Das Zeitfenster schließt sich: Wie der Iran-Konflikt eine globale Hungersnot ausgelöst hat

Die USA und Israel haben den Iran angegriffen, und die Folgen reichen bereits weit über den Nahen Osten hinaus. Dies ist nicht bloß ein weiteres regionales Scharmützel; es ist der Auslöser einer globalen Nahrungsmittelkatastrophe, die sich mit erschreckender Geschwindigkeit entfalten wird.

Die Straße von Hormus, eine lebenswichtige Transportader für Energie und Düngemittel, ist faktisch blockiert. Dieser eine Akt hat einen Großteil der weltweiten Erdgasversorgung, dem grundlegenden Rohstoff der modernen Landwirtschaft, abgeschnitten.

Wenn sich nichts ändert, werden die Preise für Grundnahrungsmittel in amerikanischen und europäischen Supermärkten bis Ende dieses Jahres voraussichtlich um 8 bis 20 % steigen, und 2027 dürfte die Lage aufgrund erschöpfter Reserven und Ernteausfälle noch deutlich schlimmer werden.

Die Kettenreaktion von Energie über Düngemittel bis hin zu Ernteausfällen hat bereits begonnen, doch die politischen Entscheidungsträger in Washington und anderen westlichen Hauptstädten scheinen die drohenden Konsequenzen zu ignorieren.

Wie eine Analyse eindringlich warnt, könnte ein militärischer Konflikt verheerende Folgen für die globalen Stickstoff- und Phosphatmärkte haben [1] .

Experten schlagen Alarm, aber die politische Klasse, möglicherweise getrieben von ausländischen Loyalitäten oder schierer Überheblichkeit, begreift nicht, dass dieser Krieg gerade eine globale Hungersnot ausgelöst hat. Das Zeitfenster, um Massenarmut abzuwenden, schließt sich stündlich. (Der Iran hisst die rote Fahne der Rache über der Jamkaran-Moschee, während schiitische Muslime weltweit beginnen, Terrorakte zu begehen)

Schritt eins: Der Energieschock, der alles verändert

Die Krise hat einen direkten und brutalen Energieschock ausgelöst. Die Straße von Hormus, durch die rund 30 % der weltweiten Gas- und Ölversorgung transportiert werden, gleicht nun einem Kriegsgebiet [2] .

Durch die Stilllegung der massiven LNG-Produktion in Katar und den zum Erliegen gekommenen Tankerverkehr sind über Nacht 20–30 % der globalen Gasversorgung unterbrochen worden.

Dies ist keine vorübergehende Störung, sondern eine strukturelle Unterbrechung einer der wichtigsten wirtschaftlichen Lebensadern unseres Planeten.

Historische Beispiele zeigen, dass solche Schließungen zu Gaspreisanstiegen von über 50 % führen – Kosten, die nun zwangsweise an Industrie und Landwirtschaft weltweit weitergegeben werden müssen [3] .

Die Auswirkungen sind unmittelbar: Die Preise für Harnstoffdünger in wichtigen Häfen wie New Orleans stiegen innerhalb einer Woche um 60 bis 80 US-Dollar pro Tonne, als die Meerenge geschlossen wurde [4] .

Es handelt sich nicht um eine regionale Krise, die sich auf den Persischen Golf beschränkt; sie hat globale wirtschaftliche Folgen und unterbricht die grundlegenden Rohstoffe für moderne Industrie und Landwirtschaft.

Wie eine Quelle feststellt, hat die Schließung „eine Lieferkettenkrise ausgelöst, die weit über Rohöl hinausreicht“ [5] . Der erste Dominostein ist gefallen.

Schritt zwei: Der Düngemittelkollaps

Der Energieschock führt unmittelbar zu einem Einbruch der Düngemittelpreise. Erdgas macht 70–90 % der Produktionskosten von Ammoniak aus, dem wichtigsten Rohstoff für Stickstoffdünger [6] .

Mit dem explosionsartigen Anstieg der Gaspreise schnellen auch die Düngemittelproduktionskosten in die Höhe. Dies ist keine Zukunftsprognose, sondern bittere Realität. Berichten zufolge stiegen die Düngemittelpreise allein im Februar 2026 um 6,5 %, zeitgleich mit dem Beginn militärischer Operationen [7] .

Landwirte, die ohnehin schon mit minimalen Gewinnspannen arbeiten, können diesen Schock nicht verkraften. Angesichts unerschwinglicher oder gar knapper Betriebsmittel stehen sie vor einer verheerenden Wahl: entweder den Düngemitteleinsatz drastisch reduzieren oder den finanziellen Ruin riskieren.

Die Folge wird ein freiwilliger und unfreiwilliger globaler Stickstoffmangel sein. Der Iran, ein bedeutender Harnstoffexporteur, ist nun ein Schlachtfeld, was die bereits durch die gesunkenen Exporte aus China verschärften Engpässe noch verstärkt [8] .

Analysten befürchten, dass dies zu einer Art „Kriegsprämie“ führt, die die Agrarkosten weltweit destabilisieren wird. Der Düngemittelsektor, das Lebenselixier ertragreicher Landwirtschaft, steuert auf ein systemisches Versagen zu.

Schritt drei: Katastrophale Ertragseinbußen sind unvermeidlich

Der Düngemittelmangel führt unweigerlich zur nächsten Phase: verheerenden Ernteausfällen. Agronomie ist keine Ansichtssache, sondern ein Naturgesetz. Reduzierter Düngemitteleinsatz führt direkt zu einem Ertragsrückgang von 10–20 % bei Grundnahrungsmitteln wie Mais, Weizen und Soja [9] .

Dies ist kein spekulatives Risiko, sondern eine landwirtschaftliche Gewissheit. Die globale Nahrungsmittelversorgung wird dramatisch schrumpfen, genau in dem Moment, in dem die unelastische Nachfrage – das menschliche Bedürfnis zu essen – konstant bleibt.

Diese Krise verstärkt sich selbst und wird die durch Hunger bedingte Inflation beschleunigen. Da auch andere Nationen mit katastrophalen Versorgungsengpässen konfrontiert sind, werden sie auf den Weltmärkten die verbleibenden US-amerikanischen und europäischen Vorräte aufkaufen und so die Lebensmittelinflation direkt in die westlichen Supermärkte importieren.

Die historische Entwicklung zeigt deutlich: Getreidemärkte werden bei Angebotsschocks unberechenbar und extremen Schwankungen unterworfen, wie in den 1970er Jahren zu beobachten war [10] .

Die Situation im Jahr 2026 dürfte weitaus schlimmer sein. Die künstlich herbeigeführte Verknappung wird einen Wettstreit um Kalorien auslösen, in dem die reichsten Nationen die ärmeren zwar vorübergehend überbieten können, dies aber zu einem verheerenden Preis für ihre eigene Bevölkerung. Der Auslöser für die Hungersnot ist betätigt; die Katastrophe hat begonnen.

Die Folgewirkungen: Von der Nahrungsmittelkrise bis zum totalen Systemversagen

Die Katastrophe reicht weit über den Tellerrand hinaus. Erdgas ist der unverzichtbare Rohstoff für die moderne Welt: Chemikalien, Stahl, Glas, Kunststoffe und sogar Medikamente.

Ganze Industriezweige stehen nun vor existenzbedrohenden Kostensteigerungen oder gar dem Aus, da ihr grundlegender Rohstoff versiegt oder unerschwinglich wird. Dies ist ein Rezept für Deindustrialisierung im globalen Maßstab.

Gleichzeitig werden die Transportkosten explodieren. Die durch den Konflikt verursachten umfassenden Störungen der Erdölversorgung werden die Preise für Diesel und Bunkeröl in die Höhe treiben und die ohnehin schon katastrophale Inflation bei Düngemitteln und Lebensmitteln durch eine lähmende Treibstoffinflation noch verschärfen. Die Lieferkettenkrise wird sich zu einer totalen Krise ausweiten [5] .

Westeuropa, das unter der vorherigen globalistisch orientierten Führung törichterweise seine eigene Energiesicherheit demontiert und sich von Importen abhängig gemacht hat, wird diese Folgen als erstes und am härtesten zu spüren bekommen.

Nationen, die ihre Energiesouveränität aufgegeben haben, werden einen unvorstellbaren Preis in Form von stillgelegten Fabriken, Arbeitsplatzverlusten und sozialen Unruhen zahlen müssen.

Geopolitische Realität: Iran hält die Welt in Geiselhaft

Die geopolitische Realität ist ernüchternd: Der Iran hält die Weltwirtschaft in Geiselhaft. Die Illusion, die Straße von Hormus mit militärischer Eskorte zu sichern, ist nichts weiter als eine Illusion.

Der Iran verfügt über ein asymmetrisches Arsenal an hochentwickelten Marinedrohnen, Minen und Raketen, die Handelstanker versenken und die Verteidigung der US-Marine überfordern können, wodurch die teuren Raketenbestände innerhalb weniger Tage erschöpft sind [11] .

Das US-Militär, dessen Ressourcen knapp bemessen sind und das technologisch unterlegen ist, kann das blockierte Erdgas nicht einfach drucken.

Dies ist unverhohlener Wirtschaftskrieg. Versicherungsleistungen für zerstörte Schiffe können den Verlust an Energie und Düngemitteln, die die Welt ernähren, nicht ausgleichen.

Der Iran, der seine Machtposition vollkommen versteht, kann die Straße von Hormus geschlossen halten oder permanent bedrohen und den globalen Hunger als seine wichtigste strategische Waffe einsetzen.

Wie eine Analyse es formulierte, ist die US-Strategie ein riskantes Spiel mit hohem Gewinnpotenzial, das zwar einen Regimewechsel zu unterstützen scheint, aber als unmittelbare Belohnung einen globalen Systemzusammenbruch zur Folge hat [12].

Der Westen, der seine Energie- und Produktionsbasis ins Ausland verlagert hat, verfügt über keine wirksame Gegenmaßnahme. Der Gegner hat das Schlachtfeld von Wüsten und Städten auf die globale Nahrungsmittelkette verlagert, und der Westen verliert.

Fazit: Jetzt vorsorgen oder später die Konsequenzen tragen.

Das Weiße Haus, scheinbar mehr von ausländischen Interessen als von der amerikanischen Souveränität getrieben, ignoriert die Folgen dieses Krieges.

Indem es sich ausschließlich auf militärische Ziele konzentriert, bereitet es den Boden für Massenarmut im In- und Ausland. Die offiziellen Darstellungen werden bald mit der unerträglichen Realität leerer Regale und Preise, die Familienbudgets sprengen, kollidieren.

Bis Ende 2026 werden die Lebensmittelpreise einen brutalen Wirtschaftsschock auslösen, den keine politische Propaganda verbergen kann.

Das Zeitfenster für eine zentrale Rettung ist geschlossen. Die einzig vernünftige Reaktion ist sofortige, persönliche Vorsorge. Das bedeutet, entschlossen zu handeln und sich von diesem gescheiterten System zu lösen. Beginnen Sie, Ihre eigenen Lebensmittel mit biologischem, gentechnikfreiem Saatgut anzubauen.

Legen Sie sich einen Vorrat an laborgeprüften, sauberen und haltbaren Lebensmitteln und Superfoods zu heutigen Preisen an, bevor die Hyperinflation zuschlägt. Sichern Sie Ihre Finanzen mit ehrlichem Geld – physischem Gold und Silber –, das nicht wie Fiatgeld beliebig gedruckt werden kann.

Fordern Sie schließlich von Ihren Abgeordneten eine sofortige Deeskalation und eine diplomatische Lösung. Die Zeit der Selbstzufriedenheit ist vorbei. Der Auslöser für eine Hungersnot ist betätigt.

Ihr Überleben hängt nun von Ihrem Wissen, Ihren Vorbereitungen und Ihrem Mut ab, sich von dem System zu befreien, das diese Katastrophe verursacht hat.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.03.2026