Der Energie-Lockdown hat bereits begonnen. Hier ist der aktuelle Stand der Maßnahmen in den einzelnen Ländern.

🇺🇸 USA – Benzinpreis um 80 Cent pro Gallone gestiegen. Zusätzliche Kosten von 300 Millionen Dollar pro Tag. United Airlines streicht 5 % der Flüge. Der CEO plant mit einem Ölpreis von 175 Dollar pro Gallone.

🇬🇧 Vereinigtes Königreich – Die Regierung rät der Bevölkerung, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Die Notfallpläne für die Energieversorgung wurden seit 1973 nicht mehr aktualisiert. Damals: Rationierung und Dreitage-Woche.

🇯🇵 Japan – Treibstoffrationierung bereits eingeführt. Energiegutscheine verteilt. Freigabe von Notfall-Ölreserven angeordnet.

🇰🇷 Südkorea – Treibstoffrationierung aktiv. Energiesubventionen werden eingesetzt, um den Preisschock abzufedern.

🇧🇩 Bangladesch – Treibstoffrationierung. Wiedereinführung rollierender Stromausfälle.

🇵🇭 Philippinen – Energierationierungsmaßnahmen. Treibstoffsubventionen im Notfall ausgeweitet.

🇱🇰 Sri Lanka – Kilometerlange Tankstellenschlangen. Befürchteter Wirtschaftskollaps 2022.

🇦🇺 Australien – Regierung beteuert, Rationierungen würden „nicht stattfinden“. Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden.

🇩🇪 Deutschland – Benzinpreise könnten von 29 € auf 500 € steigen. Banken warnen vor Industriestillständen.

🇬🇷 Griechenland – Treibstoffkosten bedrohen Schifffahrt und Tourismus.

🇮🇳 Indien – 80 % der Ölimporte laufen über Hormuz. Notfallreserven aktiviert.

🇵🇰 Pakistan – Befindet sich bereits in einer Finanzkrise. Ölpreisschock verschärft die drohende Krise.

Dies ist keine Zukunftsprognose.

Das passiert JETZT.

Und Ihre Regierung nennt es eine „Energiemaßnahme“.

Kein Lockdown.

Niemals ein Lockdown.

Der größte Lockdown seit COVID steht bevor, und man wird euch erst warnen, wenn es zu spät ist.

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Es geht hier nicht um den Krieg.

Es geht darum, was der Krieg mit eurem Leben macht.

Hier ist die Kettenreaktion, über die niemand spricht:

Der Ölpreis steigt auf 110, 150, 175 Dollar pro Barrel.

Fluggesellschaften streichen Flüge. United hat diese Woche erst 5 % gestrichen.

Der CEO plant mit einem Ölpreis von 175 Dollar bis Ende 2027.

Die Transportkosten explodieren. Jedes Produkt in jedem Geschäft wird teurer.

Dünger wird nicht mehr über Hormuz transportiert. Landwirte zahlen mehr. Lebensmittel werden teurer.

Benzin steigt auf 5, 6, 7 Dollar pro Gallone. Ihr fahrt weniger Auto.

Dann raten euch die Regierungen, weniger Auto zu fahren.

Japan rationiert gerade Treibstoff.

Südkorea rationiert gerade Treibstoff.

Bangladesch. Philippinen. Überall rationieren sie.

Die australische Regierung rät den Bürgern, „unnötige Reisen zu vermeiden“.

Genau das haben sie auch während der COVID-Pandemie gesagt.

„Vermeiden Sie unnötige Reisen.“

„Arbeiten Sie von zu Hause aus.“

„Gehen Sie nur für unbedingt notwendige Angelegenheiten aus dem Haus.“

2020 nannten sie es eine Gesundheitsmaßnahme.

2026 werden sie es eine Energiemaßnahme nennen.

Das Ergebnis ist dasselbe: Man verlässt sein Haus nur mit Erlaubnis.

Und sie werden es niemals einen Lockdown nennen.

Kommen die Energie-Lockdowns? 🚫⛽️ Fakten vs. Kontrolle

Das Szenario wirkt wie ein Déjà-vu. Die IEA (Internationale Energieagentur) hat am 20. März 2026 offiziell ihren „10-Punkte-Plan“ reaktiviert.

Was als „Empfehlung“ getarnt ist, liest sich wie eine Blaupause für einen neuen Lockdown – diesmal im Namen der Energie.

Die harten Fakten (März 2026):

* Der Vorwand: Durch die Eskalation im Iran ist der Transit durch die Straße von Hormus – das Nadelöhr für 20% des weltweiten Öls – fast vollständig zum Erliegen gekommen.

* Die Knappheit: Die IEA spricht vom „größten Versorgungs-Schock der Geschichte“. Die Ölpreise sind innerhalb weniger Tage von unter 70 auf über 110 pro Barrel geschossen.

* Die Maßnahmen: Gefordert werden 10 km/h weniger auf Autobahnen, 3 Tage Homeoffice-Pflicht pro Woche und autofreie Sonntage in Großstädten.

Aber schaut genau hin:

Ist es wirklich ein physischer Mangel oder eine politische Steuerung?

Trotz der Krise wurden gerade erst 400 Millionen Barrel aus den Notfallreserven freigegeben – die größte Freigabe der Geschichte.

Gleichzeitig liegen hunderte Tanker mit Millionen Barrel Rohöl vor der Küste fest. Das Öl ist da – es wird nur zum geopolitischen Spielball gemacht.

Wieder trifft es die, die das Land am Laufen halten. Ein Handwerker kann nicht „remote“ arbeiten. Ein LKW-Fahrer kann nicht „langsamer“ fahren, ohne die Lieferketten zu sprengen.

Es entsteht ein Muster:

* Krise definieren (ob Gesundheit oder Energie).

* Verzicht fordern (der kleine Mann spart, die Elite fliegt weiter).

* Kontrolle etablieren (digitale Überwachung von Mobilität und Verhalten).

Wer kontrolliert, wie du dich bewegst, kontrolliert dein Leben. Wenn Mobilität zum Privileg wird, schwindet die individuelle Souveränität.

Bitcoin und Privacy Coins sind in diesem System nicht nur „Investments“, sondern die finanzielle Firewall gegen einen Staat, der versucht, deinen Lebensstandard per Dekret zu drosseln.

Ist das ein temporärer Engpass oder der schleichende Übergang in ein permanentes System der Verhaltenssteuerung?

Werden „Energie-Lockdowns“ das neue Normal? 👇v

Quellen: PublicDomain am 22.03.2026