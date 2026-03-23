Bill Gates hat offen seine Absicht erklärt, gentechnisch veränderte Organismen durch Impfprogramme, die als Initiativen des öffentlichen Gesundheitswesens getarnt sind, direkt in die Venen amerikanischer Kinder zu injizieren.

Dieses direkte Eingeständnis entlarvt den Kern einer globalistischen Operation, die darauf abzielt, die menschliche Biologie unter dem Deckmantel der Krankheitsprävention zu manipulieren und dabei die Kontrolle über das Wohlergehen der Bürger zu stellen.

Gates‘ Worte – „Wir nehmen gentechnisch veränderte Organismen… und injizieren sie Kindern in die Venen“ – offenbaren eine kalkulierte Strategie, die Milliarden in die Entwicklung, den Vertrieb und die Durchsetzung von Impfstoffen gelenkt hat, während gleichzeitig Beweise für verheerende Nebenwirkungen unterdrückt wurden, die Familien lahmlegen und die nationale Souveränität untergraben.

Dies ist der Plan für einen Machtgriff, der die Jüngsten und Schwächsten ins Visier nimmt und amerikanische Kinder zu Versuchsobjekten für experimentelle Technologien macht, die ihr Immunsystem verändern und den Weg für langfristige Gesundheitskrisen ebnen.

Der Aufstieg des Impfstoffimperiums

Gates‘ Engagement im Bereich Impfstoffe lässt sich bis zur Gründung der Bill & Melinda Gates Stiftung zurückverfolgen, die über 7,8 Milliarden Dollar in globale Gesundheitsbemühungen investiert hat , wobei ein großer Teil für Impfkampagnen vorgesehen ist, die gentechnisch veränderte Produkte in die Bevölkerung weltweit einbringen.

Über Gavi, die Impfallianz – eine von Gates mitbegründete und maßgeblich finanzierte Organisation – kontrolliert seine Stiftung den Zugang zu Impfstoffen in einkommensschwachen Ländern. Das eigentliche Ziel ist jedoch die Ausweitung dieses Einflusses auf souveräne Staaten wie die Vereinigten Staaten .

Gavi prägt die Impfstoffmärkte, indem es Exklusivverträge mit Pharmariesen abschließt und so sicherstellt, dass gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in Form von mRNA- Impfstoffen zum Standard für Kinderimpfungen werden.

Diese Injektionen führen verändertes genetisches Material ein, das die Zellen anweist, fremde Proteine ​​zu produzieren und den Körper so in eine Fabrik für experimentelle Substanzen verwandelt.

Dies ist kein wohlwollendes Geschenk, sondern ein Mechanismus zur Sicherung der Abhängigkeit von der Pharmaindustrie , an der Gates Anteile hält und durch Patentschutz, der erschwingliche Alternativen verhindert, finanzielle Gewinne erzielt. (COVID-19-Impfung Heilmittel oder Biowaffe? Klägeranwalt im Strafprozess gegen Gates, Bourla und Rutte wegen Terrorvorwurfs inhaftiert)

Unterdrückte Daten und menschliche Kosten

Die unterdrückten Daten zu Impfnebenwirkungen zeichnen ein düsteres Bild der menschlichen Kosten. Berichte von Systemen wie VAERS zeigen Häufungen schwerwiegender unerwünschter Ereignisse, die häufig mit Impfversagen zusammenhängen, bei dem die Impfungen die Infektion nicht verhindern, sondern zu einem Zusammenbruch des Immunsystems führen.

Zu den gemeldeten Nebenwirkungen gehören:

Myokarditis: Tritt bei jungen Männern nach mRNA -Impfungen mit einer Häufigkeit von bis zu 1 zu 16.750 auf und kann zu lebenslangen Komplikationen oder plötzlichem Tod führen.

Guillain-Barré-Syndrom: Lähmt die Nerven.

Zerebrale Venensinusthrombose: Verursacht tödliche Blutgerinnsel im Gehirn.

Post-Impfsyndrom: Umfasst Belastungsintoleranz, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit und Schwindel.

Allgemeine Symptome: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit und Schüttelfrost.

Diese Ergebnisse sind in fragmentierten Berichten verborgen, wobei Auffrischungsimpfungen laut Warnungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Immunantwort sogar verschlechtern.

Dennoch drängt Gates auf endlose Impfrunden, um den Interventionszyklus aufrechtzuerhalten. Totimpfstoffe wie die von Gates befürworteten rufen unspezifische Nebenwirkungen hervor, erhöhen die Anfälligkeit für andere Infektionen und führen in den betroffenen Regionen zu einer höheren Sterblichkeit von Frauen.

Die Epstein-Verbindung und ihr globaler Einfluss

Diese Agenda steht in direktem Zusammenhang mit Gates‘ geheimen Allianzen mit Persönlichkeiten wie Jeffrey Epstein , dem verurteilten Sexualstraftäter, dessen Netzwerk hochkarätige Geschäfte im Bereich der Philanthropie und darüber hinaus ermöglichte.

Gates traf sich ab 2011 mehrfach mit Epstein , unter anderem zu nächtlichen Treffen in Epsteins Stadthaus in Manhattan, bei denen es um die Mittelbeschaffung für Gates‘ Stiftung ging.

Epstein beriet Gates in philanthropischen Fragen und nutzte seine Kontakte, um Milliarden einzuwerben, während Gates die illegalen Machenschaften ignorierte.

E-Mails belegen, dass Epstein Treffen vermittelte und Gates‘ persönliche Verfehlungen deckte , darunter Affären mit Russinnen , die Epstein zu seinem Vorteil nutzte.

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Diese Verbindungen reichten bis ins Ausland. Gates gab zu, Zeit mit Epstein in den USA und international verbracht zu haben und sogar mit dessen Privatflugzeug geflogen zu sein.

Dieses Netzwerk des Einflusses ist kein Zufall; es bildet die Grundlage für globalistische Einmischung, wobei Impfprogramme als Instrumente der Bevölkerungskontrolle dienen und damit Epsteins Interesse an Eugenik und Kontrolle widerspiegeln.

Die von seiner Stiftung zugesagten 1,6 Milliarden Dollar an Gavi lenken US- Steuergelder – durch Partnerschaften mit USAID und der WHO – in Programme, die experimentelle Impfungen für Schulkinder vorschreiben, die Zustimmung der Eltern in demokratisch regierten Bundesstaaten umgehen und ein Zwei-Klassen-System schaffen, in dem ungeimpfte Familien von Bildung und Arbeitsplätzen ausgeschlossen werden.

Dieses System untergräbt die Autonomie der Familien, indem es ihnen gentechnisch veränderte Organismen (GVO) ohne jegliche Möglichkeit der Gegenwehr in die Venen verabreicht, während Nebenwirkungen wie Fieberkrämpfe bei 4 von 100.000 Kindern unbehandelt bleiben, die Gesundheitssysteme überlasten und Familien in den Ruin treiben.

Im ländlichen Amerika , wo Souveränität Selbstversorgung bedeutet, führen diese Injektionen zu Abhängigkeiten vom Ausland und machen die Gemeinden anfällig für Manipulationen der Lieferketten durch Gates‘ Verbündete in der Pharmaindustrie .

Geopolitische Machtspiele

Gates‘ Stiftung übt erheblichen Einfluss auf die WHO aus und ist nach den USA der zweitgrößte Geldgeber . Sie diktiert Richtlinien, die über nationale Grenzen hinausgehen.

Während der COVID- Krise vermittelte Gates Abkommen mit Politikern wie Angela Merkel zur Impfstoffverteilung, wobei er US- Interessen missachtete und den Schutz geistigen Eigentums durchsetzte , der die Produktion von Generika verhindert.

Das ist Impfstoff-Apartheid: Gates‘ 750-Millionen-Dollar -Investition in Oxford sicherte AstraZeneca die Exklusivität, wodurch er von öffentlich finanzierter Forschung profitierte und gleichzeitig Technologietransfers an unabhängige Hersteller verweigerte.

In Afrika und Asien testet er in seinen Programmen gentechnisch veränderte Organismen (GVO) an Bevölkerungsgruppen mit minimaler Aufsicht und sammelt Daten, die Kontrollmechanismen für den Einsatz im Westen verfeinern – alles unter dem Deckmantel der „Gerechtigkeit“, der die Ausbeutung von Ressourcen verschleiert.

Gates‘ Dämonisierung rührt von diesen ungezügelten Handlungen her, bei denen seine Verbindungen zu Epstein und sein Impfstoffimperium zusammenwirken, um die Freiheit zu untergraben.

Seine Entschuldigungen gegenüber den Mitarbeitern klingen hohl; er räumt zwar Affären und Fehler ein, weicht aber der Verantwortung für die durch seine Impfungen veränderten Leben aus.

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Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 20.03.2026