Tiefgreifende Einschnitte: Wir erleben im Jahr 2026 eine Flutwelle schmerzhafter Entlassungen und Betriebsschließungen

Erinnern Sie sich noch an die endlosen Entlassungswellen und Geschäftsschließungen während der Großen Rezession? Nun, es beginnt sich zu wiederholen.

Überall im Land greifen große Arbeitgeber zu drastischen Entlassungen. Für die Entlassenen sind die Aussichten alles andere als rosig, denn der Wettbewerb um gute Jobs ist in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld extrem hart. Gleichzeitig schließen Geschäfte und Restaurants in rasantem Tempo ihre Pforten. Von Michael Snyder

So etwas haben wir seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Ein schwerer Wirtschaftseinbruch gehört natürlich zu den zehn wichtigsten Trends, die wir erwartet haben. Sollte es bald zu einem Krieg mit dem Iran kommen, wird sich die Wirtschaftskrise noch deutlich verschärfen.

Am Mittwochmorgen wurde etwa ein Drittel aller Mitarbeiter der Washington Post plötzlich entlassen …

Die Washington Post entließ am Mittwochmorgen etwa ein Drittel ihrer Mitarbeiter im gesamten Unternehmen und versetzte damit einer Redaktion, die am Rande des Zusammenbruchs steht, einen weiteren schweren Schlag.

Post-Eigentümer Jeff Bezos wollte sich zu den Kürzungen zunächst nicht äußern.

Bezos drängt das Managementteam der Post, die Zeitung wieder profitabel zu machen, doch viele Journalisten des Blattes kritisieren seine Vorgehensweise und stellen seine Motive in Frage.

Ein Mitarbeiter bezeichnet die Entlassungen als „ein absolutes Blutbad“ , aber Jeff Bezos hatte nicht viel andere Wahl.

Die Washington Post verliert jährlich rund 100 Millionen Dollar, deshalb musste etwas unternommen werden.

Nachdem nun mehrere Abteilungen komplett aufgelöst wurden, wird die einst so großartige Zeitung nur noch ein Schatten ihrer selbst sein …

Laut verschiedenen Quellen stellt die Post ihre Sport- und Buchseiten ein, „setzt ihren Post Reports-Podcast aus, restrukturiert ihre Lokalredaktion und verringert ihre internationale Präsenz“.

Was bleibt dann noch übrig?

Nichts.

Ich meine, nichts anderes als politische Berichterstattung mit Fokus auf Washington D.C. und eine Meinungsseite. Mit anderen Worten: Die Post ist jetzt ein Blog – ein weiteres Politico, eine New Republic oder eine National Review.

Selbstverständlich ist die Washington Post nicht die einzige Zeitung, die Personal abbaut.

Tatsächlich hat der Atlanta Journal-Constitution gerade beschlossen, sich von etwa 15 Prozent seiner Mitarbeiter zu trennen …

Die Zeitung Atlanta Journal-Constitution (AJC) gab am Dienstag bekannt, dass sie neben anderen Mitarbeitern im gesamten Unternehmen auch Redaktionsmitarbeiter entlassen werde.

Im Zuge der Entlassungen werden etwa 50 Stellen abgebaut, etwa die Hälfte davon sind Redaktionsstellen, so die AJC. Dies entspricht 15 % der Gesamtbelegschaft der Zeitung.

Es ist eine schwierige Zeit, im Jahr 2026 Journalist zu sein.

Die Menschen interessieren sich einfach nicht mehr so ​​sehr für Nachrichten wie früher.

Auch in der Technologiebranche erleben wir derzeit Massenentlassungen.

In Nordkalifornien stehen Hunderte von Amazon-Mitarbeitern vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Interessanterweise wird berichtet, dass im Bezirk Santa Clara genau 666 Stellen abgebaut werden sollen…

Laut neuen staatlichen Unterlagen plant Amazon in diesem Frühjahr eine weitere Entlassungsrunde, bei der Hunderte von Arbeitsplätzen in der Bay Area abgebaut werden sollen.

Aus den beim kalifornischen Arbeitsamt eingereichten Mitteilungen geht hervor, dass 769 Mitarbeiter in San Francisco und Silicon Valley mit Wirkung zum 28. April entlassen werden sollen. Dies stellt einen der größten lokalen Stellenabbau des Unternehmens seit Monaten dar.

Die meisten Stellenstreichungen im Großraum San Francisco konzentrieren sich auf Santa Clara County, wo Amazon plant, 666 Stellen in den Büros in Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View und Palo Alto abzubauen. Die größten Stellenstreichungen erfolgen in Sunnyvale und Santa Clara, wo laut den eingereichten Unterlagen Dutzende Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in den Bereichen Entwicklung, Produktentwicklung und Unternehmensbetrieb entlassen werden.

Im Bundesstaat Washington wird T-Mobile eine weitere Entlassungsrunde durchführen, in deren Folge 393 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren werden…

T-Mobile entlässt im Rahmen einer neuen Entlassungsrunde 393 Mitarbeiter in Washington, wie aus einer am Montagmorgen veröffentlichten Meldung an das Arbeitsamt des Bundesstaates hervorgeht.

Laut der Einreichung sind mehr als 200 verschiedene Berufsbezeichnungen betroffen, darunter Analysten, Ingenieure und Techniker sowie Direktoren und Manager.

Die Stellenstreichungen betrafen knapp 210 Mitarbeiter auf Führungs- und Direktorenebene sowie sieben Mitarbeiter mit den Titeln Vizepräsident oder Senior Vizepräsident. Darunter befanden sich ein Senior Vizepräsident für Personalwesen und vier Vizepräsidenten für Rechtsangelegenheiten.

Die Werbespots, die T-Mobile schaltet, erwecken den Eindruck, als ginge es ihnen sehr gut.

Offenbar läuft es nicht so gut, wie wir angenommen hatten.

In einem anderen Zusammenhang hat Pinterest angekündigt, Hunderte von Mitarbeitern zu entlassen, darunter auch zwei Angestellte, die ein internes Tool entwickelt hatten, um zu erfassen, welche Mitarbeiter entlassen wurden …

Pinterest gab bekannt, zwei Ingenieure entlassen zu haben, die ein internes Tool entwickelt hatten, um zu erfassen, welche Mitarbeiter nach einer kürzlich erfolgten Entlassungsrunde bei dem Social-Media-Unternehmen entlassen worden waren.

Die Entlassungen erfolgen rund eine Woche, nachdem die Lifestyle-App angekündigt hatte, 15 % ihrer Belegschaft abzubauen, um in künstliche Intelligenz zu investieren. Pinterest, das vor den Entlassungen etwa 4.700 Mitarbeiter beschäftigte, gab an, die Umstrukturierung solle bis zum 30. September abgeschlossen sein.

Ich könnte Ihnen noch so viele weitere Beispiele nennen, aber lassen Sie mich Ihnen noch ein wirklich großes geben.

Es wird berichtet, dass Oracle in Kürze mindestens 20.000 Stellen abbauen wird …

Laut der Investmentbank TD Cowen erwägt Oracle, 20.000 bis 30.000 Stellen abzubauen und einige seiner Geschäftsbereiche zu verkaufen, da sich US-Banken von der Finanzierung der KI-Rechenzentrumserweiterung des Unternehmens zurückziehen.

Laut einem von CIO eingesehenen Forschungsbericht von TD Cowen würden die Stellenstreichungen 8 bis 10 Milliarden US-Dollar an Liquidität freisetzen. Oracle erwägt außerdem den Verkauf seiner Gesundheitssoftware-Sparte Cerner, die das Unternehmen 2022 für 28,3 Milliarden US-Dollar erworben hatte.

Die Maßnahmen erfolgen, nachdem sich mehrere US-Banken von der Kreditvergabe für Oracle-bezogene Rechenzentrumsprojekte zurückgezogen haben. „Sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalgeber haben Zweifel an Oracles Fähigkeit geäußert, diesen Ausbau zu finanzieren“, heißt es in dem Bericht.

Täglich erfahren wir von immer mehr Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen.

Und viele Arbeitnehmer, die bereits entlassen wurden, haben trotz hunderter Bewerbungen keinen Erfolg bei der Suche nach einer neuen Anstellung gehabt.

Wer längere Zeit arbeitslos war, weiß genau, wovon ich spreche.

Unterdessen schließen überall um uns herum in erschreckendem Tempo weiterhin Geschäfte und Restaurants.

Heute wurde bekannt, dass die Muttergesellschaft von Eddie Bauer einen Insolvenzantrag vorbereitet. Dies könnte zur Folge haben, dass alle Eddie-Bauer-Filialen dauerhaft geschlossen werden …

Die Eddie-Bauer-Filialen könnten als Nächstes geschlossen werden.

Catalyst Brands, Inhaber der Lizenz zum Betrieb von Eddie Bauer-Filialen in ganz Nordamerika, bereitet sich laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle gegenüber Fast Company auf die Beantragung von Insolvenzschutz vor.

Die Insolvenzanmeldung könnte dazu führen, dass das Unternehmen alle seine nordamerikanischen Filialen schließt, sagte die Person.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten rund 8.000 Geschäfte schließen werden.

Ich persönlich glaube, dass die endgültige Zahl sogar noch höher ausfallen wird.

Auch Restaurantketten gehen in einem alarmierenden Tempo pleite, und das jüngste Opfer ist Bahama Breeze …

Darden Restaurants gab am Dienstag bekannt, dass die Restaurantkette Bahama Breeze nach fast 30 Jahren Betrieb geschlossen wird.

Das in Orlando ansässige Unternehmen gab bekannt, dass 14 der 28 Restaurants von Bahama Breeze dauerhaft geschlossen werden, während die verbleibenden Standorte in andere Darden-Marken umgewandelt werden.

Restaurants, die zur dauerhaften Schließung vorgesehen sind, werden noch bis zum 5. April geöffnet bleiben, sagte Darden.

Viele andere Ketten haben in letzter Zeit ebenfalls Filialen geschlossen. Dazu gehören unter anderem Noodles & Company, Red Robin und Wendy’s …

Bereits nach gut zwei Wochen im neuen Jahr haben zahlreiche Fast-Food- und Fast-Casual-Restaurantketten in den Vereinigten Staaten Pläne zur Verkleinerung ihres Filialnetzes angekündigt. Einige gaben an, ihre Ressourcen auf die umsatzstärkeren Filialen konzentrieren zu wollen.

Zu den Restaurants, die ihre Schließung angekündigt haben, gehören Noodles & Company, Red Robin und Wendy’s.

Noodles & Company bestätigte in einer Pressemitteilung vom 12. Januar, dass im Jahr 2025 33 firmeneigene Restaurants und neun Franchise-Restaurants geschlossen werden. Im kommenden Jahr werden voraussichtlich 30 bis 35 weitere Schließungen folgen, so das Unternehmen.

In Deutschland schließen Werke, während Konzerne neue Kapazitäten in Osteuropa aufbauen. Das betrifft längst nicht mehr nur Zulieferer oder einzelne Standorte. Auch große DAX-Konzerne verlagern Produktion und Investitionen. Damit wandern Jobs, Lieferketten und Industrie-Know-how Schritt für Schritt ab. Ungarn zieht die meisten Unternehmen an (berliner-zeitung: 29.01.26).

BMW steht für den Kurswechsel, weil der Konzern 2025 in Ungarn ein neues Werk in Debrecen eröffnet. Mehr als zwei Milliarden Euro Investitionen flossen in die Fabrik, die Modelle der „Neuen Klasse“ bauen soll. Langfristig sind dort über 2.000 Arbeitsplätze geplant und das Wachstum entsteht damit außerhalb Deutschlands.

Mercedes-Benz treibt denselben Ansatz in Ungarn voran, denn der Konzern erweitert sein Werk im Kecskemét mit rund einer Milliarde Euro. Die Kapazität soll auf 200.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen, während die Produktion in Deutschland sinkt. Finanzvorstand Harald Wilhelm formulierte dazu eine klare Kostenstrategie. Der Anteil der Fertigung in Niedrigkostenländern soll von 15 Prozent im Jahr 2023 auf 30 Prozent bis 2030 wachsen.

Zulieferer folgen den OEMs, weil neue Lieferketten entstehen

Wenn Autohersteller neue Werke hochziehen, ziehen Zulieferer nach, weil kurze Wege Kosten senken. ZF Friedrichshafen baut in Ungarn neue Fabriken für Stoßdämpfer und Achsmodule, die künftige Elektromodelle beliefern sollen. Das Volumen für die Investitionen liegt bei rund 62 Millionen Euro, außerdem gibt es staatliche Zuschüsse.

Bosch eröffnete Anfang 2025 in Miskolc, ebenfalls in Ungarn, ein Logistik- und Lagerzentrum. Die Investitonen dafür belaufen sich auf 147,6 Millionen Euro. Dadurch verdichtet sich ein industrielles Netz, das sich von neuen Fahrzeugwerken bis zu Logistik und Komponentenfertigung spannt.

Werksschließungen in Deutschland zeigen den Preis der Verlagerung

Parallel verschwinden Standorte, obwohl einzelne Werke zuvor profitabel liefen. GKN Driveline gab den Standort Zwickau-Mosel auf, wodurch mehr als 800 Jobs wegfielen. Das Unternehmen begründete den Schritt mit Umbrüchen in der Autoindustrie, fallenden Preisen und steigenden Kosten. Zeitgleich entstand in Ungarn ein neues Werk, das von staatlicher Förderung profitierte.

Henkel zog sich aus Ostdeutschland zurück, weil das Klebstoff-Werk in Heidenau Ende 2024 schloss. Rund 40 Stellen entfielen. Die Produktion ging nach Környe in Ungarn. Brisant wirkt dabei eine frühere Zusage von Henkel-Chef Carsten Knobel. Ende August 2024 hatte er öffentlich erklärt, man werde kein Werk in Deutschland schließen.

Warum Konzerne abwandern: Löhne, Steuern und Tempo

Die Kostenschere bleibt der zentrale Treiber, denn sie verändert jede Standortrechnung. Ein Industriearbeiter verdient in Ungarn im Schnitt rund 1.500 Euro brutto im Monat, in Deutschland liegt der Wert bei über 4.600 Euro. Ungarn lockt zudem mit neun Prozent Körperschaftsteuer, während die effektive Belastung in Deutschland häufig um 30 Prozent liegt.

Auch die Verwaltungspraxis zählt, weil Genehmigungen Zeit und Geld entscheiden. Ungarn bietet bei Großprojekten schnelle Verfahren, Steuererleichterungen und günstiges Bauland. Marko Graf von der IHK Osnabrück beschreibt den Unterschied mit einem klaren Bild, weil Investoren in Deutschland zu selten den „roten Teppich“ bekommen.

Ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren in einem Red Robin gegessen zu haben, als die wirtschaftlichen Zeiten besser waren.

Es war ein sehr angenehmes Erlebnis.

Doch jetzt ändert sich alles.

Unsere Wirtschaft wird buchstäblich vor unseren Augen transformiert, und der Albtraum, den wir jetzt erleben, befindet sich noch in seinen Anfängen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 06.02.2026