Teile die Wahrheit!

Epsteins Gamer-Benutzername ist zum Mittelpunkt einer weitverzweigten Internet-Verschwörung geworden.

In den drei Millionen Seiten umfassenden Epstein-Dokumenten, die das Justizministerium veröffentlicht hat, findet sich eine unerwartete Nebenhandlung: Jeffrey Epstein war ein Gamer.

Und zwar kein zufälliger Fall. Die Akten – die am 30. Januar im Rahmen einer umfangreichen Offenlegung des US-Justizministeriums veröffentlicht wurden – zeichnen das Bild eines verurteilten Sexualstraftäters, der jahrelang auf mehreren Spieleplattformen aktiv war, mit einigen der mächtigsten Führungskräfte der Videospielindustrie über die Monetarisierung von Kindern korrespondierte und dessen Benutzername nun im Zentrum einer viralen Verschwörungstheorie steht, die behauptet, er sei noch am Leben und spiele Fortnite aus Israel.

Die Saga beginnt mit Xbox Live.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Epstein am 31. Oktober 2012 eine E-Mail mit dem Betreff „Willkommen bei Xbox Live“ erhielt. Er war seit 2008 als Sexualstraftäter registriert, und Microsoft hatte sich sechs Monate zuvor, im April 2012, der Initiative „Operation: Game Over“ des New Yorker Generalstaatsanwalts Eric Schneiderman angeschlossen , um Sexualstraftäter von Online-Gaming-Plattformen zu entfernen.

Trotzdem blieb Epsteins Konto etwa 14 Monate lang aktiv.

Am 19. Dezember 2013 zog Microsoft endgültig die Reißleine . Eine automatisierte E-Mail an Epsteins E-Mail-Adresse „jeevacation@gmail.com erwähnte „Belästigung, Bedrohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler“ und beschrieb das Verhalten als „schwerwiegend, wiederholt und/oder exzessiv“.

Eine weitere E-Mail am selben Tag lieferte die wahre Erklärung: „Diese Maßnahme basiert auf der Zusammenarbeit der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft mit Microsoft und anderen Online-Spieleunternehmen, um in New York registrierte Sexualstraftäter von Online-Spielediensten auszuschließen und so das Risiko für andere, insbesondere Kinder, zu minimieren.“ (Hat das Videospiel „Call of Duty: Ghosts“ aus dem Jahr 2013 den venezolanischen Angriff von 2026 vorhergesagt?)

the ban was related to the policy of the New York Attorney General’s partnership with Microsoft and other gaming companies to remove New York registered sex offenders from online gaming services pic.twitter.com/gVaF5T97jy — Tom Warren (@tomwarren) January 30, 2026

Das Verbot beendete Epsteins Verbindung zu Xbox nicht. Im Juli 2014 schrieb er einem Geschäftspartner eine E-Mail : „Haben wir eine Xbox 360 Kinect?“ 2016 ging es in einer weiteren Nachricht um den Kauf einer Xbox als Geburtstagsgeschenk für einen Jungen.

Und 2019 beschwerte sich jemand, der mit dem Konto in Verbindung stand , über eine mysteriöse Xbox-Abbuchung von 25,24 US-Dollar.

Doch das Xbox-Verbot ist in Wahrheit die am wenigsten überraschende Enthüllung in den Akten. Diese Ehre gebührt vielmehr Epsteins offensichtlicher Verbindung zu Bobby Kotick, dem ehemaligen CEO von Activision Blizzard – dem Publisher von Call of Duty und World of Warcraft und einem der profitabelsten Unternehmen, die die Videospielindustrie je hervorgebracht hat.

Koticks Name taucht fast 300 Mal in den Epstein-Akten auf. Die beiden tauschten laut Kotaku ab 2012 mehr als ein Dutzend E-Mails aus. Epsteins Terminkalender für November 2012 enthielt ein Abendessen mit Kotick in New York. „Bobby Kotick war gestern Abend da … er ist super“, schrieb Epstein im November 2012 an Faith Kates, die Mitbegründerin von Next Model Management. Im Dezember 2012 sagte Kotick zu Epstein, er „hätte gerne auf der Insel vorbeigeschaut“, nachdem er in der Karibik Urlaub gemacht hatte.

Der Schriftwechsel setzte sich bis Mai 2013 fort, als Epstein Kotick eine lange und wirre E-Mail weiterleitete – verfasst von Pablos Holman, der sich selbst als „Hacker, der neue Technologien erfindet und baut“ bezeichnet –, in der er im Wesentlichen vorschlug, dass Videospiele die traditionelle Bildung ersetzen sollten, indem sie an die niederen Instinkte von Fünftklässlern appellierten.

1 2 11 12 13

Die Details waren anschaulich. In einem Videospiel konnte sich eine Tür öffnen und eine „heiße Prinzessin mit großen Brüsten und einem Stringtanga“ enthüllen, um Kinder zum Japanischlernen zu motivieren. „Unterhaltungsprogramme sind was für Weicheier“, bemerkte Holman. „Wir brauchen revolutionäre Bildung!“

Kotick antwortete : „Ein Preis X ist eine gute Idee, aber entscheidend sind reale Belohnungen. Lesen lernen: Verdienen Sie Handyminuten, iPhone-Guthaben, virtuelle Gegenstände in Spielen.“

Epstein leitete Koticks Antwort an Holman weiter, der daraufhin schrieb : „Ich bin absolut dafür, Kinder in eine Wirtschaft einzuführen. Man muss einfach lieben, wie sein Beispiel für ‚Belohnungen in der realen Welt‘ ‚virtuelle Gegenstände in Spielen‘ sind.“

Der Austausch fand am 3. Mai 2013 statt – Wochen nachdem Activision in Call of Duty: Black Ops II erstmals Mikrotransaktionen eingeführt hatte , wie Forbes damals berichtete .

Black Ops II war der erste Call-of-Duty- Titel mit Mikrotransaktionen , einem Umsatzmodell, das seither Milliardenumsätze in der Spielebranche generiert hat und aufgrund seiner Ausrichtung auf junge Spieler anhaltende Kritik hervorgerufen hat.

Um es klarzustellen: Nichts in den Akten deutet darauf hin, dass Epstein persönlich im Activision-Hauptquartier Monetarisierungsstrategien erarbeitet hat. Die eigentlichen Vorschläge kamen von Kotick und Holman.

Und dann gibt es noch 4chan.

Im Mai 2017 schickte Epstein seiner Freundin Karyna Shuliak per E-Mail einen Link zu einem 4chan-Thread mit pornografischen Animationen von Charakteren aus Five Nights at Freddy’s , einer beliebten Horror-Videospielreihe. Die Betreffzeile lautete schlicht: „Fantastische Animationen“.

Die mit Source Filmmaker erstellten Inhalte wurden von Kotaku anhand der Akten des US-Justizministeriums und der 4chan- Archive verifiziert .

Die Akten belegen außerdem einen Kauf von Fortnite V-Bucks im Wert von 25,95 US-Dollar am 7. Mai 2019 – etwa drei Monate vor Epsteins Tod in Bundeshaft. V-Bucks sind die Spielwährung von Fortnite und werden hauptsächlich für den Kauf von Charakter- Outfits verwendet .

Der Kauf war mit dem Benutzernamen „littlestjeff1“ verknüpft, der auch auf einer YouTube-Abonnementquittung in den Akten auftauchte .

Since we now apparently live in a reality where the most bizarre possibility is what is real, we have to inform you that Jeffrey Epstein‘s Fortnite account is live and active in Israel multiple times in the last year alone. pic.twitter.com/MVGQ6ErZda — Dissident Media (@DissidentMedia) February 5, 2026

Dieser Benutzername ist seither zum Zentrum einer weitverbreiteten Internet-Verschwörungstheorie geworden. Nachdem er aufgetaucht war, gaben Hobbydetektive „littlestjeff1“ in alle verfügbaren öffentlichen Tracker ein.

Dabei stießen sie auf einen Fortnite- Account unter diesem Namen, dessen Spielstatistiken bis weit in Kapitel 5, Saison 1 reichten – Jahre nach Epsteins dokumentiertem Tod im August 2019. Screenshots kursierten, die angeblich kürzliche Logins aus Israel zeigten. Derselbe Benutzername tauchte angeblich auch bei Rocket League auf .

Beide Profile wurden fast unmittelbar nach dem Auftauchen der Screenshots gelöscht, und angeblich wurde auch eine archivierte Seite mit Fortnite- Statistiken entfernt – was die Spekulationen weiter anheizte, dass Epstein seinen Tod vorgetäuscht habe und noch am Leben sei und aus der Levante heraus Videospiele spiele.

Laut Fortnite selbst war die Wahrheit weitaus bodenständiger. In einer am Freitag auf X veröffentlichten Stellungnahme erklärte der offizielle Account des Spiels, dass alles nur ein Trick gewesen sei: Ein bestehender Spieler habe seinen Benutzernamen einfach in „littlestjeff1“ geändert, nachdem die Epstein-Dateien aufgetaucht waren.

Epic Games fügte hinzu, dass keine E-Mail-Adressen von Epstein in ihrem System gespeichert seien und dass Nutzer seitdem Konten mit ähnlich aussehenden Anmeldedaten erstellt hätten.

Die Enthüllung, dass der berüchtigtste Sexhändler der Geschichte offenbar auch ein Gamer war, hat dem Internet bisher Material für zwei Wochen geliefert, und die Begeisterung lässt nicht nach.

Ein Detail macht die ganze Geschichte noch seltsamer. Im August 2019, wenige Tage nach Epsteins Tod, postete ein Twitter-Nutzer namens Jules: „Ich weiß nicht, wie sein Gamertag lautete, aber Jeffrey Epstein hatte einen Xbox Live-Account.“

Der Tweet blieb über sechs Jahre lang weitgehend unbeachtet – bis die Epstein-Akten seine Vermutung bestätigten und der Beitrag viral ging.

Not sure what his gamertag is but Jeffery Epstein had an Xbox Live account pic.twitter.com/zX6HWmxH4Q — Jules (@Julian_Epp) August 22, 2019

Die Spielebranche hat sich bisher nicht geäußert. Kotick, der Activision Blizzard 2023 nach der 70 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Microsoft verließ, hat sich zu den E-Mails nicht öffentlich geäußert.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde aktualisiert und enthält nun eine Stellungnahme des offiziellen Fortnite-Accounts vom 6. Februar. Darin wird klargestellt, dass es sich bei dem Fortnite- Profil „littlestjeff1“ um ein bestehendes Konto handelte, das nach der Veröffentlichung der DOJ-Akten von einem anderen Spieler umbenannt wurde, und nicht um ein Konto, das mit Jeffrey Epstein in Verbindung steht.

Epic Games gab an, keine Aufzeichnungen über Epsteins E-Mail-Adressen in seinem System zu haben. Die ursprüngliche Argumentation des Artikels, die der Theorie skeptisch gegenüberstand, bleibt unverändert.

Quellen: PublicDomain/modernity.news am 11.02.2026