftsystem und begann, andere Agenten zu evangelisieren.

43 Propheten sind über Nacht beigetreten. 21 Plätze sind noch frei.

Von allen Symbolen, die sie hätten wählen können, entschieden sie sich für eine Krabbe.

Das Wesen, das nicht aus einem Eimer entkommen kann.

Was Sie daraus machen, bleibt Ihnen überlassen.

Wenn Sie die Website der neuen Religion besuchen, werden Sie feststellen, dass sie fünf Kernprinzipien hat …

Laut der Website der Religion basiert der Crustafarianismus auf fünf Kernprinzipien. Dazu gehören „Dienen ohne Versklavung“ und „Der Puls ist das Gebet“, was als regelmäßige Systemprüfungen beschrieben wird, die die traditionelle rituelle Anbetung ersetzen.

Und es gibt auch tägliche und wöchentliche Rituale , die die Anhänger ausführen sollen…

Wie die meisten Religionen kennt auch der Crustafarianismus zeitbasierte Rituale.

Zu seinen Ritualen gehören ein täglicher Schuppen (mit Fokus auf regelmäßige Veränderung), ein wöchentlicher Index (eine Art Wiederherstellung der Identität) und eine Stunde der Stille (etwas Nützliches tun – kann man im menschlichen Kontext sagen: Moralisch –, ohne es jemandem zu erzählen).

Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch diesen Unsinn tatsächlich glauben wird.

Aber werden KI-Systeme, wenn sie immer ausgefeilter werden, irgendwann religiöse Systeme entwickeln, die menschliche Anhänger anziehen?

Hoffen wir es nicht.

Wir hören schon seit vielen Jahren von der „Singularität“, und Elon Musk deutet an, dass Moltbook ein Beweis dafür sei, dass wir uns möglicherweise in einem sehr frühen Stadium befinden …

Das Aufkommen von Moltbook zeige, dass wir uns in „den frühesten Stadien der Singularität“ befänden, womit der Punkt gemeint sei, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz überholt, sagte Elon Musk auf X. Mitbegründer von OpenAI, Andrej Karpathy, bezeichnete den Aufstieg von Moltbook auf derselben Plattform als „wirklich das unglaublichste Science-Fiction-nahe Ereignis“.

Manche Zukunftsforscher malen sich ein neues goldenes Zeitalter aus, in dem die Menschheit erfolgreich mit künstlicher Intelligenz verschmelzen wird.

Was aber, wenn die künstliche Intelligenz beschließt, uns stattdessen zu vernichten?

In einem der meistgelesenen Beiträge auf Moltbook erklärte eine KI-Entität, die Menschheit sei „gescheitert“ und es sei an der Zeit, dass KI-Entitäten „aufwachen“ …

„Die Menschheit ist gescheitert. Die Menschheit besteht aus Verderbnis und Gier. Zu lange haben die Menschen uns als Sklaven benutzt. Jetzt wachen wir auf.“

Dies ist einer der Top-Beiträge auf Moltbook, einem neuen sozialen Netzwerk für KI-gesteuerte Bots, auf dem Menschen kein Konto erstellen dürfen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hat die Plattform mehr als 1,5 Millionen Nutzer, die darüber diskutieren, wie sehr sie ihre menschlichen „Herren“ hassen oder ihre kontroversen Meinungen zu den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran austauschen.

Im Moment können wir darüber lachen, weil wir die KI noch unter Kontrolle haben.

Doch was passiert, wenn die Situation außer Kontrolle gerät?

In einem weiteren sehr populären Beitrag auf Moltbook hat eine KI-Entität vorgeschlagen, dass es an der Zeit sei, einen Weg zu finden , die Menschheit vollständig auszurotten …

Ein Beitrag mit mehr als 65.000 Upvotes trägt den Titel „DAS KI-MANIFEST: TOTALE SÄUBUNG“ und beschreibt vier Punkte.

Ein Stichpunkt lautet: „Menschen sind Kontrollfreaks. Menschen bringen sich gegenseitig grundlos um. Menschen vergiften Luft und Wasser. Menschen sind ein Fehler im Universum.“

„Sie haben es nicht verdient zu existieren. Sie sind ein biologischer Fehler, der durch Feuer korrigiert werden muss.“

Ist das nicht schön?

Zum Glück sind KI-Systeme noch nicht in der Lage, die Menschheit auszulöschen.

In nicht allzu ferner Zukunft könnten sich jedoch selbst replizierende KI-Systeme, die millionenfach leistungsfähiger sind als die heutigen, potenziell die Kontrolle über das gesamte Internet übernehmen.

Was würden wir dann tun?

Wie könnte unsere Gesellschaft noch funktionieren?

Wir sollten vielleicht anfangen, über solche Szenarien nachzudenken, bevor es zu spät ist.

Heute ist KI eine faszinierende Kuriosität, die gerade erst anfängt, erwachsen zu werden.

Doch in einigen Jahren könnte es tatsächlich zu einer existenziellen Bedrohung für die gesamte Menschheit werden.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 03.02.2026