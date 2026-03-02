Angriffe auf Pipelines und Stimmrechtentzug im EU-Rat: Mit allen Mitteln gegen Ungarn und Slowakei

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und sein ungarischer Kollege Viktior Orban sind die einzigen europäischen Regierungschefs, die sich der nur noch impertinenten Dreistigkeit und Rücksichtslosigkeit, die die Ukraine ihren eigenen Verbündeten gegenüber an den Tag legt, entgegenstellen. Den Rest des “wertewestlichen” Europas, allen voran wie Deutschland, kann man dagegen in der Pfeife rauchen.

Zum maximalen eigenen Schaden halten sie in ihrer sklavischen Nibelungentreue an immer neuen Milliarden- und Waffenhilfen fest und belohnen damit Korruption, Undankbarkeit sowie fehlende Friedens- und Kompromissbereitschaft. Weil die Ukraine sich weigert, russisches Erdöl über die sich auf ihrem Territorium befindliche Pipeline Druschba in die Slowakei sowie auch Öllieferungen an Russland fließen zu lassen, und hierzu offenbar sogar selbst militärische Sabotage gegen die Durchleitung betreibt, hat Fico nun seine angedrohte Gegenmaßnahme wahr gemacht und Anweisung gegeben, die slowakischen Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen.

In einem Facebook-Video erklärte Fico, er habe zuvor noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj um ein dringendes Telefongespräch gebeten; dieser sei dazu aber, wie er ihn brüsk von seinem Büro wissen ließ, erst “frühestens am Mittwoch” bereit gewesen. Alleine schon dieses unsägliche arrogante Auftreten gegenüber einem westlichen Nachbarn und EU-Unterstützerstaat des seit über einem Jahr illegitim regierenden Kiewer Präsidenten spricht Bände, weshalb Fico sich gezwungen sah, “zur ersten reziproken Maßnahme sofort zu schreiten“, so Fico.

Die Maßnahme werde „sofort zurückgenommen, sobald der Öltransit in die Slowakei wieder erneuert wird“, erklärte der slowakische Präsident. Die Slowakei habe keine Zweifel daran, dass die Unterbrechung des Ölflusses „eine rein politische Entscheidung“ sei “mit dem Ziel, die Slowakei in ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine zu erpressen“. Allerdings sei die Slowakei ein souveränes Land und lasse sich nicht erpressen, stellte er klar.

Dasselbe dreckige Spiel wie bei Nord Stream

Fico macht diese brisanten Aussagen nicht ohne Grund – denn tatsächlich bestehen erhebliche Zweifel daran, wer für die unterbrochene Druschba-Ölpipeline verantwortlich ist. Laut ukrainischen Angaben seien “russische Bombardierungen” der Grund, dass die Pipeline angeblich seit Ende Januar unterbrochen ist. Es steht allerdings seit Wochen der Vorwurf im Raum, dass die Ukraine selbst die Sprengung durchgeführt hat; Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Regierung offen, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.

Allein die ausbleibende oder allenfalls schleppende Wiederinstandsetzung dieser infrastrukturell lebenswichtigen Hauptader durch die Ukraine beweist, dass dieser Vorwurf absolut berechtig tist, wie auch Selenskyjs Desinteresse und demonstrative Gemächlichkeit auf die slowakische Gesprächsbitte zeigten.

Doch tatsächlich ist allen bisherigen Erfahrungen nach sogar anzunehmen, dass die Vorwürfe zutreffen, wonach die Ukraine selbst mit Drohnen die Pipeline sabotiert hat – insbesondere eingedenk der erwiesenen ukrainischen Beteiligung an der vorsätzlichen Nord Stream-Zerstörung.

Und so wie bei Nord Stream, wo inzwischen so gut wie sicher feststeht, dass dieser faktische kriegerische Anschlag auf schwerste Anschlag seit 1945 auf die deutsche Infrastruktur mit voller Billigung und Rückendeckung durch die eigenen westlichen “Partner” erfolgte, ist auch jetzt, bei der Blockade der Öl-Durchleitungen Richtung Ungarn und Slowakei, davon auszugehen, dass diese niemals ohne Rückversicherung bei Selenskyjs westlichen Verbündeten und Zustimmung von Brüssel erfolgt wäre.

Denn klar ist: Die als “rechtspopulistisch” und “prorussisch” dauergeframten osteuropäischen Länder sind der EU-Führung und der Koalition der “Whatever-it-takes”-Willigen seit langem ein Dorn im Auge. Wiederholt haben sie – auch auf europäischer Ebene – klargestellt, dass sie sich von der Ukraine nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen werden; beim jüngsten EU-Außenministertreffen blockierten beide Länder eine weitere Verschärfung der Russland-Sanktionen, die zum heutigen vierten Jahrestag des Beginns des Ukraine-Krieges erfolgen sollte.

EU-Intrige gegen Orban mit Kiews Hilfe – ausgerechnet vor ungarischen Wahlen

Außerdem legten sie ein Veto gegen das neue Milliarden-Darlehen für die Ukraine ein; der ungarische Außenminister Peter Szijjarto erklärte, sein Land werde den Entscheidungen erst dann zustimmen, wenn die Ukraine eine Wiederaufnahme von russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline ermögliche. Auch er warf der Selenskyj-Regierung vor, die Nutzung der Leitung absichtlich und aus politischen Gründen zu blockieren.

Bei der Kriegstreiber-Fraktion löste dies natürlich prompt die erwartbaren Tiraden aus; die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einem Rückschlag. Dies sei „nicht die Botschaft, die wir senden wollten“; die Arbeit an den Strafmaßnahmen werde dennoch fortgesetzt. Stefan Kornelius, der Sprecher der Bundesregierung, erklärte, man poche darauf, dass Ungarn den Weg für die Ukraine-Hilfen freimache.

Das diplomatische Trampeltier Johann Wadephul, “würdiger” Nachfolger des diplomatischen Totalausfalls Baerbock, verstieg sich gegenüber Orban gar zu der historischen Anmaßung , er glaube nicht, dass es richtig sei, wenn Ungarn “seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität” verrate.

Und ausgerechnet vor dieser Folie sabotiert die Ukraine nun gezielt just die Energieversorgung gezielt jener beider Länder, gegen die die Rest-EU seit langem mit Sanktionsdrohungen, Maßregelungen und Einmischungsversuchen agitiert – sei es nachweislich durch verschleppte Wiederinstandsetzung oder sogar aktiv durch erneute militärische False-Flag-Schläge gegen eine Pipeline.

Für das Timing gibt es natürlich einen guten Grund: Im April sind in Ungarn Wahlen – und die EU will mit allen Mitteln einen Regierungswechsel erzwingen. “Orban steht dem EU-Beitritt der Ukraine und den Kriegstreibern im Weg. Darum soll er weg auf dem Rücken der ungarischen Bevölkerung. Ein echtes Gaunerstück a la EU”, kommentiert Alice Weidel.

Schlimmste Kleptokratie der Nordhalbkugel

Dass die EU nun sogar mit Hilfe eines im Krieg mit Russland stehenden Verbündeten, womöglich sogar über von ihr selbst finanzierte oder gelieferte Waffen, die Grundversorgung eigener Mitgliedsstaaten lahmlegen lässt, um “regime changes” in den eigenen Reihen zu forcieren, wäre freilich eine ganz neue Stufe der politischen Infamie.

Ironischerweise würde es gut ins Bild passen – denn letztlich resultiert der gesamte Ukrainekrieg kausal ja ebenfalls aus den Folgen westlichen Einmischung in Gestalt von Farbrevolutionen, hier konkret den Majdan-Protesten vor zwölf Jahren.

Wer das alles für Verschwörungstheorien hält und nicht wahrhaben will, wie weit der “Wertewesten” in seinem Ziel der totalen dauerhaften Isolierung (und am liebsten Zerstörung) Russlands gehen würde, sollte sich nochmals mit den Hintergründen zu Nord Stream beschäftigen.

Inzwischen hat sogar der Bundesgerichtshof (BGH) offiziell und eindeutig festgestellt, dass dringende Gründe für die Annahme sprechen, der ukrainische Staat habe den Anschlag auf die Pipelines im September 2022 “initiiert und gesteuert”.

Dabei berief sich der BGH unter anderem auf die Nutzung von originalen Ausweisdokumenten mit falschen Personalangaben, die Professionalität des Vorgehens und das primär politische Ziel des Anschlags.

Obwohl also sogar eines der höchsten deutschen Gerichte davon ausgeht, dass die ukrainische Regierung hinter dem Anschlag auf elementare deutsche Infrastruktur steckt, der Deutschland einen gar nicht zu beziffernden Schaden zugefügt hat, fährt die Bundesregierung damit fort, diesem Land Milliarden und Abermilliarden Euro zukommen zu lassen, macht dessen “Schutz” zur höchsten Priorität und verschließt die Augen vor einer zunehmenden Sicherheitsgefährdung der eigenen Bevölkerung durch die stetige Eskalation des Konflikts ebenso wie vor den abenteuerlichen Korruptionsorgien der wohl schlimmsten Kleptokratie der Nordhalbkugel, egal, welche neuen Skandale dazu ans Licht kommen.