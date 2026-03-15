Bestes Trinkwasser: Lotus Vita Glas-Filterkanne ENYA mit Bambusdeckel und edlem Griff

Bestes Trinkwasser dank der Lotus Vita Wasserfilter-Technologie.

Lifestyle, Charme und Wohlgefühl strahlt die Glas-Filterkanne ENYA durch die Naturmaterialien Bambus und Edelstahl aus.

Mit liebevollem Design, schneller Filterzeit und einem feinen Ergebnis überzeugt dieser Wasserfilter auf ganzer Linie!

edles Design mit nachhaltigen Materialien

beste Schadstoffreduktion seiner Klasse

guter, weicher Geschmack

Sicherheit vor Belastungen im Trinkwasser

Schutz vor Verkalkung

NATURA PLUS® filtert über drei Kammern hinweg mit Aktivkohle und Ionentauschern

schnelle Filterung in 5 Minuten pro Liter

bpa- und bps-frei, TÜV SÜD geprüft und lebensmittelecht

Filterkanne mit 30 Zentimetern Höhe und etwa 13 Zentimetern Durchmesser

8 Liter leckeres Trinkwasser täglich für 0,43 _

Machen Sie aus schlichtem Leitungswasser einen Trinkgenuss in Premiumqualität. Einmal auf den Geschmack gekommen, werden Sie auf das weiche, wohlschmeckende Wasser nicht mehr verzichten wollen.

Die exklusiv von Lotus Vita entwickelte PiVitalis® Wasserfilter-Technologie macht Ihr Wasser schmackhaft und schont Ihre Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen und Wasserkocher. Außerdem werden Schwermetalle wie Blei und Kupfer, die in Haushaltsinstallationen vorkommen können, effizient herausgefiltert.

Durch die Kombination aus Glas, Bambus und Edelstahl ist diese Filterkanne besonders robust und umweltfreundlich. Der Deckel aus Bambusholz ist optimal durch den widerständigen Edelstahl vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt.

Für wen eignet sich die Glas-Filterkanne ENYA – NATURA PLUS® 1,4 Liter

Diese Filterkanne aus Glas eignet sich für Menschen, die Wert auf anspruchsvolles Design mit Naturmaterialien legen und sich gleichzeitig eine zuverlässige und schadstoffreduzierte Aufbereitung Ihres Trinkwassers wünschen.

Mit einem Durchschnitt von 1,4 Litern Filterwasser ist diese Filterkanne gut für ein bis zwei Personen geeignet.

Sichern Sie sich das Jahrespaket oder Halbjahrespaket Lotus ONE/ESPRIT/ENYA mit Kalk- und Ersatzfiltern für anhaltende Wasserreinheit und exzellenten Geschmack.

Das Kristallsteinfach für Lotus Vita Filterkaraffen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

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Lieferumfang:

Eine Glas-Filterkanne NATURA PLUS® mit edlem Bambus-Deckel

Eine Filterkartusche NATURA PLUS®

Zwei Kalkfilterpads

Ein Kork Untersetzer mit Lotus Blume

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.03.2026