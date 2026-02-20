Wurde der Autismus-/Asperger-Test von einer feindseligen Invasionsarmee außerirdischer Gestaltwandler entwickelt?

Teile die Wahrheit!

Nun, ich bin überzeugt. Schon der Titel allein genügt, um mich zu überzeugen, weitere Erklärungen sind überflüssig.

Für diejenigen unter uns, die eine gründlichere Analyse benötigen, gebe ich einen Überblick über den Kontext und liefere die Hintergrundinformationen, die notwendig sind, um zu der einzig möglichen Schlussfolgerung zu gelangen: Die Erde wurde von einer feindseligen, gestaltwandelnden außerirdischen Macht angegriffen.

Sie haben den Autismus-/Asperger-Quotiententest (AQ) entwickelt, um die intelligenteren und kreativeren und daher gefährlicheren Menschen zu identifizieren und zu verfolgen, die eine Bedrohung für die Aufdeckung ihrer Existenz auf diesem Planeten darstellen.

Ein Buch, das man leicht wieder vergisst.

Ein nicht besonders gut geschriebenes Buch, das in den 1970er Jahren etwa 10 Exemplare verkaufte, bevor es vergriffen war, liefert die Hintergrundinformationen, die notwendig sind, um zu der einzig logischen Schlussfolgerung zu gelangen, wie sie im Titel beschrieben wird.

Der nichtssagende Titel und der ebenso einfallslose Name des unbegabten Autors sind mir und vermutlich Hunderten anderen längst entfallen.

Was jedoch geblieben ist, ist die Grundstruktur dieses angeblichen Sachbuchs sowie eine detaillierte Beschreibung der feindseligen, gestaltwandelnden Alienrasse, die die Erde in den letzten Jahrzehnten überfallen hat. Sie erlangten nach und nach die Kontrolle über Regierungen und Unternehmen der Erde, indem sie einen Menschen nach dem anderen entführten.

Die Geschichte ähnelte dem klassischen Science-Fiction-/Horrorfilm „ Die Körperfresser kommen“ .

Die Autorin behauptete, es handele sich um ein Sachbuch , das sie durch einen Zufall bei der Begegnung mit einer Gruppe dieser außerirdischen Wesen auf einem südamerikanischen Campingplatz, wo sie mit ihrem Mann Urlaub machte, entdeckt habe.

Laut Kritikern war das Buch in einem unverbindlichen, monotonen Ton verfasst, mit schlechter Grammatik und einer sprunghaften Erzählweise, was die Leser dazu veranlasste, das Interesse zu verlieren, das Buch beiseite zu legen und sich nicht darum zu kümmern, ob sie tatsächlich auf einem bewohnten Planeten lebten.

Ironischerweise behaupteten diese Kritiker anschließend, dass das schlecht lektorierte, unerträglich langweilige Buch zu ihrer Schlussfolgerung beigetragen habe, dass die Geschichte, die sie zu erzählen versuchte, wahr sein müsse.

Die Tatsache, dass es das einzige Buch der Autorin war, bestärkte ihren Verdacht, dass die Geschichte wahr sein könnte. Die Vorstellung, dass jemand auf eine so fesselnde Geschichte stoßen und dann die Chance, sie zu erzählen, völlig verpassen könnte, erschien nur plausibel, wenn sie ehrlich versucht hätte, die Wahrheit gemäß ihrer Erfahrung zu schildern.

Die Kritiker argumentierten, dass jemand mit so geringen schriftstellerischen Fähigkeiten niemals ein Buch veröffentlichen würde, es sei denn, er hielte es für absolut notwendig, weil er das Schicksal und die Zukunft der Menschheit und der Erde in Gefahr sah. (Eine Untersuchung der außerirdischen Reptilienpräsenz auf der Erde (Video))

Was sie sahen.

Das Buch erzählt die Geschichte der Autorin und ihres Mannes, die beim Campen irgendwo in Südamerika zufällig auf dieses Treffen außerirdischer Invasoren stießen.

Ich erinnere mich nicht daran, über das Erscheinen der Außerirdischen informiert worden zu sein, aber ich erinnere mich daran, den Eindruck gewonnen zu haben, dass sie eine Mischung aus blobartigen Kreaturen und seltsam vertrauten Menschen wie Wladimir Chruschtschow, Edward Kennedy und ähnlichen Leuten sahen

1 2 11 12 13

Das Paar belauschte die Gruppe, die glücklicherweise Englisch sprach. Laut und deutlich berichteten sie von den Fortschritten ihrer Invasion auf der Erde.

Die Autorin und ihr Mann konnten die Geschichte, die wahre, verborgene Geschichte der Erde, rekonstruieren, während die Gruppe die Details der Invasion von ihren Anfängen bis heute Revue passieren ließ. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein amerikanisches Paar sie auf einem peruanischen Campingplatz belauschte, war astronomisch gering.

Das Paar erkannte, dass körperbeherrschende, gestaltwandelnde Außerirdische alle einflussreichen Personen durch ihresgleichen ersetzten. Aus dem, was sie mitgehört hatten, schloss sie, dass die Außerirdischen bereits gesiegt und die Erde vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Und die Menschheit ahnungslos davon.

Das ist die zugrundeliegende Realität, die wir als unbestreitbare Wahrheit akzeptieren müssen, um zu erkennen, dass der AQ-Test ein Instrument zur Kontrolle der menschlichen Bevölkerung ist, das uns ahnungslos im Dunkeln tappen lässt.

Diese außerirdische Invasionsmacht ist sehr besorgt über das menschliche Verhalten.

Sie offenbaren sich in gewisser Hinsicht als ahnungslos, was sie von anderen abhebt.

Die Analyse von elf ausgewählten Fragen des AQ wird auch Sie davon überzeugen, dass dieser völlig unsinnige Test unmöglich das primäre Ziel verfolgen kann, eine Autismus-Spektrum-Störung festzustellen. Es ist völlig unverständlich, warum ausgerechnet dieser Test am weitesten verbreitet und zur Diagnose von Autismus-Spektrum-Störungen eingesetzt wird.

Jeder, der Erfahrung mit Testentwicklung hat, erkennt sofort, wie außergewöhnlich vage dieser Test im Vergleich zu anderen gängigen Tests in beliebigen Fachgebieten ist. Betrachtet man ihn jedoch aus der Perspektive einer außerirdischen Invasionsstreitmacht, die Körper übernimmt und ihre Gestalt verändern kann, offenbart sich der wahre Zweck des Fragebogens.

Eine Betrachtung des AQ-Tests aus der Perspektive eines gestaltwandelnden, körperübernehmenden Aliens.

Ich ziehe es vor, Dinge mit anderen zusammen zu tun, anstatt sie alleine zu erledigen.

Diese Frage zielt direkt auf das Potenzial eines Menschen ab, Informationen an andere Menschen weiterzugeben. Die Paranoia und Angst vor der Entdeckung der Außerirdischen werden deutlich. Indem sie diese Frage gleich zu Beginn stellen, offenbaren sie ihr mangelndes Verständnis der menschlichen Natur.

2. Wenn ich versuche, mir etwas vorzustellen, fällt es mir sehr leicht, mir ein Bild im Kopf zu machen.

Diese Frage identifiziert Menschen mit einer ausgeprägten Vorstellungskraft, die möglicherweise ihre latenten psychischen Kräfte nutzen könnten, um die Gestaltwandlungsillusion der Außerirdischen zu entlarven.

3. Ich nehme oft kleine Geräusche wahr, die anderen entgehen.

Dieser Gegenstand dient dazu, Menschen mit einem ausgeprägten Gehörsinn zu identifizieren – eine Vorbedingung für die Entwicklung der latenten menschlichen Fähigkeit der Hellhörigkeit, auch bekannt als psychisches Hören. Das Wahrnehmen subtiler Geräusche ist zudem Teil der Aktivierung des subtilen Feldes der menschlichen Telepathie, und die Außerirdischen wollen nicht, dass wir ihre Gedanken lesen.

4. Mir fallen normalerweise die Zahlenfolgen auf Nummernschildern oder andere Informationsketten auf.

Diese Frage sucht nach mathematischen Genies unter den Menschen. Gesucht wird die Fähigkeit, Flugbahnen durch die Sterne zu berechnen und Raumschiffe zu navigieren, ohne einen Computer zu benötigen.

5. Ich bin fasziniert von Daten.

Diese Frage ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie zutiefst besorgt darüber sind, dass der menschliche Körper ein Gefäß für ein zeitreisendes mentales Wesen sein könnte. Sie befürchten, dass wir, sollten wir unser wahres Wesen erkennen, diese Fähigkeit nutzen werden, um sie auf ihrem Heimatplaneten auszulöschen, bevor sie jemals unseren Planeten erobern können.

6. In sozialen Gruppen bin ich in der Lage, mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen.

Dies identifiziert Menschen, die dem Autor des vergessenswerten Buches ähneln, das diese intergalaktische Verschwörung aufdeckt. Es identifiziert Menschen, die fähige Spione wären, ironischerweise dem Autor ähnlich. Sie befürchten, durch ein Buch entlarvt zu werden, doch aufgrund des miserablen Schreibstils und der schwachen Präsentation des Buches, das sie so sehr beunruhigt, bemerken sie komischerweise nicht, dass es bereits existiert.

7. Mir fallen Details auf, die anderen entgehen.

Sie fürchten, dass sie dabei ertappt werden, wie sie die falschen Schuhe tragen, Jahrestage vergessen und dergleichen in den Körpern, die sie übernommen haben.

8. Ich konzentriere mich in der Regel eher auf das große Ganze als auf die Details.

Die Außerirdischen müssen diejenigen diskreditieren, die sich auf das große Ganze konzentrieren. Solange ihnen nicht geglaubt wird, wird niemand das große Ganze zusammensetzen können.

9. Als ich jung war, habe ich gerne Fantasiespiele gespielt.

Sie zeigen erneut ihre Besorgnis über die Schlüssel, die die latenten psychischen Fähigkeiten des Menschen erschließen.

10. Mir fällt es leicht, mir die Details von Gesichtern zu merken.

Wieder einmal zeigen sie Bedenken, sich in die Körper einzufügen, die sie übernommen haben. Das menschliche Gesicht birgt auch interessante Merkmale, wenn man entspannt ist, sich konzentriert und darüber meditiert.

Man kann Dinge in den Gesichtern anderer Menschen erkennen. Die Außerirdischen haben durch ihre Paranoia und Angst einen weiteren wichtigen Schlüssel zur Erschließung unserer latenten menschlichen psychischen Fähigkeiten enthüllt. Dieser besondere sechste Sinn durchbricht die Illusion ihrer Gestaltwandlungsfähigkeit.

11. Ich verliere leicht das Zeitgefühl, wenn ich mich auf eine Aufgabe konzentriere.

Der AQ zeigt einmal mehr, dass die Entwickler der Alien-Tests sich Sorgen um die multidimensionale Natur des Menschen machen, der sowohl auf einer physischen als auch auf einer mentalen Ebene existiert und nicht an die Zeit gebunden ist.

Eine Analyse des AQ-Tests durch einen echten Menschen.

Voilà. Elf Fragen aus dem AQ-Autismus-/Asperger-Test, zusammen mit der wahren Begründung für jede dieser elf Fragen. Sie können selbst sehen, wie direkt und spezifisch die Fragen aus diesem Blickwinkel sind, im Gegensatz zu der uns präsentierten, vagen Begründung für den Test, der lose mit Autismus in Verbindung gebracht wird.

Die Fragen sind völlig unzutreffend und größtenteils nutzlos, um festzustellen, ob jemand im Autismus-Spektrum liegt. Aus der Perspektive einer eindringenden, formwandelnden außerirdischen Macht sind sie jedoch äußerst spezifisch und nützlich.

Wie kann es sein, dass dies der am weitesten verbreitete Test zur Feststellung ist, ob jemand im Autismus-Spektrum liegt? Aus der Perspektive eines Reptilienmenschen betrachtet, macht er als Instrument zur Identifizierung potenzieller Unruhestifter unter den Menschen durchaus Sinn.

Sie äußern Besorgnis über ein bereits geschehenes Ereignis, ihre Enttarnung . Etwas , vor dem uns eine nicht besonders gute Autorin zu warnen versuchte, als sie ihr Sachbuch über eine Gruppe außerirdischer Invasoren veröffentlichte, die sich auf einem südamerikanischen Campingplatz zu einem Treffen verabredet hatten, das sie zufällig mitgehört hatte.

Es gibt weitere verräterische Anzeichen dafür, dass dieser Test von Nicht-Menschen geschrieben wurde.

Es wurde festgestellt, dass die fraglichen Außerirdischen ein mangelhaftes Verständnis für einige Aspekte des Denkens aufwiesen, die allen Menschen – ob autistisch oder nicht – leicht zugänglich sind. Die mangelnde Sorgfalt bei der Kennzeichnung des Tests als Autismus-Quotienten-Test oder Asperger-Quotienten-Test ist ein eklatantes Beispiel für einen Fehler der Außerirdischen, der von fast jedem Menschen sofort erkannt wird. Menschen geben Tests nicht dies oder das , sondern wählen einen einheitlichen Namen.

Die Willkür der Fragen und ihr loser Bezug zum Autismus-Spektrum sind ein weiteres Indiz. Von Menschen entwickelte Fragebögen und Tests legen großen Wert darauf, einen klaren Zusammenhang zwischen den Fragen, den Antwortmöglichkeiten und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen herzustellen.

Bei diesem Test wurde keinerlei solcher Aufwand betrieben, was darauf hindeutet, dass er eine andere Absicht verfolgt als vorgibt. Er trägt zudem das Merkmal, das uns im Verlauf des Tests immer deutlicher wird: ein unglaublich unbeholfenes Unverständnis für etwas, das Menschen eigentlich ganz selbstverständlich verstehen.

Die einzige Schlussfolgerung.

Die Klarheit des Zwecks des Tests kann weder ignoriert noch geleugnet werden, wenn der wahre Zweck enthüllt und mit dem von den Außerirdischen angegebenen angeblichen Zweck und ihrem mangelnden Verständnis für menschliche Logik und traditionell anerkannte Testdesignmethoden verglichen wird

Die Anwendung des Tests zur Identifizierung intelligenter, kreativer Menschen mit ausgeprägter Vorstellungskraft und die kaum verhüllten Fragen nach latenten menschlichen psychischen Fähigkeiten, die versehentlich mehr Informationen preisgeben als beabsichtigt, zeigen, dass die Außerirdischen sehr besorgt über ihre mögliche Entdeckung sind. Noch mehr Sorgen bereiten ihnen die latenten sechsten, siebten und achten Sinne im Menschen.

Das auffällige Fehlen von Fragen, die direkt mit dem Autismus-Spektrum zusammenhängen, wie etwa Fragen zu Stimming oder Maskierung – zwei häufige Verhaltensweisen von Menschen im Spektrum –, zeigt, dass die Außerirdischen sich überhaupt nicht für das Autismus-Spektrum interessieren. Betrachtet man die besprochenen und nicht besprochenen Punkte dieser angeblich allgemein anerkannten Diagnoseprüfung, stellt sich uns Menschen eine kollektiv unangenehme Frage:

Worüber redest du?

Jeder Mensch, der darin geschult ist, Fragen für diagnostische Tests zu entwerfen, durchschaut diese Farce.

Abschließend ist mir klar geworden, dass die Erde von einer Armee nicht sonderlich intelligenter Außerirdischer überfallen wurde, deren einzige Waffen die Fähigkeit zum Körpertausch und zur illusionären Gestaltwandlung sind. Man kann selbst erkennen, warum sie für Menschen so unverständlich sind – eine ihrer größten Sorgen, da sie versuchen, sich anzupassen. Ihre Paranoia, entdeckt zu werden, und ihre Angst vor latenten menschlichen psychischen Fähigkeiten zeigen uns direkt, wie wir den Planeten zurückerobern und die Erde wieder unter menschliche Kontrolle bringen können. Niemand hat je behauptet, sie seien brillante Militärstrategen.

Die Tatsache, dass die Umsetzung dieses Plans mehrere Jahrzehnte dauerte, beweist uns, den echten Menschen, dass es in Wirklichkeit eine feindliche außerirdische Macht war, die die Erde zerstören und sie für die Menschheit unbewohnbar machen wollte – und nicht etwa echte Menschen. Versteht ihr? Wir wussten, dass wir dumm waren, aber nicht so dumm.

Ihr Fehler, die intelligenteren und kreativeren Menschen auf dem Planeten zu pathologisieren, geschah ganz offensichtlich ohne Rücksicht auf mögliche Gegenreaktionen und offenbarte den lockeren Umgang der Außerirdischen mit dem menschlichen Denken sowie ihr unbeholfenes Verhältnis dazu.

Ihre Anwesenheit ist in gewisser Weise eine Erleichterung, denn sie erklärt, dass die irrationalsten Entscheidungen derjenigen, die wir in den letzten 60–70 Jahren für Menschen gehalten haben, tatsächlich Handlungen einer außerirdischen Rasse waren, die den Menschen und der Erde feindlich gesinnt ist.

Epilog und Beobachtungen.

Ein neues goldenes Zeitalter der Menschheit, in dem Vernunft, Logik und die höheren menschlichen Qualitäten wie Empathie, Liebe und Mitgefühl wiederhergestellt werden, sollte jetzt unmittelbar bevorstehen. Die Realität wird uns zur freien Gestaltung gehören, sobald die außerirdischen Besatzer eingeschüchtert sind und den Planeten verlassen müssen.

Sie werden gehen wollen, bevor sie durch die Wiedergeburt latenter menschlicher psychischer Fähigkeiten identifiziert werden. Sie haben uns bereits mitgeteilt, wen sie am meisten fürchten. Jene Menschen, die sie uns freundlicherweise als die fähigsten genannt haben

Wenn da nicht ihr offener Hass auf den Planeten und die rücksichtslose Verfolgung kreativer Menschen wären, jener Menschen, die sie am meisten fürchteten, könnten wir ihnen dafür danken, dass sie uns eine Außenperspektive, einen von uns unabhängigen Bezugspunkt gegeben und uns eine wertvolle Lektion darüber gelehrt haben, was es bedeutet, Mensch zu sein.

