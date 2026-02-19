USA: „Die Wahrheit würde die gesamte Regierung zum Einsturz bringen“

Teile die Wahrheit!

Stellen Sie sich vor, Ihr gesamtes Vermögen basiert auf Klagen? Bislang hat Trump durch Prozesse rund 2 Milliarden Dollar eingesammelt, zwei weitere Klagen gegen die amerikanischen Steuerzahler sind anhängig – eine über 230 Millionen Dollar und eine weitere über 10 Milliarden Dollar.

Offenbar steht jeder in Trumps Schuld, und sein Vermögen von mittlerweile 7 Milliarden Dollar ist ihm nicht genug. Mehr! Was für ein Schlitzohr! Von Helena Glass

Wenn die Einwanderungsbehörde ICE bei Schießereien und Verhaftungen illegal agiert, häufen sich die Klagen gegen die Regierung, und die Steuerzahler müssen dafür aufkommen, nicht Einzelpersonen, denn ICE ist formaljuristisch unser Angestellter. Genauso wie die Steuerbehörde IRS in der 10-Milliarden-Dollar-Klage von Trump unser Angestellter ist.

Jede illegale Handlung von Politikern, einschließlich sexueller Übergriffe, wird von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert. Unser Regierungssystem ist also dabei, Insidergeschäfte zu tätigen und Erpressung mit Steuergeldern zu bezahlen.

Deshalb äußerte Pam Bondi die Aussage: „Die Wahrheit würde die gesamte Regierung zum Einsturz bringen.“ Folglich unterstützt sie einen fortwährenden Strom von Lügen.

Doch Trumps Handeln spaltet Amerika nicht nur in MAGA- und Anti-MAGA-Anhänger, sondern führt auch zu einer Verschiebung globaler Allianzen, da die Instabilität Amerikas immer mehr in den Mittelpunkt rückt .

Russland spielt ein psychologisches Spiel mit Trump, wohl wissend, dass dessen Persönlichkeit ständige Beschwichtigung erfordert, um ihn zu besänftigen und ihn hoffentlich davon abzuhalten, die „rote Pille“ zu schlucken.

China ignoriert schlichtweg alles, was Trump sagt, da es weiß, dass er einen Dialog herbeiführt, der nie existiert hat. Die EU lacht sich ins Fäustchen, und der Nahe Osten zieht als jüngster die Grenzen neu.

Unter der Führung des saudischen Kronprinzen Bin Salman beinhaltet diese Grenzverschiebung die Diversifizierung der Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums hin zu einer stärkeren Binnenwirtschaft – insbesondere durch eine Art „Dürre-Phase“ für NEOM, um den Übergang zur Produktion zu beschleunigen und so kurzfristig die Finanzkraft zu stärken.

Zudem zerfallen Allianzen im Nahen Osten als Reaktion auf die Illusion einer Annäherung zwischen Israel und den USA. Während die Vereinigten Arabischen Emirate Israel zu unterstützen scheinen, verbünden sich die Saudis mit der Türkei und Ägypten und fördern gemeinsam mit Microsoft den Fortschritt der KI-Technologie.

Mehr als 800.000 Saudis haben bereits an Microsoft-Schulungen teilgenommen, um die saudische Souveränität im Technologiesektor zu stärken.

Doch die tiefgreifenden Veränderungen sind lediglich eine Risikominimierung der Länder. Die USA stehen dabei im Mittelpunkt des Konflikts und haben den größten Schaden zu beklagen. Dieses Risiko wirkt sich auf den US-Dollar aus, der unter Trump um 10 % eingebrochen ist, während Gold und Silber stark gestiegen sind.

Wachstums- und Beschäftigungszahlen wurden durch Täuschung verfälscht. Und nichts, was aus dem Weißen Haus kommt, entspricht auch nur annähernd der Wahrheit.

Die Friedensgespräche mit der Ukraine haben sich als weitere Täuschungsmanöver Trumps entpuppt, die von seinen zionistischen Beratern Kushner und Witkoff inszeniert werden und mit denen Putin und Lawrow sich weigern, zu sprechen.

Inzwischen glaubt niemand mehr, dass Trump es ernst meint; man geht davon aus, dass er lediglich im Namen Israels verhandelt. Die Peinlichkeit wächst stetig.

Ich kann mich nicht beherrschen:

Trump behauptete, die USA und Italien seien seit den Tagen des antiken Roms Verbündete.

Trump behauptet, er habe die Zölle auf die Schweiz erhöht, weil deren Premierminister abfällige Bemerkungen über ihn gemacht habe… Die Schweiz hat keinen Premierminister.

Wir haben mehr als 18 Billionen Dollar an Zöllen auf ausländische Investitionen eingenommen… Tatsächlich handelt es sich bei ausländischen Investitionen um eine übliche jährliche Kennzahl, und nur ein Bruchteil der Zusagen ist tatsächlich „ausländisch“. Von den als ausländisch geltenden Zusagen sind 100 % unverbindliche, stillschweigende Versprechen.

Eine Grafik des Cato-Instituts ( cato.org/blog/trumps-eighteen-trillion-dollar-hoax ) offenbart einige sehr besorgniserregende Zahlen: Unter Trump sind die realen privaten Anlageinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gesunken und befinden sich nun im negativen Bereich.

Das US-Handelsdefizit betrug bis November 1,13 Billionen US-Dollar – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum bis November 2024 von 1,08 Billionen US-Dollar. Trumps Behauptung, die Zahl der Arbeitsplätze im privaten Sektor sei um 172.000 gestiegen, steht im krassen Widerspruch zum Bericht von ADP Payroll, der lediglich 22.000 neue Stellen ausweist.

Trumps überschwänglicher Tweet über Bondis Auftritt vor dem Kongress war natürlich völlig daneben, nur noch übertroffen von seinem geschmacklosen Tweet über Massie. Es ist mittlerweile so peinlich, dass ich mir wünsche, seine Autoren würden ihre Rhetorik etwas mäßigen und normalisieren, um einen kontrollierteren Trump darzustellen.

Die Hauptbeiträge stammen von Dan Scovino und Steven Cheung, mit Madelaine Westerhout und in geringerem Maße Natalie Harp. Cheung ist bekannt für seine aggressiven, prägnanten und mit Kraftausdrücken gespickten Tweets. Wahrscheinlich ist er für die Flut an Tweets über Massie verantwortlich.

Ich bezweifle, dass Trump lange im Weißen Haus bleibt. Leider glaube ich nicht, dass JD Vance die Absicht hat, die „Israel-zuerst“-Agenda abzuschwächen. Es ist durchaus möglich, dass Patel, Bondi, Noem und Trump ihren Posten verlieren, sollten die Demokraten die Macht übernehmen.

Doch die Zionisten haben sowohl Liberale als auch Konservative fest im Griff – die Absetzung der vier würde also nur den Weg für mehr zionistischen Einfluss ebnen.

Ich bezweifle auch, dass Trump überhaupt versteht, dass sein bester Freund, Netanjahu, dahintersteckt, Trump wie einen Narren aussehen zu lassen!

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 16.02.2026