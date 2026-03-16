Britney Spears wurde gezwungen, „Kindersklaven“ für einen pädophilen VIP-Ring zu gebären (Video)

Wussten Sie, dass Britney Spears gegen die Täter in der Unterhaltungsindustrie ausgesagt hat, aber korrupte Bundesbehörden dies vertuscht haben, um die Elite zu schützen? Auch die Medien haben es vertuscht und sich den Strippenziehern unterworfen.

Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Und sie ist düsterer, als irgendjemand erwartet hatte. Überlebende von Epstein treten aus dem Schatten und enthüllen die Rolle, die Britney Spears in Jeffrey Epsteins Babyfarm und seinem Menschenhandelsring spielte.

Gerichtsdokumente, Zeugenaussagen von Opfern und neu aufgetauchte Akten deuten darauf hin, dass sie zwei Kinder von Epstein selbst gezeugt hat – in den dunklen Jahren, kurz bevor sie den Mut fand, sich zu äußern… nur um dann 13 Jahre lang unter Vormundschaft zu stehen und eingesperrt zu werden.

Diese Kinder? Verschwunden. Ihr Schicksal ist unbekannt. Aber was wir wissen, ist erschreckend .

Sobald das US-Justizministerium die Epstein-Akten veröffentlichte, fragten sich die Leute: Ist Britney Spears Jeffrey Epsteins „Schneewittchen“?

In ihrer Gerichtsverhandlung im Jahr 2021 verglich Britney Spears ihre Vormundschaft mit Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und erklärte, dass sie gegen ihren Willen festgehalten, ohne Besitztümer, 24 Stunden am Tag überwacht und zur Arbeit gezwungen worden sei.

Von Interesse ist nun die Art der „Arbeit“ und für wen sie gearbeitet hat. Dazu später mehr. (Hollywood-Netzwerk: Leonardo DiCaprios Freundin jagte „kleine Mädchen“ für einen elitären Pädophilenring)

Spulen wir zurück ins Jahr 2008. Um ihren Betreuern zu entkommen, checkte sie als Schneewittchen in ein Hotel ein – denselben Namen, den sie auch ihrem neuen Welpen gegeben hatte.

Wenige Tage später wurde sie gemäß Paragraph 5150 inhaftiert, was eine 13-jährige „rechtliche Haft“ unter Vormundschaft zur Folge hatte.

Die Medien – darunter TMZ – ihre Familie und ihr Team arbeiteten zusammen, um über ihren Aufenthaltsort und ihren Zustand zu lügen.

Prominente, die in das Elitesystem eingebunden waren, wurden angewiesen, sie zu verspotten, die Öffentlichkeit zu manipulieren und sie zu diskreditieren.

Die mutmaßliche Menschenhändlerin und Anwerberin Epsteins, Rachel Chandler , verfügt über weitreichende Verbindungen: Sie wurde mit Britney in kompromittierenden Situationen fotografiert und steht in Verbindung mit Kreisen, die es auf sie abgesehen hatten.

Chandlers Mitarbeiter – darunter Andre Saraiva und Eminem – verspotteten Britney über die Jahre hinweg offen durch Posts, Songtexte oder versteckte Sticheleien und verstärkten so die Schmutzkampagne.

Unterdessen musste Britney in einer undurchsichtigen Einrichtung leben: Sie wurde gezwungen, sich täglich unter Aufsicht auszuziehen, ihr wurde ständig Blut abgenommen (bis zu acht Ampullen pro Woche), sie wurde rund um die Uhr überwacht und hatte keinerlei Privatsphäre.

Das war kein Schutz. Das war Zwangsarbeit, körperliche Misshandlung, totale Kontrolle im MKULTRA-Stil – man profitierte von ihr und raubte ihr gleichzeitig die Freiheit.

Nun melden sich Epstein-Opfer zu Wort und bestätigen, dass Britneys dubioses Team Verbindungen zu elitären Missbrauchsnetzwerken hatte, darunter auch Epsteins Babyfarm auf der Zorro Ranch.

Sie behaupten, die Beweise lägen seit Jahren direkt vor unseren Augen. Bevor wir zu ihren Aussagen kommen, wollen wir die Verbindungen untersuchen, die ihrer Meinung nach beweisen, dass Britney versklavt und gezwungen wurde, Kinder für die globale Elite zu gebären.

Im Jahr 2010 – als Britney noch unter Vormundschaft stand – schrieb der ehemalige JPMorgan-Manager Jes Staley eine E-Mail an Epstein: „Das war lustig. Grüße Schneewittchen von mir.“

Weitere E-Mails aus Epsteins engstem Umfeld zeichnen ein düsteres Bild: „Schneewittchen“ war nicht nur ein spielerisches Pseudonym – es enthüllte Britneys Rolle in einem Netzwerk von jungen Frauen, die aggressiv verschleppt wurden und von denen viele gegen ihren Willen schwanger wurden.

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Aus Gerichtsakten und freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass Staley und Epstein über 1.200 E-Mails ausgetauscht haben, die verschlüsselte Hinweise auf die jungen Frauen enthielten, die sie „Schneewittchen“ nannten.

Dies erinnert an Britneys Hotel-Alias ​​und Welpennamen aus dem Jahr 2008 – genau zu dem Zeitpunkt, als die dunkelsten Jahre ihrer Leidenszeit begannen.

Zufall? Du hast noch gar nichts gehört.

Frisch freigegebene Dokumente enthüllen E-Mails von Epstein an den Neurologen Dr. Mark Tramo über ein dubioses „Projekt“ mit Britney während ihrer Vormundschaftszeit – in denen es um ihre Kinder, das Sorgerecht und sadistische musikneurologische Experimente ging… und das alles, während sie in der UCLA Resnick Klinik (dem gleichen Campus, der mit Dr. Tramo in Verbindung steht) eingesperrt war!

Fragen Sie sich: Woher wusste Tamo, dass Epstein bei einer versklavten Berühmtheit wie Britney die Fäden ziehen konnte?

Das war kein Zufall. Britneys Vormundschaft? Drahtzieher war Lou Taylor von Tri Star – der auch Diddy managte. Robin Greenhill von Tri Star soll angeblich Geld an Prostituierte für Diddy überwiesen und Britney mit Hilfe des israelischen Sicherheitsdienstes Black Box, bestehend aus ehemaligen Spezialkräften, ausspioniert haben.

Wird es jetzt klarer?

Wir haben gleich die brisante Aussage, die Britney mit Epsteins Babyfarm in Verbindung bringt…

Doch zunächst sollten wir uns daran erinnern, dass im Juli 2021 – inmitten des #FreeBritney-Sturms – der ehemalige Rechtsberater des Weißen Hauses unter Trump, Andrew Kloster, diese Bombe platzen ließ: „ Ich möchte euch daran erinnern, dass Britney Spears wichtiger ist, als ihr alle im Moment ahnt. Alles wird sich mit der Zeit klären. Schützt sie.“

Als die Hater sich noch weiter aufregeen, legte er noch einen drauf und sagte: Sie wird euch die Augen öffnen .

Damals klang es rätselhaft, fast wirr. Doch wenn man die Verbindungen zu Epstein, die Schneewittchen-Pseudonyme, die dubiosen medizinischen „Projekte“, die Kontakte zu Rachel Chandler, die Zwangsarbeit und die Übergriffe, die Britney selbst mit Menschenhandel verglich, hinzunimmt …

Die rote Pille trifft hart – Britneys Versklavung trug zu etwas weitaus Dunklerem bei, als selbst die Vormundschaft ans Licht brachte.

Für all jene, die Britney während ihrer Kindheit und auch später in der Musikindustrie ausgenutzt haben, ist in der Hölle ein besonderer Platz reserviert.

Hört euch diese widerlichen Typen an, die über sie reden, als sie 10 war. Wie konnte so etwas überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt werden? Die ganze Branche steckt da mit drin.

Laut einer Epstein-Überlebenden war Britney ein prominentes Beta-Sexkätzchen der Unterhaltungsindustrie, das von der Elite für ihre sadistischen Zwecke missbraucht wurde, darunter satanische Rituale und Babyzucht.

Die Hügel um die Zorro Ranch sind übersät mit kleinen Leichen. Doch egal, wie viele ausgegraben werden, die Elite wird für die meisten Todesfälle niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Denn die Kannibalen der Elite ermutigten sich gegenseitig, den ganzen Körper zu verspeisen, „von der Nase bis zum Schwanz“, wie sie es nannten.

Britney ist nicht die einzige Prominente, die die Hölle durchgemacht hat. Auch Justin Bieber, Macaulay Culkin und andere Opfer verdienen es, dass ihre Peiniger zur Rechenschaft gezogen werden, und diejenigen, die ihnen Leid zugefügt haben, teilen dieselben Dämonen, die Britney gefangen hielten.

Justin Bieber fasste erstmals den Mut, die skrupellosen Machthaber in der Musikindustrie anzuprangern, als er 2016 im Montage Hotel mit uns sprach. Er wurde sofort angegriffen und eingeschüchtert, sodass er schwieg. Doch er gibt weiterhin Hinweise auf seine Sicht der Dinge … wie zum Beispiel, als er Pizza aß, während er Diddys Prozess verfolgte.

Und nicht zu vergessen das Musikvideo zu Where Are U Now, das versteckte Anspielungen auf rituellen Missbrauch und MKUltra enthält.

Verlangsamt man das Tempo, hält man Bild für Bild an, wird die Stimmung düster . Im Chaos verborgen: umgedrehte Kreuze tauchen immer wieder auf, allsehende Augen starren aus Pyramiden hervor, kryptische Sätze wie „Wir haben es geschafft“ sind neben Freimaurersymbolen gekritzelt, bruchstückhafte Hilferufe sind zu hören, religiöse Ikonen sind verzerrt, und Bilder, die direkt einem Traumatagebuch entsprungen scheinen.

Dann gibt es noch den ehemaligen Kinderstar Macaulay Culkin, der die Rockband Pizza Underground anführt und klassische Velvet-Underground-Songs in reine Pizza-Hymnen verwandelt, indem er jeden Text durch Anspielungen auf Käsepizza, Walnusssauce und Hotdogs ersetzt.

Zu ihren Titeln gehören „Pizza Gal“, „Take a Bite of the Wild Slice“ und „All Pizza Parties“.

Könnte es sein, dass Macaulay eine Botschaft sendet, von der er weiß, dass sie von denen, die weiterleben wollen, nicht laut ausgesprochen werden kann?

Alles, was wir hier veröffentlichen, ist Material, das Festplatten löscht, Server in Brand setzt und Menschen noch vor dem Frühstück in den Selbstmord treibt.

Wer selbst recherchiert und sich online mit gefährlichen Themen auseinandersetzt, muss geschützt werden.

Did Justin Bieber insert hidden messages about Epstein Island into his music videos? For example, in the song „Where Are U Now,“ he makes explicit references to Pizza Gate, satanic ritual abuse, and even a connection between UFOs, MKUltra, and dentistry. What do you think?… pic.twitter.com/jn0lJNp8V3 — ScorpWeb 🦂 (@Scorpwebb) February 7, 2026

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.03.2026