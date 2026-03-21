Das verlorene Buch von Boudreaux – Ein Schöpfungsmythos

In letzter Zeit habe ich viel Aufmerksamkeit für die Geschichte des Buches Henoch gesehen. Es ist im Grunde eine Ergänzung zur Bibel und somit Teil eines Schöpfungsmythos.

Was wäre, wenn die Bibel, da sie ein Schöpfungsmythos ist, nicht die Geschichte vom Anfang der Menschheit erzählt, sondern die Geschichte vom Wiederaufstieg der Menschheit aus der Asche nach einer der vielen großen Katastrophen?

Die Geschichte vom Beginn einer neuen Ära. Vorausgesetzt natürlich, sie hat überhaupt einen wahren Kern. Es besteht immer die Möglichkeit, dass die Bibel nichts weiter als eine Bedienungsanleitung und ein Geschäftsplan für eine Gruppe ruchloser, parasitärer Machthaber ist. Vielleicht ist sie ein raffiniert geschriebenes Zauberbuch.

Jedenfalls scheint sie mir von oder für ein primitives, abergläubisches Stammesvolk verfasst worden zu sein. Viele der Geschichten lassen sich, basierend auf unserem heutigen Wissen, plausibler umdeuten. Daher möchte ich einige alternative Versionen des Inhalts des Buches Henoch vorstellen.

Hier zunächst eine allgemeine Zusammenfassung der grundlegenden Henoch-Geschichte.

Zweihundert Engel wurden zur Erde gesandt, um die Menschheit zu beobachten, aber nicht mit ihr zu interagieren. Sie waren als Söhne des Himmels oder Wächter bekannt.

Als die Wächter die Schönheit der Töchter der Menschen sahen, erlagen sie der Versuchung. Sie verführten die menschlichen Töchter, heirateten sie und zeugten Kinder. Daraus entstanden die Nephilim, ein Volk von Riesen, Mischwesen aus Engel und Mensch, Geist und Fleisch. (Die vergessene Welt der Riesenbäume: Widersprüche der geologischen Evolutionstheorie)

Diese schwere Sünde führte dazu, dass Gott die Wächter und die Nephilim verfluchte. Infolge dieses Fluches schworen sie, die DNA der von Gott erschaffenen Menschen zu verderben. Sie gelobten, die Menschheit zu vernichten und zu versklaven.

Die Nephilim wurden zu bösen Geistern auf Erden, die sich gegen die Menschen wandten, um sie zu verschlingen, ihr Fleisch zu essen und ihr Blut zu trinken.

Raphael sandte eine gewaltige Flut, um die Nephilim auszulöschen. Die Vernichtung war jedoch nicht vollständig. Viele Nephilim entkamen. Raphael belegte sie mit einem Fluch. Die Nephilim sollten nur eine begrenzte Anzahl von Tagen leben und nach ihrem Tod kein Leben nach dem Tod erfahren.

Zu Lebzeiten waren sie dazu verdammt, untereinander zu kämpfen. Der Legende nach zerstreuten sich die überlebenden Nephilim über die Erde und siedelten sich unter den frühen Menschen an. Dank ihrer magischen Kenntnisse wurden sie zu Schamanen und Zauberern alter Kulturen.

Ich möchte Ihnen die erste alternative Theorie zur Schöpfungsgeschichte von Henoch vorstellen. Es handelt sich um eine recht bekannte Geschichte, die Geschichte der Anunnaki und ihres Heimatplaneten Nibiru. Dies ist zwar eine spezifische Erzählung, lässt sich aber auf jede Gruppe außerirdischer oder extradimensionaler Reisender übertragen. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Es gibt ein Volk von Wesen, die angeblich von einem Planeten namens Nibiru, Planet X, stammen. Sie werden Anunnaki genannt. Sie erscheinen als sehr große Menschen, Riesen, mit weißer Haut, blauen Augen und länglichen Köpfen. Die Anunnaki sollen die Wesen sein, die die Menschheit auf der Erde hervorgebracht haben.

Der Legende nach vermischten sie sich mit den einheimischen Frauen, um eine verbesserte Sklavenrasse zu erschaffen. Sie brauchten die Sklaven, um Mineralien abzubauen. Diese Mineralien benötigten sie, um ihren sterbenden Heimatplaneten, der eine Katastrophe erlitten hatte, am Leben zu erhalten.

Es heißt, Nibiru fliege in Zyklen von etwa 600 bis 3600 Jahren sehr nahe an der Erde vorbei. Bei jedem dieser Vorbeiflüge verursacht er eine unvorstellbare Katastrophe. Die Anunnaki sollen diese Katastrophen stets überleben, da sie die Zyklen kennen und sich durch den Bau riesiger unterirdischer Städte darauf vorbereiten.

Später tauchen sie wieder auf und beginnen, die Zivilisation von Neuem zu errichten. Auf diese Weise werden sie von den Urvölkern immer wieder als Götter verehrt.

Das führt uns zur zweiten und letzten alternativen Theorie zu Henoch, dem Buch Boudreaux. Ich glaube, diese Theorie ist bisher unbekannt. Sie holt die Geschichte aus dem Bereich der Science-Fiction zurück auf den Boden der Tatsachen.

Es ist eine uralte Geschichte über einen Rassenkrieg zwischen Neandertalern und Cro-Magnon-Menschen. Ein Kampf, der von Machtgier, Kontrollsucht, Sex und Reichtum geprägt war. Er erzählt auch von einem Volk riesenhafter Einwanderer. Das verschollene Buch Boudreaux wurde 1974 in einer Zeitkapsel in den Sümpfen Louisianas entdeckt. Es geht so:

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Am Anfang lebten zwei Menschenrassen in der fruchtbaren Wiege der Zivilisation, Mesopotamien, Ägypten und dem Nahen Osten. Sie waren als Neandertaler und Cro-Magnon-Menschen bekannt, oder, im Rahmen dieses Essays, als Matzo-Leute und Arier. Die Matzo-Leute beneideten die Arier.

Sie waren klein, schwach und unscheinbar. Die Arier hingegen waren groß, stark und von anmutiger Gestalt. Sie beherrschten viele Künste und schufen eine beeindruckende Zivilisation. Die Matzo-Leute waren eher faul und lebten von der Arbeit anderer. Sie waren gerissen und ersannen viele Tricks, um die Arier zu überlisten und sich zu nehmen, was ihnen rechtmäßig zustand.

Einer ihrer Tricks bestand darin, den Ariern die Früchte zu stehlen und sie ihnen dann mit Zinsen zurückzuverkaufen. Irgendwann wurde der Neid der Matzo-Leute so unstillbar, dass sie beschlossen, die Arier als Rasse auszulöschen und zu versklaven.

Sie mussten sie schwächen und spalten. Schließlich beschlossen sie, ihre DNA zu verdünnen, zu verfälschen und zu zerstören. Sie vergifteten sie mit allerlei Giften. Sie vergifteten die Wasserversorgung, die Brunnen. Sie vergifteten die Nahrung. Sie vergifteten ihre Gedanken mit allerlei falschen Lehren.

Sie verführten die arischen Frauen mit allerlei Perversionen und Versprechungen zur Vermischung mit ihnen. Doch das war ihnen noch nicht genug. Auf einer ihrer Reisen entlang des Nils nach Ostafrika stießen sie auf einen Stamm riesiger, schwarzer Menschen.

Diese Menschen sind heute als Dinka bekannt, und das Land als Südsudan. Sie entwickelten einen Plan, Mesopotamien mit diesen Dinka zu überfluten. Sie überzeugten die Dinka, dass sie ins Schlaraffenland kämen und kostenlos versorgt würden.

Den Ariern wollten sie einreden, dass diese Einwanderer gute Sklaven wären und ihnen helfen würden, ihre Zivilisation weiter auszubauen. In Mesopotamien angekommen, waren die Dinka von der Schönheit ihrer Frauen geblendet. Die arischen Frauen, bereits durch die Pläne der Matzo-Leute verdorben, begannen, mit den Dinka Sex zu haben und sich mit ihnen fortzupflanzen.

Nun hatten die Matzo-Leute ihr perfektes Werkzeug, um die arische DNA zu zerstören. Die arischen Männer erkannten die Unterwanderung und Manipulation, die ihre Kultur durchdrangen, und begannen, sich zu wehren. Es folgten endlose Kriege zwischen den Völkern. Viele Dinka fielen in den Schlachten.

Dies erklärt die Funde riesiger Skelette in der gesamten Region. Diese Skelette wurden über Jahrhunderte fälschlicherweise für Nephilim gehalten.

Das war’s für mich. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig.

Quellen: PublicDomain/quantumanimation.substack.com am 20.03.2026