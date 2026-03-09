666: Die Zahl, die immer erscheint, wenn die Macht entscheidet 🔥👁

Seit Jahrhunderten wird die 666 als die „Zahl der Bestie“ bezeichnet, eine Zahl, die im Buch der Apokalypse erwähnt wird. Dort wird sie als die Zahl beschrieben, die mit einer Macht verbunden ist, die die Massen beherrscht und täuscht, indem sie dazu auffordert, „die Zahl zu berechnen“, weil sie „die Zahl eines Menschen“ wäre.

Gelehrte diskutieren seit über zweitausend Jahren über ihre Bedeutung. Manche glauben, es war ein numerischer Code, der verwendet wurde, um auf Kaiser Nero zu verweisen, dessen Name 666 durch ein altes System namens Gematrie hinzufügen kann.

Doch über die historische Interpretation hinaus wurde die Zahl schließlich zu einem Symbol.

Ein Symbol der absoluten Macht, die korrumpiert wird.

Und hier beginnen einige Beobachter etwas Beunruhigendes zu sehen.

Wenn sie sich bestimmte moderne Regime anschauen, finden sie Zahlen, die ein seltsames Muster bilden scheinen:

26 Jahre.

46 Jahre.

66 Jahre.

Drei Ziffern, die zusammen 2 – 4 – 6 bilden.

Für manche ist es ein einfacher mathematischer Zufall.

Für andere ist es eine Erinnerung an etwas, was die Geschichte immer wieder bewiesen hat.

Dass kein System, das auf Kontrolle, Angst oder Propaganda aufgebaut ist, ewig hält.

Rom dachte, es würde ewig dauern.

Die Kolonialimperien dachten, dass sie Jahrhunderte beherrschen würden.

Moderne Regime glauben, dass sie die Macht auf unbestimmte Zeit erhalten können.

Aber die Geschichte hat ein stilles Gesetz.

Jedes System, das versucht, den menschlichen Willen zu kontrollieren, wird mit demselben Phänomen konfrontiert:

das Erwachen der Menschen.

Zuerst taucht ein Flüstern auf.

Dann fragst du.

Dann ganze Generationen, die keine Angst mehr haben.

Und wenn dieser Moment kommt…

Die Mauern, die unzerstörbar schienen, fangen an zu knacken.

Vielleicht war 666 nie nur ein Symbol der Dunkelheit.

Vielleicht war es auch eine Warnung.

Ein Zeichen dafür, dass wenn die Macht ihren maximalen Kontrollpunkt erreicht…

auch der Moment beginnt, in dem er anfängt zu fallen.

Denn wenn die Völker erwachen, entdecken die Imperien etwas, das sie immer vergessen.

Die Geschichte gehört nicht den Herrschenden.

Es gehört denen, die sich entscheiden, nicht mehr zu gehorchen.

„Info Schweiz“ berichtet:

🇺🇸🔥 “Fliegender Müll” – so nennen westliche Analysten die iranische Shahed-Drohne. 35.000 Dollar. Dieses Ding hat gerade ein US-Radarsystem zerstört, das eine halbe Milliarde kostet. Und das war nur der Anfang. Iran hat in einer Woche fünf hochmoderne Radarsysteme am Golf ausgeschossen – die Augen der amerikanischen Raketenabwehr. Milliardenwert. Die US-Marine hat ihre eigene Basis in Bahrain für “nicht mehr sicher” erklärt und evakuiert.

CIA-Station in Riad getroffen. Drei eigene Kampfjets von Verbündeten abgeschossen. Kosten laut Washingtons renommiertester Denkfabrik: 3,7 Milliarden Dollar. In 100 Stunden. Das Pentagon feiert “überwältigende Stärke.” CNN-Satellitenbilder erzählen eine andere Geschichte. Und die steht bis jetzt in keiner Schlagzeile.

Hier ist sie.

Das Center for Strategic and International Studies rechnet vor: 891 Millionen Dollar pro Tag. Das meiste davon nicht im Budget. Der amerikanische Steuerzahler finanziert einen Krieg, von dem er nicht wusste, dass er kommt, und den der Kongress nicht genehmigt hat.

🔴 THAAD-Radar in Jordanien: zerstört. CNN-Satellitenbilder. Ein US-Beamter bestätigt es Bloomberg. Ein AN/TPY-2-Radar – das Auge des wichtigsten Raketenabwehrsystems der USA. Wert: 500 Millionen Dollar. Eines. Weg.

🔴 Zwei weitere THAAD-Standorte in den Emiraten getroffen. CNN-Satellitenbilder zeigen Brandspuren und Zerstörung an den Gebäuden, in denen die Radarsysteme stationiert waren.

🔴 THAAD-Standort in Saudi-Arabien getroffen. Rauch über der Prince-Sultan-Airbase. Schutzzelt des Radars verkohlt.

🔴 Katars AN/FPS-132 Frühwarnradar beschädigt. Ein einzelnes System. Wert: 1,1 Milliarden Dollar.

Fünf Radarsysteme. Die Augen der gesamten Raketenabwehr am Golf. Ohne sie sind THAAD-Batterien blind. Die USA haben weltweit acht Stück. Mindestens drei Standorte getroffen.

Ryan Brobst, Foundation for Defense of Democracies, zu Bloomberg: “Ein iranischer Treffer auf ein THAAD-Radar wäre einer der erfolgreichsten iranischen Angriffe bisher.”

Wäre. Ist.

🔴 5th-Fleet-Hauptquartier in Bahrain: Die US-Marine hat ihre eigene Basis für “nicht mehr sicher” erklärt. Personal evakuiert. Defense One hat die interne E-Mail: “NAVCENT has concluded that the Juffair boundaries are no longer assessed as safe for US personnel.” NYT-Satellitenbilder: zwei Radarkuppeln und ein Lagerkomplex zerstört. Von einer 35.000-Dollar-Shahed. Die manche Analysten “fliegenden Müll” nennen.

Fliegender Müll. Gegen Milliarden-Infrastruktur. Und der Müll gewinnt.

🔴 CIA-Station in der US-Botschaft in Riad getroffen. Washington Post berichtet. Zwei Drohnen auf die Botschaft. Die Saudis bestätigen Schäden.

🔴 Drei F-15E Strike Eagles über Kuwait abgeschossen – durch eigenes Feuer. Kuwaitische Flugabwehr. Alle sechs Besatzungsmitglieder überlebten. Drei Kampfjets à 100 Millionen Dollar. Nicht vom Feind. Von den eigenen Verbündeten.

🔴 Erbil (Irak): Basis mehrfach getroffen. Vier Gebäude zerstört, Brände bis Montag. Jebel Ali (Dubai): Rauch über dem grössten US-Marine-Hafen der Region.

🔴 Gesamtverluste laut Anadolu Agency: knapp 2 Milliarden Dollar an zerstörter Ausrüstung. In vier Tagen.

Sechs US-Soldaten tot. Iran hat mindestens 27 US-Basen in neun Ländern angegriffen.

Irans gesamtes Militärbudget: 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Die USA verbrennen 891 Millionen. Pro Tag. Für einen Krieg, der laut Trumps eigenem Energiedirektor dazu dient, “das gesamte iranische Öl in die Hände zu bekommen.”

Zwei Tage vor den Bomben lag ein Friedensangebot auf dem Tisch. Iran hatte Null-Uranvorrat angeboten. Omans Aussenminister:

“Ein Friedensabkommen ist in Reichweite.”

Stattdessen: 3,7 Milliarden in 100 Stunden. Blinde Radarsysteme. Evakuierte Basen. Tote Soldaten. Und ein Kriegsminister, der von “dummen Einsatzregeln” spricht.

Das Pentagon feiert. Die Satellitenbilder widersprechen. Und 891 Millionen Dollar fliessen. Jeden Tag. In einen Krieg um Öl. Während zwei Tage vorher der Frieden auf dem Tisch lag.

☣️🇮🇷 SCHWARZER REGEN fällt auf Teheran. 10 Millionen Menschen atmen gerade etwas ein, das sie in zehn Jahren umbringen wird.

Es ist 10 Uhr morgens.

Autos fahren mit Scheinwerfern.

Die Sonne existiert nicht mehr.

💬 Leila, 27, Lehrerin, Teheran, gegenüber TIME:

«Etwas wie ein schwarzes Monster hat den Himmel verschluckt. Ich war 15 Minuten im Auto. Meine Lippen brennen. Die Haut im Gesicht ist roh. Es fühlt sich an wie verdünntes Tränengas in der Luft.»

Das ist kein Kriegsfilm. Das ist der 8. März 2026.

🇺🇸 Und selbst die USA sagten intern: «WTF.»

Die israelischen Angriffe auf 30 iranische Öldepots gingen weit über das hinaus, was Washington erwartet hatte. Laut Axios war das die interne US-Reaktion – wortwörtlich. Die USA sind besorgt, dass Angriffe auf Infrastruktur, die gewöhnlichen Iranern dient, die gesamte iranische Gesellschaft hinter das Regime treiben könnte.

Das ist nicht iranische Propaganda. Das ist die Einschätzung des engsten Verbündeten Israels.

—–

☣️ Was dieser Rauch enthält – die Wissenschaft, nicht die Propaganda:

Wenn raffiniertes Erdöl in diesem Massstab verbrennt, entsteht ein chemisches Inferno: Feinstaub (PM2.5), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Benzol, Schwefeldioxid, Stickoxide, Schwermetalle, flüchtige organische Verbindungen. Diese Partikel sind klein genug, um die Lungenbarriere zu überwinden und direkt in den Blutkreislauf einzudringen.

PM2.5 ist von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC/WHO) als Gruppe-1-Karzinogen eingestuft – dieselbe Kategorie wie Asbest und Tabak.

—–

🌧️ Was auf die Stadt fällt:

Öl aus dem Shahran-Depot floss direkt in die Strassen Teherans. Der Iranische Rote Halbmond warnte vor «hochgefährlichem, hochsaurem Niederschlag» – Verätzungen der Haut, schwere Lungenschäden. Die Warnung galt auch nach dem Regen: das Verdampfen sei ebenso toxisch.

Jim Dale, Chefmeterologe von British Weather Services: Der schwarze Regen werde für das gesamte Land eine Lebensmittelkrise und eine medizinische Katastrophe nach sich ziehen.

Schwefeldioxid und Stickoxide werden in der Atmosphäre zu Schwefel- und Salpetersäure. Saurer Regen mit pH unter 5 tötet Fischbestände. Bei pH 4 gilt ein Gewässer als vollständig tot. Das kontaminierte Wasser verseucht Böden, vernichtet Ernten, setzt toxisches Aluminium frei.

Dutzende Kilometer vom Depot entfernt fegten Bewohner ihre Balkone – bedeckt mit einer Mischung aus Regen und Öllachen. (AFP)

—–

🏥 Was die WHO sagt:

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bestätigte persönlich an einer Pressekonferenz in Genf: 13 Angriffe auf Gesundheitsinfrastruktur in Iran wurden von der WHO verifiziert. Vier Sanitätsmitarbeiter getötet. 25 verletzt. Vier Ambulanzen getroffen. Ein Spital in Teheran evakuiert.

«Unter dem humanitären Völkerrecht muss die Gesundheitsversorgung geschützt und darf nicht angegriffen werden.»

Seit Kriegsbeginn wurden laut Human Rights Activist News Agency 1.205 Zivilisten getötet – darunter 194 Kinder. 👶

—–

⚖️ Was niemand ausspricht:

Israel begründete den Angriff damit, die Öldepots würden militärische Infrastruktur versorgen.

Das Verhältnismässigkeitsprinzip des humanitären Völkerrechts verlangt, dass selbst bei legitimen Militärzielen der vorhersehbare Schaden für die Zivilbevölkerung nicht ausser Verhältnis zum militärischen Vorteil steht. Amnesty International, das IKRK und mehrere Völkerrechtsexperten haben bereits öffentlich Fragen zur Rechtmässigkeit gestellt.

—–

🕰️ Die Langzeitfolgen:

Die Menschen, die heute in Teheran atmen, werden in Jahren in Arztpraxen sitzen. Mit Diagnosen, deren Verbindung zum 8. März 2026 schwer zu beweisen sein wird.

Zu spät. Zu diffus. Zu weit weg.

Das ist kein Zufall des Krieges.

Das ist die Rechnung, die langsam fällig wird.

💀 Befreiung nennen sie es.

Martin Sonneborn kommentiert:

Während Pissprä… Pardon: Peace-Präsident Trump auf seiner heimatlichen Landscholle von den Ekelhaftigkeiten der Epstein-Files, dem endgültigen Verrat der MAGA-Megalomanie und blasphemischen Vernichtungsgebeten in Erwartung der zweiten Niederkunft Jesu heimgesucht wird, setzen imperiale Streitkräfte wie bei Star Wars eine 10.000 km entfernte Hauptstadt in Flammen.

Teheran (9 Mio Einwohner, dichter besiedelt als New York) wird nach Angriffen auf eine Mädchen-Schule, Krankenhäuser, die Wasserversorgung und eine der größten Erdölraffinerien heute von toxisch schwarzem Regen heimgesucht.

Ein Glück, dass die USA & Israel nie Kriegsverbrechen begehen, wenn sie in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg völkerrechtswidrig zivile Infrastrukturen bombardieren.

„Wir“ (und die Unseren) bomben nämlich nicht für das Böse, Hässliche & die Lüge, sondern für das Gute, Schöne & Bare. Nicht für Oligarchen, Verkommene & Geisteskranke, sondern für Freiheit & Demokratie.

Und, wie Sie deutlicher nicht sehen könnten, bomben wir auch für die „Rettung“ des „Klimas“, indem „wir“ – nach Nordstream – auch hier wieder einen ökologischen Totalkawumm fabrizieren.

Na dann: Fröhlichen Frauenbombardierungstag!

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 09.03.2026