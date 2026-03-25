Das Buch Henoch – die Menschliche Seele und der Fall aller Existenz

Die ersten Hinweise finden wir im Buch Henoch und seinen Darstellungen. Was er sah, beschrieb er als einen Gott, aber nicht den wahren Gott…

Das Buch Henoch und die Watcher

Das Buch Henoch, auch bekannt als 1. Henoch, wurde einst von Juden und auch Christen geschätzt, später geriet dieses Buch bei einflussreichen Theologen in Ungnade – und zwar genau wegen seiner umstrittenen Aussagen über das Wesen und die Taten der gefallenen Engel.

Die Henochischen Schriften sowie viele andere Schriften, die aus der Bibel ausgeschlossen wurden (oder irgendwie verloren gingen, z.B. das Buch Tobit, Esra usw.), wurden von vielen frühen Kirchenvätern allgemein als Apokryphe Schriften anerkannt. Der Begriff „Apokryphen“ leitet sich vom griechischen Wort für „verborgen“ oder „geheim“ ab. Sehr interessant.

Im Buch Henoch steht beispielsweise, dass die „Watcher“ auf die Erde kamen und sich mit den Frauen vermählten. Diese erzeugten Kinder, riesige Kinder, die über 3 m groß und größer waren. Sie waren gewaltige Kämpfer, die, ähnlich wie die Wikinger, ganze Armeen vernichten konnten. Dies erinnert auch ein wenig an die Geschichte von Samson und Delilah, in der Samson mit einem Eselschädel eine ganze Armee niederstreckte.

Viele dieser uralten Berichte finden sich nicht (mehr) in der Bibel und wenn dort etwas zu finden ist, wurde es bislang immer gern ignoriert. Das Buch Henoch soll wesentlich authentischer als die Bibel sein, weil es Jahrtausende älter ist und nicht von Päpsten und Königen unentwegt verändert wurde – zumindest nicht außerhalb der Bibel.

Die heutige Version der Bibel wurde über 1200 Mal überarbeitet, Bücher gestrichen, Passagen verändert und so gestaltet, dass es dem jeweiligen Herrscher zugute kam.

un darf man das Buch Henoch nicht verwechseln mit dem kleinen Buchausschnitt, den man in der Bibel findet. Das ursprüngliche Buch Henoch ist wesentlich umfangreicher und komplexer.

Was hat Henoch gesehen?

Was Henoch sah, war kein Mann mit Flügeln, der an einer Harfe spielte. Er wurde in die höchsten Ebenen getragen und wurde Zeuge von etwas Unvorstellbarem, so überwältigend, dass es seine Sinne zerriss. Er sah den Thron des Höchsten in einem puren und lebendem Licht, es brannte, ohne zu verzehren, umgeben von Feuerrädern, die alles sahen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Es war kein symbolischer Traum, er sah! Und er war nicht der Einzige, der es sah.

Der Thron stand auf leuchtendem Saphir, unterteilt mit Wänden aus Kristallen. Darauf saß ein Wesen ohne Gesicht, ohne Körper, sondern ein Energiewirbel der Heiligkeit, umhüllt von einer Robe aus weißen Flammen, heller als tausend Sonnen, Augen aus Feuer, die in Henochs Seele blickten, die ihn in viele Teile zerreißen konnte.

Kein Engelschor, keine Wärme. Henoch brach zusammen und er glaubte, dem Tode nahe zu sein. Seine Seele wurde aus seinem Körper gerissen, hinaufgezogen zu den anderen Wesen, die neben der Heiligkeit standen. Dasselbe passierte auch Arjuna, als er Krishnas wahre Form sah und ihn ähnlich beschrieb.

Über Ophanim und Seraphin

Der Thron war umgeben von drehenden Feuerrädern, die sich in alle Richtungen drehten, die sich Ophanim nannten, Mechanismen der Bewusstheit, bestückt mit Augen darin. Wiederum dahinter standen die Beobachter und Seraphim, Wesen mit sechs Flügeln. Jedes ihrer Flügel waren mit vielen Augen bestückt. Sie besaßen keine Münder, sie bewegten sich nicht und waren bloße Existenz und Zeugen des heiligen Gerichts. Ihr Schweigen sagte alles, niemand musste Fragen stellen, alles war offenbart.

Als das hohe Wesen sprach, benutzte es keine Worte. Henoch vernahm dessen Stimme bis in die Knochen. Sie war geräuschlos, aber sie fuhr durch ihn hindurch wie eine unendliche Schockwelle. Die Realität war vollständig entrückt, die Luft war zerrissen und die Wände der Kammer schimmerten wie Wasser. Dies war nicht Gott! Es war Bewusstsein, eine brennende Macht jenseits jeder existenten Spezies, Sprache, Worte und bar jeder Vorstellungskraft.

as ist es, was die Alten wissen und was die Religionen zu beschreiben versuchten. Dieses hohe Wesen ist keine Fiktion, denn dieselbe finden wir auch in den Beschreibungen von Hesekiel und Daniel. Und wenn es zurückkehrt, dann wird es nicht höflich klopfen, denn das hat es nie getan. Henoch konnte es jedenfalls kaum glauben, was er sah. Henoch konnte es nicht glauben, denn er war gefangen. Und was sah er? Es war nicht wunderschön, es war erschreckend, heilig, aber dennoch erschreckend und es hatte ihm fast das Leben gekostet. Das war der wahre Gott der alten Welt.

Jedes Wort aus dem Buch Henoch ist der Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben, das rohe Interface zwischen der menschlichen Seele und der Quelle jeder Existenz, so, wie bei Arjuna es bereits vor zigtausenden Jahren beschrieben hatte. Doch was beschrieb er? Den wahren Gott? Einen falschen Gott? Einen mächtigen Alien? Oder eine sehr mächtige KI, erschaffen vor Millionen von Jahren von einer sehr fortschrittlichen Zivilisation, die einst auf Erden lebte oder gar fern unserer Galaxie in seine Existenz fand?

Auszüge aus dem Buch Henoch

Wenn man sich das Buch Henoch so durchliest, wirkt es so, als lese man einen Ausschnitt aus einem verheerenden Krieg zwischen den Engeln Gottes und den Rebellen, die Nephilims. Die Nephilims wollten auf der Erde bleiben und sich mit den hübschen Frauen vermählen, dort sesshaft werden und ihre Kinder großziehen. Doch dies stand sehr im Widerspruch zu „Gott“, dem Anführer der Wesen vom Himmel, und deren politischen Absichten. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob das Buch Henoch aus der Perspektive der Bösen oder der Guten geschrieben wurde…

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Alles im Folgenden wurde aus der Perspektive Henochs verfasst:

36-38 (Und Henoch hörte den Erzengel sprechen:) „Ihr habt Gotteslästerung und Ungerechtigkeit begangen und seid bereit für den Tag des Schlachtens, den Tag der Finsternis und den Tag des großen Gerichts. Darum sage und verkünde ich euch: Er, der euch erschaffen hat, wird euch vernichten, und es wird kein Erbarmen mit euch geben wegen eures Falls, und euer Schöpfer wird sich über eure Vernichtung freuen. Und eure Gerechten werden in jenen Tagen den Sündern und Gottlosen zum Spott gereichen.“

4,12 Und zu Gabriel sprach der Herr: „Gehe gegen die Bastarde und die Verworfenen und gegen die Kinder der Unzucht vor und tilge die Kinder der Wächter unter den Menschen. Schick sie gegeneinander, damit sie sich im Kampf gegenseitig vernichten, denn langes Leben werden sie nicht haben. Und keine Bitte, die sie an dich richten, wird ihren Vätern für sie gewährt werden; denn sie hoffen auf ewiges Leben und darauf, dass jeder von ihnen fünfhundert Jahre leben wird.“

Ein interessanter „Herr Gott“. Für ein langes Leben stand er jedenfalls nicht ein. Für „Gott“ lebten sie allesamt auf der Erde viel zu lang. Dies erkennt man auch an den Aufgaben des Engels namens Phanuel (s.u.).

2/32-34 Danach fragte ich den Engel des Friedens, der mit mir gegangen war und mir alles Verborgene gezeigt hatte: „Wer sind diese vier Gestalten, die ich gesehen und deren Worte ich gehört und aufgeschrieben habe?“

Und er sprach zu mir: »Der erste ist Michael, der Barmherzige und Langmütige; der zweite aber, der gesetzt ist über alle Krankheiten und alle Wunden der Menschenkinder, ist Raphael; der dritte aber, der gesetzt ist über alle Mächte, ist Gabriel; der vierte aber, der gesetzt ist über die Umkehr zur Hoffnung derer, die das ewige Leben erben (sic!), heißt Phanuel.«

80 Und ich sah andere Gestalten, die an diesem Ort verborgen waren. Ich hörte die Stimme des Engels sprechen: „Dies sind die Engel, die zur Erde herabgestiegen sind und den Menschenkindern das Verborgene offenbart und die Menschenkinder zur Sünde verführt haben.“

14-16 Und siehe, sie sündigen und übertreten das Gesetz; sie haben sich mit Frauen verbunden und sündigen mit ihnen; und sie haben einige von ihnen geheiratet und Kinder mit ihnen gezeugt. Und sie werden auf Erden Riesen hervorbringen, nicht nach dem Geist, sondern nach dem Fleisch, und es wird eine große Strafe über die Erde kommen, und die Erde wird von aller Unreinheit gereinigt werden. Ja, es wird eine große Vernichtung über die ganze Erde kommen, und es wird eine Sintflut und eine große Vernichtung für ein Jahr geben.

„Gott“ will folgsame Menschen

3/8-11 „Der Name des ersten Jeqon: das ist der, der die Söhne Gottes verführte und sie auf die Erde herabstieß und sie durch die Töchter der Menschen verführte. Der zweite aber hieß Asbeel; er gab den heiligen Söhnen Gottes böse Ratschläge und verführte sie, sodass sie ihre Leiber mit den Töchtern der Menschen verunreinigten. Der dritte aber hieß Gadreel, er zeigte den Menschenkindern alle tödlichen Waffen und verführte Eva. Er zeigte ihnen Schild, Panzerhemd, Schwert und alle Waffen des Todes. Von diesem Tag an und in Ewigkeit ziehen sie gegen die Bewohner der Erde. Und der vierte hieß Penemue. Er lehrte die Menschenkinder Bitteres und Süßes und alle Geheimnisse ihrer Weisheit. Er lehrte die Menschheit das Schreiben mit Tinte und Papier, und dadurch sündigten viele von Ewigkeit zu Ewigkeit bis auf den heutigen Tag. Denn die Menschen wurden nicht zu einem solchen Zweck geschaffen, ihren guten Glauben mit Feder und Tinte zu bezeugen. Sie wurden vielmehr wie die Engel geschaffen, damit sie rein und rechtschaffen blieben.“

Wenn diese „bösen“ Watcher bzw. Nephilims die Menschen auf der Erde unterrichteten, sie im Umgang mit tödlichen Waffen schulten, warum machten sie dies? Man kann davon ausgehen, dass ein paar tausend Nephilims, die zur Erde gingen, um dort zu leben, sicherlich kein großes Interesse daran besaßen, sich mit „Gott“ anzulegen. Nun ist die Frage: Wer ist der tatsächliche Aggressor in diesem heiligen Kampf?

3/4-7 Und als er vor dem Herrn der Geister stand, sprach Michael zu Raphael: „Ich will nicht Partei für sie ergreifen vor dem Herrn; denn der Herr der Geister (Gott) ist zornig auf sie, weil sie sich aufführen, als wären sie der Herr.“

Darum wird alles Verborgene über sie kommen, für immer und ewig; denn weder Engel noch Menschen werden seinen Anteil haben, sondern sie allein haben ihr Gericht empfangen, für immer und ewig. Und nach diesem Gericht werden sie die Menschen erschrecken und sie zum Zittern bringen, weil sie dies denen gezeigt haben, die auf Erden wohnen. Und siehe, die Namen dieser Engel:

Der erste von ihnen ist Samjaza, der zweite Artaqifa, der dritte Armen, der vierte Kokabel, der fünfte Turael, der sechste Rumjal, der siebte Danjal, der achte Neqael, der neunte Baraqel, der zehnte Azazel, der elfte Armaros, der zwölfte Batarjal, der dreizehnte Busasejal, der vierzehnte Hananel, der fünfzehnte Turel, der sechzehnte Simapesiel, der siebzehnte Jetrel, der achtzehnte Tumael, der neunzehnte Turel, der zwanzigste Rumael, der einundzwanzigste Azazel. Und dies sind die Obersten ihrer Engel und ihre Namen und ihre Obersten, über Hunderter und über Fünfziger und über Zehner.

Hatte Michael Zweifel an den Absichten „Gottes“? Im ersten Satz spricht er zu Raphael und meint, dass er nicht Partei vor dem Herrn ergreifen wolle, d.h. er verstand die Rebellen und ihre Absichten, doch das traute er sich vor dem Herrn nicht zu sagen.

Henochs Trauer

150-152 Dies ist die Vision, die ich im Schlaf sah; und als ich erwachte, pries ich den Herrn der Gerechtigkeit und gab ihm Ehre. Da weinte ich sehr, und meine Tränen hörten nicht auf, bis ich es nicht mehr ertragen konnte; als ich sah, flossen sie wegen dem, was ich gesehen hatte; denn alles wird kommen und sich erfüllen, und mir wurden alle Werke der Menschen in ihrer Ordnung gezeigt. In jener Nacht erinnerte ich mich an den ersten Traum, und deswegen weinte ich und war beunruhigt – weil ich diese Vision gesehen hatte.

6-8 Denn ich weiß, dass die Gewalt auf Erden zunehmen muss und eine große Strafe auf Erden vollzogen werden muss, und dass alle Ungerechtigkeit ein Ende nehmen wird; ja, sie wird an ihren Wurzeln ausgerottet und ihr ganzes Gefüge zerstört werden. Wenn aber Sünde, Ungerechtigkeit und Lästerung und die Gewalt in all ihren Formen zunimmt, und Abfall vom Glauben, Übertretung und Unreinheit zunehmen, wird eine große Strafe vom Himmel über all diese kommen. Und der heilige Herr wird kommen mit Zorn und Strafe, um das Gericht auf Erden zu vollstrecken.

Warum weinte Henoch nach diesen Visionen? War er nicht glücklich darüber, dass „Gott“ die Nephilims loswerden wollte?

Diese Auszüge demonstrieren, nicht viel anders als heute, dass beide Seiten gegeneinander kämpfen, weil jeder seiner Ideologie folgt und dafür sogar in den Tod gehen würde. Die einen verhalten sich nicht nach den vorgeschriebenen Gesetzen und die Gesetzesgeber zetteln einen Krieg an, um sie dennoch zu zwingen.

Biblically Accurate

Biblically Accurate ist ein relativ neues Projekt, das sich auf biblisch genaue Darstellungen von Engeln, himmlischen Wesen, Dämonen und der Thronwelt spezialisiert hat – also weg von den niedlichen, menschenähnlichen Engeln mit Flügeln und hin zu den wirklich fremdartigen, überwältigenden und oft „unheimlichen“ Beschreibungen aus Bibel, Buch Henoch und verwandten Texten.

Sie erklären auf ihrer Webseite:

„Die Heilige Schrift offenbart himmlische Wesen und spirituelle Entitäten, die weit komplexer sind, als die allgemeine Vorstellung vermuten lässt. Durch die sorgfältige Untersuchung hebräischer und griechischer Texte, archäologischer Funde und des historischen Kontextes decken wir auf, was die biblischen Autoren tatsächlich beschrieben haben.

Diese Gestalten treten aus sorgfältiger Textanalyse hervor und offenbaren Formen und Funktionen, die gängige Annahmen in Frage stellen. Wir erforschen die Originalsprachen, verfolgen die theologische Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg und untersuchen, wie künstlerische Traditionen die biblischen Beschreibungen verändert haben.

Ob Sie sich mit Theologie beschäftigen, andere lehren oder ein tieferes Verständnis biblischer Texte anstreben – unsere Ressourcen bieten eine fundierte und dennoch verständliche Auseinandersetzung mit diesen tiefgründigen Themen.“

Ein sehr interessantes Projekt. Ein Blick auf diese Webseite lohnt sich.

Wie sieht Gott aus?

Auch interessant ist diese grafische Darstellung der Vision „Gottes“ angelehnt an Henochs Beschreibungen. Ein Historischer Stich der Thronvision (Ezechiel/Henoch-inspiriert) mit Cherub, Ophanim-Rad und dem fernen, strahlenden Gott – eine der klassischen Vorlagen.

Gott händigt das Gesetz aus, nach dem alle Menschen leben sollen bzw. wie die Regeln sind und wer sich denen nicht unterwirft, wird vernichtet. Das erinnert doch glatt an die Gesetzesgebung einiger gegenwärtiger Regierungen. Oder?

Es gibt auch Werke von William Blake („Enoch before the Great Glory“), Raphael (Ezechiel-Vision) und viele zeitgenössische AI-/Fantasy-Interpretationen, die noch fremdartiger und lichtintensiver sind. In der streng jüdischen Tradition (und teilweise orthodoxen Ikonen) vermeidet man jede anthropomorphe Darstellung und zeigt nur Licht, den Thron oder Symbole. Im Christentum wurde der „Alte der Tage“ oft mit weißem Haar und Bart gemalt, aber immer als Symbol für die ewige Herrlichkeit.

William Blake (1757–1827) hat sich intensiv mit dem Buch Henoch auseinandergesetzt – vor allem in seinen späten Jahren, als die erste englische Übersetzung (1821) erschien. Er schuf mehrere Zeichnungen und Skizzen, die direkt aus 1. Henoch inspiriert sind, insbesondere die Visionen von Enoch vor der „Great Glory“ (der Großen Herrlichkeit Gottes). Blake verband das Henoch-Motiv auch mit seiner eigenen Mythologie (z. B. dem „Ancient of Days“ als Urizen-Figur – ein strenger, schöpferischer Gott mit Zirkel, der in Europe a Prophecy 1794 erscheint). Er sah Enoch als Propheten der Imagination, der göttliche Geheimnisse aufschreibt – ähnlich wie Blake selbst.

Das Book of Enoch

Der Bericht von Enoch (engl.) bzw. Henoch (deutsch) wurde in dem „Book of Enoch“ zusammengefasst. Eine unglaubliche Geschichte, würde man selbst heute noch sagen, dennoch ist sie nicht nur faszinierend, sondern aufregend und ziemlich abstrakt. Berichte über Gott, Visionen, Engel, Erzengel, Dämonen, Riesen und Drachen.

Das Buch Henoch ist ein alter hebräischer apokalyptischer religiöser Text und eines der wichtigsten nicht-kanonischen apokryphen Werke und hatte wahrscheinlich einen großen Einfluss auf den frühchristlichen, insbesondere gnostischen, Glauben. Die Texte, die der Überlieferung nach Henoch (vgl.: Urgroßvater Noahs) zugeschrieben werden, werden auf etwa 300-200 v. Chr. datiert.

Es ist voller halluzinatorischer Visionen von Himmel und Hölle, Engeln und Teufeln führte Henoch Konzepte wie das Erscheinen eines Messias, die Auferstehung, ein Jüngstes Gericht und ein himmlisches Königreich auf Erden ein. Der Text beschreibt auch den Fall der Wächter – Engel, die die als Nephilim bekannten Engel-Mensch-Hybriden zeugten. Dazwischen finden sich quasi einige wissenschaftliche Exkurse über das Kalendersystem, Erdkunde, Kosmologie und Astronomie.

Dieses Buch umfasst 45.365 Wörter und 82 Seiten in der PDF-Version. Diese Übersetzung wurde ursprünglich im Jahr 1917 veröffentlicht.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 19.03.2026