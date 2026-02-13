Trump setzt Iran eine Frist für einen Krieg, die in etwa mit dem Ende des Ramadan übereinstimmt

Präsident Trump hat gerade erklärt, Iran habe etwa einen Monat Zeit, um ein Abkommen zu erzielen. Wenn man sich den Kalender ansieht, befinden wir uns in etwa einem Monat kurz vor dem Ende des Ramadan. Ich denke, Präsident Trump hofft, dass die militärischen Vorbereitungen der USA im Nahen Osten Iran zu bedeutenden Zugeständnissen bewegen werden.

Doch die Iraner haben wiederholt erklärt, dass sie weiterhin Urananreicherung betreiben dürfen und dass es keinerlei Verhandlungen über ihr Raketenprogramm oder ihre Unterstützung von Stellvertretern in der Region geben wird. Ein Abkommen ist daher ausgeschlossen. Letztendlich wird entweder Präsident Trump den Abzug betätigen oder Israel wird alleine eingreifen . Von Michael Snyder

So oder so scheint eine finale Auseinandersetzung mit dem Iran bevorzustehen.

Mit jedem Tag rücken wir näher an den schicksalhaften Moment heran, in dem die Raketen abgefeuert werden.

Uns wird gesagt, dass der US-Truppenaufmarsch, den wir derzeit im Nahen Osten beobachten, „in seinem Ausmaß beispiellos“ sei …

Das Tempo des Ausbaus der US-Luftwaffe zur Vorbereitung eines Angriffs auf den Iran ist weiterhin beispiellos.

Mindestens fünf KC-135R/T-Tankflugzeuge starteten vom RAF-Flugplatz Mildenhall mit Ziel Südeuropa. Sie wurden zur Unterstützung eines Verbandes von sechs F-35A Lightning II-Kampfjets der Staffel „The Green Mountain Boys“ (158. Jagdgeschwader der Vermont Air National Guard) eingesetzt. Die Flugzeuge werden vom Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Großbritannien zum Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien verlegt.

Laut den Daten der Flugverkehrsüberwachung ist der Verkehr von Militärtransportflugzeugen weiterhin hoch und deckt mehrere Richtungen gleichzeitig ab.

So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. (Irans Kriegsplan durchgesickert: Chaos an mehreren Fronten soll US-Militär schwächen und die Weltwirtschaft zum Einsturz bringen)

Zu allem Überfluss berichtet das Wall Street Journal, dass eine weitere Flugzeugträgerkampfgruppe den Befehl erhalten hat, sich für einen Einsatz im Nahen Osten bereitzumachen …

Das Pentagon hat einer zweiten Flugzeugträgerkampfgruppe die Anweisung gegeben, sich auf einen Einsatz im Nahen Osten vorzubereiten, da sich das US-Militär auf einen möglichen Angriff auf den Iran vorbereitet, wie drei US-Beamte mitteilten.

Präsident Trump erklärte am Dienstag, er erwäge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in den Nahen Osten, um für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit dem Iran einen Militäreinsatz vorzubereiten. Der Einsatzbefehl könne innerhalb weniger Stunden erteilt werden, so ein Regierungsvertreter.

Die Hinzunahme einer weiteren Fluggesellschaft wird die Spannungen in der Region definitiv verschärfen.

Laut dem Journal ist der Flugzeugträger USS George HW Bush der wahrscheinlichste Kandidat für den Einsatz …

Einer der Beamten erklärte, das Pentagon bereite einen Flugzeugträger für den Einsatz in zwei Wochen vor, voraussichtlich von der US-Ostküste aus. Der Flugzeugträger USS George H.W. Bush absolviert derzeit eine Reihe von Übungen vor der Küste Virginias, und diese könnten möglicherweise beschleunigt werden, so die Beamten.

Das Kriegsschiff kann Kampf-, Elektronikangriffs- und Aufklärungsflugzeuge starten und landen. Dazu gehören laut einem Marineoffizier auch trägergestützte Versionen des Tarnkappenjägers F-35 Lightning. Das Wall Street Journal berichtete bereits, dass bei einem Militärschlag im Iran wahrscheinlich Tarnkappenflugzeuge wie die Kampfjets F-35 oder F-22 Raptor sowie B-2 Spirit-Bomber zum Einsatz kommen würden.

1 2 11 12 13

Ich bin der Überzeugung, dass Präsident Trump einen bewaffneten Krieg mit dem Iran lieber vermeiden würde.

Nach einem dreistündigen Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Mittwoch erklärte Trump , er habe während des Treffens „darauf bestanden, dass die Verhandlungen mit dem Iran fortgesetzt werden, um zu sehen, ob ein Abkommen zustande kommen kann oder nicht“…

Ich habe soeben ein Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanjahu und einigen seiner Vertreter beendet. Es war ein sehr gutes Treffen, und die hervorragenden Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern bestehen weiterhin. Es wurde zwar nichts Konkretes erreicht, aber ich habe darauf bestanden, dass die Verhandlungen mit dem Iran fortgesetzt werden, um zu sehen, ob ein Abkommen zustande kommen kann. Sollte dies gelingen, habe ich dem Premierminister mitgeteilt, dass dies meine bevorzugte Lösung wäre. Falls nicht, müssen wir abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.

Beim letzten Mal entschied sich der Iran gegen ein Abkommen und wurde daraufhin mit dem „Mitternachtshammer“ getroffen – das hat sich für ihn nicht bewährt. Hoffentlich verhält er sich diesmal vernünftiger und verantwortungsbewusster. Darüber hinaus haben wir die enormen Fortschritte im Gazastreifen und in der gesamten Region besprochen. Es herrscht wahrer Frieden im Nahen Osten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Es wäre wunderbar, wenn eine Einigung erzielt werden könnte.

Doch die Iraner sind fest entschlossen, die Urananreicherung fortzusetzen, und sie wollen nicht einmal über ihr ballistisches Raketenprogramm sprechen …

Der Iran hat signalisiert, dass er sein Atomprogramm im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen einschränken könnte, hat aber die anderen Forderungen zurückgewiesen und erklärt, Raketen seien eine rote Linie.

„Niemand kann auch nur im Geringsten in unsere Raketen eindringen“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Mittwoch laut iranischen Medien, „unsere Raketen sind nicht Gegenstand von Verhandlungen und werden es auch nicht sein.“

Das werden die Israelis nicht akzeptieren.

Im Anschluss an sein Treffen mit Trump bekräftigte Netanjahu erneut, dass jedes Abkommen mit den Iranern Beschränkungen für das iranische Raketenprogramm beinhalten müsse …

„Ich verhehle nicht meine grundsätzliche Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit, ein Abkommen mit dem Iran zu erzielen. Ich habe jedoch klargestellt, dass ein Abkommen, sollte es zustande kommen, die für uns, den Staat Israel und meiner Meinung nach auch für die gesamte internationale Gemeinschaft wichtigen Bestandteile enthalten muss: nicht nur die Nuklearfrage, sondern auch die ballistischen Raketen und die iranischen Stellvertreter in der Region.“

Die Israelis haben bereits sehr deutlich gemacht , dass sie notfalls auch bereit sind, Iran allein anzugreifen.

Es wird also Krieg geben, egal wofür sich Trump letztendlich entscheidet.

Trump sagt, er gebe den Iranern vorerst einen „Monat“, um eine Einigung zu erzielen…

Präsident Trump sagte am Donnerstag, dass Iran einen „sehr traumatischen“ Moment erleben werde, wenn es „innerhalb des nächsten Monats“ kein Abkommen mit den USA schließe.

„Wir müssen eine Einigung erzielen, sonst wird es sehr traumatisch, sehr traumatisch“, sagte Trump Reportern im Weißen Haus – einen Tag nach seinem privaten Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Auf die Frage nach seinem Zeitplan für eine Einigung sagte Trump: „Ich schätze, im Laufe des nächsten Monats.“

„Phase zwei wird sehr hart für sie werden“, fügte er hinzu. „Das wünsche ich mir nicht.“

Warum gewährt Trump dem Iran einen Monat?

Ich denke, ihm ist bewusst, dass ein Angriff auf den Iran während des Monats Ramadan für Muslime auf der ganzen Welt eine tiefe Beleidigung wäre.

In wenigen Tagen wird etwa ein Viertel der Weltbevölkerung mit den Feierlichkeiten zum Ramadan beginnen …

Mehr als zwei Milliarden Muslime weltweit werden bald mit der Sichtung der zunehmenden Mondsichel den Ramadan beginnen.

Während des Ramadan, der Mitte Februar 2026 beginnt, konzentrieren sich Muslime auf Gottesbewusstsein, Selbstreflexion und Selbstverbesserung, indem sie fasten und zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten.

In diesem Jahr wird der erste Ramadan voraussichtlich am Abend des 17. Februar beginnen …

Laut Islamic Relief wird der Beginn des Ramadan im Jahr 2026 voraussichtlich am Dienstagabend, dem 17. Februar, stattfinden. Stand 11. Februar sind es noch etwa sechs Tage bis zum Beginn des Ramadan. Der heilige Monat dauert 29 bis 30 Tage, bis zur Sichtung der nächsten zunehmenden Mondsichel.

Das Ende des Ramadan wird voraussichtlich Mitte März sein.

Das entspricht in etwa der Frist, die Trump dem Iran gerade gesetzt hat.

Interessanterweise wird es nächsten Monat zum dritten Mal in Folge eine Blutmondfinsternis an Purim geben.

Wird der Nahe Osten nächsten Monat in Flammen aufgehen, oder erhalten wir eine weitere Atempause?

Die Zeit drängt, und ein globaler Albtraum epischen Ausmaßes steht unmittelbar bevor.