😯 Mangels Begeisterung der Jugend für die Bundeswehr bekommen wir nun eine Schaben-Armee:

SWARM Biotactics kontrolliert lebende Insekten über bioelektronische neuronale Schnittstellen und stattet sie mit Sensoren, KI und Aufklärungstechnik aus – was eine koordinierte Schwarmbewegung ermöglichen soll.

Bereitet sich die NATO auf den postapokalyptischen Krieg zwischen Schaben vor?

Artikel:

Das deutsche Verteidigungstechnologie-Startup SWARM Biotactics hat programmierbare Cyborg-Insektenschwärme für zahlende NATO-Kunden, darunter auch die deutschen Streitkräfte, eingesetzt und damit ein scheinbar fiktives Konzept von Experimenten in den operativen Feldeinsatz überführt.

In einer Erklärung vom 25. Februar sagte Geschäftsführer Stefan Wilhelm, die Systeme des Unternehmens seien sowohl in Europa als auch in den USA im Feld getestet und validiert worden. „Vor einem Jahr gab es das noch nicht“, schrieb Wilhelm.

„Heute setzen wir programmierbare Cyborg-Insektenschwärme ein, die im Feld getestet und bei zahlenden NATO-Kunden im Einsatz sind.“ (Mann hackt sich versehentlich in eine 7.000 Roboter umfassende Armee)

Die Ankündigung knüpft an die Veröffentlichung vom Juli 2025 an, wonach das Kasseler Unternehmen an der Entwicklung von insektenbasierten Aufklärungsplattformen arbeitet, bei denen lebende Kakerlaken mit miniaturisierten Elektronikmodulen ausgestattet sind.

Das neueste Update bestätigt, dass die Systeme nun in der Praxis mit realen Kunden aus dem Verteidigungsbereich erprobt werden.

Vom Konzept bis zum Feldeinsatz

Laut dem Unternehmen kombinieren die Plattformen lebende Insekten mit bioelektronischen neuronalen Schnittstellen, integrierten Sensoren, KI-gestützter Datenverarbeitung und sicheren Kommunikationsverbindungen.

Elektrische Stimulation ermöglicht gelenkte Bewegungen, während eine Software zur Schwarmautonomie es mehreren Einheiten erlaubt, als koordiniertes System zu agieren.

„Was Sie sehen, ist real. Lebende Organismen, gesteuert durch bioelektronische neuronale Schnittstellen, ausgestattet mit Sensoren, Edge-KI und sicherer Kommunikation. Sie bewegen sich als koordinierte Einheit. Die Skalierung erfolgt durch Zucht, nicht durch Fabriken“, sagte Wilhelm.

Die Insekten sind mit kompakten „Rucksäcken“ ausgestattet, die Steuerelektronik, Sensoren und verschlüsselte Kurzstreckenkommunikationsmodule integrieren.

Diese Nutzlasten ermöglichen die Datenerfassung und -übertragung in Echtzeit in Umgebungen, die für herkömmliche Drohnen oder Bodenroboter unzugänglich sein können.

Anders als herkömmliche unbemannte Systeme, die auf mechanischen Antrieb angewiesen sind, nutzt der Ansatz des Unternehmens die natürliche Fortbewegung von Insekten und ergänzt diese um digitale Steuerungs- und Sensorfunktionen.

Die biologische Grundlage ermöglicht die Fortbewegung in beengten, unübersichtlichen oder baulich beeinträchtigten Bereichen mit geringer akustischer und visueller Signatur.

SWARM Biotactics gab bekannt, eine Komplettarchitektur entwickelt zu haben, die neuronale Schnittstellenhardware, Software für Schwarmautonomie, modulare Nutzlastintegration und Missionskontrollsysteme umfasst.

„Kein anderes Unternehmen in der westlichen Welt baut so etwas“, bemerkte Wilhelm.

Finanzierung und Expansion

Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass es rund 13 Millionen Euro (ca. 15,36 Millionen US-Dollar) eingeworben hat, darunter eine bereits angekündigte Seed-Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro und eine Pre-Seed-Finanzierung über 3 Millionen Euro. Das Kapital dient der Expansion in Deutschland und den USA.

Deutschland hat eine umfassendere Initiative zur Beschleunigung von Innovationen im Verteidigungsbereich gestartet, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und autonomen Systeme.

Dies soll durch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Einbindung von Startups in die nationale Beschaffung erreicht werden.

Anfang 2026 brachten europäische Staats- und Regierungschefs zudem den Wunsch zum Ausdruck, die einheimischen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken.

Hintergrund waren Debatten über strategische Autonomie infolge der Spannungen um die US-Politik gegenüber Grönland, die die Diskussionen über die Rolle Europas innerhalb der NATO beschleunigt haben.

Während die EU strategische Autonomie anstrebt, werden einheimische Verteidigungsunternehmen wie SWARM Biotactics mit Sicherheit die nötige Unterstützung und das richtige Umfeld für die Entwicklung ihrer Technologien erhalten. Wilhelm hob den Ansatz des Unternehmens als deutlich anders als die herkömmliche Robotikentwicklung hervor:

„Wir bauen keine bessere Drohne. Wir entwickeln ein anderes Skalierungsgesetz für physikalische Intelligenz – eines, bei dem sich Fähigkeiten durch Biologie und nicht durch technische Komplexität steigern.“

Ein Wandel in der Militärrobotik

Die Entwicklung autonomer Systeme konzentrierte sich traditionell auf Drohnen, Bodenfahrzeuge und maritime Plattformen. Biologisch integrierte Systeme hingegen verblieben weitgehend in der Laborforschungsphase.

SWARM Biotactics stellte außerdem fest, dass auch andere Nationen in Bio-Robotik für militärische Anwendungen investieren. „Gleichzeitig investieren unsere Gegner massiv in Bio-Robotik für militärische Zwecke. Die Fähigkeitslücke ist real und schließt sich – von der anderen Seite“, sagte Wilhelm.

Mit bestätigten Feldtests, zahlenden Kunden aus dem Verteidigungsbereich und kontinuierlicher Finanzierung stellen die insektenbasierten Plattformen des Startups eine völlig neue Kategorie von Aufklärungstechnologie mit weitreichenden Implikationen dar.

Video:

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 28.02.2026