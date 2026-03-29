Der AIDS-Schwindel: Das Virus, das es nie gab

Das schwule Nachtleben der frühen 1980er-Jahre war unter anderem durch den exzessiven Gebrauch krebserregender Nitrat-Inhalatoren gekennzeichnet. Diese flüchtigen Chemikalien hatten eine ausgeprägte Wirkung auf die Blutgefäße . Wenig überraschend erkrankten in dieser Szene bald gehäuft Männer an Gefäßkrebs (Kaposi-Sarkom), Lungenentzündung und anderen Erkrankungen.

„Einer der beiden einzigen Faktoren, die sich im Lebensstil von Homosexuellen Ende der 1970er Jahre veränderten, war der zunehmende Nitritmissbrauch . Anfang der 1980er Jahre war der Nitritkonsum in Kalifornien und New York – den beiden Regionen, in denen die überwiegende Mehrheit der KS-Patienten gefunden wurde – weit verbreitet . Der Rückgang der KS-Inzidenz bei homosexuellen Männern fiel zeitlich mit einem Rückgang des Nitritmissbrauchs zusammen . Nitrite und ihre Stoffwechselprodukte wirken mitogen und karzinogen . Nitrite haben erhebliche pharmakologische Wirkungen auf Blutgefäße – den Ort der Neoplasie –, die ein ungewöhnliches Gewebe für neoplastische Transformation darstellen.“ — Medizinische Hypothesen, 1992

Obwohl diese Krankheiten nicht neu waren, begannen Virologen mit der Suche nach einem neuartigen „Virus“.

Diese Virologen (Montagnier [ 1 ] und Gallo [ 1 , 2 , 3 , 4 ]) entnahmen Gewebe von kranken Patienten, beobachteten eine Handvoll chemischer Reaktionen in ihren Reagenzgläsern und verkündeten daraufhin, sie hätten ein ursächliches Virus entdeckt.

Allerdings sind diese Ersatzmarker, die angeblich die Existenz von HIV belegen sollen – Partikelnachweis , Enzymaktivität und Proteinreaktion –, in Wirklichkeit entschieden unspezifisch.

„Die Phänomene, die Montagnier und seine Kollegen als Beweis für die Existenz von HIV ansahen, sind der Nachweis von Reverse-Transkriptase-Aktivität ; das Vorhandensein von retrovirusähnlichen Partikeln in der Kultur; die immunologische Reaktivität zwischen Proteinen .“ — Medizinische Hypothesen, 2004 „Im früheren Bericht (1983) der Arbeitsgruppe von Montagnier über die Isolierung von HIV wurden die gleichen experimentellen Verfahren und Ergebnisse wie die von Gallo beschriebenen berichtet.“ — Notfallmedizin, 1993

Ein 1993 in Nature veröffentlichter Artikel warf grundlegende Zweifel an den als Beweis für die physische Präsenz des Virus – der angeblich HIV darstellenden Partikel – präsentierten Elektronenmikroskopieaufnahmen auf. Die Autoren hoben hervor, dass Strukturen, die mit den als HIV bezeichneten identisch waren, bereits lange vor dem Ausbruch von AIDS in völlig anderen biologischen Kontexten beobachtet worden waren.

„In den 1970er Jahren wurden solche Partikel häufig in menschlichem Leukämiegewebe , in Kulturen embryonaler Gewebe und „ in der Mehrzahl, wenn nicht sogar in allen menschlichen Plazenten “ beobachtet.

Die Autoren von Nature zitierten eine Studie mittels Elektronenmikroskopie, in der Partikel in nicht infiziertem Gewebe beobachtet wurden, die sich nicht von mutmaßlichen HIV-Partikeln unterschieden.

Die Forscher dieser Studie betonten, dass der Nachweis solcher Partikel keinen Beweis für das Vorhandensein eines Virus darstellt, da diese Partikel nicht von natürlich vorkommenden Strukturen unterschieden werden können.

„In der einzigen EM-Studie, entweder in vivo oder in vitro, in der geeignete Kontrollen verwendet und eine umfassende verblindete Untersuchung von Kontrollen und Testmaterial durchgeführt wurde, wurden Viruspartikel gefunden, die von HIV nicht zu unterscheiden waren, in einer Vielzahl von nicht mit HIV assoziierten reaktiven Lymphadenopathien, was die Autoren zu dem Schluss führte: „ Das Vorhandensein solcher Partikel allein deutet nicht auf eine Infektion mit HIV hin .“

Angesichts der mangelnden Spezifität der Proteinreaktionen (Antikörper-Antigen), auf die man sich bei der Diagnose von HIV stützt, wurde in einem medizinischen Fachartikel aus dem Jahr 1997 argumentiert, dass die Beweise für die Existenz von HIV kritisch neu bewertet werden sollten.

„Der Nachweis spezifischer Antikörper-Protein-Reaktionen ist die grundlegende Annahme, die dem Beweis der HIV-Isolierung , dem Beweis der HIV-Infektion und der Behauptung, HIV verursache AIDS, zugrunde liegt. Da jedoch Antikörper, die mit den vermeintlichen ‚HIV‘-Proteinen reagieren, auch in nicht-HIV-infizierten Tieren und Menschen nach allogenen Reizen sowie in Mäusen und Menschen mit Autoimmunerkrankungen auftreten , müssen die Beweise für die Existenz von HIV und seine angebliche ursächliche Rolle bei AIDS neu bewertet werden .“

So berichteten Forscher beispielsweise im Jahr 1990 , dass normale, gesunde Hunde – eine Tierart, die als nicht in der Lage galt , sich mit HIV zu infizieren – Reaktionen auf „HIV-Proteine“ zeigten.

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„In einer serologischen Untersuchung mittels Immunoblotting stellten wir fest, dass eine beträchtliche Anzahl von Hundeseren, sowohl von gesunden als auch von kranken Hunden , einschließlich Hunden mit Neoplasien, mit einem oder mehreren rekombinanten Proteinen des humanen Immunschwächevirus (HIV) reagierte . Insgesamt wurden 144 Hundeseren getestet, und 72 (50 %) davon reagierten mit einem oder mehreren rekombinanten Strukturproteinen von HIV … Sechs Hundeseren reagierten mit mindestens dem Hauptkernprotein von HIV .“

Forschungen über mehrere Jahrzehnte haben gezeigt, dass das Enzym (Reverse Transkriptase), das als Beweis für HIV herangezogen wird, weit verbreitet ist und auch in normalen, nicht infizierten Zellen vorkommt. Wie der Virologe Harold Varmus bereits 1988 feststellte:

„Obwohl die Reverse Transkription erstmals im Lebenszyklus von Retroviren beobachtet wurde, ist sie keineswegs auf Retroviren beschränkt; sie gilt heute als weit verbreitetes Phänomen in eukaryotischen Zellen und Viren. Tatsächlich könnten bis zu 10 % des eukaryotischen Genoms aus Produkten der Reversen Transkription bestehen .“

Bereits 1971 berichtete Howard Temin , der Entdecker dieses Enzyms, über dessen Nachweis in nicht infizierten Rattenzellen und merkte an, dass das Enzym nicht „notwendigerweise onkogene [Retro-] Viren repräsentiert“.

Ein Jahr später wies Temin es in „ nicht infizierten Hühnerembryonen und Zellen in Kultur“ nach und bemerkte: „Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Aktivität mit der normalen Zellfunktion zusammenhängt .“

Die unspezifische Natur dieses Enzyms wurde 1987 von Varmus deutlich hervorgehoben, der beschrieb, dass es „sogar in den nicht infizierten Zellen von Hefen, Insekten und Säugetieren“ vorkommt.

Die medizinischen Behörden haben die Definition von AIDS über die ersten sogenannten „AIDS-definierenden“ Krankheiten hinaus erweitert.

So führte die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise im Jahr 1986 ein Diagnosekriterium für Entwicklungsländer ein, das jeden mit einer Handvoll häufiger, unspezifischer Symptome – wie Gewichtsverlust und Durchfall – als AIDS-Patienten einstufte.

In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1995 im World Journal of Microbiology & Biotechnology wurde argumentiert, dass die Krankheiten, die AIDS in Afrika zugeschrieben werden, schon lange existieren, Männer und Frauen gleichermaßen betreffen und auf Faktoren zurückzuführen sind, die nicht mit HIV zusammenhängen.

„Sowohl die erworbene Immunschwäche (AID) als auch die Symptome und Krankheiten, die das klinische Syndrom (S) ausmachen, sind in Afrika seit langem bekannt , betreffen beide Geschlechter gleichermaßen und werden direkt und indirekt durch andere Faktoren als das humane Immunschwächevirus (HIV) verursacht .“

Eine weitere weit verbreitete Definition von AIDS basiert auf einem Rückgang eines bestimmten Zelltyps (CD4). Ein solcher Rückgang ist jedoch ein unspezifisches Phänomen, das bei einer Vielzahl von nicht miteinander zusammenhängenden Erkrankungen auftritt, wie eine medizinische Fachzeitschriftenveröffentlichung aus dem Jahr 2024 feststellte .

„Andere Studien haben eine Reduktion der CD4-Zellzahl bei Malaria , viralen, bakteriellen und parasitären Infektionen , psychischem Stress , Verbrennungen , Mangelernährung , Kortikosteroidgebrauch , übermäßiger körperlicher Anstrengung , Schwangerschaft und im Rahmen normaler Schwankungen dokumentiert .“

Die Studie , die „die bisher größte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Surrogatparametern und klinischen Ereignissen darstellt“, berichtete, dass sie „ keinen Zusammenhang zwischen der Veränderung der CD4-Zellzahl oder der Viruslast und klinischen Ereignissen nachweisen konnte “.

Kurz gesagt, spiegeln AIDS-Surrogatmarker nicht den tatsächlichen Gesundheitszustand wider.

In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2004 wurde argumentiert, dass die wissenschaftliche Literatur es bisher nicht geschafft habe, nachzuweisen, dass AIDS eine ansteckende Krankheit sei.

„ Die HIV-Theorie sagte voraus, dass HIV sexuell übertragen wird und sich AIDS daher in der heterosexuellen Bevölkerung ausbreiten würde. Dies ist nicht eingetreten. Tatsächlich zeigen Daten aus den größten, längsten, am besten konzipierten und durchgeführten Studien, die in den USA und Afrika durchgeführt wurden, dass HIV nicht heterosexuell übertragen wird .“

Eine Studie aus dem Jahr 1996 beispielsweise begleitete 176 Paare über mehrere Jahre, bei denen jeweils ein Partner HIV-positiv war. Trotz regelmäßigen gemeinsamen Schlafens und ungeschützten Geschlechtsverkehrs kam es zu keinen Ansteckungen.

„ Bei den 25 Prozent der Paare, die bei der letzten Nachuntersuchung nicht konsequent Kondome benutzten, sowie bei den 47 Paaren, die während des gesamten Nachbeobachtungszeitraums gelegentlich ungeschützten Geschlechtsverkehr praktizierten, kam es zu keiner Übertragung .“

Video:

General Flynn says if you dig into the AIDS virus, you’ll find that it was likely manufactured by the US Government “What it really comes down to is our government involved in manufacturing diseases and then manufacturing drugs that are supposed to help when in fact they don’t… pic.twitter.com/Kqeex3BLwm — redpillbot (@redpillb0t) March 15, 2026

General Flynn sagt, wenn man das AIDS-Virus genauer unter die Lupe nehme, stelle man fest, dass es höchstwahrscheinlich von der US-Regierung entwickelt wurde.

„Im Grunde genommen ist unsere Regierung an der Entwicklung von Krankheiten und der Herstellung von Medikamenten beteiligt, die angeblich helfen sollen, aber in Wirklichkeit wirkungslos sind – genau wie die Impfstoffe, die wir heute haben.“

Er behauptet außerdem, Fauci habe das HIV-Medikament AZT entwickelt, das zum Tod Hunderttausender Männer geführt habe.

Quellen: PublicDomain/aldhissla.substack.com am 27.03.2026