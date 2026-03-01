1.8 Billionen Blase platzt: JP Morgan zieht die Notbremse

Was sich seit Monaten wie ein leises Grollen am Horizont der Finanzmärkte ankündigte, nimmt nun bedrohliche Konturen an.

JPMorgan Chase, die größte Bank der Vereinigten Staaten, hat ihre Kreditvergabe an Private-Credit-Fonds drastisch eingeschränkt – und damit ein Signal gesendet, das die gesamte Branche in Aufruhr versetzt.

Der Grund: Die Bank hat den Wert bestimmter Kredite in den Portfolios dieser Fonds herabgestuft, jener Kredite also, die als Sicherheiten für die Kreditaufnahme bei der Bank dienen.

Software-Kredite im Fadenkreuz der KI-Revolution

Besonders brisant: Die abgewerteten Darlehen betreffen vornehmlich Software-Unternehmen. Ausgerechnet jene Branche, die in den vergangenen Jahren den Löwenanteil der Private-Credit-Vergabe auf sich vereinte, steht nun unter massivem Druck.

Der Grund ist so simpel wie verheerend – die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz droht, etablierte Enterprise-Software-Geschäftsmodelle regelrecht zu pulverisieren.

Öffentlich gehandelte Software-Aktien und deren Anleihen sind in diesem Jahr bereits eingebrochen. Die privaten Kreditgeber hingegen haben ihre Portfolios bislang nicht im gleichen Maße abgeschrieben – ein Umstand, der nach Bewertungsillusion riecht.

Die Nachricht schlug an den Märkten ein wie eine Bombe. Als die Meldung gegen ein Uhr morgens US-Ostküstenzeit die Runde machte, gerieten die S&P-Futures, die bis dahin noch auf Tageshöchstständen notierten, sofort unter Druck. Ein Fingerzeig, der zeigt, wie nervös die Märkte bereits sind.(Die unsichtbare Hand von BlackRock – Auszahlungsstopp bei Milliarden-Fonds offenbart die Risse)

Jamie Dimon warnte – und handelt nun

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte seine zunehmend skeptische Haltung gegenüber dem Private-Credit-Sektor bereits seit Wochen durchblicken lassen.

Auf der hauseigenen Leveraged-Finance-Konferenz habe er Investoren mitgeteilt, dass die Bank bei der Kreditvergabe gegen Software-Assets vorsichtiger vorgehe.

Troy Rohrbaugh, Co-Chef des Geschäfts- und Investmentbankings bei JPMorgan, formulierte es bei einem Analysten-Update im Februar noch deutlicher:

In einer zunehmend volatilen Welt sei dieses Ergebnis zu erwarten gewesen. Sein lakonischer Nachsatz: Er sei „schockiert, dass die Leute schockiert sind.“

Diese Worte haben es in sich. Denn sie offenbaren, was viele Marktbeobachter seit langem befürchten: Die Private-Credit-Industrie, die auf mittlerweile 1,8 Billionen Dollar angeschwollen ist, hat sich in einen Koloss verwandelt, dessen Fundament auf tönernen Füßen steht.

Seit Ende 2020 haben Private-Credit-Firmen rund 400 Milliarden Dollar von wohlhabenden Privatanlegern und weitere Hunderte Milliarden von institutionellen Investoren eingesammelt.

Mit diesem Geld finanzierten sie Mega-Übernahmen zu Bewertungen, die im Rückblick geradezu grotesk erscheinen.

Die Übernahme-Exzesse der Pandemie-Ära

Man denke nur an die 6,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Kundenservice-Softwareunternehmens Medallia durch Thoma Bravo oder den 10,2 Milliarden Dollar teuren Buyout von Zendesk durch Permira und Hellman & Friedman.

Diese Deals wurden in einer Zeit abgeschlossen, als der Homeoffice-Trend Software-Bewertungen in schwindelerregende Höhen trieb.

Nun, da sich die Realität reduzierter Cashflows durchsetzt, werden einige Banken ihre bislang zum Nennwert gehaltenen Kredite drastisch nach unten korrigieren – in manchen Fällen, so heißt es, bis auf null.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil dieser Schulden in den kommenden Jahren fällig wird und sich einem dramatisch veränderten Marktumfeld gegenübersieht.

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Viele der Neuemissionen seien zudem von Ratingagenturen mit künstlich aufgeblähten Bewertungen durchgewunken worden – ein Muster, das fatal an die Subprime-Krise von 2008 erinnert.

Der Kanarienvogel in der Kohlenmine

Parallel zu JPMorgans Kehrtwende sorgt ein weiterer Vorfall für Unruhe: Der Private-Credit-Intervallfonds Cliffwater wurde von Anlegerrücknahmen in Höhe von sieben Prozent getroffen.

Der Hedgefonds Rubric Capital bezeichnete Cliffwater als „Kanarienvogel in der Kohlenmine“ und den „ersten Dominostein in einem Bank Run“.

Anders als bei BlackRock-Produkten können Intervallfonds ihre Anleger nicht durch Rücknahmesperren am Abzug ihrer Gelder hindern – ein Umstand, der die Dynamik erheblich beschleunigen könnte.

JPMorgan nimmt in der Branche eine Sonderstellung ein, da sich die Bank das Recht vorbehält, Vermögenswerte jederzeit neu zu bewerten.

Die meisten anderen Banken verlangen dafür konkrete Auslöser wie ausgebliebene Zinszahlungen. Private-Credit-Fonds können die Bewertungen zwar anfechten, doch ein solches Verfahren dauere Monate und erfordere eine Drittbewertung. In der Zwischenzeit gelte die Einschätzung der Bank.

Noch kein Flächenbrand – aber wie lange noch?

Führungskräfte aus dem Private-Credit-Bereich betonen, dass bislang keine andere Großbank dem Beispiel JPMorgans gefolgt sei. Doch diese Beruhigungspille dürfte nur von kurzer Wirkung sein.

Denn wenn weitere Finanzierungsquellen der Branche die alarmierenden Analysen lesen, die derzeit kursieren, dürfte sich das Blatt schnell wenden.

Der Chef eines betroffenen Fonds räumte ein, JPMorgan sei in den vergangenen drei Monaten „schwieriger“ geworden. Die Bank lasse sich selten aus der Ruhe bringen – „und dies ist das erste Mal, dass wir ein kleines Problem hatten.“

Ein „kleines Problem“? Diese Untertreibung könnte sich als die größte Fehleinschätzung des Jahres erweisen. Denn was wir hier beobachten, ist nichts Geringeres als das Platzen einer Blase, die sich über Jahre aufgebaut hat – genährt von billigem Geld, laxer Regulierung und dem unstillbaren Appetit der Finanzindustrie auf immer höhere Renditen.

Was bedeutet das für Anleger?

Für den deutschen Sparer und Anleger sollte diese Entwicklung ein Weckruf sein. Einmal mehr zeigt sich, dass die vermeintlich sicheren Renditeversprechen der modernen Finanzindustrie auf Sand gebaut sein können.

Während Private-Credit-Fonds, Aktien und komplexe Finanzprodukte in Krisenzeiten rapide an Wert verlieren können, haben sich physische Edelmetalle über Jahrtausende als verlässlicher Wertspeicher bewährt.

Gold und Silber kennen keinen Margin Call, keine Bewertungsabschläge durch nervöse Bankmanager und keine Rücknahmesperren.

In Zeiten, in denen selbst die größte Bank der Welt das Vertrauen in eine 1,8-Billionen-Dollar-Branche verliert, erscheint die Beimischung physischer Edelmetalle in ein breit gestreutes Portfolio nicht als konservative Vorsichtsmaßnahme – sondern als schiere Notwendigkeit.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 14.03.2026