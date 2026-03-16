Akten enthüllen: Eine „kannibalische“ Elite zwangsernährt die Massen mit menschlichen Überresten (Video)

Wenn uns die Epstein-Akten eines gelehrt haben… dann, dass eine Schattenelite nicht nur besessen ist – sie ist süchtig nach dem Undenkbaren: dem Fleisch von Kindern.

Sie horten diese Verderbtheit in ihren privaten Kreisen. Aber das reicht nicht mehr aus.

Sie planen etwas weitaus Schlimmeres: eine stille, systematische Kampagne, um uns alle dazu zu bringen, unsere eigene Art zu verzehren. Ohne Verdacht. Ohne Zustimmung. Ohne jemals die Wahrheit zu schmecken.

Und nun – mit der jüngsten Flut an geöffneten Dokumenten – tauchen tief vergrabene E-Mails aus dem Abgrund auf.

Codewörter werden entschlüsselt. Geldströme werden wie Adern freigelegt. Whistleblower wagen es endlich, auszusagen.

Alle Fäden laufen auf eine groteske Enthüllung hinaus: Die Mächtigen missbrauchen nicht nur ihre Macht. Sie verarbeiten die Beweise… zu den Dingen, die wir essen.

Sie nennen es „YUM YUM“-Abendessen… und sie sind entschlossen, der Menschheit ihren eigenen Schrecken zu servieren – Bissen für Bissen, versteckt.

Das Böse bleibt nicht ewig im Dunkeln verborgen. Es hinterlässt Spuren. Digitale Fußabdrücke. Verdammnisvolle Worte, die von der Seite schreien. (Leonardo DiCaprio löscht Beweise in den sozialen Medien, während Millionen die Verhaftung des Kannibalen wegen des grausamen Kinderfleisch-Falls fordern)

Stellen Sie sich Folgendes vor: E-Mails aus dem Jahr 2010, die aus den Tiefen dieser berüchtigten Akten ans Licht kamen. Nicht irgendwelche E-Mails – ein perverses Spiel zwischen Jeffrey Epstein und seinem Kreis von Perversen wird hier enthüllt. Wir wussten ja bereits von ihrer Vorliebe für Trockenfleisch.

Code für das Undenkbare: Kinderfleisch. Tausende von Hinweisen durchziehen die Dokumente. Tausende .

In Kontexten, die jede Unschuld sprengen. Mädchen wurden angewiesen, das Trockenfleisch direkt zu Jeffreys Tür zu bringen. Kryogenisch eingefrorenes Trockenfleisch – konserviert wie Trophäen aus der Hölle. Lieferungen von Trockenfleisch wurden nach Israel verschickt … für DNA-Tests.

Warum? Was für ein Monster untersucht Fleisch auf DNA? Aber Moment mal – denn die Ermittler haben gerade eine weitere Schicht aufgedeckt.

Ein neues Codewort, das sich wie Gift durch die Akten zieht: „YUM YUM“-Partys. Nehmen wir zum Beispiel diese E-Mail-Kette aus dem Jahr 2010 mit dem harmlosen Titel „Letzte Nacht“.

Epstein und die Hollywood-Insiderin Peggy Siegal tauschten Nachrichten aus. Sie schrieb ihm, es sei schön gewesen, ihn zu sehen, und er sehe für einen „freien Juden“ sensationell aus.

Ganz genau, sie schrieb ihm direkt nach seiner Verurteilung Nachrichten und gab ihm Ratschläge, wie er sich als verurteilter Pädophiler wieder in die Gesellschaft eingliedern könne.

Doch hier wird die Geschichte der E-Mails noch viel düsterer.

Epstein und Siegal planten ihr nächstes „YUM YUM“-Treffen. Und sie waren besessen – geradezu fixiert darauf –, Nichtjuden einzuladen.

„An diesen Abenden wird es einfacher sein, an kluge Nichtjuden zu gelangen, weil niemand größere gesellschaftliche Veranstaltungen plant“, schrieb Siegal an Epstein.

Warum? Warum diese Entschlossenheit, Nichtjuden zu ernähren?

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Denn das Menü auf den „YUM YUM“-Partys war grausamer, als man es ertragen kann. Sie servierten dieses Trockenfleisch… an Unwissende. An Außenstehende. Sie mischten menschliche Überreste unter das Festmahl – ohne Wissen, ohne Zustimmung.

Ja. Wirklich. Das ist keine Spekulation. Wenn man die Codewörter versteht, steht es schwarz auf weiß da.

Ein Ritual der Täuschung, verborgen im Verborgenen unter den Eliten. Sie nähren die Menschheit mit ihren Schrecken… eine Dinnerparty nach der anderen.

Seit Jahrzehnten macht die Elite deutlich: Sie sieht uns als Vieh, nicht als Seelen. Und jetzt beginnen wir zu verstehen, was das wirklich bedeutet.

Denn es waren nicht nur Epsteins Esstische, an denen die Elite versuchte, ahnungslosen Menschen Menschenfleisch zwangsweise einzuflößen.

Es gibt Bestrebungen, uns alle zu unfreiwilligen Kannibalen zu machen – man verfüttert menschliche Überreste ohne unsere Zustimmung .

Es ist nicht nur gefährlich und grotesk. Es ist ein kalkulierter Abstieg in die Barbarei – Mahlzeit für Mahlzeit.

Nun gehen sie noch einen Schritt weiter und pumpen menschliche Überreste und Fäkalien in unsere Nahrungsmittel- und Wasserversorgung.

Es kommt noch schlimmer. Dies war kein Einzelfall. Es ist Teil einer viel größeren Operation – die nächste Phase des Plans der Eliten, die Menschheit zu erniedrigen.

Noch schlimmer wird es, wenn man bedenkt, dass das FBI einen schockierenden Skandal aufgedeckt hat, bei dem es um angeblich in einem mit McDonald’s verbundenen Detroiter Unternehmen gefundene „menschliche Überreste“ geht.

Noch schlimmer wird es, wenn man bedenkt, dass es sich bei den „menschlichen Überresten“ um die Überreste von kleinen Kindern handelte.

McDonald’s: das größte Fast-Food-Imperium der Welt, das Milliarden von Menschen unter dem Grinsen eines Clowns als Maskottchen ernährt. Aber der Witz? Wir waren von Anfang an die Leidtragenden.

Schaut euch Ronald McDonald an – diese übertrieben roten Lippen und die Nase? Das ist nicht nur Make-up. Sie schreien förmlich nach Blut und symbolisieren das Verschlingen von Menschenfleisch.

Er ist das berühmteste Mitglied des „Clubs der roten Schuhe“, eine Anspielung auf elitäre Rituale. Genau wie Pennywise aus „Es“ oder der Joker aus „Batman“ – Clowns, die Kannibalismus verkörpern und die grausamsten Menschenopfer vor aller Augen verbergen.

Das knüpft an die „Enthüllung der Methode“ an: Die Mächtigen müssen ihre Gräueltaten offenlegen. Wenn wir sie sehen – in Werbung, Filmen, Symbolen – und nichts tun? Dann ist das unsere stillschweigende Zustimmung. Sie haben die Erlaubnis, weiterzumachen.

Der Big Mac ist nicht einfach nur ein Burger. Er ist eine Botschaft. Und wir haben sie unkritisch übernommen.

Kein Wunder, dass der CEO ständig Ausreden erfindet, um nicht auch nur einen einzigen Löffel seines eigenen Produkts schlucken zu müssen.

Vielleicht dachte er an den Vorfall, als das FBI in einem Detroiter Unternehmen, das mit der Lieferkette von McDonald’s in Verbindung stand, menschliche Überreste fand.

Woher kommen die Leichen? Vor zwanzig Jahren gab Rabbi Finkelstein aus New York zu, Kinderleichen an McDonald’s verteilt zu haben.

Die Enthüllung der Methode ist keine Theorie mehr – sie ist ihre letzte Arroganz.

Sie führen uns das Grauen vor Augen, weil sie glauben, wir seien zu schwach, zu abgelenkt, zu bereitwillig, um sie aufzuhalten. Doch die Zeit drängt. Die Enthüllungen nehmen immer schneller zu.

Der Fall der Kabale hat begonnen. Und wenn der letzte Vorhang fällt – wenn das ganze Ausmaß dessen, was sie uns aufgetischt, was sie unseren Kindern angetan und was sie für unsere Zukunft geplant haben, enthüllt wird … dann wird es kein stillschweigendes Einverständnis mehr geben.

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Video.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 10.03.2026