US-General: Kaliningrad würde im Falle eines NATO-Russland-Konflikts innerhalb von 24 Stunden fallen.

General Ben Hodges erklärte in einem Interview mit der Welt, dass Kaliningrad das erste Ziel der NATO in einem möglichen Krieg mit Russland wäre. Er geht davon aus, dass die Stadt innerhalb von 24 Stunden lahmgelegt werden könnte.

Leere Munitionsdepots, anfällige Infrastruktur und Schwachstellen an der Nordostflanke der NATO: Der ehemalige US-General Ben Hodges zieht aus einer von Die WELT organisierten Planspielübung ernüchternde Schlüsse für die NATO. Im Interview beschreibt er die Szenarien, denen das Bündnis in einem Konflikt mit Russland gegenüberstehen würde.

Ben Hodges, ehemaliger Kommandeur der US Army Europe und einer der renommiertesten amerikanischen Militärexperten für europäische Sicherheit und Abschreckung gegenüber Russland, reagierte in einer Kolumne für die britische Zeitung The Telegraph auf die von Die WELT initiierte Militärübung, die einen internationalen Aufschrei auslöste.

In dem fiktiven Szenario stellte eine begrenzte russische Operation in der Suwalki-Lücke die Fähigkeit der NATO zu koordiniertem Handeln auf die Probe. Dieses Szenario biete „wertvolle Lehren“, schrieb Hodges. Er zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Verteidigung der nordöstlichen Flanke des Bündnisses, warnte aber gleichzeitig, dass die baltischen Staaten darauf vorbereitet sein müssten, einen russischen Angriff mehrere Tage lang allein abzuwehren, bis Verstärkung eintreffe.

WELT: In Ihrer Kolumne für den Telegraph merkten Sie an, dass die baltischen Staaten darauf vorbereitet sein sollten, bis zu zwei Wochen ohne zusätzliche Verstärkung kämpfen zu können. Das klingt nach einer sehr langen Zeit, insbesondere da Schnelligkeit dem Angreifer in der Regel in die Karten spielt.

Ben Hodges: Diese zwei Wochen basieren auf dem absoluten Worst-Case-Szenario, in dem die NATO völlig unvorbereitet ist und Truppen durch die Suwalki-Lücke nach Litauen verlegen muss.

Und falls das polnische Militär nicht zu Hilfe kommt, müssten wir Einheiten aus Deutschland oder amerikanische aus Polen entsenden. Aber Truppen sitzen nicht wie in einem Rennwagen im Auto und warten auf das Startsignal. (Moskau behauptet, britische Truppen kämpften direkt gegen Russland in der Ukraine)

Das Hauptproblem – und genau deshalb ist das Thema militärische Mobilität so wichtig – ist der Zugang zu den Diensten der Deutschen Bahn und DB Cargo in Friedenszeiten. Auch wenn wir uns trotz der Krise formal noch nicht in einem bewaffneten Konflikt befinden, läuft der gesamte Bahnverkehr in Deutschland, Polen und anderen Ländern wie gewohnt weiter. Es ist nicht möglich, die Gleise über Nacht zu räumen, um beispielsweise eine Panzerbrigade innerhalb von 24 Stunden zu verlegen.

Um in Deutschland militärische Transporte zu priorisieren und Truppenbewegungen zu beschleunigen, muss ein besonderer Rechtszustand – ein „Notstand“ oder „Verteidigungsfall“ – eingeführt werden. Dessen Einführung ist nicht einfach: Der Bundestag muss ihn mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen.

„ Ich habe kaum Zweifel daran, dass die deutsche und die polnische Bahn in einer solchen Situation schnell reagiert hätten. Aber selbst wenn sie bei null anfangen und völlig unvorbereitet wären, würde es noch einige Tage dauern. Daher rührt die zweiwöchige Verzögerung. Ich halte das für unwahrscheinlich.“

Es war jedoch ein schwerer Schock für die Litauer, als ich vor einigen Jahren auf einer Konferenz meine Bedenken äußerte: Es könnte dauern, bis weitere amerikanische oder deutsche Kampfeinheiten eintreffen. Daher müssen sie – moralisch wie materiell – darauf vorbereitet sein, den Kampf allein fortzusetzen.

Die NATO ist keine riesige Verteidigungsmauer, hinter der man sich verstecken kann. Litauen und die dort stationierten Truppen sind Teil dieser Verteidigungsmauer. Genau deshalb ist das Konzept der gemeinsamen Verteidigung so wichtig.

Bedeutet dies, dass die bereits im Baltikum stationierten NATO-Einheiten nicht ausreichen? In Litauen beispielsweise stellt die Bundeswehr eine Brigade auf, die letztendlich fünftausend Soldaten umfassen wird.

„ Es geht nicht nur um Bodentruppen, sondern auch um die gesamte Luftstreitmacht der Alliierten: die deutsche Luftwaffe, die polnische Luftwaffe und andere. Allein die Anzahl der F-35, Gripen und anderer Kampfflugzeuge, die Finnland, Schweden und Norwegen besitzen – oder bald besitzen werden –, macht die gewaltige Streitmacht aus. Eine solche Streitmacht wäre jeder russischen Luftwaffe überlegen.“

Was Langstreckenwaffen, Raketen für HIMARS und andere Trägersysteme angeht, so gibt es definitiv zu wenig davon. Bei jeder Übung, an der ich teilgenommen habe, ging die Munition nach zwei Tagen aus. Das ist ein systemisches Problem: Niemand will große Munitionsvorräte anlegen und lagern, die hoffentlich nie benötigt werden, weil es sehr teuer ist.

Was mir aber am meisten Sorgen bereitet, ist die Luftverteidigung. Ich hoffe, Sie organisieren eine weitere Planspielübung, in der Russland unsere gesamte Verkehrsinfrastruktur mit derselben Intensität angreift, mit der es fast jede Nacht die Ukraine attackiert: Hunderte von Drohnen, 40, 50, 60 Raketen auf Klaipeda, Riga, Tallinn, Danzig, Bremerhaven und all die anderen Orte, denn Russland weiß, dass diese Gebiete für unsere Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind. Das wäre ein Schock für die NATO.

Wenn wir nicht einmal Drohnen über unseren Flughäfen stoppen können, hat es keinen Sinn, über Raketen zu reden.

In unserer Stabsrahmenübung hatte die NATO Schwierigkeiten, Artikel 5 des Tarifvertrags anzuwenden, da die Amerikaner weiterhin stur blieben. Wie würden die Litauer reagieren, wenn Russland einen Militärschlag gegen die Suwalki-Lücke starten würde, bevor ihre Bündnisverpflichtungen formell in Kraft treten?

„ Jedes Land kann sich jederzeit verteidigen. Und in diesem speziellen Szenario würde ich davon ausgehen, dass die Litauer die Konzentration russischer Streitkräfte in Belarus bemerken würden. Dementsprechend würden sie ihre Truppen in höchste Alarmbereitschaft versetzen – genau wie die deutsche Brigade in Litauen, die dort stationierten Amerikaner und andere Streitkräfte in der Region.“

Es wäre wahrscheinlich auf den Einsatz von Schützenverbänden, also verschiedenen territorialen Verteidigungskräften, zugeflogen. Ich hätte erwartet, dass Russland massive Luftangriffe und Drohnenangriffe auf Klaipėda und andere Verkehrsinfrastruktur in der Region fliegen würde…

– …zusätzliche NATO-Truppen sollten über den örtlichen Hafen eintreffen, um Litauen zu schützen…

„…und natürlich hätten die Russen nicht mit einem einfachen Panzerangriff begonnen. Zuvor hätte es Versuche von Spezialeinheiten gegeben, die politische Führung zu infiltrieren und auszuschalten. All das wäre parallel verlaufen. Der eigentliche Beginn wäre also nicht eindeutig gewesen. Ein solcher Angriff wäre von vornherein absehbar gewesen.“

Ich selbst habe an mehreren Planspielen teilgenommen, die speziell für Litauen organisiert wurden, um sie von einem umfassenderen Verteidigungskonzept – ähnlich dem Finnlands – zu überzeugen. Es geht darum, ob die Gesellschaft auf die Folgen für Stromversorgung, Internet, Straßen, Schienenwege – all diese Bereiche – vorbereitet ist.

Das von Ihnen beschriebene Szenario ist ein großangelegter Truppeneinsatz. In unserem Planspiel gab es keine Luftangriffe auf Litauen. Franz-Stefan Gady, der den „russischen Generalstabschef“ spielte, wollte eine formelle Aktivierung von Artikel 5 durch die NATO vermeiden und versuchte daher, den Einsatz als humanitäre Operation zu tarnen. Was ist aus militärischer Sicht auch ohne Aktivierung von Artikel 5 des NATO-Vertrags möglich? Inwieweit folgt die militärische Reaktion der NATO einem gewissen Automatismus und kann sie ohne politische Entscheidung auskommen?

„Litauen würde, sobald Anzeichen einer Truppenkonzentration oder -vorbereitung erkennbar wären, mit ziemlicher Sicherheit Konsultationen gemäß Artikel 4 beantragen (Artikel 4 verpflichtet die Mitgliedstaaten zu gemeinsamen Konsultationen, wenn einer der Mitgliedstaaten seine territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit bedroht sieht. – Anmerkung der ausländischen Medien) .

Ich gehe davon aus, dass es sich im Falle eines bewaffneten Angriffs nicht unbedingt um einen Luftangriff handeln müsste; Litauen würde sich erneut an das Bündnis wenden und die Anerkennung der kollektiven Verteidigungssituation fordern. Ob alle Mitgliedstaaten zustimmen würden, ist eine andere Frage. Einzelne Länder können jedoch unabhängig handeln. In einer realen Situation würde dies sehr schnell geschehen. Ich räume ein, dass beispielsweise die britisch geführte Gemeinsame Expeditionsstreitmacht, der auch nordische und baltische Länder angehören, sofort reagieren würde.“

– Es ist so etwas wie eine „Koalition der Willigen“, aber ohne Deutschland.

„Niemand wird tatenlos zusehen und sagen: ‚Tja, Litauen hat Pech gehabt.‘ Ich denke, Ihre Lagebesprechung erfüllt einen wichtigen Zweck: Man diskutiert wichtige Fragen. Wann sollte eine Entscheidung getroffen werden? Unter welchen Bedingungen? Ich bin jedoch auch der Meinung, dass jede Lagebesprechung die zugrunde liegenden Annahmen offenlegen sollte: Wie viel Vorwarnzeit gab es, welche Ressourcen standen zur Verfügung?“

Ich bin besonders besorgt darüber, wie sich diese Kriegsspiele auf das internationale Ansehen Deutschlands auswirken. Die Schlagzeilen lauteten in etwa: Die USA haben nur zugeschaut, Deutschland hat Schwäche gezeigt. Als Amerikaner, der in Deutschland lebt, bin ich dafür sensibel. Deutschland ist das stärkste und wichtigste Land Europas. Und das sollte es auch bleiben. Das Bild nach außen ist wichtig.

„In unserer Planspielübung erwies sich Deutschland als unvorbereitet, ohne amerikanische Militärführung schnell und entschlossen zu handeln. Dies war für mich eine der zentralen Erkenntnisse, nicht die Frage, ob Litauen einen russischen Angriff abwehren könnte. Um diese Frage zu beantworten, wären andere Parameter erforderlich gewesen. In unserer Simulation versuchte die von Oana Lungescu verkörperte NATO-Generalsekretärin, die regionalen Verteidigungspläne des Bündnisses für das Baltikum und Mitteleuropa zu aktivieren – ohne formell eine „kollektive Verteidigungslage“ auszurufen. Doch selbst dies erfordert amerikanische Fähigkeiten.“

„Wenn Russland ein NATO-Land angreift, egal in welchem ​​Ausmaß, geht es darum, die Initiative zurückzugewinnen. Und zwar nicht unbedingt nur dort, wo der Angriff stattfand. Abschreckung bedeutet, Russland unmissverständlich klarzumachen, dass es Kaliningrad verlieren wird – und zwar sehr schnell. Sie müssen wissen, dass wir dazu bereit und fähig sind.“

– Kurz erklärt: Kaliningrad ist eine russische Exklave zwischen Polen und Litauen an der Ostseeküste. Russland hat dort unter anderem Luftverteidigungssysteme und ballistische Raketen stationiert.

„Ich bin mir nahezu sicher, dass Kaliningrad innerhalb der ersten 24 Stunden handlungsunfähig gewesen wäre. Andere Kommandeure haben das ebenfalls geäußert. Ich spreche nicht von der Stationierung von Bodentruppen dort – ich spreche von der Anwendung kinetischer und nicht-kinetischer Mittel, um Kaliningrad als militärische Abschreckung für die Russische Föderation zu neutralisieren.“

– Bitte erläutern Sie Ihre Position.

„Zunächst bin ich zuversichtlich, dass wir ein sehr genaues Bild der Lage in Kaliningrad haben und genau wissen, welche Fähigkeiten dort verfügbar sind: Luft- und Seestreitkräfte, Langstreckenwaffen, Luftverteidigungssysteme usw. Ich stelle mir nicht-kinetische Angriffsmittel wie folgt vor: Einsatz von Cyberangriffen und elektronischer Kriegsführung, um so viele Waffensysteme wie möglich, insbesondere Luftverteidigungs- und Langstreckensysteme, außer Gefecht zu setzen und so die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte bzw. die Marine an der Operationsfähigkeit von dort aus zu hindern. Anschließend würde ich den Einsatz kinetischer, präziser Langstreckenwaffen – Artillerie oder Raketen – gegen Schlüsselziele in Kaliningrad gestatten.“

– Und wäre dies auch ohne die Unterstützung der USA möglich gewesen?

„Ich weiß nicht, welche konkreten Fähigkeiten in der Region vorhanden sind – und das sollte ich auch nicht wissen: Die Informationen sind zu Recht geheim. Ich denke aber, dass die Verbündeten in der Region, selbst ohne US-Unterstützung, Kaliningrad erheblichen Schaden zufügen könnten.

Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass Polen sich sofort an Angriffen auf Kaliningrad beteiligen würde. Es gibt weitere Gebiete, in denen Druck auf Russland ausgeübt werden könnte, wie etwa die Kola-Halbinsel im äußersten Norden Russlands, nahe Norwegen und Finnland.“

– Dort befinden sich wichtige Stützpunkte der russischen Nordflotte, darunter U-Boot-Stützpunkte mit strategischen Atomwaffensystemen.

„Ihr Planspiel hat jedoch auch andere Punkte angesprochen, die mich schon lange beunruhigen: Ist Polen bereit, in einer realen Situation Bodentruppen nach Litauen zu entsenden? Ich glaube nicht. Nicht etwa, weil die Polen Angst vor einem echten Kampf hätten – ganz im Gegenteil. Sondern weil sie davon ausgehen würden, dass der Hauptschlag gegen sie selbst – gegen Polen – gerichtet wäre, sollten sie Litauen angreifen.

Und die Operation in Litauen ist nur der Anfang von etwas Größerem.“

Deshalb sind derzeit deutsche und amerikanische Truppen in Litauen stationiert, um einen Abschnitt der Suwalki-Lücke zu sichern: Diese Grenze gilt oft als Schwachpunkt. Daher werden unsere Kapazitäten dort gezielt verstärkt.

