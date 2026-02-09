Zeitalter der Täuschung: Lag das Jüngste Gericht bereits in der Vergangenheit?

Teile die Wahrheit!

Christus wird 1000 Jahre regieren – das Millennium. Nach tausend Jahren wird Satan ein letztes Mal auf die Welt losgelassen und wird alle Völker für kurze Zeit verführen.

Nach diesen seltsamen Tagen wird das Jüngste Gericht stattfinden. Schließlich wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Christen sind sich uneins darüber, wann dies geschehen wird, aber sie sind sich einig, dass es in der Zukunft geschieht.

Ich vertrete die These, dass das Millennium bereits stattgefunden haben könnte und dass wir uns bereits in der kurzen Zeit von Satans Herrschaft befinden, dem Zeitalter der Täuschung.

Der Millenniumismus basiert auf Bibelversen aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, Verse 1 bis 10:

„Und ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hielt. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und fesselte ihn für tausend Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden.“

Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übertragen. Und ich sah die Seelen derer, die wegen ihres Zeugnisses für Jesus und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden waren, und die, die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand empfangen hatten; und sie wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre lang.

Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat; über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm tausend Jahre lang regieren. (Mysterium Kathedrale: Heilige Geometrie – warum die gotischen Bauwerke geheime Botschaften enthalten)

Wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden und

wird ausziehen, um die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, zu verführen

und sie zum Krieg zu versammeln; ihre Zahl ist wie der Sand

am Meer. Und sie kamen herauf auf die weite Ebene der Erde und umzingelten

das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer fiel vom Himmel herab und

verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee geworfen

wo auch das Tier und der falsche Prophet sind; und sie werden gequält werden

Tag und Nacht für immer.

Ich habe eine zufällig ausgewählte Seite aus dem Internet (https://www.blueletterbible.org/faq/mill.cfm) für einen Überblick über verschiedene christliche Glaubensrichtungen zum Millennium ausgewählt.

Sie sind:

1 2 11 12 13

Ich will Sie hier nicht mit den Details langweilen, die können Sie woanders nachlesen.

Wenn wir uns an die Offenbarung des Johannes halten, gibt es für keine dieser Theorien mehr Beweise als für meine. Alle Modelle gehen davon aus, dass das Millennium in der Zukunft liegt, aber das ist eine Annahme.

Sobald man diese Annahme aufgibt, eröffnen sich neue Sichtweisen. Sicher, aus der Sicht des Autors der Offenbarung des Johannes liegen die darin beschriebenen Ereignisse in der Zukunft. Aber warum sollte man annehmen, dass sie es immer noch tun?

Die Beweise

Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie ich zu meinen Ideen über das gelangt bin, was ich Vergangenheitsmillenniumismus nennen werde:

1. Maranatha bedeutet „Der Herr ist gekommen“. Menschen weltweit beten Maranatha, „Komm, Herr Jesus“. Das aramäische Wort Maranatha kommt in der Bibel nur einmal vor. Es wird übersetzt mit „Komm, Herr Jesus“ oder „Komm, o Herr“. Sprachwissenschaftler haben jedoch angemerkt, dass Maranatha auch „Der Herr ist gekommen“ bedeuten kann – in der Vergangenheitsform! Einige Bibeln enthalten Fußnoten mit dieser alternativen Übersetzung.

Im Neuen Testament fragen Jesu Jünger ihn, wann er wiederkommen wird, und er antwortet ihnen: „Bald“. Natürlich wissen wir nicht, wie bald „bald“ bedeutet, aber ich bezweifle, dass es Tausende von Jahren sind.

2. Unsere Zeitlinie wurde gefälscht, um das Reich Jesu zu verbergen. Ich habe einen Artikel mit dem Titel „Die Fälschung historischer Zeitlinien“ geschrieben (folgen Sie dem Link, um ihn zu lesen).

In diesem Artikel beschreibe ich, wie ab dem Jahr 1000 Datumsangaben erfolgten, zum Beispiel als

J215,

I500,

J641.

Später wurden diese irreführend verändert, sodass sie wie 1215, 1500, 1641 usw. aussahen. Ich behaupte, dass unserer Zeitleiste 1000 nicht existierende Jahre hinzugefügt wurden. Deshalb können Historiker kaum herausfinden, was in den ersten 1000 Jahren geschah, haben aber viel über das Geschehen davor und danach zu sagen. Ich habe dieses Foto auf einer kürzlichen Führung durch das Biltmore Estate, das größte Herrenhaus der USA, aufgenommen.

Die Museumsbeamten führen dies als „1528“, aber es ist tatsächlich J528.

3. Im Mittelalter war die Welt in Königreiche unterteilt, die nach dem Gottesgnadentum regierten.

Dies ist auf alten Karten leicht zu erkennen.

4. Alte Karten belegen die Existenz eines irdischen Paradieses während unserer gesamten Geschichte.

Antike Karten zeigen, dass „das Reich Jesu“ auf Erden war. Jesus regierte von Jerusalem aus. Deshalb zeigen die alten Karten Jesu Antlitz entweder in Jerusalem oder im irdischen Paradies im Fernen Osten (das damals, vor der Neigung der Erdachse, dem hohen Norden entsprach).

Die Offenbarung des Johannes neu betrachtet

Mit diesen Beweisen im Hinterkopf lesen wir nun den entsprechenden Bibelvers erneut. Hervorhebungen und Kommentare stammen von mir.

Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hielt. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und fesselte ihn für tausend Jahre.

Johannes nennt ihn den Drachen, die Schlange, den Teufel und Satan, damit kein Zweifel an der Identität des Gefangenen besteht.

Was wissen Sie über Menschenjagd?

Ich gehe detailliert auf eine „reptilienartige“ Präsenz unter der Erde ein, unter unseren Füßen, in unterirdischen Höhlen.

Wir besitzen antike Skulpturen, Statuen und Schnitzereien von Drachen und Schlangen. Wir kennen Geschichten, wonach sie einst die Erde durchstreiften. Und dann verschwanden sie. Wohin? Wenn dieser Bibelvers stimmt, erklärt er alles. Sie verschwanden, weil sie in den Abgrund unter der Erde verbannt wurden.

Der Vers fährt fort: „Und er warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte ihn über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden.“ Das Zeitalter der Täuschung begann um 1800, vielleicht etwas früher (1776). Landkarten begannen sich zu verändern.

Es gab ein weltweites Blutbad, verursacht durch „Revolutionen“. Was waren diese Revolutionen? In der Schule lernen wir, dass die Bauern gegen den Feudalismus, gegen das Königshaus und gegen Unterdrückung rebellierten. Uns wird beigebracht, dass die Könige böse waren. Aber stimmt das wirklich?

Das 19. Jahrhundert markierte das Ende der Herrschaft Gottes oder, meiner Theorie zufolge, das Ende des tausendjährigen Reiches Jesu. Im 19. Jahrhundert gab es Schlammfluten, Landnahmen, verlassene Städte, Waisenzüge und allerlei Merkwürdigkeiten. Die Geschichte wurde umgeschrieben. Warum? Wie?

Wenn dies die Zeit war, in der Satan losgelassen wurde, um die Völker zu verführen, ergibt alles Sinn. Die wunderschöne Architektur aus der Zeit Christi wurde umgenutzt oder als Neubau ausgegeben. Vieles davon wurde niedergebrannt. Satan baute sein Reich. Seine Architektur war minderwertig. Die antennenartigen Türme lieferten keine Energie mehr.

Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übertragen. Und ich sah die Seelen derer, die wegen ihres Zeugnisses für Jesus und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden waren, und die, die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand empfangen hatten; und sie wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre lang.

Ich hatte angenommen, dass sich diese ganze Sache mit dem „Malzeichen des Tieres“ auf die Zukunft bezog. Aber könnten es Ereignisse gewesen sein, die vor langer Zeit stattfanden? Wurden die Apostel Jesu Christi nicht enthauptet, erschossen, gehängt usw.? Ist das der Grund, warum Königshäuser tausend Jahre lang behaupteten, ein „göttliches Herrschaftsrecht“ zu haben? Das göttliche Herrschaftsrecht war nicht auf christliche Nationen beschränkt.

Der chinesische Kaiser regierte durch ein Dekret des Himmels. Der erste japanische Kaiser soll vom Himmel gesandt worden sein. Afrikanische Königshäuser glauben bis heute, dass sie immer noch das göttliche Herrschaftsrecht haben, obwohl ihre Länder den Anschein erwecken, als wären sie „Demokratien“.

Ist das tatsächlich der Grund, warum wir Königreiche, Könige, Burgen usw. bis zu tausend Jahre zurückverfolgen können?

Die übrigen Toten wurden erst nach Ablauf der tausend Jahre wieder lebendig. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat; über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm tausend Jahre regieren. Tote, die nach tausend Jahren auferstanden sind? Klingt verrückt. Wurden so die leeren Städte nach dem Neustart wieder besiedelt?

Wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden und

wird ausziehen, um die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, zu verführen

und sie zum Krieg zu versammeln; ihre Zahl ist wie der Sand

am Meer. Und sie kamen herauf auf die weite Ebene der Erde und umzingelten

das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer fiel vom Himmel herab und

verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee geworfen

wo auch das Tier und der falsche Prophet sind; und sie werden gequält werden

Tag und Nacht für immer.

Wir befinden uns seit fast 200 Jahren in einem nahezu permanenten Kriegszustand. Wenn der „große Betrüger“ tatsächlich über uns herrscht, würde das erklären, warum die Menschen heutzutage so verwirrt sind, dass sie nicht einmal mehr ihre eigene Geschichte kennen. Der britische Geheimdienstmitarbeiter George Orwell schrieb 1948 in einem Buch:

„Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder gefälscht, jedes Buch umgeschrieben, jedes Bild übermalt, jede Statue und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum verändert. Und dieser Prozess setzt sich Tag für Tag und Minute für Minute fort. Die Geschichte ist zum Stillstand gekommen. Es existiert nichts außer einer endlosen Gegenwart, in der die Partei immer Recht hat.“

Es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir in einem Zeitalter der Täuschung leben. Wir haben Fake News, gefälschte Geschichte, Pseudowissenschaft, gefälschte Lebensmittel, gefälschte Medikamente – all das habe ich bereits ausführlich beschrieben. Sollte die Theorie des vergangenen Millenniums stimmen, nähern wir uns wahrscheinlich dem Ende der „kurzen Zeit“.

Ich habe diesen Artikel einer Freundin gezeigt, und sie meinte: „Veröffentliche das nicht. Es ist beängstigend. Die Leute werden es nicht verstehen.“ Ich finde, man macht aus bloßen Theorien viel zu viel Aufhebens.

Ich suche keine Zustimmung, sondern möchte Diskussionen, Nachdenken und unkonventionelles Denken anregen. Ich könnte mich irren, aber zumindest versuche ich, das Rätsel zu lösen.

Mehr über die gefälschten Zeitlinien lesen Sie in den Büchern: „Die Schlammflut-Hypothese“ und „Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776„.

Quellen: PublicDomain/falsehistory.com am 18.01.2026