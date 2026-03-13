„Das eine Prozent“: Eine Pariser Modenschau über das wahre Gesicht der okkulten Elite (Video)

Das umstrittene Pariser Modehaus Matières Fécales präsentierte kürzlich seine Herbst/Winter-Kollektion 2026 mit einer Show unter dem Titel „The One Percent“.

Symbolisch thematisierte die Show die okkulte Elite und ihre dämonischen Tendenzen. Hier ein Einblick in diese bizarre Modenschau.

Matières Fécales ist ein Pariser Modelabel, das aufgrund seiner extremen und kontroversen Kreationen schnell berüchtigt wurde.

Der Name der Marke selbst (Fäkalien) spiegelt die Vorliebe des Designerduos für das Bizarre und Abstoßende wider, denn ihre Werke bewegen sich oft im Grotesken mit satanischen Untertönen.

Anders gesagt, sie machen genau das, was die Branche liebt. Deshalb wurden sie von der Hohepriesterin der Modewelt, Michele Lamy, engagiert. Falls Ihnen das nichts sagt: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

In vielerlei Hinsicht erinnert sie an Marina Abramovic, da beide hochrangige Hexen mit engen Verbindungen zur Elite sind.

Die 81-jährige Michele Lamy bildet mit dem 64-jährigen Rick Owens, mit dem sie das Modeunternehmen Owenscorp gründete, ein einflussreiches Paar in der Modewelt.

Unterstützt von diesen einflussreichen Sonderlingen, wurde Matières Fécales schnell von Leuten wie Lady Gaga (die zufällig eine Anhängerin von Marina Abramovic ist) begeistert aufgenommen.

Von der Elite und ihren Handlangern gleichermaßen unterstützt, präsentierte Matières Fécales kürzlich seine Herbst/Winter-Modenschau 2026 in Paris. Und laut Medienberichten übt diese Show angeblich Kritik an der Elite.

Der Titel der Sendung basiert auf der Statistik, dass 1 % der Weltbevölkerung fast die Hälfte des weltweiten Vermögens besitzt. Angesichts der Tatsache, dass die Macher der Sendung die Ziele der Eliten uneingeschränkt vertreten, bin ich mir nicht sicher, ob der Name Kritik oder Prahlerei ist.

Hier ein Blick auf die Serie und ihre Symbolik.

Das eine Prozent

Wie ein Theaterstück ist „The One Percent“ in drei Akte unterteilt, von denen jeder einen Aspekt von Reichtum und Macht beleuchtet. Der erste Akt zeigt die archetypische aristokratische Gesellschaft, in der Models Gegenstände präsentieren, die üblicherweise mit Reichtum und Luxus assoziiert werden, hier aber als BDSM-Accessoires verwendet werden.

Der zweite Teil der Show hat eine ganz andere Atmosphäre. Mode und Accessoires tendieren hier zum Ritualistischen und geradezu Satanischen. Es geht weniger darum, was die Elite nach außen hin präsentiert, sondern vielmehr darum, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Die Show spiegelt auch wider, wie die Elite die Welt sehen möchte.

Manche Models haben einen Gothic-/Rebellen-Look und sollen die „Antwort“ auf die Elite darstellen. Rebellieren sie wirklich? Oder erfüllen sie genau die Erwartungen?

Nach diesem rituellen Akt erschien die Hohepriesterin selbst.

Matières Fécales‘ „ The One Percent“ wird als „Kritik an der Elite“ und ihrer Besessenheit von Reichtum und Luxus beschrieben. Der zweite Akt soll eine Antwort darauf sein, in der die satanischen Gewänder „zu einem Band, einem Zeichen der Zugehörigkeit“ werden.

Wie so oft verfehlen Kunstpublikationen den Kern der Sache völlig und versuchen, die wahre Bedeutung der Ausstellung, die doch so offensichtlich ist, rational zu erklären.

Ja, die Serie persifliert zwar einige Aspekte der Aristokratie, aber im Grunde machen sich Familienmitglieder untereinander über sich lustig.

Denn die Macher der Serie gehören selbst zur Elite. Michel Lamy und ihre Mitarbeiter bewegen sich in den Sphären der Modewelt, völlig abgekoppelt von den Sorgen des Durchschnittsbürgers. Zusammen mit Leuten wie Marina Abramović üben sie Kontrolle über die Industrie aus und diktieren Modetrends, die nur andere Reiche beachten.

„The One Percent“ ist keine Kritik, sondern eine Huldigung. Der Film enthüllt die schamlose Anhäufung von Reichtum durch die Elite und sogar deren dämonische Tendenzen.

Im zweiten Akt präsentiert er den Einfluss der Elite auf die Kultur als einen traurigen, satanischen und geschlechterverwirrenden Marsch nach der Pfeife ihrer elitären Herren.

Wer würde nach diesem grotesken Spektakel stehende Ovationen geben? Das eine Prozent.

Video:

