CIA-Akte: Krebs-Geheimnis seit 1951 verschwiegen

Ein deklassifiziertes CIA-Dokument aus dem Jahr 1951 sorgt derzeit für hitzige Debatten im Netz – und wirft unbequeme Fragen auf, die weit über die übliche Verschwörungstheorie-Rhetorik hinausgehen.

Denn was der amerikanische Geheimdienst vor über sieben Jahrzehnten archivierte, könnte durchaus als Hinweis darauf gedeutet werden, dass vielversprechende Ansätze in der Krebsforschung bewusst in Schubladen verschwanden.

Ein sowjetischer Biologe und seine unbequeme Entdeckung

Im Kern geht es um die Zusammenfassung eines sowjetischen Forschungsartikels. Der Biologe Prof. V. V. Alpatov hatte 1950 im russischen Fachjournal „Priroda“ eine Arbeit veröffentlicht, die verblüffende Parallelen zwischen dem Stoffwechsel parasitärer Würmer und dem von Krebszellen aufzeigte.

Beide, so Alpatov, bevorzugten anaerobe Bedingungen – also eine Umgebung ohne Sauerstoff –, speicherten Glykogen als Energiereserve und gehörten zum sogenannten „Aerofermentor“-Typ. Experimente hätten gezeigt, dass chemische Verbindungen, die gegen Parasiten wirkten, auch Effekte auf Tumorgewebe bei Mäusen erzielten.

Genannt wurden unter anderem Myracyl D – ein bereits 1938 in Deutschland entwickeltes Mittel gegen Bilharziose –, Guanozolo, das die Nukleinsäure-Synthese störe, sowie Atebrin, ein Malariamittel in bestimmter chemischer Form.

Die CIA-Analysten übersetzten und archivierten den Text akribisch, da sie während des Kalten Krieges sämtliche sowjetischen Fortschritte in Biologie und Medizin beobachteten – nicht zuletzt mit Blick auf potenzielle biologische Waffen.

Kein Heilmittel – aber ein verdrängter Denkansatz?

Man muss fairerweise festhalten: Das Dokument behauptet weder, dass Krebs durch Parasiten verursacht werde, noch präsentiert es ein fertiges Heilmittel.

Es handelt sich um eine reine Übersetzung und Bewertung fremder Forschung. Doch genau hier wird es interessant. Denn die Frage, die sich aufdrängt, lautet nicht, ob die CIA ein Wundermittel versteckt hält.

Die eigentlich brisante Frage ist: Warum wurde dieser vielversprechende Forschungsansatz nie ernsthaft weiterverfolgt?

Der veränderte Energiestoffwechsel von Krebszellen ist seit den bahnbrechenden Arbeiten von Otto Warburg in den 1920er Jahren bekannt.

Der deutsche Nobelpreisträger beschrieb, wie Krebszellen selbst bei ausreichender Sauerstoffversorgung auf eine ineffiziente Form der Energiegewinnung umschalten – den sogenannten Warburg-Effekt. Dass Antiparasitika möglicherweise genau an diesem Punkt ansetzen könnten, ist ein Gedanke, der seit Jahrzehnten im Raum steht.

Und doch konzentriert sich die orthodoxe Krebsforschung heute nahezu ausschließlich auf Genetik und Immuntherapien – inklusive der hochprofitablen mRNA-Technologie.

Ivermectin: Das Reizwort der modernen Medizin

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Gedanke an Ivermectin. Das Anti-Parasitenmittel, das spätestens seit der Corona-Pandemie zum politischen Kampfbegriff avancierte, erzielt nach Berichten verschiedener Forscher immer wieder beachtliche Ergebnisse bei der Bekämpfung von Tumoren.

Wer sich erinnert: Während der Pandemie wurde Ivermectin von Medien und Gesundheitsbehörden regelrecht verteufelt – als „Pferdeentwurmer“ lächerlich gemacht, obwohl es seit Jahrzehnten millionenfach beim Menschen eingesetzt wird und seinen Entdeckern 2015 den Nobelpreis für Medizin einbrachte.

Die Parallele zur sowjetischen Forschung von 1950 ist frappierend: Schon damals deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass Mittel gegen Parasiten auch gegen Tumore wirken könnten.

Siebzig Jahre später wird jeder, der diesen Zusammenhang öffentlich diskutiert, wahlweise als Verschwörungstheoretiker oder als wissenschaftlicher Analphabet abgestempelt. Man darf sich fragen, wem diese systematische Diskreditierung eigentlich nützt.

Big Pharma und die Milliarden-Frage

Die moderne Krebsindustrie ist ein Geschäft von unvorstellbarem Ausmaß. Allein der globale Markt für Krebsmedikamente wird auf über 200 Milliarden Dollar jährlich geschätzt.

Chemotherapien, Immuntherapien, zielgerichtete Therapien – all das sind hochpreisige Behandlungen, an denen Pharmaunternehmen prächtig verdienen. Ein günstiges, patentfreies Antiparasitikum wie Ivermectin oder Fenbendazole, das möglicherweise ähnliche oder gar bessere Ergebnisse erzielen könnte, wäre für dieses Geschäftsmodell schlicht eine Katastrophe.

Nun wäre es natürlich zu einfach, eine große Verschwörung zu konstruieren. Nicht jede unbequeme Wahrheit ist automatisch das Ergebnis einer gezielten Vertuschung.

Doch die Geschichte der Medizin ist voll von Beispielen, in denen wirtschaftliche Interessen den wissenschaftlichen Fortschritt behindert haben. Und wenn ein Geheimdienst wie die CIA seit über sieben Jahrzehnten Dokumente archiviert, die auf alternative Therapieansätze hindeuten, dann ist die Frage nach dem „Warum“ mehr als berechtigt.

Der Social-Media-Sturm – und was die Wissenschaft dazu sagt

Das Wiederauftauchen des Dokuments diese Woche löste in Teilen des Internets Empörung aus. Auf X (ehemals Twitter) schrieb der Chirurg und Kommentator Dr. Jason Williams: „Die Amerikaner wussten Bescheid. Sie lasen es, stufte es als VERTRAULICH ein und sperrten es 60 Jahre lang in einen Tresor“, und teilte die CIA-Dokumente in dem Beitrag. Ein anderer Nutzer behauptete: „Die CIA wusste seit 1951, dass Krebs durch Parasiten verursacht wird.“

The CIA didn’t hide a cancer cure. The pharmaceutical industry made it unprofitable to pursue one. I’ve been using antiparasitic drugs like ivermectin and mebendazole in my cancer protocols since 2017. Not because cancer is a parasite. That’s an oversimplification that leads… https://t.co/im7oLPUc32 — Jason R. Williams, MD, DABR (@jasonwilliamsmd) March 9, 2026

Die CIA stufte während des Kalten Krieges im Rahmen ihrer routinemäßigen Aufklärungsarbeit unzählige ausländische wissenschaftliche Arbeiten als geheim ein, darunter auch sowjetische Forschungsergebnisse zu Landwirtschaft, Physik und Medizin.

Es gibt noch keine Beweise dafür, dass die Alpatov-Veröffentlichung zurückgehalten wurde, um Gewinne der Pharmaindustrie zu schützen oder ein Krebsheilmittel zu verbergen. Es kann nur spekuliert werden.

Die zugrundeliegende Wissenschaft ist jedoch nicht unbegründet. Der Krebsbiologe Dr. Thomas Seyfried vom Boston College argumentiert, dass Parasiten und Krebszellen bestimmte mitochondriale Energiewege gemeinsam nutzen.

Daher können Medikamente, die zur Abtötung von Parasiten entwickelt wurden, mitunter dieselben Wege in Tumoren angreifen . Dies ist ein legitimer und aktiver Forschungsansatz, doch Laborergebnisse an Mäusen und Zellkulturen sind noch weit von bewährten Therapien für den Menschen entfernt.

Ivermectin, bekannt als Antiparasitikum, das die globale Gesundheitsversorgung revolutioniert hat, wird nun auch in der Onkologie erforscht. Labor- und präklinische Studien deuten darauf hin, dass es das Wachstum von Krebszellen hemmen, den Zelltod von Tumorzellen fördern und die Immunerkennung von Tumoren verbessern kann.

Eine klinische Phase-I/II-Studie (NCT05318469) , die vom Cedars-Sinai Medical Center geleitet wird, untersucht Ivermectin in Kombination mit dem Checkpoint-Inhibitor Balstilimab bei Patientinnen mit metastasiertem, dreifach negativem Brustkrebs.

Von acht auswertbaren Patienten in dieser Studie zeigte einer eine stabile Erkrankung, sechs eine progressive Erkrankung und einer ein partielles Ansprechen.

Die Kombination erwies sich als sicher und gut verträglich, und die Prüfärzte stellten fest, dass die klinische Ansprechrate weitere Untersuchungen rechtfertigte. Stand 2025 ist dies die einzige Studie auf ClinicalTrials.gov , die Ivermectin als Krebstherapie beim Menschen untersucht. Die wissenschaftliche Begründung ist vorhanden.

Das Versagen der etablierten Wissenschaft

Was dieses Dokument vor allem zeigt, ist das fundamentale Problem der modernen Wissenschaft: Wer die Forschungsgelder kontrolliert, kontrolliert die Ergebnisse.

Wenn Milliarden in mRNA-basierte Krebstherapien fließen, bleibt für die Erforschung günstiger Alternativen schlicht nichts übrig. Das ist kein Verschwörungsdenken – das ist die bittere Realität eines Systems, in dem Profit über Patientenwohl steht.

Die Aufregung im Netz mag übertrieben sein, die Schlagzeilen vom „versteckten Heilmittel“ mögen zu weit gehen. Doch der Kern der Debatte ist berechtigt: Warum werden vielversprechende Forschungsansätze, die auf günstige und verfügbare Medikamente setzen, systematisch ignoriert oder gar bekämpft?

Warum müssen Bürger erst deklassifizierte CIA-Dokumente durchforsten, um auf Zusammenhänge zu stoßen, die die etablierte Medizin längst hätte erforschen müssen?

In einer Zeit, in der das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen und die Pharmaindustrie ohnehin auf einem historischen Tiefpunkt angelangt ist, wirken solche Enthüllungen wie Brandbeschleuniger.

Und vielleicht ist genau das auch gut so. Denn nur wer unbequeme Fragen stellt, kann unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen.

