Das geheimnisvolle Babylon in aller Öffentlichkeit: Anthrist, Zionismus, globale Pädophilie oder göttliches Gericht am Werk? (Video)

In Teil 1 wurde die These aufgestellt, dass die plötzliche Veröffentlichung der Epstein-Dateien kein Zufall staatlicher Transparenz, sondern vielmehr eine inszenierte Enthüllung durch unbekannte Kräfte sein könnte.

Wir beleuchteten die Ironie, dass Verhaftungen sich gegen Datenlecks und nicht gegen die Täter richteten, und untersuchten den zentralen Mechanismus der gegenseitigen Erpressung durch unverschlüsselte E-Mail-Konten, die die globale Elite in einem Netz der Komplizenschaft verbanden. Von Dr. Mathew Maavak

Seit der Veröffentlichung von Teil 1 sind weitere, brisante Verbindungen der Elite zu Epstein aufgetaucht, die zufälligerweise zeitgleich mit dem andauernden Krieg der Epstein-Mafia gegen den Iran stattfanden.

Es stellte sich heraus, dass Ghislaine Maxwells Schwester Christine Maxwell die Softwarefirma Chiliad mitbegründete. Deren Tools dienten dazu, die Computer von FBI, CIA, NSA und anderen Geheimdiensten für Datenanalyse und -abgleich zu vernetzen.

Welch ein Zufall, dass dieselbe Familie, die Epsteins Bordellbetreiberin hervorgebracht hat, auch die Infrastruktur zur Vernetzung der wichtigsten US-Geheimdienste aufgebaut hat! (Anmerkung: Jemand unternimmt große Anstrengungen, Chiliad und seine Aktivitäten vollständig aus dem Internet zu entfernen.)

Die Fragen stellen sich daher von selbst: Wie konnten sie das nicht wissen? Wie konnte der gesamte Überwachungsapparat der westlichen Welt – beauftragt mit dem Schutz der Bürger, insbesondere der Kinder – eine Menschenhändleroperation übersehen, die von der Schwester und dem Freund ihres eigenen Datenanalysepartners betrieben wurde? War Chiliads wahre Mission, einen globalen Kindersexhandel und Erpressungsring zu verschleiern? Wer profitierte letztendlich davon?

Zuvor müssen wir kurz die Natur der globalen Pädophilie untersuchen, oder das, was man das Epstein-Netzwerk nennen könnte, in das jeder einflussreiche Mann eingeführt werden muss, bevor er die fauligen Früchte ungezügelter Macht genießen kann.

Das Epstein-Web

Jahrzehntelang wurden Epsteins Machenschaften von denen, die es besser wussten, einfach vertuscht. Die Veröffentlichung der Dokumente im Januar 2026 könnte die Lage jedoch grundlegend verändert haben.

Wenn die Öffentlichkeit erkennt, dass Präsidentenpaläste, Monarchien, die Vorstände der Fortune-100-Unternehmen, hochrangige Beamte und spirituelle Führer in dasselbe verwerfliche Netzwerk verstrickt waren, bröckelt die Legitimität. Die Kaiser sind nun nackt, und die Enthüllungen sind trotz umfangreicher Schwärzungen äußerst vernichtend.

Die gleichen Social-Media-Plattformen, die während der Pandemie vermeintliche Irrlehren unterdrückten, bieten nun ungehinderten Raum für Spekulationen über satanische Rituale, Erpressungen und pädophile Eliteringe.

Diese restriktive Struktur ist kein Zufall. Ein dubioser Akteur hat die Deutungshoheit übernommen und beschlossen, die kontrollierte Transparenz nun als Waffe einzusetzen, um sein Ziel zu erreichen. Womöglich war dies von Anfang an der Plan. (Die Epstein-Akten: Warum gerade jetzt? Welche mysteriöse Organisation steckt dahinter?)

Natürlich muss ein entscheidender Unterschied zwischen einer Erwähnung und einer Verwicklung in die Epstein-Akten getroffen werden. Doch wo zieht man die Grenze?

Wer Little St. James Island, auch bekannt als Epstein Island, betrat, musste schon absichtlich blind sein, um zu übersehen, was dort vor sich ging. Der zentrale „Tempel“ mit seiner goldenen Kuppel, den blauen Streifen und der erhöhten Lage schreit förmlich nach okkulter Symbolik für jeden, der sich ihm aus der Luft oder vom Wasser nähert.

Es handelt sich um Architektur, die darauf ausgelegt ist, aus der Ferne erkennbar zu sein – ein Denkmal für etwas. Doch selbst wenn Besucher das Bauwerk als weitere Eitelkeit eines Milliardärs abtaten, konnten sie die auffällige Anzahl junger Frauen in Anwesenheit der Mächtigen nicht übersehen.

Unter diesen Besuchern befanden sich Personen mit direktem Zugang zu den wichtigsten Geheimdiensten der westlichen Welt. Dieselben CIA, FBI und Mossad, die angeblich „Terroristen“ aufspüren, ausländische Gegner überwachen und Akten über Millionen von Bürgern führen, bemerkten offenbar nichts Ungewöhnliches an der Privatinsel eines verurteilten Sexualstraftäters, die von jungen Mädchen und einflussreichen Persönlichkeiten aus aller Welt bevölkert war.

Dieselben Beamten des US-Zoll- und Grenzschutzes, die Epstein „ Concierge-Services “ boten – ihn durch Kontrollen schleusten und seine Probleme am Flughafen lösten –, schlugen keinen Verdacht.

Die Welt wird tatsächlich von einer globalen Pädophilie beherrscht, aber wie weitreichend und umfassend ist das Epstein-Netzwerk tatsächlich?

Schuld durch Assoziation?

Wenn ein sogenannter „christlicher“ Topmanager jahrelang Bill Gates öffentlich lobt, obwohl dessen „Gesundheitsphilanthropie“ in der Dritten Welt offenkundig verwerflich ist, und anschließend nachweislich militant für Impfungen eintritt, hat die Öffentlichkeit jedes Recht, diese Person als Teil von Epsteins Machenschaften zu sehen. Insbesondere nach der Enthüllung, dass Epstein bis 2019 die weltweite „ Pandemievorsorge “ orchestriert hatte.

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Sie alle wussten es. Der von ihnen errichtete Unterdrückungsapparat war nie dazu gedacht, die Öffentlichkeit zu schützen. Er war dazu gedacht, sich selbst zu schützen.

Nach meiner zugegebenermaßen groben Einschätzung dürfte das von Epstein gesponnene perverse Netzwerk 10.000 bis 20.000 der mächtigsten Männer und Frauen der Welt umfassen. Es handelt sich dabei um führende Persönlichkeiten aus Politik, Finanzen, Technologie, Zivilgesellschaft, Militär und Religion.

Deshalb konnte sich zu Beginn der „Plandemie“ keine einzige Fliege, die in diesem Netz gefangen war, dem entziehen. Niemand konnte sich sagen: „Ich habe zig Millionen angehäuft, aber ich spiele bei dieser Farce nicht mit. Ich werde in Rente gehen, gesundheitliche Gründe vorschieben und meine Tage in Komfort verbringen.“ Die Spinne hätte jede solche widerspenstige Seele zum Frühstück verschlungen. Sprüche 24 ist in dieser Angelegenheit sehr lehrreich. Es beginnt mit diesem Refrain:

Seid nicht neidisch auf böse Menschen und begehrt nicht, mit ihnen zusammen zu sein, denn ihre Herzen sinnen auf Gewalt…

Deshalb wurden dieselben Monarchen, Präsidenten, Premierminister, Finanziers, Intellektuellen, religiösen Führer und Tech-Oligarchen, die direkt oder indirekt in das Epstein-Netzwerk verstrickt waren, auch zu den lautstärksten Verfechtern der COVID-19-Erzählung.

Der selbsternannte Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der zionistische Wolf im Schafspelz und Epstein-Kumpel Noam Chomsky, wollte Impfgegner sogar gänzlich aus der Gesellschaft ausschließen.

Das waren die Gesichter auf unseren Bildschirmen, die Ärmel hochgekrempelt vor den Kameras, die Würde über Bord geworfen. Wäre die Pandemie tatsächlich die existenzielle Bedrohung gewesen, die sie verkündeten, hätte keinerlei öffentliche Überzeugungsarbeit nötig gewesen. Die Inszenierung selbst entlarvte die Lüge.

Perversionen und Schändungen

Die Weltöffentlichkeit hat immer wieder gezeigt, dass sie fast jeden Machtmissbrauch toleriert. Gier? Erwartet. Korruption? Selbstverständlich. Heuchelei? Üblich. Kriege um Öl? Der Preis der „Zivilisation“. Doch zwei Vergehen überschreiten die Grenze zum Unverzeihlichen: der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Teilnahme an satanischen Ritualen.

Nirgends wird der satanische Aspekt deutlicher als in den Enthüllungen aus der muslimischen Welt, einer Region, die angesichts der sich ausweitenden Konflikte am Persischen Golf am Rande der Selbstzerstörung steht.

Die Akten haben eine moralische Verkommenheit offenbart, die den Kern der religiösen Heuchelei innerhalb der islamischen Elite trifft.

Nehmen wir den Fall von Hind al-Owais , einer Diplomatin der Vereinigten Arabischen Emirate, die eine hohe Beraterposition bei den Vereinten Nationen innehatte und dem Ständigen Ausschuss für Menschenrechte der Emirate vorstand. Al-Owais, die häufig Hidschab und Abaya trägt, setzte sich in ihrem öffentlichen Leben leidenschaftlich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. „In Frauen zu investieren ist nicht nur richtig, sondern auch klug“, erklärte sie auf internationalen Foren.

Und worin bestand diese tatsächliche „Investition“ in Frauen und Mädchen? Sie wird in ihrer privaten Korrespondenz mit Epstein deutlich. In einer E-Mail, die vier Jahre nach Epsteins Verurteilung wegen Kindersexhandels verschickt wurde, schrieb al-Owais:

„Hallo, ich bin bereits mit XXXX {redacted} im Gespräch – ich freue mich schon sehr darauf, dich zu sehen und dir meine Schwester vorzustellen – sie ist sogar noch hübscher als ich!!!!!“ (sic).

Als Epstein daraufhin ein Mittagessen vorschlug, antwortete sie:

„Bist du in der Stadt??? Meine Schwester ist hier und ich habe ihr schon so viel von dir erzählt. Ich möchte, dass sie dich kennenlernt… Sag mir Bescheid, wann!!!!!!“ Sie verabschiedete sich mit „Küsse.“ (sic).

Es handelt sich um dieselbe Diplomatin, die in einem anderen Schriftwechsel eine E-Mail von Epstein erhielt, in der dieser schrieb, er „würde gerne mehr Zeit mit Ihnen beiden verbringen“. Die kognitive Dissonanz ist frappierend: Eine Frau, die sich der Welt als Verteidigerin islamischer Werte präsentiert, die den Hidschab als Symbol der Bescheidenheit trägt, bietet im Privaten an, ihre Schwester dem berüchtigtsten Sexualstraftäter der Welt vorzustellen.

Diese Geschichte verleiht dem Begriff „Hajji Hooker“ – geprägt von US-Soldaten während der Kriege im Irak und in Afghanistan – entweder eine zusätzliche Bedeutung oder liefert einen unumstößlichen Beweis.

Noch schockierender ist jedoch, was die Akten über Epsteins Umgang mit den heiligsten Symbolen des Islam enthüllen. Fragmente der Kiswa – des schwarz-goldenen, bestickten Tuchs, das die Kaaba in Mekka, dem heiligsten Ort des Islam, bedeckt – wurden Anfang 2017 von Saudi-Arabien zu Epsteins Wohnsitz in Florida verschifft.

Die Lieferung wurde von der in den VAE ansässigen Geschäftsfrau Aziza al-Ahmadi in Zusammenarbeit mit einem saudischen Vermittler namens Abdullah al-Maari koordiniert. Drei separate Stücke wurden verschickt: eines aus dem Inneren der Kaaba, eines von der Außenverkleidung und ein drittes, aus denselben Materialien gefertigtes, aber unbenutztes Stück. Die Gegenstände wurden auf den Zollformularen als „Kunstwerke“ deklariert, um Einfuhrbeschränkungen zu umgehen.

In einer E-Mail, die der Sendung beilag, erläuterte al-Ahmadi die tiefgreifende Bedeutung dessen, was sie verschickte.

„Das schwarze Stück wurde von mindestens 10 Millionen Muslimen verschiedener Glaubensrichtungen, Sunniten, Schiiten und anderen, berührt… Sie umrunden die Kaaba sieben Mal, dann versucht jeder so oft wie möglich, es zu berühren, und sie richten ihre Gebete, Wünsche, Tränen und Hoffnungen auf dieses Stück. In der Hoffnung, dass danach all ihre Gebete erhört werden.“ (sic)

Ich frage mich, ob diese kollektive, andächtige Übertragung auch die Kiswa als Fußmatte für Epstein und andere Perverse einschloss. Fragen Sie jeden Therapeuten, der Schwerverbrecher behandelt hat. Sexuelle Handlungen an einem Objekt, das in irgendeiner Religion als heilig gilt, insbesondere in einer als feindlich betrachteten, steigern den Nervenkitzel. Man nennt dies „Sakrilagnie“, ein zugegebenermaßen seltener Begriff.

Die Kiswa wird nach einer gewissen Nutzungsdauer traditionell zerschnitten und als Segen an Würdenträger, Museen und islamische Institutionen verteilt. Sie darf niemals mit Füßen getreten werden. Doch anstatt eines breiten Aufschreis, der auch diplomatische Verurteilungen aus der gesamten islamischen Welt nach sich zog, beschränkte sich die Reaktion im Allgemeinen auf empörte persönliche Tweets – mehr nicht.

Die Tatsache, dass Epstein ein zionistischer Agent mit seit langem bekannten Verbindungen zum israelischen Geheimdienst war, hielt die muslimische Elite nicht davon ab, sich wie Maden in sein Netz zu verfangen. Im Gegenteil, sie schienen es sogar zu genießen.

Die Elite hat in der Tat eine Art Religion, denn sie hat sich durch gemeinsame Übertretungen an den Kult des Zionismus gebunden.

Die okkulte Dimension

Das Wesen des Okkultismus besteht in der bewussten Entweihung dessen, was andere als heilig oder unschuldig betrachten (z. B. Kinder). Ob durch Marina Abramovićs „Spirit Cooking“-Dinner, bei denen die Gäste Blut aus einem nachgebildeten Menstruationskelch tranken; durch die Baal-Übertragung , die die kanaanäische Gottheit des Kinderopfers anrief; oder durch die Verwendung der Kiswa als Teppich – das Muster ist immer gleich.

Die Mainstream-Medien nutzten die Baal-Anspielung sofort als Scanfehler aus. Die korrekte Schreibweise, so behaupten sie, sei „Bank“. Überprüfen Sie Ihre QWERTY-Tastatur. Ist das überhaupt möglich? Die Tasten „B“ und „N“ liegen nicht direkt nebeneinander. Ein Tippfehler kann zwar Buchstaben vertauschen, aber er verwandelt kein vierbuchstabiges Wort in ein völlig anderes vierbuchstabiges Wort, das zufällig einen uralten Dämon benennt, der mit Kinderopfern in Verbindung gebracht wird.

Akzeptieren Banken überhaupt Überweisungsaufträge mit fehlerhaften Kontonamen? Das Dokument wurde ja bearbeitet . Das Geld wurde überwiesen. Jemand bei JPMorgan hat diese Zeile gelesen und wusste genau, was „Baal.name“ bedeutet, oder es war ihm egal. Wie seltsam!

Die Medien wollen uns weismachen, das sei alles nur ein Tippfehler, ein Scanfehler, eine Lappalie. Doch dasselbe Dokumentensystem, das „Baal.name“ hervorgebracht hat, lieferte auch Beweise für Epsteins ungeheuerliche Verbrechen.

Cui Bono?

Um zu verstehen, warum die Dateien veröffentlicht wurden, muss man sich die klassische Frage politischer Intrigen stellen: Wem nützt es? Die Veröffentlichung der Epstein-Daten hat praktisch jede Institution der bestehenden Weltordnung gleichzeitig delegitimiert.

Ein klarer Gewinner dieser Episode scheint der zionistische Staat Israel zu sein, der ironischerweise überproportional viele der in die Epstein-Akten verwickelten Personen stellt. Doch ebendieser Staat diktiert nun einer erschöpften Welt seine genozidalen Bedingungen.

Er hat die Vereinigten Staaten in einen verheerenden Krieg im Persischen Golf hineingezogen, der viele Menschenleben fordern wird. Jeder, der auch nur ein bisschen Verstand hat, weiß, dass die globalen Folgen eines solchen regionalen Krieges langfristig nur Israel zugutekommen werden; nicht den Vereinigten Staaten, nicht Europa und schon gar nicht Asien.

Epstein unterstützte finanziell die „Freunde der israelischen Verteidigungsstreitkräfte“ sowie Institutionen des Jüdischen Nationalfonds – Organisationen, die eine zentrale Rolle im israelischen Militär- und Siedlungsbau spielen. Seine enge Beziehung zu Ehud Barak, dem ehemaligen Premierminister und ehemaligen Chef des Militärgeheimdienstes, ist gut dokumentiert.

Laut Aussage des ehemaligen israelischen Geheimdienstoffiziers Ari Ben-Menashe wurde Epstein in den 1980er-Jahren vom Mossad angeworben, wobei Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell eine entscheidende Rolle spielte. Das von Epstein geleitete Netzwerk sexueller Erpressung diente als Geheimdienstoperation, um kompromittierende Informationen über einflussreiche Persönlichkeiten weltweit zu sammeln.

Deshalb ist die globale Elite mit dem Kult des Zionismus eng verbunden.

Wie kann Israel mit solch einer Doppelmoral und Verkommenheit immer wieder ungestraft davonkommen? Die weltweite Ablehnung Israels hat ein historisches Ausmaß erreicht; das Land belegt seit zwei Jahren in Folge den letzten Platz im Nation-Branding-Index. Jüngere Generationen weltweit betrachten Israel zunehmend als einen „kolonialen, toxischen Staat“. Doch all diese Isolation hat keine Konsequenzen. Warum? Vielleicht liegt die Antwort in der Bibel.

Ist Israel das geheimnisvolle Babylon, die große Hure aus Offenbarung 17,5 ? Das biblische Symbol einer reichen, mächtigen Macht, die die Könige der Erde verführt und sich am Blut der Heiligen berauscht, findet eine erschreckende Parallele in jener Nation, die durch ihre Geheimdienste und korrupten Eliten die Mächtigen und Einflussreichen in ihr satanisches Spinnennetz verstrickt hat.

Israel ist die einzige Macht, die die Welt in ein planetarisches Bordell verwandelt und führende Persönlichkeiten aller politischen Richtungen in Netze der Komplizenschaft und Erpressung verstrickt hat.

Dies führt uns wiederum zu zwei Instanzen, die möglicherweise die Veröffentlichung dieser Dateien erzwungen haben.

Der Antichrist?

In Offenbarung 13,4 lesen wir, dass sich die Bewohner der Endzeit folgende Frage stellen:

„Wer ist wie das Tier? Wer kann gegen es Krieg führen?“

Eine Million Meinungsmacher mögen zwar über die Epstein-Akten empört sein, doch Tatsache bleibt: Das Volk ist machtlos, weil es seine individuelle Souveränität leichtfertig an das System abgetreten hat. Die jüngste „Pandemie“ könnte ein Testlauf gewesen sein, um die Unterwürfigkeit der Bevölkerung weltweit zu prüfen. Letztendlich kapitulierten alle Nationen vor der Coronapsychose und damit auch vor dem Zionismus selbst.

Betrachten wir nun, was als Nächstes geschieht. Was, wenn aus den Trümmern des andauernden Golfkriegs ein charismatischer Führer hervorgeht, der Stabilität verspricht? Wird der sogenannte Dritte Tempel dann endlich errichtet und der Chasarenmoschiach enthüllt?

Ich werde hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Andere tun dies schon Jahrzehnte vor meiner Geburt, oft aus der Perspektive des zionistischen Dispensationalismus. Und hier liegt die Ironie: Obwohl sie vor dem Charakter, der Herkunft und den Absichten einer solchen Person gewarnt haben mögen, werden sie sich dennoch vor ihr verneigen, da ihre gesamte Interpretation der Endzeit auf dogmatischer Täuschung beruht.

Man stelle sich nur einen religiösen Schwan vor, der glaubt, das Rätsel der Endzeit gelöst zu haben, aber stattdessen mit einer anderen Person und Situation konfrontiert wird, die nicht in sein Bild passt. Ist das eine Entschuldigung, mitzuspielen? Darüber hinaus würden überzeugte christliche Zionisten es als „antisemitisch“ betrachten, einem solchen Anführer nicht zu folgen.

Man sollte bedenken, dass die frühe Kirche eine ganz andere Sicht auf das System des Tieres und das Tier selbst hatte. Sie waren gewiss keine Dispensationalisten. Ich werde dies in einem anderen Kommentar näher erläutern.

Aber könnte auch eine andere Macht für die Veröffentlichung der Epstein-Dateien verantwortlich sein?

Göttliches Eingreifen?

Das Muster der Enthüllungen durch die Elite endet nicht mit Epstein. Erst vor wenigen Tagen, Ende Februar 2026, veröffentlichte der investigative Journalist Dan Boguslaw online eine durchgesickerte Mitgliederliste des Bohemian Grove – des streng geheimen Männerclubs in Sonoma County, Kalifornien .

Die Liste mit über 2.000 Mitgliedern umfasst einige der mächtigsten Männer Amerikas: den Milliardär Michael Bloomberg, den ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt, den Milliardär Charles Koch, den Richter am Obersten Gerichtshof Clarence Thomas und sogar den Komiker Conan O’Brien.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Während die Epstein-Akten nach und nach an die Öffentlichkeit gelangen, taucht wie aus dem Nichts eine weitere geheime Mitgliederliste auf.

Rechnen Sie damit, dass weitere solcher Dateien „plötzlich auftauchen“.

Der 1872 gegründete Bohemian Club ist eine okkulte Bruderschaft. Seine berühmte Zeremonie der „Sorgenverbrennung“ ist voller satanischer Symbolik. Wem nützt es, wenn der Mythos dieser Institutionen systematisch, Stück für Stück, demontiert wird?

Ist es auch ein Zufall, dass in letzter Zeit ungewöhnlich viele pro-Trump-MAGA-Pastoren und -Politiker wegen Kindesmissbrauchs angeklagt und verhaftet wurden?

Vielleicht greift Gott selbst in der „letzten Stunde“ ein, um die Machthaber dieser Welt als das zu entlarven, was sie sind. Offenbarung Kapitel 18 behandelt das Endgericht über das geheimnisvolle Babylon. Die Verse 2–3 berichten von einer Engelsbotschaft:

„Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große! Sie ist zur Behausung von Dämonen geworden, zum Aufenthaltsort aller unreinen Geister, zum Aufenthaltsort aller unreinen Vögel, zum Aufenthaltsort aller unreinen und abscheulichen Tiere. Denn alle Völker haben den Wein ihrer Unzucht getrunken , die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch ihren verschwenderischen Lebensstil reich geworden. “

Darauf folgt eine weitere Ankündigung in den Versen 4-5:

„Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und nicht von ihren Plagen getroffen werdet; denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Missetaten gedacht.“

Die Bühne ist bereitet. Die Akteure sind entlarvt. Die Frage ist nun, ob man weiterhin das Ungeheuer anfeuert oder endlich dem Ruf folgt, sich zu befreien.

Video:

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 15.03.2026