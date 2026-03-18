Chaos in Amerika: Megasturm im Mittleren Westen, 76 cm Schnee in Wisconsin, gigantische Brände in Nebraska, steigende Temperaturen im Yellowstone-Nationalpark und blaue Drachen in Texas

Warum passieren so viele verrückte Dinge gleichzeitig? Ich habe viel über das Chaos im Nahen Osten geschrieben, und jetzt bricht in ganz Amerika Chaos aus.

Gerade als man dachte, der verrückteste Winter aller Zeiten würde endlich vorbei sein, hat sich mitten im Land ein Megasturm gebildet. Dieser Megasturm bringt Schneestürme, Gewitter, Waldbrände und Tornados über ein riesiges Gebiet des Landes… Von Michael Snyder

Ein sich rasch verstärkender Megasturm fegt über die Vereinigten Staaten hinweg und entfesselt Schneestürme, heftige Gewitter und wütende Waldbrände, während er Tausende von Flügen am Boden hält und in mehreren Bundesstaaten die Stromversorgung unterbricht.

Der sogenannte Bombenzyklon hat bereits im gesamten Mittleren Westen zu Reisechaos geführt. Tausende von Flügen wurden an wichtigen Drehkreuzen wie Chicago und Minneapolis verspätet oder gestrichen, da sich gefährliches Winterwetter nach Osten ausbreitet.

Meteorologen warnen, dass der Sturm fast 200 Millionen Menschen im zentralen und östlichen Teil der Vereinigten Staaten betreffen und auf seinem Weg zur Atlantikküste weitreichende Stromausfälle, schwere Stürme und gefährliche Reisebedingungen mit sich bringen könnte.

In Teilen von Kentucky wurden bereits Tornadowarnungen ausgegeben, da Meteorologen vor möglichen schädlichen Winden und nächtlichen Tornados warnen.

Extrem heftige Stürme dieser Größenordnung waren in meiner Kindheit recht selten.

Aber heutzutage sind sie recht verbreitet.

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass im März 76 Zentimeter Schnee fallen würden, aber uns wurde mitgeteilt, dass dieser Sturm in mehreren Landkreisen des Bundesstaates Wisconsin zwischen 51 und 76 Zentimeter Schnee bringen wird …

In den Landkreisen Oneida, Vilas, Florence, Forest, Marinette (nördlich und südlich), Oconto (nördlich und südlich), Door, Marathon, Langlade, Lincoln, Menominee und Shawano werden bis Sonntag 50 bis 75 Zentimeter Neuschnee und Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erwartet. Bis Montagnachmittag sind Schneeverwehungen und extrem schwierige bis unmögliche Straßenverhältnisse wahrscheinlich.

Für die Landkreise Manitowoc, Kewaunee, Calumet, Winnebago, Brown und Outagamie werden am Sonntag und Montag bis zu 20 Zoll Neuschnee, Eisbildung und Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 Meilen pro Stunde erwartet, bevor die Wetterlage am Montagnachmittag schließlich nachlässt.

In den Landkreisen Portage, Waushara, Wood und Waupaca könnten zwischen 13 und 22 Zoll Schnee und Schneeregen sowie Windgeschwindigkeiten von 50 Meilen pro Stunde erwartet werden, was bis Montagnachmittag zu Schneesturmbedingungen führen könnte. Der Nationale Wetterdienst (NWS) rät daher dringend, alle Reisen zu verschieben.

Was für ein Albtraum.

Unterdessen könnten in Los Angeles diese Woche Temperaturen über 38 Grad Celsius erreicht werden, und Hawaii wird von historischen Überschwemmungen heimgesucht …

Während der Mittlere Westen mit Schneestürmen und Waldbrandgefahr zu kämpfen hat, breitet sich in Teilen des Westens eine rekordverdächtige Hitze aus, wo Hunderte von täglichen Temperaturrekorden bedroht sein könnten.

In der Innenstadt von Los Angeles könnten am Dienstag Temperaturen von bis zu 101°F erreicht werden, sagten Meteorologen voraus.

Unterdessen wurde Hawaii von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht, wodurch mehr als 53.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom waren und Schulen sowie Regierungsstellen schließen mussten.

Fast alle Regionen des Landes sind derzeit betroffen.

Warum ist das so?

In Nebraska wüten derzeit drei gewaltige Waldbrände, die sich rasant durch den Bundesstaat ausbreiten.

Zu sagen, diese Waldbrände seien unersättlich, wäre eine gewaltige Untertreibung.

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Die Zerstörung, die wir bisher miterlebt haben, ist erschütternd, aber diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei, denn zum jetzigen Zeitpunkt sind die Brände noch zu null Prozent unter Kontrolle …

Drei große Waldbrände, darunter der größte in der Geschichte Nebraskas, haben in Zentral- und Westnebraska rund 600.000 Hektar Land verbrannt und waren am Sonntag noch nicht unter Kontrolle, nachdem ein Mensch ums Leben gekommen war, teilten Beamte mit.

Der Gouverneur von Nebraska, Jim Pillen, hat den Notstand ausgerufen und damit zusätzliche Ressourcen zur Bekämpfung der Brände freigesetzt. Pillen hat außerdem Truppen der Nationalgarde von Nebraska zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehrleute entsandt.

Zwei UH-60 Blackhawk-Hubschrauber der Nebraska Army National Guard sind ebenfalls im Einsatz, um die Brände zu bekämpfen, teilten die Behörden mit.

Normalerweise sollten wir im März in Nebraska keine Brände dieser Größenordnung erleben.

Aber das sind wir.

Das größte Feuer brach in Morrill County aus und hat bisher über 450.000 Hektar Land verbrannt …

Das größte Feuer ist der Morrill County Fire, der nördlich des Nebraska Highway 92 zwischen dem Crescent Lake National Wildlife Refuge und dem Lake McConaughy wütet. Behördenangaben zufolge wurde der Brand vermutlich durch einen elektrischen Defekt ausgelöst, der durch starke Winde verursacht wurde.

Am Samstagmorgen hatte das Feuer bereits mehr als 450.000 Hektar Land verwüstet und ist damit der größte Waldbrand in der Geschichte Nebraskas.

Ein zweiter Brand, das Cottonwood-Feuer im Lincoln County, brennt südlich der Interstate 80 in der Nähe von Brady und Gothenburg, während das Road 203-Feuer im Nebraska National Forest südlich von Halsey und Dunning wütet.

Bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2026 sind sowohl die Anzahl der Waldbrände in den USA als auch die Anzahl der verbrannten Hektar fast doppelt so hoch wie der 10-Jahres-Durchschnitt.

Es versteht sich von selbst, dass dieses Jahr überhaupt nicht gut begonnen hat.

In Texas werden an bestimmten Stränden immer häufiger sehr kleine Lebewesen angespült, die als „blaue Drachen“ bekannt sind …

An den Stränden in Texas gibt es Drachen. Sie spucken zwar kein Feuer, aber sie können ordentlich zuschlagen.

Jace Tunnell vom Harte Research Institute veröffentlichte am Dienstag Bilder der blauen Drachen auf Facebook und gab an, dass er etwa 20 Exemplare auf einem kurzen Strandabschnitt bei North Padre Island und Mustang Island gefunden habe.

Der Blaue Glaucus, auch bekannt als Blauer Drache, ist eine Art Nacktschnecke oder Seeschnecke.

„Diese winzigen Geschöpfe sind absolut atemberaubend – aber fassen Sie sie NICHT an“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Es ist äußerst selten, diese Tiere auf texanischem Boden anzutreffen.

Warum tauchen sie also gerade jetzt auf?

Hat sich etwas verändert?

Ist das ein schlechtes Zeichen?

Die Experten scheinen es nicht zu wissen.

Zweifellos sind diese blauen Drachen wunderschön.

Aber fassen Sie sie bloß nicht an, denn die können höllisch weh tun.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch erwähnen, was an zwei der wichtigsten Supervulkane der Welt vor sich geht.

Laut Wissenschaftlern hat sich der Boden unter einem großen Teil des Yellowstone-Supervulkans seit Juli 2025 um etwa einen Zoll angehoben…

„Was Yellowstone wirklich spektakulär macht, ist die ganze hydrothermale Aktivität, die Seismizität, das Heben und Senken des Bodens, die austretenden Gase“, sagt Mike Poland, der leitende Wissenschaftler am Yellowstone Volcano Observatory.

Er sagt, Wissenschaftler hätten eine große Aufwölbung beobachtet, die sich über etwa 32 Kilometer am nördlichen Rand der Caldera im Gebiet um die Gibbon Falls erstreckt. Sie habe sich seit letztem Juli um etwa 2,5 Zentimeter angehoben.

„Das ist ein Zeichen für ziemlich dramatische Veränderungen tief unter der Erde. Die Quelle liegt in 16 Kilometern Tiefe, also befindet sich zwischen dort und der Oberfläche eine Menge Gestein, aber sie hat immer noch die Energie, die Oberfläche anzuheben – selbst wenn es nur etwa 2,5 Zentimeter sind, ist das immer noch beeindruckend“, sagt er.

Das ist alarmierend, aber die Mitarbeiter des Yellowstone-Nationalparks glauben nicht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht.

Persönlich bin ich weitaus besorgter über die Vorgänge am Supervulkan Campi Flegrei in Süditalien.

Die Region wurde in den letzten Monaten von Tausenden von Erdbeben heimgesucht, und letzte Woche erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,0 die Gegend…

In den frühen Morgenstunden des Dienstags erschütterte ein starkes Erdbeben die Gewässer vor der Küste Süditaliens, versetzte die Gemeinden entlang einer der seismisch aktivsten Küstenlinien Europas in Aufruhr und rief sofort die Aufmerksamkeit von Geologen und Notfallbeamten auf sich, die die Region überwachen.

Nach Angaben des United States Geological Survey ereignete sich um 0:03 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Erdbeben der Stärke 6,0 im Tyrrhenischen Meer. Das Epizentrum lag etwa 16 Kilometer südöstlich von Sant’Angelo, einer Küstenstadt auf der Insel Ischia – einer der Vulkaninseln im Golf von Neapel, direkt vor der südwestlichen Spitze des italienischen Festlandes.

Wie ich bereits in früheren Artikeln dokumentiert habe, würde ein vollständiger Ausbruch des Supervulkans Campi Flegrei gewaltige Mengen an Material in die obere Atmosphäre schleudern.

Möglicherweise stünden wir vor einem „vulkanischen Winter“, der jahrelang andauern könnte, und in einem solchen Szenario könnten Hunderte Millionen Menschen leicht verhungern.

Ja, ich beobachte den Supervulkan der Phlegräischen Felder sehr, sehr genau.

Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe erschreckender Naturkatastrophen auf der ganzen Welt miterlebt.

Doch der Großteil der Bevölkerung scheint immer noch davon überzeugt zu sein, dass alles in Ordnung ist und dass sich die Dinge irgendwann wieder normalisieren werden.

Es wäre wunderbar, wenn sie Recht hätten, aber ich würde nicht darauf wetten.

geoengineeringwatch.org schreibt:

Experten warnen vor einem „Godzilla“-artigen Supersturm, der den Planeten im Jahr 2026 verändern könnte. Weltweite Auswirkungen könnten Überschwemmungen und Dürren umfassen (Unilad Tech). „Gigantischer Hagel, zerstörerische Tornados“ (Chicago Tribune).

„Explosiver Sturm Mitte März wird 200 Millionen Menschen betreffen“ (AccuWeather). Die Folgen von Klimamanipulation und Klimakollaps werden täglich deutlicher, und es steht noch viel Schlimmeres bevor – es ist Zeit, sich vorzubereiten.

Video.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 18.03.2026