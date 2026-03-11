Bewusst(er)leben! Freunde auswählen

„Zeige mir Deine Freunde, und ich sage Dir, wer Du bist!“ Dieser Spruch hat mir in meinem Leben und bei der Auswahl meiner Freunde immer wieder sehr geholfen, denn es stimmt: Die Menschen, die uns umgeben und mit denen wir unsere Zeit verbringen, prägen uns permanent, und daher macht es Sinn, sich gut zu überlegen, mit wem man seine kostbare Zeit und Energie teilen will. (Auszug aus dem Buch „Bewusst(er)leben!“ von Anya Stössel)

Natürlich ist es schön, wenn man mit allen gut auskommt und zu jedem freundlich ist. Früher hatte ich relativ wenig Einfluss darauf, wer zu meinem Freundeskreis gehörte, es ergab sich einfach irgendwie. Jemand war nett zu mir, also war auch ich nett und freundlich, da ich mich freute, dass jemand mich mag und sich für mich interessiert. Das fühlt sich ja immer gut an!

Oft war der weitere Verlauf solcher Freundschaften dann allerdings wenig hilfreich für meine weitere Entwicklung. Aus reiner Nettigkeit oder um der anderen Person zu gefallen, sind wir oft bereit, Dinge zu tun, die wir im Grunde nicht tun wollen und ohne die betreffende Person auch nicht tun würden.

Wenn man seine Zeit mit Menschen verbringt, die viel und gerne Alkohol trinken, dann ist die Chance, dass man selbst auch zu viel Alkohol trinkt, ziemlich groß. Dasselbe gilt fürs Rauchen und alle anderen Drogen. Das funktioniert genauso bei den Damen und Herren, die sich zum Kaffeeklatsch treffen und dabei fettige und zuckrige Torten essen und viel zu viel Kaffee trinken.

Wenn wir uns in der Gesellschaft anderer Menschen befinden, neigen wir dazu, das Verhalten der anderen zu kopieren, ohne weiter darüber nachzudenken. Daher macht es Sinn, sich seine Freunde bewusst auszusuchen und darüber nachzudenken, welchen Einfluss die betreffende Person auf unser Leben hat.

Wenn man zum Beispiel Vegetarier werden will, ist es hilfreich, sich mit anderen Vegetariern zu umgeben, da dies den Prozess automatisch erleichtert, da man so nicht in Versuchung gerät, etwas zu essen, was man im Grunde gar nicht essen will, und man stattdessen Unterstützung durch das gute Beispiel anderer erfährt. Wenn man ein Geschäft eröffnen will, macht es Sinn, sich mit Menschen zu treffen, die dies bereits erfolgreich getan haben, sodass man von ihnen lernen und sich austauschen und unterstützen kann.

Heute suche ich mir meine Freunde sehr bewusst aus und spüre genau in mich hinein, wie ich mich in der Gegenwart einer bestimmten Person fühle. Fühle ich mich gut? Kann ich ehrlich und ich selbst sein? Mag ich die entsprechende Person, so wie sie ist? Empfinde ich Anerkennung und Bewunderung für diesen Menschen? Kann ich etwas von ihm lernen? Nur wenn ich all diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann beginne ich, mich zu öffnen und eine Freundschaft in Erwägung zu ziehen.

Auch überprüfe ich bestehende Freundschaften nach demselben Muster. Menschen ändern sich – was ja auch gut ist. Manche Menschen lernen gerne und arbeiten an der eigenen Bewusstwerdung, andere lassen sich gehen, lassen sich von jedem noch so schlechten Einfluss mitreißen und vergessen sich selbst dabei.

Wenn jemand aus meinem Freundeskreis sich auf dem Pfad der Selbstzerstörung befindet, dann versuche ich zuallererst einmal herauszufinden, was der Auslöser beziehungsweise Grund für dieses Verhalten ist, und ich versuche, der entsprechenden Person zu helfen, sich selbst wieder in den Griff zu bekommen.

Oft funktioniert das und die Person besinnt sich eines Besseren, weil sie lediglich ein wenig Liebe und Aufmerksamkeit brauchte und das Gefühl, jemandem wichtig zu sein.

Es gibt aber auch Menschen, die sich dafür entscheiden aufzugeben und die Verantwortung für ihr eigenes Leben abzugeben und die nicht bereit sind, an sich zu arbeiten und sich dafür einzusetzen, dass alles wieder besser wird. Oft lassen sie sich ganz und gar hängen und ziehen alle anderen in ihrer Umgebung mit runter.

Da ich mich weigere, mich dauerhaft schlecht zu fühlen und jemandem, den ich gerne habe, dabei zuzusehen, wie er sich selbst zerstört, ziehe ich mich in solchen Fällen zurück und wünsche der entsprechenden Person viel Glück und alles Gute.

Über gemeinsame Bekannte informiere ich mich dann ab und zu über den weiteren Verlauf der Dinge und ob diese Person ihr Leben wieder in den Griff bekommen hat.

Ich habe oft erlebt, dass viele Menschen erst vom Pfad der Selbstzerstörung abkommen, wenn sie einmal ganz unten angekommen sind. Aber meistens spüren sie dann doch den göttlichen Funken in sich, der ihnen bewusst macht, dass sie leben wollen und glücklich sein und dass sie es schaffen können.

Wenn ich dann mitbekomme, dass die betreffende Person so weit ist und daran arbeitet, wieder auf die Beine zu kommen, melde ich mich dann wieder und biete auch gerne meine Unterstützung an.

LEIDEN

Leiden ist ein unvermeidlicher Bestandteil des Lebens. Das wurde mir erst so richtig bewusst, als mein Sohn seine ersten Zähne bekam und ich mir meine eigene Machtlosigkeit eingestehen musste. Es war mir nicht möglich, ihm dieses Leid zu ersparen. Sicher, es gibt eine Menge Möglichkeiten, es dem zahnenden Kleinkind einfacher zu machen und das Leiden zumindest zu lindern – wie häufiges Stillen, Bernsteinkettchen, Reiki und so weiter –, aber ganz verhindern lässt sich das Leiden wohl nicht.

Sollten Sie einen Weg wissen, Kindern dieses Leid zu ersparen, dann teilen Sie dieses Wissen bitte mit mir. Vielleicht ist es ja doch möglich, und ich habe einfach noch nicht herausgefunden wie. Bis dahin hatte ich immer gedacht, dass wir nur dann leiden, wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben, aber als ich meinem zahnenden Sohn beim Leiden zusehen musste, wurde ich diesbezüglich eines Besseren belehrt.

Generell ist Leiden ein wichtiges Thema im Leben der meisten Menschen, und auch hier konnte ich über die Jahre feststellen, dass man auch mit diesem Thema bewusster umgehen kann, was das Leiden im Ganzen etwas „angenehmer“ und einfacher macht.

Eckhart Tolle, der Autor des wundervollen Buches „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“, sagte einmal: „The world is not here to make you happy. It’s here to make you conscious.“ („Die Welt ist nicht hier, um Dich glücklich zu machen. Sie ist hier, um Dich bewusst zu machen!“) Und plötzlich macht so vieles Sinn!

Auch Leiden kann uns dabei helfen, bewusster zu werden. Es wirft uns mit einem Mal heraus aus unserer klassischen Routine und unserem gewohnten Alltag. Plötzlich ist da etwas, was alles andere dominiert und mehr oder weniger unsere volle Aufmerksamkeit verlangt.

Wenn sie leiden, machen manche Menschen den Fehler, über nichts anderes mehr zu reden und im Gespräch mit anderen unentwegt über ihr Leiden zu sprechen, frei nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Bestimmt ist es von Vorteil, sich einmal richtig auszuweinen und auch mit guten Freunden darüber zu reden, wie man sich fühlt, beziehungsweise bei den richtigen Leuten um Rat zu fragen.

Wenn man jedoch pausenlos den ganzen Tag nur noch über sein Leiden spricht und so den ganzen Tag Energie in dieses Thema lenkt, verstärkt man das Leiden dadurch nur und macht es damit noch schlimmer.

Einige Menschen haben sich so sehr an den Energieschub gewöhnt, den sie durch die Aufmerksamkeit der anderen bekommen, wenn sie ihnen von ihrem Leiden erzählen, dass sie gar nicht mehr damit aufhören wollen und regelrecht süchtig danach geworden sind. Sie richten ihre Aufmerksamkeit unentwegt auf ihr Leid und vergrößern es damit. Und so machen sie das Leiden zum Mittelpunkt ihres Lebens.

Manchmal ergeben sich diese Situationen, in denen wir mit Leid und Krankheit konfrontiert sind und von jetzt auf gleich aus unserer Routine herausgerissen werden, weil wir es in unserem Leben einfach übertrieben haben und endlich mal eine Auszeit brauchen, die wir uns aber nicht einfach so selbst gönnen würden. Also werden wir durch einen Unfall oder durch Krankheit dazu gezwungen, uns die Zeit zu nehmen und uns auszuruhen und über unser Leben, unseren Alltag und unser Verhalten nachzudenken, wobei uns die dabei gewonnenen Erkenntnisse dabei helfen können, neue Entscheidungen zu treffen und unser Leben zum Positiven zu verändern.

In der Regel sind wir auf einmal gezwungen, Dinge anders zu tun als wir es gewöhnt sind, da wir nun plötzlich in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, und so eignen wir uns neue Fähigkeiten an, um mit der ungewohnten Situation umgehen zu können. Das wiederum hilft uns, andere besser zu verstehen, die vielleicht dauerhaft eingeschränkt sind und ständig leiden.

Wir bekommen die Möglichkeit, neue Wege kennenzulernen, wie wir uns selbst heilen können, und lernen vielleicht wundervolle Menschen, Heiler und Heilmethoden kennen, die uns dabei helfen können, bewusster mit unserem Leiden umzugehen und uns zu heilen. Mit dem dabei gewonnenen Wissen können wir dann später wiederum anderen Menschen helfen, mit ihrem eigenen Leiden bewusster umzugehen.

Als ich vor einiger Zeit einen Moped-Unfall hatte, bei dem ich mir einige größere Wunden am linken Fuß zugezogen hatte, sodass ich damit nicht mehr auftreten, also auch nicht mehr richtig laufen konnte, war ich mehr oder weniger dazu gezwungen, meine Tage im Sitzen und Liegen zu verbringen.

Da ich persönlich davon überzeugt bin, dass alles, was mir passiert, letztendlich zu meinem eigenen Wohl geschieht, fragte ich mich natürlich, wozu um alles in der Welt das gut sein sollte. Gott sei Dank kann ich meiner beruflichen Tätigkeit auch im Sitzen nachgehen. Was Einkauf, Essenszubereitung, Haushalt, Duschengehen und so weiter angeht, war diese Zeit allerdings eine echte Herausforderung.

Gerade als ich mich wieder einmal fragte, warum ich durch diese Zeit des Leidens gehen beziehungsweise sitzen musste, ereignete es sich, dass ich beim Essen in einem wundervollen Buch las – „Anleitung zum Dimensionswechsel“ von Günther Wiechmann –, das ich jedem von ganzem Herzen empfehlen möchte.

Was dort stand, brachte mir spontan Erleichterung, und ich musste erst einmal herzhaft lachen. Körperliche Schmerzen, so las ich dort, sind nämlich eine wunderbare Methode, Karma abzutragen, ohne dabei neues Karma zu kreieren.

Wenn wir Karma abtragen, weil uns irgendetwas Unangenehmes passiert, verursacht dies in der Regel wieder neues Karma bei der Person, die für unser Leid verantwortlich ist beziehungsweise es verursacht hat.

Wenn wir allerdings durch selbst verursachte Unfälle (ohne weitere Beteiligte) oder Krankheit Leid erfahren, so bekommen wir hier die wertvolle Gelegenheit, Karma abzutragen, ohne dabei wieder neues Karma zu verursachen.

Um die Zeit des Leidens erträglicher zu machen, hilft es, sich vom Schmerz abzulenken – entweder durch Arbeit oder durch ein Buch oder dadurch, sich einen lustigen Film anzusehen. Auch ein Spaziergang durch die Natur ist sehr hilfreich, wenn man denn laufen kann. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, fällt es uns leichter, das Leid zu ertragen beziehungsweise den Schmerz zu ignorieren.

Wichtig ist auch, dem Körper viel Ruhe und Schlaf zu gönnen und darauf zu achten, tief durchzuatmen. Oft halten wir den Atem an, wenn wir Schmerzen haben, wobei es im Gegenteil hilfreich ist, tief durchzuatmen, immer wieder tief ein- und auszuatmen, um den Schmerz so gut wie möglich loslassen zu können.

Was auch hilft – auch wenn es auf den ersten Blick nicht sehr nett erscheint – ist, wenn man sich das Leid anderer Menschen vor Augen hält, denen es viel schlechter geht als einem selbst, wodurch man sich der Tatsache bewusst wird, dass es einem selbst doch vergleichsweise recht gut geht.

In seinem sehr lehrreichen Buch „Wissen ist Macht“ schreibt Dr. Dinero über das Leiden: „Leiden ist Widerstand gegen das, was ist.“, und er erklärt, dass die Lösung in unserer emotionalen Akzeptanz liegt.

Gerade wenn es um seelisches Leiden geht, hilft es sehr herauszufinden, warum uns das passiert ist, was unser Leid verursacht. Wenn eine andere Person uns etwas angetan hat, sollten wir versuchen zu verstehen, warum diese Person genau so gehandelt hat.

Jeder Mensch tut im Endeffekt das, was er – aus welchen Gründen auch immer – für richtig hält, und wenn wir zumindest nachvollziehen können, warum diese Person das getan hat, was sie glaubte, tun zu müssen, fällt es uns wesentlich leichter, dieser Person zu verzeihen. Und wenn wir es schaffen zu vergeben, lassen wir automatisch einen Großteil des Leidens los und fühlen uns augenblicklich besser.

Wenn in meinem Leben etwas geschieht, das bei mir Leid verursacht, so stelle ich mir zuallererst die berühmte Frage: „Warum muss das ausgerechnet mir passieren?“

Jeder kennt diese Frage, und wenn man lange genug dranbleibt, findet man in der Regel auch die Antwort darauf. Zugegeben, manchmal kann es ziemlich lange dauern, bis uns die Antwort auf diese Frage klar wird und wir einsehen, wofür das erfahrene Leid gut war – manchmal dauert es sogar viele Jahre.

Aber in den allermeisten Fällen kann man im Nachhinein feststellen, dass sich etwas ganz Wichtiges im eigenen Leben nur deshalb ereignet hat, weil man damals dieses unangenehme beziehungsweise schmerzhafte Erlebnis hatte, das einen gezwungen hat, etwas zu tun, was man ansonsten nicht getan hätte, was aber im Grunde dringend notwendig war – oder dass man durch die damit verbundene Situation einen Menschen kennengelernt hat, den man ansonsten nicht getroffen hätte.

Und wenn wir erst einmal zu dieser Erkenntnis kommen, dann können wir das mit dem Schmerz und Leid verbundene Trauma auf diese Weise auflösen und diesen Schicksalsschlag in Dankbarkeit annehmen. …

