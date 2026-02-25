Tucker Carlson: Die US-Regierung steht in Kontakt mit „übernatürlichen Wesen“ (Video)

Tucker Carlson behauptet, die US-Regierung stehe in Kontakt mit „übernatürlichen Wesen“.

Er behauptet, glaubwürdige Quellen mit Kenntnissen aus erster Hand hätten ihm mitgeteilt, dass die Regierung direkt mit diesen Wesen kommuniziere… er fügte hinzu, die Details seien so düster, dass er sie noch nicht einmal seiner Frau mitgeteilt habe.

🚨 Was Tucker Carlson gerade gesagt hat, sollte jeden Menschen zum Nachdenken anregen.

Wenn Tucker Carlson davon spricht, dass die US-Regierung mit „übernatürlichen Wesen“ in Kontakt steht und dass dies etwas Spirituelles an sich hat … dann ist das keine Science-Fiction-Sprache.

Das ist spirituelle Sprache.

Und Folgendes geschieht gerade:

Menschen, die einst über das Übernatürliche gelacht haben, verwenden plötzlich Begriffe wie interdimensional, spirituell, nicht-menschliche Intelligenz, übernatürlicher Kontakt.

Es geht nicht nur um „Aliens“.

Es geht nicht nur um Hollywood.

Es geht nicht mehr nur um Science-Fiction.

Selbst säkulare Stimmen geben zu:

„Da ist etwas Spirituelles dran.“ (DUMBs: Wird seit mehr als 70 Jahren in riesigen militärischen Untergrundanlagen an geheimer UFO-Technologie gebaut?)

Die Welt erkennt allmählich, dass das, womit wir es zu tun haben, vielleicht nicht außerirdisch ist … sondern spiritueller Natur.

Und die Bibel hat sich nie zum Thema Spiritualität ausgeschwiegen.

Die Heilige Schrift spricht von:

• Fürstentümern und Gewalten

• Herrschern der Finsternis

• Geistlicher Bosheit in himmlischen Regionen

• Engeln und gefallenen Engeln

Jahrzehntelang wurde alles Spirituelle außerhalb der Religion verspottet. Nun verwenden Regierungen und Medienvertreter genau die Sprache, die die Kirche seit Jahrtausenden benutzt.

🚨 Tucker Carlson says The US Government are in contact with ‘Supernatural Beings’ & it’s so dark he has not told his Wife? 👽🛸😱 If God is real, why should we be afraid? pic.twitter.com/tPWajYEaTt — Interstellar (@InterstellarUAP) February 23, 2026

1 2

🚨 Tucker Carlson behauptet, die US-Regierung stehe in Kontakt mit „übernatürlichen Wesen“ – und es sei so düster, dass er es seiner Frau verschwiegen habe? 👽🛸😱

Wenn es Gott gibt, warum sollten wir Angst haben?

Hat die US-Regierung einen Pakt mit Außerirdischen geschlossen, um Technologie zu erhalten?

Der Whistleblower Phil Schneider sprach vor seinem Tod darüber, was er über Außerirdische gelernt hat, während er unter einer hochrangigen Sicherheitsfreigabe für die US-Regierung arbeitete.

Phil Schneider sprach vor seinem Tod darüber, was er über Außerirdische gelernt hat, während er unter einer hochrangigen Sicherheitsfreigabe für die US-Regierung arbeitete.

Epoch Times gibt keine Ansprüche hinsichtlich der Wahrhaftigkeit seiner Geschichte auf, sondern präsentiert vielmehr seine außergewöhnlichen Ansprüche auf die Unterhaltung und Kontemplation des Lesers.

Schneider wurde von vielen verspottet, aber es gibt auch viele, die ihm glauben, nachdem sie seine Videos gesehen haben, wie der Chefredakteur von Veterans Today, Gordon Duff, der ihn einen „UFO-Whistleblower“ nennt.

Schneider wurde 1996 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Obwohl es sich um Selbstmord handelte, glauben einige, dass er ermordet wurde.

1954 schloss der damalige Präsident Dwight Eisenhower einen Pakt mit drei Arten von Außerirdischen, sagte Schneider in einem Vortrag auf der Preparedness Expo 1995.

Als Gegenleistung für außerirdische Technologie gab Eisenhower angeblich Außerirdischen die Erlaubnis, einige Rinder und eine begrenzte Anzahl von Menschen zu entführen (Schneider sagte, dass die menschlichen Entführungen für Außerirdische verwendet wurden, um Implantationstechniken zu testen, und die Außerirdischen müssen die Details der beteiligten Personen angeben).

Seit Jahrzehnten werden in den Vereinigten Staaten unerklärlicherweise verstümmelt Vieh gefunden. Laut KLAS-TV Las Vegas wurden im ganzen Land mehr als 10.000 Angriffe registriert.

Einige sagen, dass diese Verstümmelungen von Kultisten durchgeführt werden. Einige sagen, es seien Raubtiere, obwohl Vieh gefunden wurde, bei dem ihre Organe auf präzise Weise entfernt wurden. Einige sagen, es sind Außerirdische.

Was die menschlichen Entführten anbelangt, sagte Schneider, dass viele der Tausenden von Menschen, die weltweit vermisst werden, von Außerirdischen entführt worden sein könnten.

Er sagte, dass es neun Rassen von Außerirdischen gibt, die einen Menschen als „eine Tüte mit Nahrung“ sehen.

Die Technologie, die Außerirdische zur Aussengaben gaben, um ihr Ende dieses Austauschs aufrechtzuerhalten, umfasst eine Art Metall, das fast unzerstörbar ist.

Schneider zeigte dem Publikum, was er als ein Stück dieses Metalls sagte. Es besteht aus Niob, einem Element, das wir im Periodensystem haben, und Marinit, einem außerirdischen Element, das Sie in den Lehrbüchern der Erde nicht erwähnen werden.

Er sagte, die Regierung habe mit Hilfe von Außerirdischen auch einen Spionagesatelliten entwickelt, der einen Cent auf Ihrem Küchenboden entdecken konnte.

Es verwendete Infrarottechnologie und hatte einen Auflösungsfaktor von 99,99961.

Die Ausländer haben den Pakt verletzt, sagte Schneider, indem sie mehr Menschen als vereinbart genommen haben. Seitdem wird ein Krieg mit den Außerirdischen geführt.

Er sagte, dass die Außerirdischen planen, die Erde bis 2029 zu übernehmen, und er forderte die Regierung auf, den Bürgern zu sagen, was sie weiß.

Er sagte: „Wir haben nicht mehr viel Zeit.“

Auszug aus dem Buch „DUMBs“:

Phil Schneider war eine kontroverse Persönlichkeit, der die Beteiligung der US-Regierung an UFOs und Kontakt mit Außerirdischen aufdeckte. Als staatlicher Geologe und Ingenieur war er am Bau von DUMBs beteiligt. Er hatte auch eine wichtige Position in der NATO inne und trat schließlich zurück, dabei eine jährliche Rente von 1 Millionen US Dollar in den Wind schießend.

Zwei Jahre vor seinem Tod hielt Phil Schneider eine Reihe von Vorträgen in den USA. Er sprach über Vertuschungen durch die Regierung, schwarze Kassen-Projekte und geheime außerirdische Vereinbarungen, die die amerikanische Verfassung umgingen.

Phil Schneider war eine rätselhafte Figur und hatte keine Angst, der Welt die Wahrheit zu sagen. Seine Videos sind Zeugen von den entsetzlichen Verletzungen, die er während des Dulce-Alien-Krieges im August 1979 erlitten hat. In der Schlacht wurden 66 Arbeiter und Militärangehörige getötet, wobei Phil Schneider einer von nur drei Überlebenden war.

Während seiner Vorträge konnte Phil Schneider unumstößlich beweisen, dass die US-Regierung an einer schrecklichen Vertuschung von UFOs und schwarzen Projekten beteiligt war. Er zeigte spezielle Metalle, die fremden Ursprungs waren und Fotografien der DUMBs.

Phil Schneider hatte eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3, die es ihm ermöglichte, in Area 51, S4 und Los Alamos zu arbeiten. Als staatlicher Geologe und Ingenieur arbeitete Phil 17 Jahre lang an schwarzen Projekten. Nachdem er an zwei Sitzungen eines Top Secret UN-Treffens in einer unterirdischen Basis außerhalb von New York teilgenommen hatte, trat er in völliger Abneigung gegen die „Alien-Agenda“ der Neuen Weltordnung von seiner Position zurück.

Phil wurde im Januar 1996 ermordet. Die offizielle Version war, dass er Selbstmord begangen hatte, aber dies erwies sich aufgrund seiner körperlichen Behinderung als unmöglich.

Vor seinem Tod hatten Geheimdienste zahlreiche Versuche gegen sein Leben unternommen. Die meisten Menschen, einschließlich seiner Ex-Frau Cynthia Drayer, glauben jetzt, dass Phil Schneider wegen seiner offenen Enthüllungen ermordet wurde, um die Wahrheit über die Vertuschung schwarzer Projekte und geheimer außerirdischer Vereinbarungen durch die US-Regierung aufzudecken.

Philip Schneider wurde am 23. April 1947 im Bethesda Navy Hospital geboren. Oskar und Sally Schneider waren Philipps Eltern. Oskar Schneider wurde in Deutschland geboren und war während des Zweiten Weltkriegs Kapitän eines U-Bootes der deutschen Marine. Er war zu Beginn des Krieges für das Versenken alliierter Schiffe verantwortlich.

Es wird vermutet, dass er 1940 von den Franzosen gefangen genommen wurde. Er wurde schließlich den Amerikanern übergeben und erhielt den gleichen Rang wie ein Kapitän der amerikanischen Marine. Diese bizarre Situation wurde nie vollständig erklärt, es wird angenommen, dass Oskar Schneider in einem streng geheimen deutschen Programm an Zeitreiseexperimenten gearbeitet hatte.

Angeblich waren die Deutschen bereits vor Ende des zweiten Weltkrieges mit derartigen Experimenten erfolgreich gewesen. Die Annahme, dass die US-Regierung Oskar Schneiders‘ Know-how benötigte und er Ende 1941 sofort dem Philadelphia-Experiment zugewiesen wurde, ist also naheliegend. Oscar wurde zum beaufsichtigenden Chefarzt für das Experiment ernannt.

Abb. 101: Auf den beiden linken Fotos ist der Vater, Oskar Schneider zu sehen, während rechts im Bild Phil Schneider abgebildet ist

Phil wusste zwar, dass sein Vater in das Experiment in Philadelphia involviert war, aber die ganze Geschichte seines Vaters kannte er nicht. Erst als Oskar wusste, dass er an Krebs erkrankt war und im Sterben lag, sagte er Phil die Wahrheit.

Zwei Wochen vor Oskars‘ Tod erfuhr Phil, dass sein Vater 1905 in Deutschland und nicht in Kalifornien geboren wurde. Phil war verwundert darüber, dass sein Vater in den Staaten als Arzt tätig sein konnte. Die fortgeschrittenen Kenntnisse der mathematischen Gleichungen für Zeitreisen und seine Teilnahme am deutschen Programm waren wohl die Hauptgründe dafür, dass die US-Regierung Oskar Schneider rekrutierte.

Der Dulce-Alien-Krieg, New Mexico, August 1979

Im August 1979 war Phil Schneider, inzwischen Geologe und Ingenieur, am Bau einer Erweiterung der DUMB in Dulce beteiligt. Zu der Zeit war er bei der Morrison-Knudsen, Inc. beschäftigt.

Das damalige Projekt hatte vier Löcher in die Wüste gebohrt, die mit Tunneln verbunden werden mussten. Schneiders Aufgabe war es, die Löcher abzusteigen, die Gesteinsproben zu überprüfen und den Sprengstoff zu bestimmen, der für den Umgang mit der jeweiligen Gesteinsart benötigt wurde.

Als Schneider und sein Team hinabstiegen, entdeckten sie eine große Höhle voller Außerirdischer, bekannt als die großen Grauen („Greys“). Schneider erschoss zwei Graue und 40 weitere Menschen kamen herunter, die im Feuergefecht getötet wurden.

Sie hatten eine große Höhle geöffnet, die eine geheime Basis für die Grauen war. Insgesamt wurden 66 Arbeiter und Militärangehörige getötet. Phil erlitt entsetzliche Verletzungen, er wurde mit einer ihrer Strahlwaffen in die Brust getroffen. Seine Finger waren abgefackelt, ebenso die Zehen eines Fußes…

Mehr zu diesem Thema finden Sie in diesen Büchern:

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com/thepeoplesvoice.tv am 25.02.2026