105 Tonnen Gold nach Asien: Schweiz schleust Edelmetall gen Osten

Während sich europäische Anleger noch immer mit Negativzinsen, Inflationssorgen und einer zunehmend fragilen Gemeinschaftswährung herumschlagen, fließt das physische Gold in atemberaubendem Tempo gen Osten.

Die neuesten Zahlen aus der Eidgenossenschaft sprechen eine unmissverständliche Sprache: Allein im Februar 2026 verließen 105 Tonnen Gold die Schweiz – der Löwenanteil davon mit Ziel China und Indien.

Die Schweiz: Europas goldenes Drehkreuz

Man muss sich diese Dimension einmal vor Augen führen. 186 Tonnen Gold wurden im Februar in die Schweiz importiert, 105 Tonnen wieder exportiert.

Das kleine Alpenland, das weder über nennenswerte eigene Goldvorkommen noch über gigantische Minen verfügt, fungiert als das zentrale Nervensystem des globalen Goldhandels. Hier wird das Edelmetall eingeschmolzen, raffiniert und in jene Barrenformate gegossen, die der jeweilige Zielmarkt verlangt.

London bevorzugt seine traditionellen 400-Unzen-Barren, die amerikanische COMEX handelt in 100-Unzen-Einheiten, und Asien setzt auf den praktischen Kilobarren. (Deutsches Gold in den USA: Steuerzahlerbund schlägt Alarm und fordert sofortige Rückholung)

Was auf den ersten Blick wie trockene Handelsstatistik wirkt, offenbart bei genauerem Hinsehen eine tektonische Verschiebung der globalen Vermögenswerte. 31,9 Tonnen gingen allein nach China, weitere 12,6 Tonnen nach Indien.

Zusammen sind das mehr als 40 Prozent der gesamten Schweizer Goldexporte eines einzigen Monats.

Asiens unstillbarer Goldhunger

Die Zahlen sind kein Zufall. Sie sind Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung, die seit Jahren an Dynamik gewinnt. Während westliche Zentralbanken und Regierungen – allen voran die deutsche – lieber Hunderte Milliarden in Sondervermögen pumpen, die letztlich nichts anderes als schuldenfinanzierte Zukunftswetten darstellen, horten die Asiaten das, was seit Jahrtausenden als ultimativer Wertspeicher gilt: physisches Gold.

China baut seine Goldreserven systematisch aus. Die People’s Bank of China kauft seit Monaten am offenen Markt zu, und auch die private Nachfrage in der Volksrepublik kennt nur eine Richtung – nach oben. Indien wiederum, wo Gold tief in der kulturellen DNA verankert ist, bleibt ein schier unersättlicher Abnehmer.

Hochzeiten, religiöse Feste, aber zunehmend auch die Absicherung gegen eine volatile Rupie treiben die Nachfrage.

Bemerkenswerte Lieferströme aus den USA

Besonders aufschlussreich ist ein weiteres Detail der Schweizer Handelsstatistik: 51 Tonnen Gold kamen im Februar aus den Vereinigten Staaten.

Das ist eine gewaltige Menge. Am US-Terminmarkt, der COMEX, sind in den vergangenen Monaten erhebliche Bestände abgeflossen.

Ein Teil dieses Metalls dürfte seinen Weg über Schweizer Raffinerien genommen haben, um anschließend in asiatische Tresore zu wandern. Man könnte fast meinen, der Westen verschenke seine Kronjuwelen – Barren für Barren.

Hinzu kamen 29 Tonnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Dubai als einer der größten Goldumschlagplätze Vorderasiens fungiert, sowie nennenswerte Mengen aus den südamerikanischen Minenländern Peru und Chile mit zusammen 26 Tonnen – mutmaßlich frisch gefördertes Gold mit geringerem Feingehalt, das in den Schweizer Schmelzöfen erst seine endgültige Reinheit erhält.

London bleibt im Spiel – aber Asien dominiert

Fast 20 Tonnen Gold wurden im Februar nach Großbritannien verschifft. Der London Bullion Market ist nach wie vor der größte Handelsplatz für physisches Gold weltweit.

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Doch die Richtung des großen Stroms ist eindeutig: Er fließt von West nach Ost. Was in London ankommt, wird dort oft nur zwischengelagert, bevor es seinen Weg weiter nach Asien antritt.

Diese Entwicklung sollte jedem aufmerksamen Beobachter zu denken geben. Denn wer Gold besitzt, besitzt reale Werte – unabhängig von der Geldpolitik einer Zentralbank, unabhängig von politischen Versprechen, die sich bei der nächsten Wahl in Luft auflösen, und unabhängig von Sondervermögen, die in Wahrheit Sonderschulden sind.

Was bedeutet das für deutsche Anleger?

Die Botschaft könnte kaum deutlicher sein. Während die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen auf den Weg gebracht hat, das kommende Generationen mit Zinszahlungen belasten wird, sichern sich kluge Nationen und deren Bürger mit dem ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Menschheitsgeschichte ab.

Gold kennt keinen Schuldenschnitt. Gold kennt keine Inflation. Und Gold kennt vor allem keine gebrochenen Wahlversprechen.

Wer angesichts dieser globalen Goldströme noch immer glaubt, physische Edelmetalle seien ein Relikt vergangener Zeiten, der möge sich fragen, warum ausgerechnet die aufstrebenden Wirtschaftsmächte dieser Welt Tonnen um Tonnen in ihre Tresore schaffen.

Die Antwort liegt auf der Hand: Weil sie wissen, was kommt. Oder zumindest ahnen, was kommen könnte.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 24.03.2026