Unterstützen Sie uns oder schauen Sie nur?

ALLE Investoren aus dem Jahre 2022 wurden im Dezember 2023, Februar, März und April 2024 ausbezahlt und einige investieren erneut. Vier Buchtitel sind in der 2. bzw. 3. Auflage. Machen Sie mit! Eine Investorin schrieb uns im November 2023: „ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin…“
Wir werden immer wieder von unseren treuen und neuen Lesern gefragt, wie Sie unsere Arbeit und Projekte unterstützen können.
Unsere Webseite wurde in der Zeit der Corona-Pandemie von Google und Youtube demonetisiert, da wir regelmäßig kritische Artikel bzw. Videos zu den gefährlichen Impfungen und unmenschlichen Lockdowns publiziert hatten.
Des weiteren war den Internetgiganten unsere Berichterstattung über die pädophilen Machenschaften der Eliten, sowie die Aufdeckung der Blutlinien und deren Netzwerke ein Dorn im Auge. (Facebook-Zensur, Pravda im ZDF über Geheimbünde, Auszeit)
Hierdurch sind uns große Teile der Einnahmen weggebrochen. Wir haben zwar kleinere Werbepartner gewinnen können, welche die Kosten für Autoren, Bildrechte, Hosting, Rechtsberatung abdecken, aber auf deren anderen Seite mussten wir aufgrund der Zensur die Zusammenarbeit mit zwei freien Autoren beenden.
Glücklicherweise haben wir Sie, die treuen und neuen Leser auf unserer Seite, im Kampf für die Wahrheit und Aufdeckung der dunklen Machenschaften, welche uns mit Spenden, Einkäufen in den Partnerprogrammen oder beim Kauf eines Buches in unserem Verlag unterstützen. Danke dafür!
So können Sie uns unterstützen:
Spenden
Sie schicken uns eine Spende auf Paypal: info@pravda-tv.com oder tätigen eine Banküberweisung:
CZ38 2010 0000 0027 0178 9875 / Fio banka / Nikolas Pravda
Oder Sie spenden uns Bitcoins (andere Kryptowährungen auf Anfrage):
3CJZ6TTGEVvRRfdCniV5B3yf4eBkc6TAP6
Einkauf
Sie kaufen über einen Link auf unserer Webseite beim Kopp Verlag ein:
Hier finden Sie Bücher, Hörbücher und CDs, DVDs und Blu-Rays, Kalender, Produkte für das Wohlbefinden, Camping und Outdoor-Ausrüstung, Zeitschriften, oder Schnäppchen und Angebote.
Bücher
Wenn Sie eines unsere Bücher kaufen, unterstützen Sie ebenfalls unsere Arbeit und unseren Verlag:
Am 28. Februar 2026 erscheint:
Am 21. November 2025 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Am 14. April 2025 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Am 15. Oktober 2024 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Am 15. Mai 2024 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Im Dezember 2023 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Im August 2023 erschien:
Hollywood Code ist in der 3. Auflage.
DUMBs ist in der 2. Auflage.
Der geheime Pakt ist in der 2. Auflage.
Der Musik-Code ist in der 3. Auflage.
Alle Buchtitel finden Sie auch auf unserer Verlagsseite.
Passives Einkommen generieren
Sie können mit einer Investition in unseren erfolgreichen Verlag ein passives, sicheres Einkommen generieren. Anfang 2022 haben wir sieben Investoren gewinnen können, welche seit Anfang 2023 ein passives Einkommen generieren.
Die ersten Investoren wurden und werden im November und Dezember 2023 komplett ausbezahlt, eine Investorin schrieb:
„ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin. Ihnen und Ihrer Familie, uns allen, und vor allen Dingen den jüngeren Menschen, wünsche ich den Mut hinzusehen und trotz der Gefahr angegriffen zu werden, mutig die Wahrheit zu verkünden. Es ist ja in der Zwischenzeit alles unerträglich geworden!!“
2024 haben sich vier weitere Investoren entschlossen zu investieren. Danke schön.
Wir können weitere Bücher publizieren: über die Geheimnisse der Leylinien, Kraftorte, Energiezentren der Erde und Tartaria, die angebliche „Alte Welt“, unterdrückte Freie Energie und der Äther der Antike, den Hollywood-Code 3. Machen Sie mit!
So funktioniert es:
Eine klassische Gewinn-Situation. Sie investieren und erhalten eine sichere Rendite. Durch die verkauften Bücher erzielen wir wiederum Gewinne um für Sie zu reinvestieren und beide Seiten haben einen großen Anteil daran mehr von der Wahrheit aufzudecken und Menschen aufzuwecken.
Es gibt vier Pakete, wie Sie sich als Investor beteiligen können:
Modell 1: Sie investieren im Februar 2026 EUR 1.000.
Sie erhalten ab Februar 2027 EUR 100,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Januar 2027 die finalen EUR 100,- erhalten und somit Euro 1.200 wieder auf dem Konto haben. EUR 200,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 2: Sie investieren im Februar 2026 EUR 2.500.
Sie erhalten ab Februar 2027 EUR 250,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Januar 2027 die finalen EUR 250,- erhalten und somit Euro 3.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 500 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 3: Sie investieren im Februar 2026 EUR 5.000.
Sie erhalten ab Februar 2027 EUR 500,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Januar 2027 die finalen EUR 500,- erhalten und somit Euro 6.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 1.000,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 4: Sie investieren im Februar 2026 EUR 10.000.
Sie erhalten ab Februar 2027 EUR 1.000,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Januar 2027 die finalen EUR 1.000,- erhalten und somit Euro 12.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 2.000 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Alle Investitionen sind durch eine Immobilie und andere Sachwerte geschützt! Höhere Investitionen können durch eine Sicherung im Grundbuch realisiert werden!
Diese Rendite schützt Ihr Eigenkapital vor der bedrohlichen Inflation und Sie sind Investor eines unabhängigen Verlages, der zahlreiche Menschen aufweckt und mit neuen Ideen beglückt.
Bei Interesse senden Sie uns eine E-Mail an: info@pravda-tv.com
Die Familie sagt Danke für Ihre Unterstützung!
Danke für Ihre Treue!
da fehlt wieder die Adresse und wie man überweist und wie man sein eigenes Konto so angibt — dass eine schriftliche Bestätigung da ist der Rendite: als E-Mail/physische Brief Antwort
die Bestätigung ist vorher selbstverständlich — und ist jene Bestätigung hinsichtlich der kommenden 1. Zahlung
dies fehlt wie erwähnt
Jawoll, liebe Pravda. ich bin nur Leser, aber unterstütze nicht. Weshalb? Weil diese Seite ist dermassen ü8berladen mit Werbung, daqss man den Text zum Lesen nicht mehr findet. Warum noch unterstützen, wenn derart viel Werbegeld fliesst?
Ich kann meine BTC und ETH leider nicht verkaufen, sonst hätte ich investiert.
Und warum über Peter Thiels Paypal, ein Unternehmen von dem schriftlich vorliegt bei ihm kein Konto zu besitzen oder gekündigt zu haben. Über deren teilweise kriminell anmutenden Tätigkeiten erscheinen immer wieder Artikel. Und den Typ muss ich nicht noch reicher machen, diesen „Philantrophen“, der kürzlich zugab sich in die Hose zu scheißen, weil ihn jeder um die Ecke bringen könnte, als einer von der Deep State-Elite.
Ich habe Bücher gekauft, das ist der Beitrag.
Da kann ich ja gleich das Geld dem Selenski überweisen,
Für mich ist Pravda TV eine Pentagon-CIA-Einrichtung.
Ich habe schon einige Bücher gekauft und sehe das als mein Beitrag.
Wie einer meiner Vorredner bereits deutlich gesagt hat – SIE SEITE IST DERMAßen MIT WERBUNG ÜBERLADEN!!!
Ich habe mir NUR FÜR DIESE SEITE einen Webeblocker installieren müssen, weil man vor lauter Werbung die Artikel nicht mehr gefunden hat. Dann muss ich wieder bei anderen Webseiten diesen dämlichen Blocker raus machen weil ich nicht alle Funktionen erhalte.
Also summa summarum – seit mir Dankbar das ich das ganze überhaupt mitmache! 😉
Wollen wir uns entwickeln = to evolve…
Oder wollen wir uns weiterhin im Kreis drehen = to revolve….
Am einfachsten ist es, man überweist direkt an die CIA.
…wahrheit kostet nix… nur lügen sind teuer… weiterhin eine gute nacht..