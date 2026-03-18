Astrologin, die den Zeitpunkt der Nahostkrise präzise vorhergesagt hat, warnt vor „volatilen Energien“ in Zentralasien (Videos)

Eine Astrologin, die den Iran-Krieg voraussagte, warnte nun vor einem Konflikt in Zentralasien. Sie prognostizierte zwei Daten, an denen Indien, Pakistan und Afghanistan in eine Phase der Unruhen geraten könnten, und riet Reisenden, in der Nähe dieser beiden Daten besonders vorsichtig zu sein.

Während der Krieg den Nahen Osten verwüstet und die Krise zwischen Russland und der Ukraine kein Ende nimmt, suchen viele Menschen verzweifelt nach prophetischen Prophezeiungen und Weltuntergangswarnungen aus vergangenen Jahrhunderten. Auch moderne Astrologen haben sich eingeschaltet und sagen anhand der Sterne voraus, welche Region die nächste Katastrophe erleben könnte.

Eine Reiseastrologin warnte Reisende zwei Tage vor Beginn des Iran-Krieges davor, in den Nahen Osten zu reisen und die Reise nach Möglichkeit für die kommende Woche zu vermeiden.

„Der Nahe Osten ist diese Woche ein Hort der Unsicherheit – insbesondere für alle, die in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Oman und in den Iran reisen – seid bitte vorsichtig!“, schrieb sie letzte Woche zusammen mit einem Video.

Während der Iran-Krieg den Nahen Osten verwüstet, kursieren Ausschnitte ihrer Vorhersage im Internet, und die Menschen sind von der Genauigkeit schockiert.

Besonders Aufsehen erregt jedoch ihre jüngste Warnung vor Zentralasien, Pakistan, Afghanistan und Indien. Natalia, die sich selbst als Expertin für Astrokartographie und Ortsastrologie bezeichnet, warnte davor, dass die Planetenkonstellationen auf erhöhte Spannungen in Teilen Zentral- und Südasiens im Laufe dieses Jahres hindeuten. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Angriff auf Westeuropa)

Astrologin sagt unruhige Zeit für Zentralasien voraus

Natalia nennt zwei Planeten – Mars und Uranus – als Ursache des Problems. Im Video erklärt sie, dass die Planeten Anfang Dezember ein Quadrat bilden und dadurch Unruhe stiften werden. Zuvor jedoch wird dieselbe Konjunktion etwas weiter östlich stehen und in Zentralasien Probleme verursachen.

Sie sagt im Video: „Um den 4. Juli herum werden Mars und Uranus – unser Lieblingsduo, das hier gerade für viel Chaos gesorgt hat – sich etwas weiter östlich bewegen.

Die Energien während einer Konjunktion werden also sehr ähnlich sein, also extrem unbeständig, und das wird Zentralasien treffen.“ Sie rät Reisenden, in diesem Zeitraum in Indien, Pakistan und Afghanistan vorsichtig zu sein.

Es wird nicht im Juli enden, und im Dezember werden Mars und Uranus erneut Spannungen in der Region auslösen. „Und dann wird es am 5. Dezember dieses Jahres ein weiteres Mars-Uranus-Quadrat geben“, sagt sie und fügt hinzu, dass sich die Lage „in der Nähe von Karatschi, Pakistan und Afghanistan“ zuspitzen könnte.

Sie verweist auf die aktuelle Gewalt, die die Region überschattet, da Pakistan und Afghanistan in einen Konflikt verwickelt sind. „Ich sage nur, dass es um dieses Datum herum seinen Höhepunkt erreichen wird.“

Die beiden von ihr genannten Daten sind der 4. Juli 2026 – wenn eine Mars-Uranus-Konjunktion durch Usbekistan und Gebiete westlich von Karatschi und Kabul zieht – und der 5. Dezember 2026 – wenn dieselbe Konjunktion „Usbekistan, Turkmenistan, Maskat (Oman), Afghanistan und Pakistan, möglicherweise auch Indien“, beeinflusst.

Natalia führt weiter aus, dass die Konflikte in dieser Region möglicherweise bereits begonnen haben und die genannten Daten ihre Höhepunkte markieren.

Sie fügte hinzu, dass das Militär den Krieg möglicherweise nicht nur führen werde, sondern dass es, da sich Uranus im Sternbild Zwillinge befinde, eher zu technologie- oder informationsbasierten Konflikten kommen könnte.

Videos:

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UPDATE: Leute, ich bin Reiseastrologe, kein General.

Ich sage nur, dass die Spannungen diese Woche steigen und Reisepläne möglicherweise beeinträchtigt werden – und zwar ausschließlich basierend auf dem, was ich auf meinen Karten sehe.

Am 3. März findet außerdem eine Sonnenfinsternis im Sternbild Jungfrau statt – danach könnte es noch einmal brenzlig werden.

Ich konzentriere mich auf eure Reisepläne und darauf, wie ihr in diesen Zeiten flexibel bleiben könnt. ✈️

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Der Nahe Osten ist diese Woche ein Brennpunkt der Unsicherheit – besonders für Reisende in die VAE, nach Oman und in den Iran: Seid bitte vorsichtig!

Mars im Wassermann steht vom 27. Februar bis zum 2. März im Quadrat zu Uranus im Stier – das deutet auf Konflikte, Gewalt und erhebliche Störungen in Angelegenheiten hin, die mit Land, Territorien und kollektiven Unruhen zusammenhängen. 💥⚠️

Geht keine unnötigen Risiken ein und passt auf euch auf!

Schließ eine gute Reiseversicherung ab. Spar hier bloß nicht am falschen Ende! 🙏🏻

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Weitere Mars-Uranus-Konjunktionen erreichen später in diesem Jahr an folgenden Daten ihren Höhepunkt:

4. Juli – Die Mars-Uranus-Konjunktion verläuft südlich von Karatschi und Kabul durch Usbekistan.

5. Dezember – Ein weiteres Mars-Uranus-Quadrat erstreckt sich über Usbekistan, Turkmenistan, Maskat (Oman), Afghanistan, Pakistan (möglicherweise auch Indien).

Bitte beachten Sie, dass dies die Höhepunkte dieser Konjunktionen sind. Die Konflikte in dieser Region könnten bereits begonnen haben. Seien Sie daher besonders vorsichtig, wenn Sie an diesen Tagen durch die betroffenen Lufträume fliegen.

👉🏻 Uranus befindet sich im Sternzeichen Zwillinge. Daher könnten sich die Spannungen hin zu technologie- oder informationsbasierten Konflikten verlagern. Es ist nicht sicher, ob es sich ausschließlich um militärische Auseinandersetzungen handelt.

Ich muss noch die Geburtsdiagramme der betroffenen Länder einsehen, um dies zu bestätigen.

Bitte verlassen Sie sich nicht allein auf meine Aussage, sondern ziehen Sie auch andere Quellen und Astrologen zu Rate. Ich kann mich natürlich irren.

Quellen: PublicDomain/wionews.com am 18.03.2026