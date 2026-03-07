7 Katastrophen in 7 Tagen – Etwas wirklich Großes geschieht in Amerika und niemand spricht darüber

Ist es reiner Zufall, dass die Vereinigten Staaten zeitgleich mit dem Ausbruch eines verheerenden Krieges im Nahen Osten von einer bemerkenswerten Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht werden? Am Wochenende stieß ich in den sozialen Medien auf ein Bild, das sieben Katastrophen darstellte, die Amerika allein in den letzten sieben Tagen erlebt hatte. Von Michael Snyder

Ich versuchte herauszufinden, wer es ursprünglich erstellt hatte, aber niemand schien es zu wissen. Ricky Scaparo hatte es zwar geteilt, gab aber an, nicht der Urheber zu sein.

Da ich den Urheber nicht finden konnte und die Informationen auf dem Originalbild nicht hundertprozentig korrekt waren, beschloss ich, meine eigene Version zu erstellen.

Ich habe so viel über den Krieg im Iran geschrieben, dass ich die Ereignisse in unserem eigenen Land etwas vernachlässigt habe. Als ich begann, mich mit den Geschehnissen der letzten Woche auseinanderzusetzen, war ich zutiefst erschüttert.

Beginnen wir mit dem „Megasturm“, der in weiten Teilen des Mittleren Westens Reisechaos und Stromausfälle verursachte …

Ein sich rasch verstärkender Sturm zieht am Montagabend über die Region der Großen Seen hinweg und bringt laut Warnungen der Meteorologen von AccuWeather starke Winde in über zwei Dutzend Bundesstaaten und Schneestürme in den Mittleren Westen. Dies ist die letzte Station des Sturms in den Vereinigten Staaten.

Der heftige Sturm brachte drei erhebliche Wettergefahren mit sich: starke Winde, Schneestürme und verbreitete schwere Gewitter. Am Montag waren zeitweise über 500.000 Haushalte ohne Strom, nur wenige Tage nachdem ein starker Sturm von den Rocky Mountains in den Nordosten der USA gezogen war.

Das war ein wirklich heftiger Sturm.

Kaum zu glauben, aber eine Gemeinde in Michigan hat durch diesen Sturm tatsächlich 132 Zentimeter Schnee abbekommen…

Während sich Teile Michigans nach einem historischen Schneesturm langsam wieder auf die Beine stellen, wurden die Schneemengen veröffentlicht. (Chaos in Amerika: Megasturm im Mittleren Westen, 76 cm Schnee in Wisconsin, gigantische Brände in Nebraska, steigende Temperaturen im Yellowstone-Nationalpark und blaue Drachen in Texas)

Teile der Oberen Halbinsel wurden diese Woche von einem Schneesturm mit über 1,20 Metern Neuschnee heimgesucht. Round Lake auf der Oberen Halbinsel verzeichnete mit 132 Zentimetern die höchste Schneemenge im Bundesstaat. Mackinaw City und Petoskey meldeten 69 Zentimeter Neuschnee und führten damit die Liste der Städte auf der Unteren Halbinsel an.

Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 52 Zoll Schnee gesehen.

Ich kann mir so viel Schnee gar nicht vorstellen.

Während Michigan vollständig von Schnee begraben wurde, erlebte Nebraska die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Bundesstaates …

Weite Teile Nebraskas stehen in Flammen, rund 800.000 Hektar Land sind bereits verbrannt, und mindestens ein Mensch kam ums Leben. Laut einem Beitrag von Gouverneur Jim Pillen auf X handelt es sich bei den Waldbränden um die „größten Waldbrände in unserer Geschichte“. Angeheizt werden sie durch eine starke Hitzewelle im Westen der USA.

Temperaturen um die 27 Grad Celsius (80 Grad Fahrenheit) in Verbindung mit niedriger Luftfeuchtigkeit, starken Winden und extremer Dürre erhöhen die Waldbrandgefahr im Bundesstaat für mindestens die kommende Woche. Die Brände wüten bereits seit Tagen.

Ganze Gemeinschaften wurden von der Landkarte getilgt.

Lange Zeit konnten die Feuerwehrleute die Ausbreitung der Flammen einfach nicht verhindern.

Auf Hawaii sieht man sich mit einer ganz anderen Art von Katastrophe konfrontiert.

Zwei gewaltige Stürme haben die schlimmsten Überschwemmungen verursacht, die der Bundesstaat seit 20 Jahren erlebt hat …

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Katastrophale Überschwemmungen halten auf Hawaii an, nachdem zwei aufeinanderfolgende Stürme die Inseln mit Regen und zerstörerischen Winden heimgesucht haben.

Die Behörden sprechen von den schlimmsten Überschwemmungen, die der Bundesstaat seit 20 Jahren erlebt hat. Wassermassen spülen Häuser weg, beschädigen Straßen und drohen, einen Damm zu durchbrechen.

Die drohende Dammbruchgefahr im Norden von Oahu veranlasste am Morgen des 20. März eine Notfall-Evakuierung von Tausenden. Die Katastrophenschutzbehörde von Hawaii stellte später klar, dass der 120 Jahre alte Damm zwar nicht gebrochen sei, aber „unmittelbar vom Bruch bedroht“ sei.

Hoffentlich hält der Damm.

Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, wird uns mitgeteilt, dass diese Überschwemmungen bereits Schäden in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar verursacht haben …

Die historischen Überschwemmungen auf Hawaii, die Tausende von Menschen zur Flucht aus ihren Häusern zwangen, haben Schäden in Höhe von über einer Milliarde Dollar verursacht, während Einsatzkräfte nach einer älteren Frau suchen, die von den reißenden Wassermassen mitgerissen wurde.

Behörden riefen die Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten auf Oahu und Maui am Samstag zur Evakuierung auf, da es sich um die schlimmsten Überschwemmungen im Bundesstaat seit mehr als 20 Jahren handelte, die durch starke Regenfälle auf Böden verursacht wurden, die bereits durch die Regenfälle eines Wintersturms vor einer Woche gesättigt waren.

Dies geschieht, während Einsatzkräfte eine verzweifelte Suche nach einem vermissten 71-Jährigen gestartet haben, der am Samstag Berichten zufolge in einen überfluteten Bach gefallen war.

Was ich in diesem Artikel bereits geschildert habe, würde die letzte Woche zu einer wahrhaft historischen Woche machen.

Aber es gab noch mehr.

In Illinois fegten am 15. März insgesamt 8 Tornados über den Bundesstaat hinweg …

Nach dem Unwetterereignis vom 15. März wurden insgesamt acht Tornados untersucht. Sieben davon wurden vorläufig als EF1 eingestuft, ein weiterer als EF0. Vielen Dank an alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung und die Bevölkerung für die zahlreichen Meldungen der letzten Tage!

Im Südwesten der USA waren in der zweiten Hälfte der letzten Woche über 40 Millionen Amerikaner von extremen Hitzewarnungen und -hinweisen betroffen…

Mehr als 40 Millionen Menschen in Südkalifornien und den Wüsten von Nevada und Arizona sind bis Sonntag von extremen Hitzewarnungen und Hitzehinweisen betroffen.

Solche Hitze ist im März eigentlich nicht üblich.

Man mag es kaum glauben, aber in einer Gemeinde in Kalifornien wurden am Donnerstag tatsächlich 108 Grad gemessen…

Das FOX Forecast Center verfolgt die intensivste März-Hitzewelle, die jemals in den USA beobachtet wurde und die derzeit den Westen der USA heimsucht, während sie sich über das Wochenende weiter in die Great Plains ausbreitet.

Thermal in Kalifornien, im Coachella Valley, erreichte am Donnerstag 108 Grad und stellte damit den Rekord für die wärmste jemals im März gemessene Temperatur in der Geschichte der USA ein.

Die beispiellose Hitze wird voraussichtlich am Freitag und Samstag in Kalifornien, im Südwesten und Teilen der Great Plains ihren Höhepunkt erreichen, wobei die Temperaturen bis zu 35 Grad über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit liegen werden.

Was zum Teufel ist hier los?

Die Wetterverhältnisse auf der ganzen Welt spielen in den letzten Monaten verrückt, aber das hier ist lächerlich.

Natürlich bebt auch der Boden unter unseren Füßen weiter.

Am Donnerstagmorgen erschütterte ein sehr ungewöhnliches Erdbeben der Stärke 2,1 South Carolina…

Während der größte Teil von South Carolina am frühen Donnerstagmorgen noch schlief, wurde das jüngste Erdbeben in der Region um Columbia registriert.

Laut dem US Geological Survey ereignete sich in der Nähe des Lake Murray ein Erdbeben der Stärke 2,1. Die seismische Aktivität ereignete sich um 2:32 Uhr morgens in einem Teil des Lake Murray, der nahe der Grenze zwischen den Countys Richland und Lexington liegt, teilte die Katastrophenschutzbehörde von South Carolina mit.

Wir haben in letzter Zeit ja wirklich Erdbeben an den unterschiedlichsten Orten erlebt, nicht wahr?

Ich glaube aber nicht, dass South Carolina allzu viel Grund zur Sorge hat.

Letztendlich werden die wirklich großen Erdbeben uns entlang der Westküste und entlang der New-Madrid-Verwerfungszone treffen.

Wissenschaftler versichern uns, dass es nur eine Frage der Zeit ist.

Zum Schluss möchte ich noch den riesigen Asteroiden erwähnen, der gerade über dem Bundesstaat Ohio auseinandergebrochen ist …

Das Ereignis ereignete sich gegen 8 Uhr morgens. Die American Meteor Society teilte mit, dass sie mehr als 100 Meldungen aus verschiedenen Bundesstaaten erhalten habe, darunter Ohio, Kentucky, Indiana, Pennsylvania, Illinois und andere.

Laut NASA wurde der 7 Tonnen schwere Asteroid erstmals etwa 80 Kilometer über dem Eriesee gesichtet und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von rund 64.000 Kilometern pro Stunde nach Osten. Der Feuerball wurde durch einen kleinen Asteroiden mit einem Durchmesser von knapp 1,8 Metern und einem Gewicht von etwa 7 Tonnen verursacht.

Der Meteor legte in der Atmosphäre eine Strecke von etwa 34 Meilen zurück, bevor er 30 Meilen über Valley City, nördlich von Medina, zerbrach.

Dieser riesige Weltraumfelsen wog 7 Tonnen.

Bist du nicht froh, dass es nicht in dein Haus gekracht ist?

Nach diesem Vorfall in Ohio schlug ein beträchtlicher Meteorit durch das Dach des Hauses einer Frau in Houston …

Ein Meteorit, der kaum länger als ein handelsüblicher Baseballschläger war, splitterte am Samstag von einem Meteor ab, der über dem Gebiet von Houston aufleuchtete, und verstreute kleinere Bruchstücke über die ganze Stadt – eines davon durchschlug das Dach eines Hauses.

Am Samstagnachmittag raste ein Feuerball mit unglaublichen 56.000 km/h in Sekundenschnelle über den Himmel über Houston. Ein etwa 90 cm großer Meteorit löste sich nur 47 Kilometer über Bammel, Texas, und erzeugte eine Druckwelle, die in der Gegend zu hörbaren Knallgeräuschen führte, wie die NASA in einem Beitrag auf X bestätigte.

Warum stößt unser Planet plötzlich auf so viele Weltraumfelsen?

Ist all diese Aktivität ein Zeichen dafür, dass etwas wirklich Großes bevorsteht?

Diejenigen, die meine Arbeit schon länger verfolgen, wissen bereits, was ich denke.

Wir leben wahrlich in apokalyptischen Zeiten, und was wir bisher durchgemacht haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was letztendlich noch kommen wird.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 24.03.2026