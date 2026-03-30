„Das Zeitalter der Abschiebungen hat begonnen!“ – Europäisches Parlament unterstützt Rückwanderungsbemühungen – ein großer Sieg für die europäische Rechte

Das Europäische Parlament hat einen wichtigen Schritt hin zu einer deutlich härteren Migrationspolitik unternommen und ein neues Verhandlungsmandat für Rechtsvorschriften gebilligt, die die Abschiebung illegaler Migranten beschleunigen und die Durchsetzung der Vorschriften im gesamten Staatenbund verschärfen sollen.

Bei einer Abstimmung am Donnerstag stimmten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit 389 Ja-Stimmen, 206 Nein-Stimmen und 32 Enthaltungen für die sogenannte Rückführungsverordnung und ebneten damit den Weg für Gespräche mit dem Europäischen Rat über einen neuen Rechtsrahmen für die Abschiebung illegaler Migranten, die kein Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union haben.

Das Ergebnis wurde durch die Unterstützung einer breiten rechtsgerichteten und Mitte-Rechts-Koalition erzielt, darunter die Europäische Volkspartei (EVP), die Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR), Europa der souveränen Nationen (ESN) und Patrioten für Europa (PfE).

Dies verdeutlicht, wie sich das Machtverhältnis in der Migrationsfrage in Brüssel verschoben hat.

Der Vorschlag zielt darauf ab, das schwache Rückführungssystem der EU grundlegend zu reformieren, das seit Langem dafür kritisiert wird, abgelehnten Asylbewerbern und anderen illegalen Migranten jahrelang den Aufenthalt in Europa zu ermöglichen.

Als die Europäische Kommission die Verordnung im vergangenen Jahr einleitete, brachte Migrationskommissar Magnus Brunner das Ausmaß des Versagens auf den Punkt: „Jeder Fünfte, dem die Ausreise aus der EU nahegelegt wird, verlässt die EU tatsächlich, und das ist inakzeptabel.“ (Totgeprügelter Bahnschaffner: Billiger Aktionismus und Betroffenheitsfloskeln statt Grenzschutz und Abschiebungen)

Der neue Rahmen würde strengere Rückführungsverfahren, in manchen Fällen längere Haftzeiten, weitreichendere Einreiseverbote und Strafen für diejenigen einführen, die sich ihrer Abschiebung widersetzen.

Er würde zudem die Tür für sogenannte Rückführungszentren außerhalb der EU öffnen – eine Idee, die Brüssel noch vor wenigen Jahren heftig kritisierte, als Großbritannien einen Plan für Ruanda verfolgte und Italien sein Abkommen mit Albanien unterzeichnete.

Die Konservativen feierten die Abstimmung als Durchbruch. Charlie Weimers, stellvertretender Vorsitzender der EKR, nannte sie einen Meilenstein für seine Partei und für eine härtere Grenzsicherung in Europa. „Die neuen, strengeren Rückführungsregeln sind der größte Verhandlungserfolg der Schwedendemokraten in der EU überhaupt.

Bald wird es möglich sein, diejenigen zurückzuschicken, die sich nicht in Europa aufhalten sollten, und Rückführungszentren außerhalb der EU werden eingerichtet. Das Zeitalter der Abschiebungen hat begonnen!“

Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber erklärte außerdem: „Heute zeigen wir ganz klar, dass europäische Lösungen zur Bekämpfung der illegalen Migration möglich sind.

Die europäischen Bürger erwarten entschlossenes Handeln, und wir liefern. Wer kein Aufenthaltsrecht in der EU hat, muss sie verlassen.“

Die französische nationalistische Europaabgeordnete Marion Maréchal bezeichnete die Abstimmung als Wendepunkt für die Rechte. „Es war ein historischer Schritt für die rechte Koalition im Ausschuss und ist nun ein Sieg im Plenum des Europäischen Parlaments:

Die Rückführungsverordnung für ein härteres Vorgehen gegen Migranten ohne Papiere wurde von den Abgeordneten verabschiedet. Nach der Annahme im Trilog liegt es nun an der französischen Regierung, Maßnahmen zu ergreifen!“

In einer Pressemitteilung erklärte Patriots for Europe: „Die europäischen Wähler fordern seit Langem einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik“ und „ein erster entscheidender Schritt ist getan“.

Die Gruppe argumentierte, der alte Brüsseler Ansatz sei völlig gescheitert, und das neue Abkommen trage dazu bei, die Kontrolle an die nationalen Regierungen zurückzugeben.

„Entscheidend ist, dass dieses neue Abkommen den Paradigmenwechsel hin zu einer minimalen Harmonisierung vornimmt“, hieß es. „Anstatt ein starres, einheitliches Diktat aus Brüssel aufzuzwingen, gibt dieser Rahmen die Kontrolle an die nationalen Hauptstädte zurück.“

Patriots for Europe hob zudem mehrere Maßnahmen hervor, die das System ihrer Ansicht nach deutlich effektiver machen werden. Dazu gehören „strenge Konsequenzen bei Nichtkooperation“, verschärfte Haftbestimmungen und die Beendigung des – wie sie es nannte – Missbrauchs des Berufungsverfahrens zur unbefristeten Verzögerung von Abschiebungen.

Die maximale Haftdauer sei auf 24 Monate verlängert worden, und Migranten, die als Sicherheitsrisiko eingestuft werden, könnten nun in Hochsicherheitseinrichtungen oder Gefängnissen untergebracht werden.

Linke Organisationen reagierten alarmiert und warfen der EVP vor, sich mit nationalistischen Parteien zu verbünden und die alte parlamentarische Abgrenzung aufzugeben.

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Der Europäische Rat für Flüchtlinge und Exilanten (ECRE) erklärte, die Entscheidung würde „Maßnahmen normalisieren, die Migranten stigmatisieren“ und den Schutz ihrer Rechte schwächen, während Amnesty International die ihrer Ansicht nach „zunehmend schädliche und drakonische Richtung“ der EU-Migrationspolitik verurteilte.

Diese Gegenreaktion bestätigt jedoch, wie dramatisch sich die Debatte verändert hat. Politiken wie die Rückführung, die einst als extremistisch verurteilt wurden, rücken nun in den Mainstream des EU-Rechts, und der Fokus in Brüssel liegt nicht mehr auf der Steuerung von Migrationsströmen, sondern auf der Abschiebung derjenigen, die kein Aufenthaltsrecht besitzen.

NEW: The European Parliament has voted in favor of progressing a stricter legal framework for the deportation of illegal migrants. Migrants with a deportation order will be required to cooperate with the authorities to facilitate their return, and could be detained for up to two… pic.twitter.com/vvDPtgrg1B — Remix News & Views (@RMXnews) March 26, 2026

NEU: Das Europäische Parlament hat für die Verschärfung der Rechtslage zur Abschiebung illegaler Migranten gestimmt.

Migranten mit einem Abschiebungsbescheid müssen künftig mit den Behörden kooperieren, um ihre Rückführung zu ermöglichen. Bei Verweigerung der Kooperation oder Fluchtgefahr können sie bis zu zwei Jahre inhaftiert werden.

Die Abstimmung gibt dem Verhandlungsteam des Parlaments grünes Licht für die Aufnahme von Gesprächen mit dem Europäischen Rat, um einen Konsens zu erzielen.

„Die Ära der Abschiebungen hat begonnen“, sagte der schwedische Europaabgeordnete Charlie.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 30.03.2026