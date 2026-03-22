CERN: Das Quantenportalproblem und warum die Realität nicht das ist, wofür wir sie halten (Video)

Ist die Welt, in der wir leben, real – oder leben wir in einer großen Simulation, die am Quantencomputer von irren Wissenschaftlern kreiert wird?

Verschwörungstheoretiker glauben, dass am Forschungszentrum CERN unsere Realität verändert wird. Was müssen wir uns unter dem Begriff Realität vorstellen und was ist technisch bereits möglich? Unser Autor Frank Schwede blickt für uns hinter den Vorhang der Forschung.

Die Wissenschaft definiert Realität als Gesamtheit dessen, was existiert, unabhängig von subjektiver Wahrnehmung und Wunschdenken. Philosophisch betrachtet ist sie umstritten und wird häufig durch individuelle Wahrnehmung, Medien und virtuelle Simulation interpretiert.

Aus rein medizinischer Sicht betrachtet ist Realität nur eine Interpretation unseres Gehirns. Optische Täuschungen beweisen das, wenn wir beispielsweise Dinge sehen, die gar nicht da sind.

Ein Blick durch das Mikroskop genügt, um zu beweisen, dass die Welt völlig anders ist, als wir sie mit bloßem Auge sehen. Wie sehr Realität eine Frage subjektiver Interpretation ist, zeigen auch unsere Träume oder Halluzinationen, die von Schizophrenie-Patienten als real erlebt werden.

Der sogenannte Mandela-Effekt ist ein weiteres Phänomen, das unser Verständnis von Realität auf den Prüfstand stellt. Hier erinnert sich eine große Gruppe von Menschen fälschlicherweise an ein Ereignis oder Detail, obwohl die Realität etwas anderes zu beweisen versucht.

Gerne wird in diesem Zusammenhang behauptet, dass es am Genfer Kernforschungszentrum CERN möglich ist, die Realität, oder das, was wir für real halten, durch die Schaffung sogenannter Portale im Sinne von Science-Fiction –Zeitreisen, Dimensionswechsel oder Parallelwelten zu verändern.

Es wird sogar behauptet, dass es mit dem Large Hadron Collider (LHC) möglich ist, sogenannte Portale zu öffnen und Schwarze Löcher zu schaffen.

Nehmen wir an, bei den Experimenten am LHC, wo Protonen mit sehr hoher Energie aufeinander geschossen werden, würde tatsächlich ein Schwarzes Loch entstehen, exotische physikalische Theorien geben solche Szenarien durchaus her, müsste es erstens mindesten sechs Raumdimensionen geben und zweitens würden sich diese Schwarzen Löcher nach Ansicht von Theoretikern auch extrem schnell wieder auflösen. (CERN erschafft Portale: Im Interview mit einer ehemaligen DESY-Mitarbeiterin)

Der LHC ist nichts anderes als ein Teilchenbeschleuniger, eine Maschine, die extrem starke Magnetfelder verwendet, um Strahlen von subatomaren Teilchen aufeinander zu schießen.

Diese Strahlen bewegen sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit, und wenn sie kollidieren, können Forschende sehen, wie das Universum direkt nach dem Urknall aussah.

Woher stammen die Gerüchte um die Experimente am CERN?

Bisher aber ist es Wissenschaftlern am CERN noch nicht gelungen, Schwarze Löcher zu finden. Aus physikalisch Sicht betrachtet wären sie nach Ansicht von Physikern sogar interessant, weil sie über das Higgs-Boson hinaus ein klarer Hinweis auf eine Physik jenseits des Standardmodells wären.

Es gibt Physiker, die behaupten, dass die Organisation, die mit dem Experimenten am LHC zu tun hat, selbst hinter den Gerüchten um die Experimente steckt, indem sie ein paar Leute inspiriert hat, Katastrophenszenarien in die Welt zu setzen, dass Medien Interesse an diese Experimente zeigen.

Wenn beispielsweise behauptet wird, dass so ein Experiment vielleicht den Weltuntergang mit einem schwarzen Loch einläuten kann, oder es möglich ist, die Realität zu verändern oder ein Portal in ein Paralleluniversum zu öffnen, dann sind sofort alle Medien dabei, weil das spannend klingt.

Dass es möglich ist, am CERN mit der Zeit zu spielen und die Vergangenheit zu verändern, mag vielleicht weit hergeholt klingen – doch in Wahrheit ist es das nicht, wenn man weiß, was die theoretische Physik über Lichtgeschwindigkeit sagt.

Würde sich ein Objekt schneller als Licht bewegen, wäre es tatsächlich möglich, in der Zeit zurückzureisen. Die meisten Physiker vertreten die Meinung, dass es nicht möglich ist, sich schneller als das Licht zu bewegen.

Allerdings wird behauptet, dass Wissenschaftler 2011 am CERN ein anomales Teilchen entdeckt haben, das offenbar genau dazu in der Lage ist.

Nach Bekanntwerden der Informationen, wurde diese Behauptung schnell widerlegt und der Forschende, der die Entdeckung, möglicherweise voreilig und unbedacht, bekannt gab, musste zurücktreten, was unter Physikern zu heftigen Kontroversen führte.

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Verschwörungstheoretiker glauben, dass der Mandela Effekt ein Beweis ist, dass es möglich ist, Zeit und Realität zu manipulieren. Es wird sogar behauptet, dass es am CERN möglich ist, uns in unterschiedliche Zeitlinien innerhalb eines Multiversums zu versetzen.

Am CERN gibt man sogar offen zu, dass man mit dem kanadischen Hardware-Unternehmen „D-Wave-Systems“ zusammenarbeitet, einem Unternehmen, dass sich auf Herstellung von Quantencomputern spezialisiert und behauptet, dass seine Computer bereits mit parallelen Universen interagieren.

Immer mehr Quantenphysiker sind der Ansicht, dass es nicht nur unser eigenes Universum, sondern ein sogenanntes Multiversum gibt, das aus unendlich vielen Universen besteht.

Wenn tatsächlich ein Multiversum existiert, kommt alles, was es in unserem Universum gibt, in identischer Form beliebig oft auch in anderen Universen vor. Die Theorie der ewigen Bildung von immer neuen Universen aus einem sogenannten Quantenschaum klingt durchaus plausibel.

Unser Universum dehnt sich immer weiter aus

Max Tegmark vom Massachusetts Institute of Technologie (MIT) beschreibt in seinem Buch „Unser mathematisches Universum“ vier Arten von Paralleluniversen. Große und sogar ineinander verschachtelte.

Der Physiker leitet die Möglichkeit aus der Inflationstheorie ab, nach der sich das Universum nach dem Urknall schlagartig ausgedehnt hat und dies seinen Worten nach auch heute noch tut.

Die Frage, ob es möglich ist, an diese Orte zu reisen und quasi an zwei unterschiedlichen Orten gleichzeitig zu sein, wird mittlerweile in der Physik durchaus ernst genommen.

Die Antwort dazu könnte von der Quantenmechanik kommen, die genau beschreibt, wie sich die kleinsten Teilchen, also Atome und ihre Partikel, verhalten, aus denen sich das Weltall zusammensetzt.

Laut Quantentheorie können Partikel durchaus gleichzeitig an verschiedenen Orten sein. Tegmark geht sogar von der Theorie aus, dass auch der Mensch an verschiedenen Orten gleichzeitig sein könnte, schließlich setzt auch er sich aus Partikeln zusammen.

Wenn es nach der Vorstellung Tegmarks geht, können diese Partikel sogar noch einen weitaus größeren Einfluss auf unseren Alltag haben. Der Physiker vermutet, dass unsere gesamte Realität immer das Resultat einer winzigen Veränderung eines Partikels ist.

Das bedeutet, dass schon die Veränderung eines einzelnen Partikels im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden kann. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, nehmen diese kleinen Teilchen in oder um uns herum verschiedene Zustände an, aus denen in jedem Augenblick eine neue Welt entsteht.

Ist es also am CERN bereits möglich, Einfluss auf unsere Realität zu nehmen? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, weil vieles über den aktuellen Stand der Forschung der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.

Wie wir aus offiziellen Quellen wissen, wurde das World Wide Web (WWW) von dem britischen Informatiker Tim Berners-Lee am Europäischen Kernforschungszentrum CERN geschaffen.

Wurde es möglicherweise nur aus einem einzigen Grund geschaffen, um möglichst viele Informationen über die Welt zu sammeln, die in fortschrittliche Quantencomputer eingegeben werden, um Simulationen für die Zukunft zu erstellen?

Die Realität besteht aus Informationen. Sobald ein zukünftiges Ereignis vorhergesagt ist, könnten Wissenschaftler entsprechend handeln. Fortschrittliche Simulationen könnten beispielsweise vorhersagen, welche kleinen Veränderungen in der Geschichte nötig sind, um drastische Veränderungen in der Gegenwart zu bewirken. Nichts wäre mehr dem Zufall überlassen.

Wird unsere Zukunft am CERN bestimmt?

Wenn es am CERN wirklich möglich ist, durch die Zeit zu reisen, könnten die Forschenden von heute theoretisch betrachtet Daten an ihre Kollegen in der Vergangenheit geben und ihnen mitteilen, wie sie die Zukunft gestalten sollen.

Ein nur sehr schwer vorstellbares Szenario, das auch noch schwer nach einer Science-Fiction-Komödie klingt – aber vielleicht wurde ja die Menschheit seit Jahren bewusst dahingehend konditioniert zu glauben, dass so etwas in der Realität nicht möglich ist.

Vielleicht unterliegen wir ja auch nur einer völlig falschen Vorstellung, was die Realität betrifft und Forschende am CERN haben recht, dass alles ganz anders ist, wie auch die Behauptung, dass unser Universum durch den Urknall entstanden ist.

Am CERN ist man diesbezüglich mittlerweile anderer Meinung und glaubt, dass die bisherigen physikalischen Theorien und Modelle zum Urknall ein riesengroßer Irrtum sind, weil die Materie im Universum unmöglich durch den Urknall entstanden sein kann.

Es stellt sich also die Frage, ob es die Materie bereits zum Zeitpunkt es Urknalls in irgendeinem Raum gegeben hat, oder ob Raum und Materie einfach aus dem Nichts entstanden sind.

Bis heute ist also nicht klar, woher die Materie stammt und vor allem ist nicht bewiesen, ob es den Urknall in seiner beschriebenen Form überhaupt jemals gegeben hat. Auch der Urknall ist also nichts anderes als eine Theorie unter vielen.

Vielleicht war ja wirklich alles anders und wir leben tatsächlich in einer Illusionsblase und müssen uns spätestens jetzt der Frage stellen, welche Welt real ist: die Traumwelt, in der wir Nacht für Nacht versinken, oder unsere ganz alltägliche, in der wir nach dem Aufwachen bis zum nächsten Traum leben.

Wissenschaftler fangen mysteriöses 4D-„Geist“-Phänomen im CERN-Teilchenbeschleuniger erfolgreich ein

Physiker am CERN haben eine bedeutende Entdeckung in der Teilchenforschung gemacht. Sie fanden etwas Unsichtbares im Inneren ihres Teilchenbeschleunigers, dem Super-Protonen-Synchrotron. Dieses unsichtbare Element beeinflusst die Bewegung der Teilchen und erschwert dadurch Experimente.

Dieses unsichtbare Phänomen wird als „Geist“ bezeichnet, weil es schwer zu erkennen ist, aber eine große Wirkung hat. Es ist wie eine verborgene Karte, die alle möglichen Bewegungsrichtungen von Partikeln aufzeigt und vier Dimensionen besitzt.

Dieses „Phantom“ entsteht durch Resonanz, also die Synchronisation zweier Dinge, wie etwa die Umlaufbahnen von Planeten oder die gemeinsame Schwingung von Stimmgabeln. Wenn die Magneten im Teilchenbeschleuniger nicht perfekt sind, kann dies zu Problemen mit der Teilchenbewegung führen.

Dieses „Geist“-Phänomen zu beschreiben ist schwierig, da es komplexer ist, als sich nur in zwei Richtungen zu bewegen. Wissenschaftler mussten zusätzliche Messungen durchführen, um es zu verstehen, was sich als schwierig erwies.

Nach umfangreichen Studien und Computersimulationen gelang es Physikern schließlich, dieses „Phänomen“ mithilfe spezieller Messgeräte zu erfassen. Sie verfolgten sorgfältig Tausende von Teilchenstrahlen, um herauszufinden, wie sich dieses „Phänomen“ auf sie auswirkt.

Die Forscher stellten fest, dass sich einzelne Partikel in der Gegenwart dieses „Geistes“ auf eine bestimmte Weise verhalten. Diese Entdeckung deckt sich mit den Vorhersagen der Wissenschaftler auf Grundlage von Theorie und Simulationen.

Die Wissenschaftler wollen nun eine Theorie entwickeln, die erklärt, wie sich Teilchen verhalten, wenn dieses „Geisterphänomen“ vorhanden ist. Dies könnte dazu beitragen, zukünftige Teilchenexperimente zu verbessern.

Video:

Was passiert wirklich, wenn das CERN die Realität bis an ihre Grenzen treibt? Portale? Ein Fehler? Das ist keine Science-Fiction, sondern die Erklärung des Quantenportalproblems des CERN. Unterhalb der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich betreibt das CERN die leistungsstärkste wissenschaftliche Maschine, die je gebaut wurde.

Der Large Hadron Collider (LHC) untersucht nicht nur Teilchen – er rekonstruiert Bedingungen, die zuletzt Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall herrschten.

In dieser Folge von „The Mysteria Archive“ gehen wir dem Quantenportalproblem auf den Grund: nicht der Idee einer buchstäblichen Tür, sondern dem, was passiert, wenn die Realität so stark beansprucht wird, dass ihre Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Wir untersuchen:

Wie das CERN die Realität mithilfe extremer Energien auf die Probe stellt

Warum Physiker über Grenzen, Phasenübergänge und Grenzwerte sprechen

Die Theorie des falschen Vakuumzerfalls und warum sie die Menschen beunruhigt

Die Viele-Welten-Interpretation und warum Beobachtung wichtig ist

Warum Störungen, Mandela-artige Effekte und das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, weiterhin bestehen

Wie Portalsprache entsteht, wenn Intuition versagt

Warum CERN Angst auslöst – nicht vor Zerstörung, sondern vor Unumkehrbarkeit

Dies ist kein Video, das behauptet, das CERN habe ein Portal geöffnet. Es ist eine fundierte Auseinandersetzung damit, warum sich die moderne Physik seltsamer denn je anfühlt – und warum dieses Unbehagen nicht verschwinden wird. Das CERN zerstört nicht die Realität.

Es zeigt lediglich, wie unvollständig unser Verständnis noch immer ist. Wenn sich das Universum dünner anfühlt als früher, könnte dies der Grund sein.

Mehr über Wettermanipulation und geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 22.03.2026