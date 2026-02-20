Verhaftung und Freilassung von Ex-Prinz Andrew – das 666-Jahr-des-Pferdes-Ritual (Videos)

Teile die Wahrheit!

Es ist ein Tiefpunkt in der Geschichte der britischen Royals – allerdings nicht der erste dieser Art! Am Donnerstag wurde der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor von der Polizei verhört. Am Abend kam er unter Auflagen frei.

Die Ermittlungen dauern an. Andrew ist der erste britische Royal der Moderne, der in Polizeigewahrsam saß. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

In der Geschichte der britischen (männlichen) Royals gab es bisher nur einen ähnlichen Fall. Der damaligen Zeit geschuldet endete er allerdings wesentlich brutaler: König Charles I. von England (1600–1649) – ein Vorfahre von Andrew – wollte ohne Parlament regieren. Seine Fehde mit den englischen Parlamentariern führte schließlich zum Bürgerkrieg.

1646 – in den Wirren des Krieges – wurde er gefangen genommen und schließlich in England wegen Hochverrats angeklagt. 1649 wurde er in London öffentlich enthauptet.

In diesem exklusiven Bericht enthüllt Alex Jones von Infowars die Wahrheit hinter der Verhaftung von Prinz Andrew, dem Bruder des britischen Königs Charles III.

Dem ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor wurde im vergangenen Jahr sein königlicher Titel aberkannt.

Jones erklärte, dass Andrew nicht nur enge Verbindungen zu dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein unterhielt, sondern auch in Geldwäsche, Spionage und den Verkauf von Staatsgeheimnissen verwickelt war.

Jones hob außerdem Andrews falschen Nachnamen „Windsor“ hervor und merkte an, dass er eigentlich zur Familie Sachsen-Coburg und Gotha gehöre. Er erläuterte zudem, wie die globale Elite seit Jahrzehnten in pädophile Sexkultpraktiken verwickelt sei.

Vorwürfe und Beweise: Was führte zur Verhaftung? Die Rolle des Handelsgesandten und vertrauliche Informationen

Die Vorwürfe beziehen sich auf Andrews Amtszeit als britischer Handelsgesandter , eine Position, die ihm Zugang zu vertraulichen Regierungsberichten und Informationen verschaffte – oft zu den Wiederaufbaumaßnahmen in Regionen wie der Provinz Helman in Afghanistan. Kern der laufenden Ermittlungen ist der Vorwurf, Andrew habe systematisch vertrauliche Regierungsdokumente an Jeffrey Epstein weitergeleitet , mitunter innerhalb weniger Minuten nach deren Erhalt. (Eilmeldung: Ex-Prinz Andrew an seinem 66. Geburtstag festgenommen)

Die jüngsten vom US-Justizministerium veröffentlichten E-Mails enthielten einen besonders brisanten Austausch. Darin teilte Andrew Epstein vertrauliche Investitionsmöglichkeiten mit und bat ihn um seine Meinung zu Projekten, die von britischen Steuerzahlern finanziert wurden. Die ausdrückliche Kennzeichnung der Dokumente als „ vertraulich “ und die Dringlichkeit ihrer Weiterleitung deuten auf einen Vertrauensbruch und einen Verstoß gegen die internen Richtlinien hin.

Veröffentlichungen des US-Justizministeriums und die Schockwelle in Großbritannien

Die E-Mails enthüllten nicht nur die Weitergabe sensibler Informationen, sondern auch den zeitlichen Ablauf von Andrews Beziehung zu Epstein. Andrew behauptete, den Kontakt nach einem Treffen 2010 in New York abgebrochen zu haben – eine Aussage, die er in Fernsehinterviews und öffentlichen Stellungnahmen wiederholte.

Beweise zeigen jedoch, dass die Korrespondenz – darunter Glückwunsch-E-Mails – noch Tage nach Epsteins Haftentlassung fortgesetzt wurde , was Andrews Darstellung direkt widerspricht.

Weitergehende Anschuldigungen

Während sich die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen auf Amtsmissbrauch und den möglichen Missbrauch vertraulicher Informationen konzentrieren, erfolgt die Verhaftung im Kontext langjähriger Vorwürfe im Zusammenhang mit Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung , von denen einige Andrew persönlich betreffen.

Insbesondere beschuldigte Virginia Giuffre Andrew des sexuellen Missbrauchs , was zu einem millionenschweren Vergleich führte – Andrew bestreitet jedoch weiterhin jegliche Verantwortung.

Die Reaktion der königlichen Familie: Distanzierung, Verleugnung und Schadensbegrenzung. Abschaffung der Titel und Schaffung von Distanz

In den letzten Jahren, unter der Herrschaft von König Karl I. , ergriff die königliche Familie entschiedene Maßnahmen, um sich von Andrew zu distanzieren.

Ihm wurden seine königlichen Titel aberkannt , und er musste die Royal Lodge in Windsor verlassen und in eine bescheidenere Residenz auf dem königlichen Anwesen in Norfolk umziehen. Die Familie nennt ihn nun „Mr. Mountbatten Windsor“, ein Versuch, sein öffentliches Image neu zu definieren und eine klare Trennlinie zwischen der Monarchie und seinen Handlungen zu ziehen.

Öffentliche Äußerungen und ihre Grenzen

König Charles und Königin Camilla gaben Erklärungen ab, in denen sie ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den polizeilichen Ermittlungen bekräftigten und ihr Engagement für das Wohl der Opfer unterstrichen . Auch Prinz William und Prinzessin Catherine von Wales äußerten sich besorgt über die „weiteren Enthüllungen“.

Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Maßnahmen nicht weit genug gehen. Viele sind der Ansicht, die königliche Familie hätte entschiedener und transparenter reagieren müssen, insbesondere angesichts des zeitlichen Ablaufs der Anschuldigungen und der historischen Rolle der Familie, die Andrews Position schützte.

Sarah Ferguson und weitere Peinlichkeiten

Die Folgen reichen weit über Andrew hinaus. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist in peinliche Enthüllungen verwickelt. E-Mails scheinen zu belegen, dass Epstein ihre Schulden beglich und Reisen für sie und ihre minderjährigen Töchter nach Miami finanzierte – selbst nach Epsteins Verurteilung wegen Sexualdelikten.

Diese Verbindungen verstärken die Kritik am Urteilsvermögen und der möglichen Mitschuld der königlichen Familie an Epsteins Umfeld.

Die politischen Folgen: Institutionelle Stabilität in Frage gestellt. Reaktion der Regierung und der Mandelson-Skandal.

Die Krise der Monarchie verläuft parallel zu politischen Erschütterungen. Die Regierung reagierte direkter auf die damit verbundenen Enthüllungen, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass Peter Mandelson , eine prominente politische Figur und britischer Botschafter in Washington, eng mit Epstein verstrickt war.

Premierminister Keir Starmer soll von Mandelsons Verbindungen gewusst haben, als er ihn ernannte – eine Tatsache, die so brisant war, dass sie die Regierung beinahe zu Fall brachte.

Während die Regierung bestrebt war, die polizeilichen Ermittlungen unabhängig ablaufen zu lassen, haben die Enthüllungen Westminster und den Buckingham Palace einer beispiellosen Überprüfung ausgesetzt.

Die königliche Familie und das Mantra „Niemals beschweren, niemals erklären“

Die traditionelle Vorgehensweise der Königsfamilie bestand darin, öffentliche Stellungnahmen zu vermeiden und sich an den Grundsatz „Niemals beschweren, niemals erklären“ zu halten.

Doch die Schwere der Vorwürfe und die Beweislage haben ein Abweichen von dieser Strategie erzwungen. Die Monarchie sieht sich nun Forderungen nach Transparenz gegenüber , die ihren Mythos und ihre vermeintliche Verantwortlichkeit bedrohen.

Art und Umfang der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens. Polizeigewahrsam und mögliche Anklagepunkte.

Andrew wurde am frühen Morgen festgenommen , die örtlichen Polizeibehörden führen nun die Ermittlungen. Die Dauer seiner Untersuchungshaft hängt von Art und Schwere der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte ab. Bislang geben Polizei und Regierung keine weiteren Kommentare ab; die meisten Beamten bitten um Geduld, während das Gerichtsverfahren seinen Lauf nimmt.

Ermittlungen mehrerer Behörden

Der Fall ist komplex und involviert bis zu neun britische Polizeibehörden sowie internationale Justizbehörden. Die Ermittlungen umfassen nicht nur die mutmaßliche Weitergabe vertraulicher Informationen, sondern auch laufende Ermittlungen zu den mit Epstein in Verbindung stehenden Menschenhandelsvorwürfen.

Forderungen nach umfassenderer Rechenschaftspflicht

Der Druck auf Prinz Andrew, vor den US-Behörden auszusagen, wächst. Die kürzlich veröffentlichten E-Mails deuten darauf hin, dass frühere Kooperationsanfragen ignoriert wurden – ein Umstand, der die Kritik am Umgang der Königsfamilie mit der Situation verstärkt. Premierminister Starmer hat deutlich gemacht, dass Andrew sowohl mit den britischen als auch mit den US-amerikanischen Ermittlungen kooperieren sollte.

er Ruf der Monarchie hat schwer gelitten. König Charles sieht sich bei offiziellen Anlässen öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Menschenmengen fordern Aufklärung darüber, ob die Familie von Epstein wusste, und verlangen direkt von Prinz Andrew eine Aussage.

Diese öffentliche Reaktion markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Kultur rund um die Monarchie und bricht mit dem traditionellen Respekt, der die Royals bisher vor intensiver Kritik geschützt hat.

Wohltätigkeitsarbeit überschatten

Trotz der Bemühungen, den Fokus wieder stärker auf wohltätige Zwecke und positive Beiträge zu richten, überschattet der anhaltende Skandal weiterhin die Aktivitäten der Königsfamilie. Medien, Öffentlichkeit und Politik konzentrieren sich vor allem auf die Details von Andrews Verbindung zu Epstein und die grundsätzliche Frage der Verantwortlichkeit mächtiger Institutionen.

Transparenz im Rampenlicht

Überlebende und ihre Unterstützer, darunter Virginia Giuffre , fordern seit Langem Gerechtigkeit. Der Druck auf Transparenz erstreckt sich nicht nur auf Andrew, sondern auch auf das gesamte Königshaus, einschließlich König, Königin und Prinz und Prinzessin von Wales.

Erklärungen, die das Wohl der Opfer in den Vordergrund stellen, gelten angesichts des jahrelangen Schweigens und des Schutzes von Andrews Status mittlerweile als unzureichend.

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor ist nicht nur ein dramatisches juristisches Ereignis, sondern ein Wendepunkt für die britische Monarchie, die Regierung und die Gesellschaft.

Angesichts neuer Erkenntnisse und des zunehmenden Drucks auf mehr Transparenz muss sich die Königsfamilie mit ihrer Geschichte, ihren aktuellen Herausforderungen und den Anforderungen einer modernen, verantwortungsvollen Öffentlichkeit auseinandersetzen.

Nur durch die Aufarbeitung der Vergangenheit kann sie hoffen, Vertrauen und Stabilität für die Zukunft wiederherzustellen.

gematriaeffect.news schreibt:

Numerologie: das 666-Jahr-des-Pferdes-Ritual

Erinnern wir uns daran, dass Andrew Mountbatten-Windsor am 3. November seine königlichen Titel verlor, dem Tag, an dem das Jahr noch 58 Tage hat (ein Beweis dafür, dass dies alles nur ein Teil des Rituals ist).

Es gab zahlreiche „58“-Epstein-Rituale, angefangen mit seinem Tod.

Beachten Sie die Betonung auf „das Recht muss seinen Lauf nehmen“. Das ist gleichbedeutend mit „Epstein-Akten“ und „Prinz Andrew“.

Das Wort, das als nächstes wahrscheinlich fallen wird, ist „Vergewaltigung“.

Vergessen Sie nicht, wer eng mit all dem verbunden ist ( Donald John Trump=68, The Apprentice=68 ).

Der Ausdruck entspricht auch dem vollständigen Namen seines Bruders ( Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor=275, law must take its course=275 ).

Die BBC verwendet für ihre Topmeldung die gleiche Formulierung.

Diese Verhaftung erfolgte am 19. Februar 2026, dem 66. Geburtstag von Andrew Mountbatten-Windsor.

Die 66 passt zu ‚Charles‘ und ‚King‘ ( Charles=66, *King=66 ).

Dieses Ritual fand auch am 67. Datum (numerologisch: 2+19+20+26=67 ) statt.

Diese Nachricht erreicht uns am 98. Lebenstag von König Charles, passend zum Prozess um Virginia Giuffre ( Virginia Giuffre = 98 ). Man könnte auch sagen, heute ist der 97. Tag nach Charles‘ Geburtstag, während der Vatikan 97 Jahre alt ist.

Vergessen Sie nicht, dass König Karl am 8. September, oder 9/8 (wie 98), König wurde.

Angesichts der 97 Tage später, vergessen Sie nicht, dass Prinzessin Diana.

„Andrew“ passt zu 97.

Heute ist wieder der 19. Februar, genau wie 219 ( Prinzessin Diana = 219 ).

Heute sind 172 Tage nach ihrem Todestag * Ad maiorem Dei gloriam=172

Vergessen Sie nicht, dass Diana in Frankreich starb, der Heimat der Jesuiten.

Prinzessin von Wales = 67 (heute hat die Numerologie des Datums 67)

Die königliche Familie ist, ähnlich wie die britische Polizei, für ihre Verbindungen zur Freimaurerei bekannt. Ich erwähne dies, weil die Verhaftung 43 Wochen nach Virginia Giuffres mutmaßlichem Selbstmord am 25. April 2025 erfolgte.

Zur Erinnerung: Sie starb am 115. Tag des Jahres, dem 25. April.

Und vergessen Sie nicht die Nachrichten über die Morde an der Kings Road und bei den Virginia Cavaliers, die beide am 74. Geburtstag von König Charles, dem 14. November 2022, veröffentlicht wurden.

Im Folgenden gehen wir auf die neuesten Fingerabdrücke der Gesellschaft Jesu ein ( Jesus Christus=43 ).

Nachtrag: Dieses Ritual findet zu Beginn des Jahres des Pferdes statt, 666 Tage nachdem ein blutiges Pferd am Buckingham Palace vorbeigerannt ist.

Denken Sie daran, Prinz Andrew ist heute 66 Jahre alt ( Zahl des Tieres = 66 ).

Bekanntlich wird die Zahl 666 in Offenbarung 13,18 erwähnt, und in diesem Fall wird das weiße Pferd in Offenbarung 19 zur Sprache gebracht. Heute ist der 19.

Das „weiße Pferd“ steht in Verbindung mit diesem Ritual, das am 50. Tag des Jahres stattfindet, und es steht auch in Verbindung mit dem fortlaufenden Muster der Zahl 58 in den Epstein-Files-Ritualen ( Epstein Files=58 , White Horse=58 ).

Quellen: PublicDomain/infowars.com/amg-news.com/gematriaeffect.news am 20.02.2026