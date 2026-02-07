Über den Naturmenschen Viktor Schauberger: „Freie Energie“ – eine andere Technik ist möglich!

Teile die Wahrheit!

Einer dieser Erfinder, überzeugt davon, dass das Prinzip der „Freien Energie“ eine andere Technologie ermöglichte, war der Österreicher Viktor Schauberger (1875–1958). Geboren in eine Försterfamilie, entwickelte er schon in jungen Jahren eine tiefe Liebe und einen großen Respekt für die Natur, insbesondere für das alltägliche Phänomen Wasser. Er konnte stundenlang an einem Bach sitzen und träumen, ohne sich jemals zu langweilen.

Offenbar hatte er auch seine ausgeprägte Intuition von seiner Familie geerbt, denn eines Tages, als er wieder an einem Bach saß, entdeckte er, dass er sein Bewusstsein mit dem Wasser fließen lassen konnte. Sein Bewusstsein verließ seinen Körper, doch nach seiner Rückkehr konnte er sich noch lebhaft an die tiefgreifenden Erkenntnisse erinnern, die er gewonnen hatte.

Als sein Vater ihn, wie seine Brüder, zum Forststudium nach Wien schicken wollte, lehnte Viktor dies entschieden ab. Er wollte seine intuitiven Gaben nicht durch intellektuelle Anregung verlieren.

Stattdessen besuchte er die forstliche Fachschule, wo intellektuelle Ambitionen keine Rolle spielten und er viel Zeit im Wald verbringen konnte. Dieser Traum wurde jäh durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen.

Vier lange, surreale Jahre lang kämpfte der junge Mann als Geschützführer an vier Fronten. Seine scharfe Intuition rettete ihm mehrmals das Leben. Doch ein Schicksalsschlag führte dazu, dass er kurz vor Kriegsende eine schwere Beinverletzung erlitt; er humpelte nach Hause, wo seine Frau und sein Sohn Walter auf ihn warteten. (Die unterdrückte Freie Energie Renaissance: Wie die Wissenschaft des Überflusses unterdrückt wurde, um eine Welt der Knappheit zu erzwingen)

Der Förster einer ganzen Generation von Förstern.

Auf dem prächtigen, weitläufigen Gut des deutschen Fürsten Adolf von Schaumburg-Lippe fand er eine Anstellung als Förster. In diesen unberührten Wäldern geschah das „Wunder“, das sein Leben für immer verändern sollte.

An einem kalten Wintermorgen bahnte sich der Förster seinen Weg durch den tiefen Schnee. Er wollte einem Fasan zu seinem Balzplatz folgen. Dabei stieß er auf einen eisigen, reißenden Gebirgsbach.

An einer flachen Stelle tauchte er seine Angelrute ins Wasser, bereit zum Sprung, als er plötzlich aus dem Augenwinkel etwas davonhuschen sah. Flussaufwärts… Neugierig blieb er stehen. Nach ein paar Minuten kam der Fisch – denn das war es – zurück, öffnete sein Maul und verharrte regungslos in dem wild aufgewühlten Wasser.

Der Fisch, noch immer im aufgewühlten Wasser …

„Wie kann dieser Fisch in diesem wilden, turbulenten Wasser so vollkommen still stehen? Wie hat er es überhaupt geschafft, den 60 Meter hohen Wasserfall hinaufzuschwimmen?“, fragte er sich.

Tief in Gedanken versunken kletterte er hinunter, wo der mondbeschienene Wasserfall wie flüssiges Metall in den Teich stürzte. Er sah, wie viele Forellen sich dort versammelt hatten, auf dem Weg zur Quelle, um zu laichen.

Plötzlich tauchte eine große Forelle auf, verscheuchte die anderen und umkreiste den Wasserstrahl in elliptischen Bahnen. Wie von einer unsichtbaren Hand wurde der Fisch emporgehoben und verschwand in der Mitte des Strahls.

Einen Moment lang schien er spurlos verschwunden; dann sah der Ranger ihn oben in einem eleganten Bogen über die Felswand springen. Mit einem Schwanzschlag war er weg… Der Ranger stand wie versteinert da.

„Welche Macht auf Erden konnte das bewirkt haben?“, fragte sich Trouts Lehrer verblüfft. Als ihm nichts einfiel, beschloss er, Wissenschaftler um Rat zu fragen. Eine Zeit lang war er Stammgast in der Universitätsbibliothek. Er durchforstete die Werke aller bekannten und weniger bekannten Wissenschaftler, fand aber nirgends einen Hinweis auf das „Forellenphänomen“.

Alchemistische Schriften und Berichte über wundersame Heilungen mit magnetisch aufgeladenem Wasser von Anton Mezmer lieferten ihm jedoch einen Hinweis. Er war zunehmend überzeugt, dass im Wasser eine magnetische Kraft wirkte, die Fische wie ein Magnet nach oben ziehen konnte. Er begann von einer völlig neuen Technik zu träumen, die diese „Forellenkraft“ nutzen würde.

Archimedes‘ Prinzip verletzt

Die Vorrichtung, die den Förster über Nacht berühmt machte, war die sogenannte „Holzbahn“ von 1924. Ein künstlicher Bach, mit dem Schauberger die Transportkosten für gefälltes Holz auf ein Zehntel reduzierte. Auf seine unnachahmliche Art ließ er schwere, bis zu 60 cm dicke Baumstämme auf einer nur 20 cm tiefen Schicht „implozierten“ Wassers schwimmen.

Aus seinen Visionen wusste er, dass sich Wasser durch seine Mäanderbewegung mit einer natürlichen Form von Magnetismus auflädt. Diese magnetische Kraft zieht die Wassermoleküle zusammen, wodurch das Wasser dichter und leichter wird.

Als sich dieses Holzförderband entgegen aller Erwartungen als funktionsfähig erwies, waren die Ingenieure plötzlich vom Archimedischen Prinzip verblüfft. Nach diesem Gesetz und dem zweiten Energieerhaltungssatz hätte das Förderband niemals funktionieren dürfen. Anders als die Akademiker zögerten die pragmatischen Politiker nicht, den Förster für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Es war 1924, eine schwere Wirtschaftskrise, und Österreich brauchte dringend Geld und/oder Sparmaßnahmen.

Für die Regierung arbeiten?

Der Premierminister bot ihm eine Stelle als „Verkehrsberater“ im Forstministerium an. Der ungebildete Förster beschloss, sich bis zum Äußersten zu verkaufen. Er handelte das Vierfache eines Beratergehalts aus, bezahlt in Goldmünzen. Nach kurzer Überschlagsrechnung willigte der Minister ein. Dies stieß jedoch bei den hochgebildeten Beamten des Ministeriums auf Unmut. Sie waren zutiefst empört. Es kam sogar zu Streiks. Dennoch hielt der Minister zu seinem Berater. Eine Klage wegen dessen „unfairer“ Bezahlung beendete schließlich dessen politische Karriere.

Der Förster freute sich darüber. Er schloss einen Vertrag mit Wiens größtem Bauunternehmen ab und bot seine Gleisanlagen zu marktüblichen Preisen an.

Dem Minister blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Für kurze Zeit war der Förster ein wohlhabender Mann. Die Währungsabwertung machte das Geld jedoch sofort wertlos. Insgesamt baute Viktor Schauberger 14 Gleisanlagen, nicht nur in Österreich, sondern auch in Bulgarien, Bosnien und der Tschechoslowakei.

Wie funktionierten die Kurse? Selbst ein renommierter, von der Regierung zur Untersuchung entsandter Professor für Wasserbau konnte das Rätsel nicht lösen. Schließlich fand er heraus, dass der Ranger durch bestimmte Wasserbewegungen Magnetismus erzeugte, der die atomaren Bindungen verstärkte und das Wasser dadurch dichter und stabiler machte.

Im Jahr 1929 traf Viktor Schauberger bei König Boris in Bulgarien ein, wo er Holzbahnen baute. Während des Gesprächs warnte der Förster den König vor einem Missbrauch der Bahnen.

Kahlschlag, so sagte er, würde letztlich sogar die Nahrungsmittelproduktion gefährden. „Der Wald ist die Wiege des Wassers. Wald bedeutet Leben, Wüste bedeutet Tod“, fasste der Förster seine Argumentation prägnant zusammen. Der besorgte König bat ihn daraufhin, den drastischen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion im Norden des Landes zu untersuchen.

Tatsächlich war die landwirtschaftliche Produktion im bewaldeten Norden im Vergleich zum ausgedörrten Süden stark zurückgegangen. Seine Intuition sagte ihm, dies sei auf die Mechanisierung der Landwirtschaft und die Ersetzung der traditionellen Holzpflüge durch Eisenpflüge zurückzuführen, die von schweren Dampftraktoren gezogen wurden.

„Eisen ist ein magnetisches Metall“, sagte er sich, „das die natürliche magnetische Spannung des Grundwassers aufhebt. Dadurch steigt das Wasser nicht mehr mit genügend Kraft bis in die Spitzen der Pflanzen . “

Schauberger riet dem König daher, Experimente mit nichtmagnetischen landwirtschaftlichen Geräten aus Kupfer oder Bronze durchzuführen. Der König konnte jedoch ein solch absurdes Konzept unmöglich seiner Regierung und seinen Beratern vermitteln. Sie hätten ihn für verrückt erklärt! Aus politischen Gründen wurde Schaubergers Idee daher verworfen.

Die Implosion des Wassers

Der Förster war zunehmend desillusioniert von seinen Holzfällarbeiten, da diese nicht zu einer verantwortungsvolleren Forstwirtschaft führten. Ganz im Gegenteil! Entschlossen, das Geheimnis des Wassers zu lüften, kehrte er in die Universitätsbibliothek zurück.

Er wälzte sich durch Stapel wichtiger wissenschaftlicher Werke, von Einstein bis Max Planck. Und dort stieß er mehr oder weniger zufällig auf die Arbeit des deutschen Physikers Lennard, der ebenfalls die mysteriöse „Wasserfall-Elektrizität“ untersucht hatte. Er maß ihre Spannung mithilfe eines Kelvin-Generators.

Schauberger mit seinem Wirbelwasser-Vitalisierer

Voller Begeisterung bauten Schauberger und sein Freund, Dr. Winter, den Kelvin-Generator nach. Das Ergebnis war verblüffend. Sie maßen unerwartet hohe elektrische Spannungen und staunten über unbekannte magnetische Lichtphänomene.

„Man muss nur das Wasser in die richtige Bewegung versetzen!“, erklärte der Ranger Dr. Winter. „Und diese Bewegung ist nicht geradlinig, sondern gekrümmt! … Das Wasser muss sich schlängeln und wirbeln können, sonst stirbt es, genau wie sein Konsument.“

Schauberger bemerkte, dass die Zahl der Krebsfälle dort deutlich anstieg, wo neue Eisenwasserleitungen verlegt worden waren. Um die Ursache des Problems anzugehen, entwickelte der Ranger ein „Quellwassergerät“. Damit konnten Verbraucher zu Hause ihr eigenes Heilquellwasser herstellen.

Wie bei all seinen Erfindungen beobachtete er zunächst die Funktionsweise der Natur und ahmte sie dann so genau wie möglich nach. Das Quellwassergerät war somit ein Versuch, den Kreislauf des Regenwassers im Boden nachzuahmen.

Reifes, magnetisch aufgeladenes Wasser steigt entgegen aller Logik bis zu den höchsten Berggipfeln empor und transportiert die wachstumsfördernde magnetische Spannung von dort in die fruchtbaren Täler.

Die Quellwasseranlage war ein Erfolg. Kranke Wiener standen Schlange, um das Wasser zu erhalten. In Zusammenarbeit mit mehreren Ärzten führte Schauberger Experimente an unheilbar Kranken durch.

Er heilte fast alle. Die Ärzte waren gleichermaßen verblüfft und entsetzt. Als bekannt wurde, dass der „Wassermagier“ Quecksilber in seinem Quellwassergerät verwendete, hetzte die Ärztekammer die Polizei auf ihn. Und neben Schaubergers Geräten beschlagnahmten die Beamten auch einige Flaschen für den Eigengebrauch!

Die Konturen einer neuen Technologie:

Anfang der 1930er-Jahre begannen sich die Erkenntnisse des Rangers zu einem klaren Konzept zu verdichten, das auf den Wachstumskräften der Natur – dem natürlichen Magnetismus des Wassers – basierte. Der Ranger fasste diese Erkenntnisse in der Broschüre „Unsere sinnlose Arbeit – Atomare Transformation statt Atomspaltung “ zusammen. Darin schlug er beispielsweise vor, den Implosionsprozess zum Antrieb von U-Booten zu nutzen.

Der von dem Ranger zu diesem Zweck entwickelte „Forellenmotor“ funktionierte wie ein Fisch: Er erzeugte Saugkraft vorne und Druck hinten. Dieser Druck und Sog entstanden durch die Implosion und die anschließende Expansion des fließenden Wassers. Viktor Schauberger bemühte sich nach Kräften, die Behörden für seine natürliche Technologie (bzw. seine natürlichen Verfahren) zu begeistern.

Hitlers Einladung…

Doch Hitlers Einladung im Jahr 1934 kam für Schauberger völlig überraschend. Der Mann mit dem dünnen Schnurrbart hatte Schaubergers Broschüre gelesen und war von deren Inhalt tief beeindruckt. In einem bewegenden Gespräch versuchte der Ranger, den neuen Machthaber davon zu überzeugen, Deutschland in ein Testgelände für seine natürliche Implosionstechnik zu verwandeln.

Denn – wie Schauberger erklärte – ohne diese Technologie würde Hitlers „Tausendjähriges Reich“ höchstens zehn Jahre bestehen! „Gebt diesem Mann, was er braucht, um sich zu beweisen!“, befahl Hitler. „Weg mit der Judenvernichtungsmethode! Deutschland braucht eine germanische Supertechnologie!“

Dem Ranger wurde ein Labor zugewiesen. Und schon bald darauf erzeugte er vor einer Gruppe von Naziführern mit seinem überdimensionierten Kelvin-Generator große Funken und seltsame Lichteffekte. Die Nazis waren überzeugt, obwohl die mitgebrachten Wissenschaftler die Lichtphänomene als „unbedeutende Fluoreszenzeffekte“ abzutun versuchten. Viktor hatte nun einen festen Platz in der Macht.

Niemand Geringeres als der Direktor von Siemens wurde beauftragt, eine Werkstatt einzurichten und Techniker bereitzustellen. Dort, bei Siemens, begann der Förster mit dem Bau seiner neuesten Implosionsidee: einem Gerät zur natürlichen Heizung und Kühlung – dem „Klimator“. Dieses Gerät erzeugte durch Luftimplosion realistische Strahlung, die ein Wärme- oder Kältegefühl vermittelte.

Als einer der Ingenieure das testbereite Gerät in Abwesenheit des Rangers einschaltete, schmolz es innerhalb von Sekunden zu einem Metallpfütze. Berechnungen ergaben, dass dies bei einer Temperatur von etwa 4000 °C geschehen sein musste. Viktor Schauberger fühlte sich hintergangen und schwor, nie wieder einen Fuß in die Siemens-Werke zu setzen.

Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 fand eine Art „Säuberung“ statt, bei der politische Dissidenten und andere Geisteskranke „eingeschleust“ wurden. Der Ingenieursverband nutzte diese Gelegenheit. Ein Förster wurde unter einem Vorwand in die Klinik gelockt und dort in die Irrenanstalt eingeliefert. Dank seiner Intuition und des schnellen Eingreifens eines einflussreichen Bekannten konnte er jedoch in letzter Sekunde entkommen.

Im Dritten Reich,

zu Beginn des Krieges, interessierte sich die Militärführung plötzlich für den Saugpropeller für U-Boote. Ein Förster wurde im Rahmen seiner Wehrpflicht zum Bau eines Modells in einer Wiener U-Boot-Werft eingezogen. Augenzeugen zufolge riss sich die Konstruktion bei einem Test von ihren schweren Verankerungsbolzen los und durchschlug das Dach.

Die alarmierte Gestapo beschlagnahmte die Trümmer und die Konstruktionszeichnungen und erklärte das Projekt für geheim.

Von diesem Moment an stand der Ranger unter ständiger Beobachtung. In der Hoffnung, die wesentlichen Details seiner Implosionstechnik zu erfahren, wurde er zunächst von der Armee und später von der SS in verschiedenen Rüstungsfabriken eingesetzt. Schließlich landete er mit sechs weiteren Häftlingen im Konzentrationslager Mauthausen, wo er am Motor eines „fliegenden U-Boots“ arbeitete.

Er schwankte ständig zwischen Fortschritt und Verzögerung. Da es sich um ein geheimes Programm handelte, wäre er sowohl bei Erfolg als auch bei Misserfolg hingerichtet worden. Wie durch ein Wunder überlebte Schauberger, ohne entscheidende Details seiner Pläne preiszugeben.

Neue Möglichkeiten nach dem Krieg:

Die Amerikaner wussten genau, wo im Dritten Reich Geheimwaffen entwickelt wurden. Sie schickten spezielle „Technologie-Plünderungseinheiten“ vor den Stoßtruppen. Diese Einheiten hatten den Auftrag, wenn möglich ganze Teams gefangen zu nehmen und nach Amerika zu transportieren.

Im Rahmen dieser „Operation Paperclip“ wurden Tausende Nazis nach Amerika gebracht, wo sie, als wäre nichts geschehen, ihre Arbeit an ihren revolutionären Waffen fortsetzten.

Viktor Schauberger galt jedoch nicht als vielversprechendster Fall. Daher wurde er inhaftiert, bis ein Plan ausgearbeitet war, um zu verhindern, dass er in russische Hände geriet. Nach fast einem Jahr „kaufte“ sich der Förster frei, indem er versprach, nie wieder an der Implosionstechnologie zu arbeiten. Angesichts der schweren Nahrungsmittelknappheit nach dem Krieg beschloss Viktor, seine Fähigkeiten zur Verbesserung der Landwirtschaft einzusetzen.

Er griff die Idee von Kupfergeräten erneut auf und führte 1949 erste Versuche mit Studenten der Landwirtschaftlichen Hochschule Linz durch. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend, entsprachen aber noch nicht den damaligen wissenschaftlichen Standards. Auf den ersten Blick wirkten die Pflanzen auf den mit Kupfergeräten gepflügten Feldern deutlich gesünder. Teilweise waren die Erträge doppelt so hoch wie auf den Kontrollflächen mit Eisengriffen.

Als der Förster die Massenproduktion des Kupferpflugs in Angriff nehmen wollte, schaltete sich die alarmierte Düngemittellobby ein. Sie versuchte, ihn mit Einschüchterungsversuchen zu blockieren.

Der inzwischen 65-jährige Förster spürte, wie sein Gesundheitszustand sich verschlechterte.

Er wollte seine letzten Kräfte nutzen, um weltweit auf die Gefahren der Abholzung und die Verschwendung lebenswichtiger Ressourcen durch völlig unnötige Atomenergie aufmerksam zu machen. Zusammen mit seinem Sohn Walter gründete er 1952 die Umweltorganisation „Grüne Front“.

Über die Medien übten sie mit Slogans wie „Schickt die Armeen an die grüne Front!“ Druck auf die Politik aus . Die Idee war, dass die Armeen Bäume pflanzen sollten, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen: die weltweite Wüstenbildung. Trotz vieler gut gemeinter Worte wurden kaum politische Maßnahmen ergriffen.

Das änderte sich, als der Journalist und Friedensaktivist Brandstätter die Broschüre „Implosion statt Explosion “ veröffentlichte. Darin propagierte er die Implosionstechnologie als Alternative zur Kernenergie. Plötzlich war der Förster wieder im Gespräch. Er wurde mit lukrativen Angeboten der internationalen Rüstungsindustrie überhäuft.

Verständlicherweise lehnte er ab. Stattdessen unterzeichnete er einen Vertrag mit dem Turbinenhersteller Voith zur Entwicklung eines „Heimgenerators“, mit dem Menschen zu Hause „kostenlose Energie“ erzeugen können.

Noch bevor das Projekt abgeschlossen werden konnte, wurde der Förster unter fadenscheinigen Vorwänden nach Amerika gelockt. Dort angekommen, war er mit seinem Sohn Walter überzeugt, dass es sich bei „Projekt Implosion“ in Wirklichkeit um den Versuch handelte, die stärkste Wasserstoffbombe der Welt zu bauen. Er schwieg beharrlich.

Die Amerikaner wollten ihn nur gehen lassen, wenn er alle seine Patente an das „Implosion-Konsortium“ abtrat. Geschlagen unterzeichnete der Förster seinen Sterbeurkunde und starb fünf Tage später in seiner Heimat.

Sein Sohn Walter versuchte, die Arbeit seines Vaters fortzusetzen und eine mathematische Grundlage zu schaffen. Dies führte ihn zur Formulierung seines sogenannten „Naturtonhöhengesetzes“.

Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 07.02.2026