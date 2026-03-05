„5 Minuten vor Trumps Iran-Pause: Jemand wettet 1,5 MILLIARDEN long – und kassiert ab wie nie!“ 🔥

5–10 Minuten, bevor Präsident Trump per Truth Social ankündigte, dass die USA die Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für 5 Tage aussetzt (wegen „very good and productive conversations“ mit Teheran)… Von „Bitcoin Informant“

…hat jemand massiv auf Aktienkurse gesetzt: ca. $1.5 Milliarden long in S&P-500-Futures (massiver Volumensprung um ca. 6:50 Uhr NY-Zeit) und gleichzeitig $192 Millionen short in Öl-Futures abgestoßen.

Wenige Minuten später kam die Nachricht – und die Märkte haben sofort reagiert: Aktien +2 %, Öl abwärts, Krypto Push nach oben. Wer da drin war, hat in Sekunden absurd viel Geld gemacht.

Diese Trades waren 4–6× größer als alles andere im Markt zu dem Zeitpunkt. In dünner Vormarkts-Liquidität sticht so etwas sofort raus. Das war kein Zufall. Niemand riskiert 1,5 Milliarden auf eine „Ahnung“.

Es gab null öffentliche Hinweise. Keine Leaks, kein Press, nichts. Die Entscheidung wurde im engsten Kreis getroffen – und jemand in diesem Kreis hat offenbar zum Telefon gegriffen.

Innerhalb von Minuten wurde mehr verdient als die meisten Menschen in tausend Leben.

Die Steuerzahler finanzieren den Krieg – und Politiker & Insider kassieren ab.

Das ist nicht das erste Mal. Bei fast jeder großen Ankündigung dieser Administration (Tarif-Umkehrungen, Politik-Shifts, Kriegsentscheidungen) gab es verdächtige Mega-Trades direkt davor.

Das ist der offensichtlichste Insider-Trading-Skandal in der US-Geschichte. Und er passiert in heller Öffentlichkeit, wieder und wieder.

Für so etwas würdet ihr oder ich in den Knast wandern – ein Tipp von eurem Cousin reicht.

Diese Leute front-runnen Kriegsentscheidungen mit Milliarden-Bets, und niemand fragt auch nur nach.

Niemand wird untersucht. Niemand angeklagt. Morgen ist es unter der nächsten Schlagzeile begraben. Genau wie letztes Mal. Und das Mal davor.

Das Spiel ist rigged. Und sie versuchen nicht mal mehr, es zu verstecken…

Was denkt ihr? Zufall? Oder endgültiger Beweis, dass das System für die Wenigen gemacht ist? 🔥

CNN berichtet:

Warum Trump im Iran möglicherweise nicht in der Lage sein wird, eine TACO-Operation durchzuführen – selbst wenn er es möchte

Kriege lassen sich, anders als illegale Zölle, nicht nach Belieben eines Präsidenten ein- und ausschalten oder um abstürzende Märkte dauerhaft zu stützen .

Die entscheidende Frage nach Präsident Donald Trumps Aussetzung der angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke ist also nicht, ob er einen weiteren TACO-Moment („Trump always chickens out“) erlebt hat.

Die Frage ist, ob Trump aus seinem Krieg gegen den Iran aussteigen kann, selbst wenn er es will.

Nach tagelangen widersprüchlichen Äußerungen deutete Trump am Montag eine erste mögliche Deeskalation des Konflikts an, als er 15 Übereinstimmungspunkte in den seiner Meinung nach produktiven Gesprächen mit dem Iran nannte. Teheran erklärte hingegen, es habe keinen Dialog gegeben.

Die hoffnungsvollste Interpretation der jüngsten Entwicklungen ist, dass die USA und der Iran einen Punkt erreicht haben, an dem die Kosten einer weiteren Eskalation so verheerend wären, dass beide einen Ausweg suchen. Solche Erkenntnisse können dazu beitragen, Kriege zu beenden.

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Trump hatte die Gegner an den Rand des Abgrunds getrieben, indem er drohte, Irans Kraftwerke zu bombardieren, falls das Land die Straße von Hormus , einen strategisch wichtigen Engpass für Ölexporte, nicht öffnen würde. Teheran hatte Vergeltung gelobt, indem es lebenswichtige Infrastruktur in den mit den USA verbündeten Golfstaaten in Brand setzen würde. Der Flächenbrand hätte eine globale Rezession auslösen und die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage der iranischen Zivilbevölkerung, der Trump Hilfe versprochen hatte, noch verschlimmern können.

Es gibt jedoch viele Gründe für Skepsis, dass ein Durchbruch unmittelbar bevorsteht.

Tagelang unberechenbarer, widersprüchlicher Äußerungen von Trump und der Unfähigkeit der Regierung, eine konsistente Begründung für den Krieg zu liefern oder eine Ausstiegsstrategie zu entwickeln, bedeutet, dass jede einzelne Erklärung der USA an Glaubwürdigkeit mangelt.

Die Angewohnheit des Präsidenten, während seiner eigenen Fristen im Iran Bombenangriffe durchzuführen, bedeutet, dass niemand überrascht wäre, wenn er sein eigenes fünftägiges Moratorium für Angriffe auf die Kraftwerke des Landes brechen würde.

Manche Zyniker merken zudem an, dass die Pause des Präsidenten die gesamte Handelswoche an den globalen Märkten andauern wird . Angesichts der fallenden Aktienfutures und der nach dem Wochenende rasant steigenden Ölpreise: Wollte er sich lediglich ein Polster für Marktstabilität schaffen?

Es wäre nicht das erste Mal, dass offizielle Stellungnahmen darauf abzielen, die Volatilität zu dämpfen. Und es hat wieder funktioniert : Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq stiegen am Montag allesamt um über 1 %, während Brent-Rohöl, die globale Ölpreisreferenz, um 11 % fiel. US-Autofahrer hoffen auf eine Entspannung an den Zapfsäulen.

Trump könnte aus einem weiteren Grund Zeit gewinnen wollen: Die US-Streitkräfte, die ihm die Möglichkeit böten, die Insel Kharg – das Zentrum der iranischen Ölindustrie und ein wichtiger Wirtschaftsknotenpunkt – zu erobern oder Inseln und Küstenregionen in der Straße von Hormus zu besetzen, sind noch nicht vollständig zusammengezogen. Eine von Japan aus verlegte US-Marineexpeditionseinheit könnte die Region bald erreichen. Eine zweite Einheit ist jedoch erst letzte Woche von der Westküste aus aufgebrochen.

Man sollte auch bedenken, dass Trump zu Übertreibungen neigt. Erfahrungsgemäß sind seine Lobeshymnen auf diplomatische Fortschritte und seine Behauptungen, der Iran wolle unbedingt ein Abkommen, möglicherweise übertrieben – selbst wenn gezielte Täuschung manchmal ein Mittel ist, mit dem Staatsmänner sich Raum für Durchbrüche verschaffen.

Die sprunghaften Äußerungen des Präsidenten, der an einem Tag von einer „Beendigung“ des Krieges und am nächsten von dessen Eskalation sprach, waren unvereinbar mit den Traditionen einer stabilen Kriegsführung. Doch sie waren typisch für Trump. Am Montag wirkte das Ganze wie ein Trick, um zu behaupten, seine harte Linie habe diplomatische Fortschritte gebracht.

Diese Unberechenbarkeit und sein Hang, selbstverschuldete Krisen zu beschwichtigen, sind aus Trumps Privatleben, seiner Geschäfts- und Politikkarriere sowie seinen zahlreichen Konflikten mit der Justiz bekannt. Jeder Tag gleicht oft einem Kampf ums Überleben bis zum Einbruch der Dunkelheit. Mit dieser Taktik zögert Trump die Konsequenzen seines Handelns hinaus und vertreibt sie in einem endlosen, improvisierten Tanz.

Doch es besteht die ernüchternde Möglichkeit, dass Trumps unberechenbare Vorgehensweise im Persischen Golf an ihre Grenzen stoßen könnte.

Der Iran könnte dem Angriff der USA und Israels waffentechnisch unterlegen sein und im Verlauf eines Krieges, der hochrangige Mitglieder des islamischen Klerikerregimes ausgelöscht hat, extrem schwere Verluste an seinen Marine-, Luft- und Landstreitkräften erleiden.

Doch während der Konflikt nun in die vierte Woche geht, hat er auch seine eigene Macht demonstriert, indem er die Straße von Hormuz faktisch blockierte und damit die Weltwirtschaft – und die politischen Hoffnungen der Republikaner im November – in Geiselhaft nahm.

Logisch betrachtet dürfte ein Regime, das schon vor dem Krieg ultra-radikal war, nach der Ermordung seines obersten Führers und dem erlittenen Beschuss mit US-amerikanischen und israelischen Raketen und Kampfflugzeugen kaum offener für Trumps Forderungen sein.

Trumps Bedingungen für ein Kriegsende – die voraussichtlich den Verzicht Irans auf sein Atomprogramm und seine Langstreckenraketen beinhalten werden – könnten ein Ausschlusskriterium sein. Denn die letzten drei Wochen haben deutlich gezeigt, warum ein Schurkenregime solche Versicherungspolicen gegen künftige Angriffe ausländischer Mächte anstreben könnte.

Selbst wenn Gespräche aufgenommen werden – und Pakistan hat sich bereit erklärt, sie auszurichten – ist unklar, wer für den Iran verhandeln würde. Ein Regime, das seine Macht dezentralisiert und Schlüsselfiguren verloren hat, dürfte Schwierigkeiten haben, kollektive Entscheidungen zu treffen. Und falls, wie einige Experten vermuten, die Islamischen Revolutionsgarden nun die volle Kontrolle übernommen haben, könnten sie sogar noch radikaler agieren als zuvor.

Darüber hinaus hat Washington in der Vergangenheit mit relativ gemäßigten iranischen Beamten gesprochen, nur um dann festzustellen, dass radikalere Persönlichkeiten gegen einen Kompromiss eingestellt waren.

Es wäre auch nicht überraschend, wenn die iranische Führung die Kehrtwenden, Widersprüche und emotionalen Social-Media-Beiträge des Präsidenten als Zeichen dafür interpretieren würde, dass ihre Strategie, Trump wirtschaftliche Konsequenzen aufzuerlegen, funktioniert.

Niemand kann die Zukunft Irans vorhersagen. Es ist möglich, dass die Attentate auf hochrangige Funktionäre sowie die Angriffe der USA und Israels zu fatalen Rissen im Regime geführt haben, die sich bisher noch nicht gezeigt haben. Bislang gibt es jedoch keine eindeutigen öffentlichen Anzeichen für einen Zerfall.

Der Luftkrieg hat die regionale Bedrohung durch Iran deutlich verringert. Doch wenn rohe Gewalt das Land nicht bereits in die Knie gezwungen hat, hat Trump noch nicht erklärt, warum Iran seinen wichtigsten Einfluss – die Kontrolle über die Straße von Hormus – ohne substanzielle Zugeständnisse der USA aufgeben sollte.

Es ist jedoch leicht nachzuvollziehen, warum der Präsident von der Aussicht auf Gespräche verlockt sein könnte. Er braucht einen Ausweg, da viele seiner möglichen Handlungsoptionen unattraktiv sind.

Er könnte den Krieg in seiner jetzigen Form eskalieren lassen – indem er das US-Feuer auf iranische Anlagen rund um die Straße konzentriert –, aber es gibt keine Garantie dafür, dass dies die Fähigkeiten Teherans so stark beeinträchtigen würde, dass die Durchfahrt für Schiffe sicher wäre.

Er könnte sich für den Einsatz von Bodentruppen entscheiden. Doch dies würde einen politischen Rubikon überschreiten und an die endlosen Kriege erinnern, gegen die Trump gekämpft hat.

Die TACO-Option – und eine damit einhergehende Siegeserklärung, ob aufrichtig oder nicht – erscheint verlockend. Ein Rückzug aus dem Krieg würde jedoch die US-Verbündeten am Golf, die seinen Krieg ablehnten, einem wütenden und erstarkten Iran aussetzen. Ein Kriegsende ohne Sicherung der iranischen Uranvorräte könnte dem Land eines Tages den Weg zu Atomwaffen ebnen und Trumps wichtigste Kriegsbegründung untergraben.

Präsidenten sehen sich oft mit Krisen konfrontiert, für die es keine guten Optionen gibt, aber nur wenige stehen vor so ausweglosen Situationen wie der im Iran, die Trump sich selbst eingebrockt hat.

Kommentar von @DDGeopolitics:

„Jede Woche wenn die Märkte öffnen, macht Trump diese Art von Statements, um die Ölpreise runterzudrücken. Selbst diese 5-Tage-Deadline stimmt mit der Schliesszeiten des Ölmarktes überein.

Aber in Wirklichkeit sind weder Verhandlungen im Gange, noch hat Trump die Befähigung, die Strasse von Hormuz zu eröffnen. Irans standfeste Drohung hat Trump zum Zurückrudern gezwungen. „

Professor Seyed Mohammad Marandi

Der Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, stoppt die Fake News der Epstein-Koalition:

„Es wurden keine Verhandlungen mit den USA geführt, und Fake News werden verwendet, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren und dem Sumpf zu entkommen, in dem die USA und Israel gefangen sind.“

NYT: Trump hat seine angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke um 5 Tage verschoben und behauptet, die USA und der Iran seien in „sehr intensiven Gesprächen“, die von Jared Kushner und Steve Witkoff geführt werden.

Irans Außenministerium wies die Darstellung vollständig zurück und bezeichnete Trumps Ankündigung als einen Versuch, „die Energiepreise zu senken und Zeit für die Umsetzung seiner militärischen Pläne zu gewinnen“.

Samstag: „Wenn der Iran Hormuz nicht innerhalb von 48 STUNDEN öffnet, werde ich ihre Kraftwerke zerstören.“ Montag:

Tatsächlich fünf weitere Tage.

Brent-Rohöl fiel von 114 US-Dollar auf 100 US-Dollar aufgrund dieser Nachrichten.

Die Trump-Fanboys feiern den neuen Krieg, die höheren Energiepreise und die Umverteilung des Geldes wieder von den Armen zu Reichen.

Hier ein Beispiel:

Kontinuierliche Verletzung des Völkerrechts – Irans Piraterie seit 1979

Natürlich jaulen die Mullah-Freunde, Trump-Hasser und „Völkerrechtler“ wieder gemeinsam im Chor, nachdem Trump dem Iran ein Ultimatum gestellt hat:

„Wenn der Iran nicht innerhalb von 48 STUNDEN ab diesem exakten Zeitpunkt die Straße von Hormus VOLLSTÄNDIG und OHNE DROHUNG ÖFFNET, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihre verschiedenen KRAFTWERKE treffen und auslöschen, BEGINNEND MIT DEM GRÖSSTEN! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

Präsident DONALD J. TRUMP“

Was die Damen und Herren dieser Fraktion geflissentlich vergessen, bzw. gar nicht erst wissen wollen, ist der Fakt, dass der Iran seit Beginn der Mullah-Herrschaft die Straße von Hormus immer wieder als Druckmittel nutzte, um die internationale Gemeinschaft für seine Interessen zu erpressen.

Es kam zwar nie zu einer vollständigen Schließung, aber zur Kaperung ausländischer Handelsschiffe.

Allein zwischen 1979 und 1989 gab es nahezu 200 Angriffe auf Schiffe, wurden Minen gelegt (ein DDR-Schiff lief in den 80gern auf eine solche), und zahllose Attacken mit Schnellbooten zur Einschüchterung gefahren.

Das geschah, obwohl der Iran 1982 das Seerechts-Abkommen der UN (UNCLOS) unterzeichnet hat, welches die Sperrung oder Beeinträchtigung von Seewegen für Handelsschiffe wie die Straße von Hormus auch im Falle bewaffneter Konflikte verbietet.

UNCLOS ist Bestandteil der UN Menschenrechts-Charta, auf die sich die Mullah-Fans aus dem Wertewesten so gerne berufen.

Wir halten an dieser Stelle fest:

DER MULLAH-IRAN TRAT VON DER ERSTEN MINUTE AN DAS VÖLKERRECHT MIT FÜSSEN!

Macht aber nix! Trump ist schuld!

MAGA 🇺🇸

https://t.me/Tom_Texas

Von Emilios George Ades Georgiades :

Mehr als 340 pensionierte US-Generäle, Admiräle und nationale Sicherheitsexperten haben öffentlich gewarnt: Donald Trump stellt eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie dar.

Auch prominente Mitglieder seiner eigenen Regierung – John Kelly und Mark Milley – schlossen sich der Kritik an. Letzterer bezeichnete Trump direkt als „die gefährlichste Person für das Land“.

Besonders besorgniserregend ist seine Iran-Strategie. Militärexperten halten sie für ungerechtfertigt riskant und schlecht geplant.

Statt klarer Ziele gibt es widersprüchliche Aussagen; statt Dialog mit Gegnern persönliche Angriffe und Drohungen.

Veteranen warnen, dass ein solches Vorgehen die Fehler von Irak und Afghanistan wiederholen könnte, und zwar in einem noch viel gefährlicheren Ausmaß.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 24.03.2026