5 Anzeichen dafür, dass jemand in Ihrem Umfeld ein reptilienartiger Gestaltwandler sein könnte

Wenn Sie die gängigen Verschwörungstheorien über Reptiloide nicht kennen, dann verpassen Sie wirklich etwas!

Im Grunde ist ein Reptiloid (nach David Ickes Theorie) ein außerirdisches Wesen aus einer anderen Dimension mit reptilienartigem Körper, das sich durch ein menschenähnliches Aussehen unter die Menschen mischt.

Laut dieser Theorie nutzen Reptiloide holografische Technologie, um sich als gewöhnliche Menschen zu tarnen und können oft große Macht erlangen, um echte Menschen zu manipulieren. Einige von ihnen sind auch in der Lage, ihre Gestalt in eine humanoide Form zu verwandeln.

Manche glauben sogar, dass Reptilien und Menschen vor langer Zeit miteinander verschmolzen sind, sodass es Menschen geben könnte, die reptilienartiges Blut in sich tragen und es gar nicht wissen.

Nicht alle Reptiloiden sind böse, doch die Vorstellung ist, dass sie oft unbewusst agieren. Sie existieren fast wie Computerprogramme, ohne jegliches Gespür für Gut und Böse, und folgen lediglich vorbestimmten Instinkten wie Roboter.

Wenn sie an die Macht kommen, können sie Schaden anrichten, denn – so die Überlieferung – ernähren sie sich von menschlichen Ängsten.

Die Reptiloiden, die an der Macht sind, sind sich natürlich ihrer wahren Natur bewusst und streben danach, den Planeten zu beherrschen und ihn seiner wertvollen Ressourcen zu berauben.

Gibt es Reptiloiden wirklich?

Äh, wahrscheinlich nicht im wörtlichen Sinne. Obwohl David Icke selbst behauptet, dass diese Reptilientheorie buchstäblich wahr sei, denke ich persönlich, dass man ihr viel mehr Nutzen abgewinnen kann, wenn man sie als Metapher betrachtet.

Jeder Mensch hat eine unbewusste, roboterhafte Seite an sich. Lässt du dich davon beherrschen? Lebst du ohne Selbstreflexion, als wärst du ein Computerprogramm, das sich nicht selbst verändern kann? Ist diese angstbasierte, automatische Psyche womöglich Teil der kollektiven menschlichen Psyche und beeinflusst die Gesellschaft als Ganzes – zu unserem Nachteil?

Das sind wichtige Punkte, die man bedenken sollte. Wenn man genauer darüber nachdenkt, sind die Reptiloiden nicht „da draußen“. Vielmehr sind sie in uns. (Eine Untersuchung der außerirdischen Reptilienpräsenz auf der Erde (Video))

Wenn man die Theorie jedoch wörtlich nimmt, gibt es einige typische Anzeichen dafür, dass jemand ein reptilienartiger Gestaltwandler ist. Hier sind die wichtigsten Merkmale, an denen man einen erkennen kann:

Wie man einen Reptiloiden in einer Welt voller Humanoider erkennt

Achten Sie auf reptilienartige Augen.

Untersuchen Sie ihren Körper auf Schuppen.

Prüfen Sie, ob ihr Hologramm flackert.

Beobachten Sie ihr Verhalten.

Vertraue deiner Intuition.

1. Achten Sie auf Reptilienaugen

Wenn Sie sich fragen, wie man ein Reptil erkennt, dann ist der erste Ort, an dem man hinschauen sollte, natürlich der Blick auf die Augen.

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Manche behaupten, diese Gestaltwandler hätten reptilienartige Augen, wenn man genau hinsieht. Andere sagen, man könne ihre reptilienartigen Augen nur manchmal erkennen, und zwar mitten in der Verwandlung.

Wenn Sie also das nächste Mal vermuten, dass ein Staatsoberhaupt ein Reptiloid sein könnte – und laut dieser Verschwörungstheorie sind es fast alle –, dann betrachten Sie seine Augen genau. Sind sie wie vertikale Schlitze? Sind sie tiefschwarz und haben keine Lederhaut? Hat sich ihr Aussehen plötzlich verändert? Falls ja, könnte dies ein Hinweis auf einen Reptiloiden sein.

2. Auf Anzeichen von Schuppenbildung oder ungewöhnlicher Hautstruktur achten

Eine weitere gängige Methode, Reptilien zu erkennen, ist das Aussehen ihrer Schuppen. Während eines Gestaltwandels kann sich die Haut eines Reptils leicht verändern. Vielleicht bemerkt man plötzlich einen grünen Schimmer oder eine schuppige oder raue Textur, ähnlich der einer Eidechse oder Schlange.

Bedenken Sie, dass dies nicht allzu oft vorkommen sollte, da Reptilien angeblich alles daransetzen, so auszusehen, als hätten sie menschliche Haut.

Falls es dich interessiert: Im Internet findet man unzählige Fotos von Prominenten, die aussehen, als hätten sie Reptilienhaut. Sind das nur Artefakte im Foto?

Sind die „Schuppen“ auf der Stirn einer Berühmtheit nur ein Zeichen für eine schlecht sitzende Perücke? Ist die schuppige Trockenheit einfach auf mangelnde Feuchtigkeitspflege zurückzuführen? Wahrscheinlich, aber sicher weiß man es wohl nie.

3. Beobachten Sie, ob das Hologramm flackert

Reptiloide gelten als Meister darin, ihre wahre Identität zu verbergen. Manchmal geschieht dies so automatisch, dass sie es gar nicht bemerken. Gelegentlich kann ihre Tarnung jedoch auffliegen, insbesondere in Notsituationen.

So lauten jedenfalls die Geschichten. Da ihre menschliche Haut holografisch sein kann, unterliegt sie den Grenzen der Technologie. Eine kurze Internetsuche fördert Dutzende Videos zutage, die angeblich beweisen sollen, dass ein Politiker oder eine Berühmtheit ihre Deckung fallen ließ und unwissentlich ihre wahre, reptilienartige Gestalt im Fernsehen enthüllte.

Zugegeben, das könnte einfach an der schlechten Videoqualität liegen. Interessanter ist aber die Annahme, dass es sich bei der Person um einen Reptiloiden handelt.

4. Sie scheinen keine Seele zu haben

Ein Kennzeichen der Reptiloiden ist ihr geringes oder gar fehlendes Bewusstsein. Sie existieren wie Roboter, und es gibt kaum Möglichkeiten, in ihnen irgendeine Form von menschlichem Bewusstsein zu wecken.

Sie wurden gezüchtet, um die Menschheit zu versklaven, und sie wollen nicht von ihrer Programmierung abweichen. Auch das Zeigen echter menschlicher Gefühle fällt ihnen schwer.

Scheint die Person, die im Verdacht steht, ein Reptiloid zu sein, kein Leuchten in den Augen zu haben? Scheint sie keinerlei Reue zu empfinden? Wirkt sie völlig leer und ohne jegliche menschliche Berührung?

Reptiloide versuchen im Allgemeinen, wie Menschen zu wirken und sich so zu verhalten, als besäßen sie menschliche Eigenschaften wie Empathie und Selbstbewusstsein, aber irgendetwas mag trotzdem … nicht ganz stimmig erscheinen. Man könnte spüren, dass etwas Künstliches an ihnen ist.

Es ist auch hilfreich, diesen Aspekt als Metapher zu betrachten. Im eigenen Leben handeln Sie vielleicht ähnlich unbewusst, versuchen aber, ein höheres Bewusstsein vorzutäuschen, um sich anzupassen.

Zum Beispiel könntest du dich vielleicht nicht trauen zuzugeben, dass du für bestimmte Menschen kein Mitgefühl empfindest oder dass dir die Umwelt völlig egal ist, also tust du trotzdem so, als ob. Man könnte sagen, das ist ein „reptilienhafter“ Charakterzug, den viele von uns zeigen.

Achte darauf, wann du dich „seelenlos“ verhältst. Es ist besser, eine unangenehme Wahrheit zuzugeben, als zu versuchen, andere zu täuschen.

5. Deine Intuition warnt dich vor einem Reptil in der Nähe

Nach all meinen intensiven Recherchen in diversen Internetforen fand ich schließlich heraus, dass man Reptiloide am ehesten intuitiv erkennt. Erfahrene Reptiloiden-Experten sind der Meinung, dass Menschen, bei denen man eine außerirdische Präsenz spürt, mit hoher Wahrscheinlichkeit Reptiloide sein könnten.

Dein Bauchgefühl trügt dich nicht immer, aber in Kombination mit einigen holografischen technischen Schwierigkeiten und einem flüchtigen Blick auf schuppige Haut könnte da etwas dran sein. Natürlich heißt ein ungutes Gefühl nicht, dass die Person ein Reptilienhybrid ist, der die Weltherrschaft anstrebt – aber es könnte sein, also warum ein Risiko eingehen?

Was tun, wenn man ein Reptil findet?

Was, wenn Sie absolut überzeugt sind, dass Ihr lokaler Politiker oder Ihr bester Freund ein Reptiloid ist? Was tun Sie dann?

Nun ja, gar nichts. Selbst laut der Überlieferung kann man nie ganz sicher sein, wer ein Reptiloid ist und wer nicht. Es ist ja keine exakte Checkliste.

Der Sinn der Reptiloiden besteht darin, sich unter normale Menschen zu mischen und schwer zu erkennen zu sein. Reptiloiden sollen übermenschliche Kräfte besitzen, daher wäre ein direkter Kampf gegen sie keine gute Idee. Da sie künstliche Wesen sind, ist auch der Versuch, sie mit Waffen zu stürzen, sinnlos.

Nicht alle Reptiloiden haben böse Absichten, also sollte man nicht voreilig Schlüsse ziehen. Manche Reptiloiden sind teilweise menschlich und können daher Selbstbewusstsein entwickeln. Es ist nicht immer ein einfaches Spiel von „Gut“ und „Böse“.

Wenn dir jemand unheimlich vorkommt, solltest du ihn natürlich meiden. Ob Reptilienwesen oder nicht, es gibt keinen Grund, sich in der Nähe von jemandem aufzuhalten, der böse Absichten zu haben scheint.

Die Reptoiden-Hypothese

Die Reptiloiden beherrschen die Welt durch eine geheimnisvolle Organisation, die als „Globale Elite“ oder „Illuminati“ bekannt ist.

Sie schüren religiöse, ethnische und sexuelle Spaltungen, um die Menschheit in ständiger Angst und im Chaos zu halten. Aufgrund dieser permanenten Spaltung glaubt Icke, dass die Reptiloiden die Welt totalitär beherrschen können.

Icke hat den größten Teil der letzten fünfundzwanzig Jahre damit verbracht, Bücher über diese Außerirdischen zu schreiben und Vorträge darüber zu halten, doch er hat keinen schlüssigen Beweis dafür gefunden, dass irgendein Staatsoberhaupt ein reptilienartiger Außerirdischer ist.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 31.03.2026